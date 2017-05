Adok-kapok..!

Harcos műfaj a Tisztelt Házban az interpelláció. Az ellenzék bőszen ostorozza a kormányt, a kabinet, s pártjaik jelesei pedig egyfolytában a múlt sötét árnyaira emlékeztetnek, a jelen reménykeltő lépéseivel, és az egyre fényesebb távoli jövővel kecsegtetnek. Madárnyelven szólva szabad megítélés kérdése, hogy ki a varjú és ki a fülemüle. Az viszont biztos: énekes madár mindkettő! Időnként folyamatos a zaj, az elnök csenget, újra csenget, a siker azonban egyik oldalon sem kétséges: minden párt hálásan megtapsolja a szószóját!Így történik, mindig így történik.

Tallózva a legutóbbi ülésen „főszereplést” kínáló interpellációk között, ezúttal mellőzzük a hangzatos közbeszólásokat, s egyéb zajokat.

Milyen változásokat hoz a 2018-as év a családok életében?

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Asszony! Május 15-ét 1994-ben az ENSZ a családok nemzetközi napjává nyilvánította, amely felhíváshoz hazánk is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. A család ösztönző erő, biztos háttér, menedék, energiaforrás. A család az a közösség, amely a legkilátástalanabb helyzetekben is megtart. Az elmúlt években a kormány számtalan intézkedéssel fejlesztette a családtámogatási rendszert. Ez természetesen találkozik a Kereszténydemokrata Néppárt legfontosabb célkitűzéseivel, amely szerint a család mint nemzetmegtartó egység támogatandó attól a ponttól, amikor két fiatal összeköti az életét, a gyermekvállaláson és a gyermeknevelésen át a többgenerációs nagycsaládokig.

- A tavaszi ülésszak kezdetén KDNP-s képviselőtársam mondott interpellációt és kérdezte miniszter urat a 2017. év kezdetéhez kapcsolódó családtámogatási változásokról, azon oknál fogva, hogy a gyermekvállalás ösztönözése, a demográfiai folyamatok megfordítása nemzeti sorskérdés. Minden ma befektetett forint sokszorosan térülhet meg a magyar családok életében és a magyar családokon át.

- A 2017. május 2-án benyújtott költségvetés értelmében 2018 januárjában havi 35 ezer forintra emelkedik a kétgyermekes családok havi adókedvezménye, így összesen már évi maximum 420 ezer forint kedvezményt kaphatnak. Továbbra is számíthatnak adókedvezményre az első házasok, és a kormány az otthonteremtési programmal is erőteljesen támogatni kívánja a családokat, amire 2018-ban még több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

- Államtitkár Asszony! A jövő évi költségvetés kijelöli az irányt, meghatározza a kormányzati prioritásokat. Éppen ezért kérdezem:

- Milyen további családtámogatási intézkedéseket tervez a kormány a családok életkörülményeinek javítása érdekében 2018-ban?

- Összességében mit hoz a 2018. esztendő a családok számára?

***

VERESNÉ NOVÁK KATALIN, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Valóban, ma van a családok nemzetközi napja, május 15-én, sőt május a családok ünnepe, a családok hónapja. Én viszont azt gondolom, hogy minden nap a családokat ünnepeljük. Minden nap Magyarországon a családokról szól, hiszen minden nap azért dolgozunk, hogy a magyar családok érdekeit tudjuk a lehető legjobban képviselni, és hogy a magyar családok jólétét tudjuk növelni. 2010 óta ez a feladatunk, 2010 óta ezt tartjuk az egyik legfontosabb dolgunknak!

- 2010-ben egy valódi családbarát fordulatot hajtottunk végre. Azóta a kormányzati gondolkodást az jellemzi, hogy a családok érdekeit tartjuk leginkább szem előtt. Tekintettel arra, hogy most valóban a költségvetés tárgyalása következik, a 2018-as költségvetés tárgyalása, ennek apropóján említenék néhány olyan pontot, amely a 2018. évben is jelzi ezt az elköteleződésünket. 2018-ban a költségvetésben 1900 milliárd forint áll a családtámogatások céljára rendelkezésre. 1900 milliárd forint kizárólag közvetlenül a családok támogatását szolgálja a költségvetésben!

- Összehasonlításként mondom: 2010-ben ez az összeg fele ekkora volt, tehát 8 év alatt duplájára tudtuk növelni a családok támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzatot. Ez természetesen egy mutatószám, de jól mutatja az elköteleződésünket!

- A családtámogatásaink egyik nagyon fontos eleme a családi adókedvezmény, aminek az alapelve az, hogy szeretnénk a lehető legkevésbé megadóztatni azt a jövedelmet, amit munkával szereznek a gyermeket nevelő családok. Ezért a családi adókedvezményt, amit a mi kormányunk vezetett be, folyamatosan bővítjük, kiterjesztettük a járulékokra is. Most ismét egy bővítés következik, hiszen 2018-ban újra emelkedik a kétgyermekes családi adókedvezmény, most már havi szinten 35 ezer forintot tudnak megtakarítani a kétgyermekes családok. Tehát minden hónapban nettó 35 ezer forinttal több marad a pénztárcájukban. A családi adókedvezmény teljes előirányzata így 316 milliárd forint lesz 2018-ban.

