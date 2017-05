Orbán: ostoba dolog Magyarországot pellengérre állítani

Ostoba dolog Magyarországot pellengérre állítani, amikor az Európai Unió első vagy második legnagyobb növekedését adja, itt csökken a legjobban a munkanélküliség, betartják az összes európai pénzügyi szabályt, csökken az államadósság – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Daimler német autókonszern közgyűlésén csütörtökön Budapesten.

2017. május 18. 12:23

Orbán Viktor hozzátette, be kellene látni, nincs sikeres európai gazdaság sikeres európai nemzetgazdaságok nélkül. A 2008-2009-es pénzügyi válság nem konjunkturális válság volt, hanem versenyképességi, szerkezeti válság, így a választ is ebben a dimenzióban kell megfogalmazni – mondta.

A kormányfő úgy látja, az európai versenyképességhez megvan a sikeres Németország, a sikeres Közép-Európa, míg hiányzik egy megreformált Franciaország és egy erős politikai vezetéssel működő Olaszország. Fontos volna, hogy az „angolokkal való válóperünk” win-win (nyertes-nyertes) szituációval záruljon, a tárgyalások jelenlegi állása lose-lose (vesztes-vesztes) helyzetet mutat – mondta.

Erős, biztonságos, önbizalomtól duzzadó Európára volna szükség, ami olyan megbízható, biztonságos és gyors, mint egy Mercedes - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint ez a Mercedesnek is érdeke, hiszen nehéz elképzelni egy nemzetközi vállalattól, hogy versenyképes maradjon akkor, ha az anyaországa nem az. A tagállamok egyenkénti jó teljesítménye az onnan származó nemzetközi cégek sikerének is előfeltétele - monda. Ezért az unió jövőjéről szóló vitának a kimenetele ugyanolyan fontos a Daimler, mint a tagállamok szempontjából - tette hozzá.



Magyarország az Európai Unió megingathatatlan tagja, "sorsa össze van kötve" az unió fejlődésével - hangsúlyozta le a miniszterelnök, hozzátéve, hogy most az EU korábban megkérdőjelezhetetlen versenyképessége veszélybe került, veszít korábbi súlyából a gazdasági teljesítményt és a demográfiát tekintve is.

A Mercedes-gyár a Magyarországba vetett bizalom szimbóluma

A kecskeméti Mercedes-gyár a német vállalat Magyarországba vetett bizalmának szimbóluma, nem csak egy gyár a sok közül – mondta a miniszterelnök

Orbán Viktor hozzátette, gyárat a pénzügyi válság idején építették, amikor „nem dobálóztak a beruházásokkal Európában”. A válság idején Magyarország rosszabb helyzetben volt, mint Görögország, előbb is „omlott össze” pénzügyileg. Ebben a nehéz időszakban nem csak pénzügyi döntést jelentett a magyaroknak a beruházás, hanem mutatta, hogy a Mercedes bízik Magyarország jövőjében.

A miniszterelnök reményét fejezete ki, hogy nem bánták meg a beruházást, mint mondta, „a számok elég jól néznek ki”, megérte a befektetett 1,