- Szintén az adókedvezményekhez tartozik a házassági adókedvezmény, amelynél újítás az, hogy a friss házasok most már akkor is igénybe tudják venni két évig ezt a kedvezményt, ha időközben gyermekük fogan. Ekkor párhuzamosan kapják a házassági és a gyermek után járó családi adókedvezményt.

- Szintén újdonság, illetve többletforrás az, amit a bölcsődék számára juttatunk, hiszen amellett, hogy a bölcsődében dolgozó szakemberek fizetését megemeltük. A pedagógus-életpályába beemeltük a felsőfokú végzettségűeket, a középfokú végzettségűeknek is jelentősen tudtuk emelni a bérét. Emellett fejlesztjük, bővítjük, jobban hozzáférhetővé és rugalmassá tesszük a bölcsődei rendszert, és a finanszírozását két és félszeresére emeljük az ideihez képest a jövő évben. Ez azt jelenti, hogy közel 37 milliárd forint áll majd erre a célra rendelkezésre, és igen, ez azt jelenti, hogy a fenntartóknak, az önkormányzatoknak vagy a civil fenntartóknak jobban megéri majd bölcsődét üzemeltetni, mint jelenleg.

- Kiemelném még a jövő év többleteiből a gyermekétkeztetést. Ez is egy nagyon fontos pont: azt szeretnénk, hogy minél több gyermek tudjon háromszor vagy négyszer naponta ingyenesen étkezni. A gyermekétkeztetésre, a szünidőben, illetve az iskolaidőben lévő gyermekétkezésre most már közel 80 milliárd forintot fordítunk. Ez két és félszeres emelkedés 2010-hez képest.

- Még egy ilyen pont a tankönyvellátás. A 9. évfolyamig kiterjesztjük jövő évtől fogva az ingyenes tankönyvellátást. Ez plusz 285 ezer gyermek családját jelenti, ami 40 százalékos emelkedés. Ennek köszönhetően több mint 1 millió gyermek fogja ingyenesen kapni már a tankönyvet a következő évben.

- Újdonság még, hogy az anyasági támogatást azok is megkapják 2018. január 1-jétől, akik nem Magyarország közigazgatási határain belül vállalják a gyermeküket, illetve nem ott születik. Ez 64 ezer forint egyszeri összeget jelent. Tehát továbbra is azon dolgozunk, hogy a családokat a lehető legtöbb módon tudjuk támogatni!

***

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Államtitkár Asszony! A Fidesz-KDNP-kormány célja az, hogy Magyarország családbarát ország legyen. Ezért is döntött a kormány számtalan olyan irányban az elmúlt években, amelyek segítették a családjainkat. Azt hiszem, igazából véve egy kormányról az az igazi bizonyítvány, hogy a költségvetésben milyen előterjesztést tesz. A jövő évi költségvetési javaslatból azt láthatjuk, hogy valóban, a kormány ígérete szerint a magyar családokat a következő esztendőben is segíti, így egy-egy lépést újra előre tehetnek.

- Öröm számunkra tehát, hogy a kormány költségvetési politikájában a családok, a családtámogatás prioritást jelent, ezért természetesen elfogadom államtitkár asszony megtisztelő válaszát.

Meddig süllyedünk?

Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): - Miniszter Úr! Tömeges felmondások kilátásba helyezésével véleményezték a kormány 2018-as költségvetését a mentőápolók, a mentőtisztek. Világossá vált ugyanis, hogy a kormány csúnyán átverte őket, nagyjában-egészében az egyötödét kapják annak a béremelésnek, amit önök megígértek nekik, pedig mégiscsak egy olyan szakmáról van szó, ahol azért nagyon komolyak a hiányosságok. Vannak olyan megyék, ahol nem tudnának egy rohamkocsit működtetni, - nem is tudnak!

- Önök persze azzal hitegették az alulfizetett dolgozókat, hogy a miniszter urat idézzem: nagymértékben növelni fogják a bérüket, és végre meg is kapják azt, ami nekik jár. Aztán szembesültek a valósággal: nem így lett! Nagy valószínűség szerint nem is így lesz! Pedig hittek önökben, hittek önöknek, és nem értették önöket félre, mert önök egy vidéki kampánysorozaton, vidéki fórumsorozaton is folyamatosan azt mondták: meglesz ez a béremelés. Persze arra jut, hogy ügyvédek hadát foglalkoztassák, hogy a műhibaperekben minél kevesebbet kelljen fizetni. Magyarán mondva: azoknak a betegeknek, akik rosszul jártak, ne kelljen kártérítést fizetni. Arra, hogy a betegek eljuthassanak a kórházba, kevesebb pénz jut. A betegjogok képviselete ugyanígy nem áll jól ebben a kérdésben, pedig ennek az árát megfizetik egyébként azok is, akik Magyarországon maradtak, orvosok, mentősök, ápolók, akik nagyon keményen teljesítenek, mindennap odateszik magukat, erejükön felül vállalnak. Nagyon kevesen vannak, rengeteg embert kell ellátni, és nincsenek túlfizetve.

- Miniszter Úr! Most azt látjuk, hogy az ígéretek szertefoszlanak, és azt látjuk, hogy a szakszervezetek tiltakoznak. Másrészt ezt megfizetik persze a magyar emberek is, akik kifizetik az önök által kirótt összes közterhet, és az érte kapott szolgáltatások között szinte most már semmilyenfajta kapcsolat nincsen, hogy valaki mennyi közterhet fizet és milyen szolgáltatást kap. A magyar emberek megfizetik, és valójában csak bízhatnak abban, hogy egy olyan megyében lettek rosszul, olyan megyében lettek betegek, ahol jár a mentő, ahol el tudja őket vinni egy kórházba is, ahol esetleg a kórházban még van elég fertőtlenítőszer is, ahol nem kapnak majd semmilyenfajta kórházi fertőzést, és esetlegesen még lesz is majd olyan ápolónő, aki majd őket ápolni is fogja.

- Miniszter Úr! Ennél sokkal többet érdemelnek a magyarok, és annál sokkal többet érdemelnek a mentősök. Minden évben vita, minden évben vita itt az EMMI költségvetésénél, hogy az olimpiai mozgalom többet kap, mint az Országos Mentőszolgálat. Ez minden egyes évben vita, ezért kérdezem a miniszter urat:

- Miért nem fizették ki a mentősök bérét?

- Nem érzi-e a felelősségét, miniszter úr?

- És mi az, ami már nem túl nagy ár ehhez?

***

BALOG ZOLTÁN, (Emberi erőforrások minisztere): - Képviselő Úr! Ezt a beszédet valóban érdekes volt hallgatni egy olyan párt képviselőjétől, amelyiknek a nevéhez fűződik a fizetős egészségügy bevezetése, illetve ennek a kísérlete, melyet sikerült nekünk 2008-ban megakadályozni. A legemlékezetesebb egészségügyi fejlesztésük a széfek bevezetése volt, amelyeknek az ajtaja még mindig ott leng a kórtermekben.

- Képviselő Úr! Az ön interpellációjának szövege, megállapításai köszönőviszonyban sincsenek a valósággal! Ön félrevezeti nemcsak a mentősöket, hanem a közvéleményt is! Ma Magyarországon minden megyében van mentős, van rohamkocsi, a rohamkocsihoz pedig tartozik kórház. Ideje lenne meglátogatni egy-két megyei kórházat, hogy lássa, 2010 óta milyen fejlesztések indultak el!

- Ami pedig a mentősök béremelését illeti, az Országos Mentőszolgálat működésének fejlesztésében, a mentődolgozók méltó megbecsülésében éppen a napokban léptünk előre. Ez nem az első lépés, ez a második lépés, hiszen az egészségügyi béremelés már rájuk is vonatkozott, és nem is az utolsó lépés, mert tovább fogunk haladni: a kormány a jövő évben nem 10 százalékot, hanem plusz 10 százalékot tesz hozzá ahhoz a béremeléshez, ami egyébként az egészségügyben nemcsak tervezett, hanem betervezett is. Ez azt jelenti, hogy három év alatt 67 százalékkal növekszik átlagosan a mentőknél dolgozók bére, és ez 2019-ben, az újabb ütemben egyébként körülbelül 80 százalék lesz, tehát ilyen szempontból sem igaz a képviselő úr állítása. Azt a tervezett többletforrást, a 4 milliárd forintot a 10 százalékos béremelésre azon felül kapják az Országos Mentőszolgálat dolgozói, ami egyébként nekik a 8 százalékkal, illetve eddig a 12 százalékkal járt.

- Képviselő Úr! Ön az EMMI költségvetéséről beszél. Nem tudom, látta-e már a költségvetést? 100 milliárd forinttal több forrás jut az egészségügyre. A mentésre közel 40 milliárd forintot fordítunk. 2010-ben, amikor önöket távozásra kényszerítették a választók, ez 22,5 milliárd forint volt, csak az idei évhez képest plusz 7 milliárd forint van betervezve a költségvetésbe. Nem tudom, milyen csökkenésről beszél!

- 2006-2010 között önök 5,2 százalékkal csökkentették az Országos Mentőszolgálat támogatását. Mi 2010 óta plusz 76 százalékot tettünk hozzá. A mentős életpálya része a bér, a munkaruha - ez a következő lépés -, a mentőautók állapota és a mentőállomások kérdése. 2010 óta 23 új mentőállomás épült. A mentőállomások 37 százaléka újult meg. Közel 500 új mentőautó állt forgalomba, ami a futó mentőautók 60 százaléka, és idén pedig további 193 mentőautót szerzünk be. Ha ez meglesz, akkor ezzel minden eset- és rohamkocsit lecseréltünk.

- Képviselő Úr! A mentőállomásokról azért hadd kérdezzem meg: ön 2010-ig Komló alpolgármestere volt: mikor újult meg a komlói mentőállomás? 2010 után, amikor ön már nem volt alpolgármester, a Fidesz-KDNP-kormány újította meg.

- Ön itt ügyvédekről beszél. El kell mondanom, hogy az az ügyvéd, aki szakszervezeti vezetőnek adja ki magát egyébként, és sztrájkról beszél, olyan ügyvéd, aki miatt fejenként másfél millió forintot kell fizetni azoknak a mentősöknek, akiket belerángatott egy vesztes perbe, - ennyire lehet rá odafigyelni.

- Képviselő Úr! Én azt tudom önnek mondani, hogy a mentőszolgálat ügye nekem személyes ügyem, azt is mondhatnám, hogy családi ügyem. Erre megvan a családi okom. Olyan áldozatot hozott az én családom ebben az ügyben, amit nem kívánok senkinek. Nekünk ezt meg kellett tenni. Kérem, hogy ne különböző pártpolitikai hőbörgésekkel zavarja ezt az ügyet, hanem működjünk együtt az Országos Mentőszolgálat megújításában!

***

Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ: - Miniszter Úr! Így működnek önök: egy kis személyeskedés után gyorsan együttműködést kér. Az egészségügy valójában most fizetős! Az egészségügy valójában most fizetős: a magyarok többet fizetnek a fizetős egészségügyben, mint az európai átlag, azért, mert a közfinanszírozásból igénybe vehető egészségügyet nem akarják igénybe venni annak a minősége miatt. - már aki megteheti. Ez az önök kormányzásának eredménye! Én értem azt, hogy a szakszervezeti vezető mást mond, mint a munkahelyi vezető, ilyen van. Ön személyében támadja természetesen a szakszervezeti vezetőt. Akkor miért lesz tüntetés, ha mindent megkapnak? Akkor szerintem miniszter úrnak oda kell menni erre a tüntetésre; nem egy olyan ízetlen tréfával, mint legutóbb, amikor elment a mentősökhöz. Bármennyire is személyes ez az ügy, ízetlen tréfa nélkül menjen oda, miniszter úr, és nyugtassa meg őket. Nem fogadom el a választ!

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont a miniszteri választ 108 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében t elfogadta.

Bevallják-e végre, hogy 27 éve hazudnak?

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Államtitkár Úr! 27 évvel az úgynevezett rendszerváltás után és 27 évvel a remélt politikai, morális, közéleti megtisztulás után jószerivel még mindig ugyanott tartunk az antikommunista követelések tekintetében, mint 1990-ben. Nincsenek feltárva sem az ügynöklisták, nem férhetők hozzá az állambiztonsági múlt különböző dokumentumai. Legalábbis abban a tekintetben nem férhetünk hozzá, ahogy azt mindenki szeretné, hogy legyen, és csírájában sem valósult meg a lusztráció, vagyis a megtisztulás.

- Természetesen mutogathatnak önök bárkire, és kezdhetik minden mondatukat azzal, hogy mit miért nem lehet. Azt azért szeretném tisztába tenni, hogy önök 27 éve a Magyar Országgyűlés parlamentjében frakciót alkotnak, és 11 éve önök kormányoznak. Teszik mindezt természetesen úgy, hogy retorikában, szavakban a legnagyobb antikommunista fordulatokat használják, és mindent megtesznek azért, hogy az önök polgári, konzervatív, keresztény értékrendje megmutatkozzon, és az antikommunizmusban gyakorlatilag mindenkit előzzenek.

- Ezzel szemben önök valójában azért tesznek meg mindent, hogy soha semmi senkiről ne derüljön ki! Erről szól az önök mindenféle félmegoldásokról szóló javaslata, amiket elfogadnak, és erről szól minden külsőség. Önök létrehozták az úgynevezett Nemzeti Emlékezet Bizottságát, amely valójában egy olyan gittegylet, amely az önök politikai akaratáról gondoskodik, vagyis arról, hogy ne férhessen hozzá senki semmi érdemi információhoz.

- Hazudnak akkor is, amikor önök azt állítják, hogy mindez lengyel mintára készült. Szeretném itt is felhívni a figyelmet, hogy a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete csak és kizárólag nevében hasonlatos a magyar szabályozáshoz, valójában örülhetnénk, ha csak feleannyira sikerült volna lemásolni a lengyel mintát, mint amennyire önök azt gondolják vagy állítják.

- Kormánypárti Képviselők! Önöknek még mindig nem tűnt föl, hogy a volt KGST és Varsói Szerződés országai közül egyedül mi maradtunk adósak ezekkel az elemi rendszerváltó igényekkel? Körberöhög minket Szlovákia, Románia, hogy például Lengyelországot ne is említsem. És az a legszomorúbb az egészben, hogy önök minden év október 23-án és november 4-én milliárdos színpadokat ácsolnak, és onnan szónokolnak nagyon szép antikommunista szólamokat, de valójában nem veszik észre, hogy ezzel éppen az áldozatokat és a megnyomorított családokat alázzák meg a legjobban. Hiszen azokkal a politikai kérésekkel és igényekkel, amelyek valójában tíz fillérbe sem kerülnének, azokkal a morális elvárásokkal, amelyek valójában befejeznék a rendszerváltást, azokkal szemben érdemben semmit nem tettek. Ezért kérdezem:

- Mivel már nem várunk önöktől semmit bevallják-e végre, hogy 27 éve hazudnak?!

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Legelőször is szeretném visszautasítani azokat a sértő szavait, amelyben a kormányt, a kormánypárti képviselőket méltatlanul hazugsággal vádolta meg, és megvádolta a Nemzeti Emlékezet Bizottságát is. Ezeket a kijelentéseit visszautasítom, és azt is elmondom, hogy a kérdésére válaszoljak, hogy nem hazudtunk és most sem hazudunk!

- Éppen a Fidesz-KDNP-kormány az, amely a szocialista kormány tétlensége után érdemi lépéseket tesz ennek a nagyon fontos kérdésnek a rendezése ügyében. Elkészült a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szakértő munkacsoportjának jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon tárolt adatállományának vizsgálatáról. A dokumentum nyilvános, és teljes terjedelmében március 6-a óta elolvasható a bizottság honlapján.

- A munkacsoport megvizsgálta az Alkotmányvédelmi Hivatal kezelésében levő mágnesszalagokon rögzített adattartalom szerkezetét, teljességét és történeti értékét. Az elemzés befejezését követően a bizottság kezdeményezte, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás módosítása után a mágnesszalagok kerüljenek át az Alkotmányvédelmi Hivatalból az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának őrzésébe.

- Képviselő Úr! A kormány 2017. március 8-ai ülésén tárgyalta a Nemzeti Emlékezet Bizottsága jelentését. Erről döntést hozott, az abban foglalt összes kérést teljesítette, és a mágnesszalagokat át is adta a Történeti Levéltárnak. A levéltár nyitott, bárki által hozzáférhető, így a képviselő úr is vagy a frakciójuk is bármikor tájékozódhat ezekben a kérdésekben.

- A szakértői munkacsoport jelenleg is végzi a nyilvántartásokban szereplő minősített adatok felülvizsgálatát, megteremtve ezzel az állampolgárok minél teljesebb betekintési jogosultságát és így a történeti kutatások lehetőségét is. A bizottság tagjaiból, valamint a levéltár munkatársaiból alakult közös munkacsoport a Belügyminisztériummal egyeztetett munkarend szerint végzi tevékenységét, és már 2015 szeptemberében megkezdte a mágnesszalagok feldolgozását.

- Az erről szóló kormányhatározat alapján a rendszerváltást megelőzően a Belügyminisztérium által keletkeztetett minősített adatokat 2017. június 30-ig kell átadni a levéltár számára. Az átadandó adatállományt a „G” operatív nyilvántartás, „H” hálózati nyilvántartás, illetve a „K” nyilvántartások, a központi kémelhárítási adattár tartalmazza. Az Alkotmányvédelmi Hivatal kezelésében levő titkosszolgálati adathordozók átadására pedig 2017. július 1-jéig kell sort keríteni.

- A levéltár megnövekedett feladatainak ellátásához a szükséges feltételeket június 30-ig kell megteremteni, 2018. június 30-ig pedig gondoskodni kell a titkosszolgálati adathordozókon tárolt adattartalmak minősítésének a felülvizsgálatáról.

- Képviselő Úr! Nem lesznek titkok, éljenek a lehetőséggel, és kérem, hogy fogadja el a válaszomat!

***

MIRKÓCZKI ÁDÁM: - Államtitkár Úr! Természetesen ezt a választ nem lehet elfogadni, már csak azért sem, mert ön is pontosan tudja, és mindannyian pontosan tudjuk, akik foglalkoztak a témával, hogy akár a levéltár tekintetében, akár a Nemzeti Emlékezet Bizottság tekintetében minden, amihez a kutatók egyáltalán hozzáférhetnek, az erősen anonimizált, cenzúrázott, komplett lapok, kartonok hiányoznak onnan, úgyhogy a teljes nyilvánosságról már nem beszélhetünk.

- Az önök antikommunizmusát egyébként tökéletesen jellemzi az, hogy a napokban egy újabb botrány világított rá erre. Konkrétan az Ökumenikus Segélyszervezet volt vezetőjének munkássága tekintetében - Lehel Lászlóról van szó -, aki természetesen mindent tagadott, majd aztán bevallotta, hogy III/III-as volt valójában, és Magyarország legnagyobb segélyszervezetének vezetője lehetett, 27 évvel a rendszerváltás után. Na, ez a probléma!

- De ugyanúgy probléma az is, hogy soha senkiről semmi nem deríthető ki! Ha például rólunk, bármelyikünkről valaki is szeretne bármit megtudni, akkor derülne ki, hogy mennyire nem nyilvános.

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 106 igen szavazattal, 27 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Miért nem a munkából élők a költségvetés nyertesei?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! A jövő évi költségvetés a kormány állításával szemben nem a munkából élők költségvetése lesz. Akkor lehetne annak nevezni, ha a munkából valóban meg lehetne élni!

- Addig már eljutott a kormány, hogy legalább a szavak szintjén elismerje: rosszak a magyar bérek. Ha viszont megnézzük, hogy ez a felismerés mennyire köszön vissza a jövő évi költségvetésben, azt látjuk, hogy amit a kormány béremelésnek nevez, az legfeljebb a bérek reszelgetése, - valódi megélhetésre, a fiatalok itthon tartására, a kivándorlás megállítására aligha elég!

- Folytatják az elrontott béremelési programot! Az idei év tapasztalatai azt mutatták, hogy az elmúlt évek „nesze semmi, fogd meg jól” emeléseihez képest nagyobb minimálbér-emelést a kisebb cégek alig vagy csak bizonyos elkerülő technikákkal tudták túlélni. Például kevesebb munkaórára jelentették be a dolgozót, vagy papíron szakképzettséget nem igénylő munkakörbe helyezték át.

- A szakszervezeteket is megkérdeztünk, milyen hatása volt a minimálbér-emelésnek a munkaerőpiacon, és bizony azt mondták, hogy amellett, hogy kis- és középvállalkozásokat sodort a csőd szélére, óriási bérfeszültségeket is okozott. Az általános béremelés ugyanis elmaradt. Nem maradt pénz a legkisebb bér fölött keresők fizetésének emelésére. A 2018-as költségvetésben pedig még tovább akar menni a kormány ezen az úton, ismét nem törődve azzal, hogy milyen károkat okoz!

- Államtitkár Úr! Az LMP szerint akkor lehetne a munkából élők költségvetéséről beszélni, ha a kisvállalkozásokkal megfizettetett béremelés helyett az adók csökkentésével emelnék a nettó béreket, és nem csak a minimálbér szintjén. Erre konkrét javaslataink vannak. A sávos adócsökkentés és az adómentes minimálbér a mostani nettó 85 ezer forintról jövőre 33 ezer forinttal növelné a minimálbért. Amit önök adnak jövőre a minimálbéreseknek, az mindössze 7 ezer forint. A garantált bérminimum szintjén az adócsökkentés révén 42 ezer forinttal nőne a nettó bér, vagyis a mostani nettó 107 ezer forint helyett 149 ezer forintot kapnának a dolgozók. Az átlagbér szintjén nettó 30 ezer forinttal növekednének a keresetek, méghozzá a vállalkozások terheinek növelése nélkül. Emellett szükség volna a közszféra bérrendezésére is, így tíz év után. A bérfeszültségek az állami szférában is elviselhetetlenek!

- Államtitkár Úr! Mikor szánják már rá magukat a valódi béremelésre?

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! Ha visszatekint egy-másfél évet, és az elmúlt időszak folyamatát megnézi, vagy éppen 2016 novemberét veszi figyelembe, volt egy tárgyalás, amely folyományaként azok a kívánalmak, amelyeket ön megfogalmazott, folyamatként teljesültek, hisz adócsökkentésekről volt szó abban a megállapodásban, és béremelésről volt szó abban a megállapodásban. Ha elfelejtette volna, emlékeztetném arra, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum megemelése azon a bizonyos novemberi tárgyalássorozaton nemcsak béremelkedéssel, nemcsak ezen kategóriák béremelésével, hanem jelentős adócsökkentéssel is foglalkozott, ami azt jelenti, hogy amit ön kívánalomként, kérésként és kérdésként megfogalmazott, az folyamatában teljesül.

- Természetesen egy költségvetés értelmezését sokféleképpen meg lehet nézni, és sokféleképpen lehet jellemezni, de szeretném elmondani: tartjuk továbbra is azt, hogy a munkából élők költségvetése többek között ez a költségvetés. Többek között azért, mert továbbra is növekedik a gazdaság. A következő évben, ha az idei kedvező kilátásokat nézzük, és ez be is következik, akkor 4 százalékot meghaladó mértékben fog emelkedni a gazdaság, és az a folyamat, amelyik az elmúlt 6-7 évben folyamatként jellemezhetően megvalósult. Márpedig a 700 ezer fő munkavállaló-növekedés azt jelenti, hogy egy jelentős pozitív folyamatot tudhatunk magunk mögött és ez folytatódni fog. Tehát azt lehet mondani, hogy a kormány mindig is törődött a munkavállalókkal, és a foglalkoztatást szem előtt tartotta, hogy minél többen tudjanak megélni a munkájukból, a munkaerőpiacon minél többeket tudjunk foglalkoztatni.

- A közfoglalkoztatásból is egyre több embert szeretnénk átvezetni, és erre forrást is biztosít a költségvetés. Megemlítem, hogy 2018-ban ugyanúgy folytatódik a bérek emelkedése, mint az elmúlt 3-4 évben ez történt, jelentős mértékben, nemcsak nominálisan, hanem reálértékben is fognak növekedni a bérek. Ennek érdekében, ahogy említettem, a munkabérekre rakódó adóterheket csökkentettük.

- Képviselő Asszony! Szeretném emlékeztetni önt arra, hogy ebben az évben 5 százalékponttal fog csökkenni a munkabérekre rakodó teher, a következő évben 2 százalékponttal, és bizonyos feltételek teljesülése esetén a rákövetkező négy évben további 2-2-2 százalékponttal fog csökkenni a munkabérekre rakódó adóteher. Mi ez, ha nem adócsökkentés? Mi, ha nem ez segíti elő a munkavállalók munkájának a megtartását vagy pedig a foglalkoztatás növekedését? És egyben segíti a munkaadókat is, hogy a munkabéreket nagyobb mértékben tudják emelni, hisz kevesebb terhet ró rájuk az adókövetelmény.

- És hogy ennek van hatása, azért szeretném megemlíteni önnek, hogy az idei év első két hónapjában a bérek növekedése átlagosan 9,2 százalékos volt, ezen belül az 50 fő alatti cégeknél 14,5 százalékos, az 50-250 fő közöttieknél 11,8 százalékos, a 250 fő fölöttieknél pedig 6,5 százalékos volt. Mi ez, képviselő asszony, ha nem a munkavállalók érdekeinek a költségvetése? Mi ez, ha nem bérnövekedés?

***

SCHMUCK ERZSÉBET: - Államtitkár Úr! Nem tudom elfogadni a választ! Itt gyakorlatilag egy rosszul végrehajtott minimálbér-emelésről és béremelésről van szó!

Az LMP már néhány éve mondja, hogy alacsonyak, rosszak a bérek, általános béremelésre van szükség. Önök úgy emelik a minimálbért és a garantált bérminimumot, hogy egyszerűen tönkre fogják tenni a hazai kis- és középvállalkozásokat!

- Államtitkár Úr! Gyakorlatilag nemcsak a társadalmat szakítják szét, hanem szétszakították a gazdaságot is, egyre kevesebb multira és egyre több nagyon komoly nehézségekkel küszködő kis- és középvállalkozásra. A kis- és középvállalkozók a második szakaszát a minimál-béremelésnek már nem fogják tudni kigazdálkodni, trükközni fognak. Önök arra kényszerítik őket, hogy trükközzenek, trükközzenek azzal, hogy más munkakörbe sorolják be az embereket. Kis- és középvállalkozó mondta példaként azt is, hogy egy teljes komplett kisüzemnél a szakmunkásokat átminősítették, vagy heti egy munkaórában dolgoztatnak embereket. Ez így nem lesz jó, ezen változtatni kell, és általános béremelést kell megvalósítani!

***

A képviselő hölgy nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 106 igen szavazattal, 23 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Mennyit számítanak a százalékok?

HORVÁTH ISTVÁN, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A korábbi évek költségvetéseiben folyamatos volt az élelmiszeráfa-csökkentések bevezetése. Emlékszünk: először az élő sertés és a hasított félsertés, majd egy következő körben az élő és a vágott szarvasmarha, később a juh és a kecske, valamint a belőlük készülő elsődleges húsipari alapanyagok kaptak kedvezményes áfakulcsot. Ezek a lépések egyértelműen az ágazatok fehéredéséhez járultak hozzá. Az elmúlt 2-3 évben olyan lépések is történtek, amelyek célja egyértelműen a fogyasztói árak letörése volt. Itt egyes késztermékek áfáját csökkentettük. Ennek köszönhetően a fogyasztók a sertéshúshoz, a baromfihúshoz, a tejhez és a tojáshoz a korábbiaknál jóval olcsóbban juthatnak hozzá.

- Látható, hogy a kormány az utóbbi időben megfontolt lépésekkel folyamatosan igyekszik csökkenteni az alapvető élelmiszerekre rakódó terheket, egyrészt az érintett ágazatok stabilizációja, másrészt a magyar családok pénztárcájának kímélése érdekében. AMedgyessy-Gyurcsány-Bajnai-érában ilyen jellegű intézkedéseknek még csak a nyomát sem tapasztaltuk! A balos színezetű kormányzás alatt 5 százalékos áfakulcsa egyetlenegy terméknek sem volt! Az élelmiszeripar egyes ágazatainak nemhogy a támogatására, de megmentésére sem történt semmilyen kísérlet. A fogyasztók magas áraktól való védelméről pedig ne is beszéljünk. Most nem mondom el többször és nem mondom el lassan, hiszen mindenki érti!

- A költségvetéshez kapcsolódóan az adótörvények idei megszokott módosítása újabb termékkörök általános forgalmi adóját csökkenti 5 százalékra. Jövőre a friss és hűtött vagy fagyasztott hal, valamint a halból készülő egyes termékek áfája csökken. Nyilvánvaló cél a sokat emlegetett alacsony hazai halfogyasztás élénkítése, ezáltal a hazai haltermelő ágazat forgalmának növelése és nem utolsósorban a lakosság egészséges táplálkozásának támogatása, amivel, azt hiszem, pártállástól függetlenül maximálisan egyet lehet érteni.

- Nekem személyesen is lennének további javaslataim, hogy mely köztes termékek áfáját lehetne még csökkenteni. Ilyen például az állati takarmányokra rakódó forgalmi adó, illetve a haszonállatok belsőségeinek, vágási melléktermékeinek, valamint a sertésszalonna általános forgalmi adója. De természetesen figyelembe kell venni a költségvetés teherbíró képességét, továbbra is szigorúan tartanunk kell magunkat a költségvetési hiány 3 százalékon belül tartásához. A már végrehajtott és a tervezett lépésekkel kapcsolatban tisztelettel kérdezem államtitkár urat:

- Milyenek az eddigi áfacsökkentési lépések tapasztalatai?

- Fenntartható-e a korábbi csökkentések ármérséklő hatása?

- Milyen hatással vannak az adócsökkentések az érintett ágazatokra?

- A fogyasztási adatokban megmutatkozik-e az áfa mérséklésének hatása?

-Mire számít a tárca az új javaslatokkal kapcsolatosan?

- Milyen szakmai döntések indokolták az aktuális tervezett áfa-csökkentési lépéseket?

***

ZSIGÓ RÓBERT, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára.): - Képviselő Úr! A mezőgazdaság legfontosabb ágazatainak fejlődése, valamint a fogyasztók érdekében alapvető fontossággal bír az egyes élelmiszerek általános forgalmi adójának mérséklése. Ez egy összetett folyamat, amelytől elsősorban a piaci tisztulás és a növekvő fogyasztás várható.

- Az első lépés 2014-ben az élő és félsertések áfájának csökkentése volt, és ez pozitív eredményt hozott, fehéredett a piac, nőtt az élősertés-felvásárlás, élénkült a tenyészállatok forgalma. Nőtt a sertéstartók száma is, az alapanyag-termelés szintjén gyakorlatilag megszűnt az aggasztó mértéket öltő feketegazdaság.

- A kormány folytatta az áfa-csökkentést, 2015. január 1-jétől 5 százalékra csökkent a szarvasmarha és a juh köztes termékek áfája, majd 2016. január 1-jétől a sertéstőkehús áfája is 5 százalékra csökkent. Ez utóbbi lépéssel teljesült a teljes sertéstermékpálya lefedése, és ez a csökkentés a fogyasztókat is közvetlenül érinti. 2017. január 1-jétől a friss tej, a baromfihús és a tojás áfája is mérséklődött 5 százalékkal.

- Tisztelt Országgyűlés! A sertéstőkehús áfájának csökkentése az első fél év tapasztalatai alapján beváltotta a jogalkotói és az ágazati elvárásokat. Mivel a fogyasztói árban a termelési költségek is szerepelnek, a tavalyi év derekától megemelkedett alapanyagárak valamennyi drágulást is eredményeztek, ám a vizsgált termékek ára éves alapon még így is alacsonyabb volt, mint 2015 decemberében. Az áfa-csökkentés nélkül a fogyasztók magasabb árakkal találkoztak volna az áruházakban, így egy 4 fős család akár évi 15 ezer forintot is megtakaríthatott.

- Tisztelt Országgyűlés! Az idén január 1-jén életbe lépett áfa-csökkentéssel kapcsolatban az első tapasztalatok biztatóak. A csökkentéssel érintett termékek forgalmában növekedés tapasztalható, amely az adott ágazat teljesítményében is észrevehetően mutatkozik. A meghatározó kiskereskedelmi láncok az áfa-csökkentés hatását érvényesítették a fogyasztói áraikban is. 2018. január 1-jével az élő hal és halhús áfája mérséklődik 5 százalékra, amelynél fontos szempont volt az egészséges élelmiszerek hozzáférhetőségének növelése, a hazai halfogyasztás növelése, és az, hogy a hazai halfogyasztás az európai átlaghoz közelítsen. Nem kevésbé lényeges az a közel tízezer forint, amely így évente egy átlagos négyfős családnál marad, összesen akár 40-50 ezer forintra is emelve az eddigi és soron következő áfa-csökkentések nyomán megtakarított összeget a családoknál.

- Képviselő Úr! A kormány a gazdaság és a költségvetés teherbíró képességének figyelembevételével folytatni fogja a megkezdett munkát. 2018-at követően is tervezzük további termékek bevonását az áfa-csökkentések közé, de még korai arról beszélni, hogy mely termékek lesznek ezek. Kérem a válaszom elfogadását.

***

HORVÁTH ISTVÁN: - Államtitkár Úr! Örömmel hallom, hogy a folyamatos kontrollnak köszönhetően a valós tapasztalatok szerint is azok az áfa-csökkentési döntések, amelyeket az elmúlt években közösen hoztunk, beváltották a hozzáfűzött reményeket. Egyetértek, valóban, egy áfa-csökkentéshez két dolog kell: kell politikai bátorság és kell gazdasági erő. Nyilván a politikai bátorság folyamatosan megvan a Fidesz-KDNP-kormányban, a gazdasági erő meg az elmúlt időszakban a gazdaság teljesítőképességének köszönhetően megvan. Tehát szükségszerű további áfa-csökkentések bevezetése.

- Azt gondolom, hogy jó úton járunk akkor, ha első körben a köztes termékekkel kapcsolatos áfa-csökkentési javaslatokat fogalmazzuk meg, hiszen annak közvetlenül költségvetési kihatása nincs. De nyilván az a cél, hogy fehéredjen a gazdaság, és az a cél, hogy minél több pénz maradjon a fogyasztók zsebében.

- Összességében örömmel hallottam az államtitkár úr válaszát, és természetesen azt el is fogadom!

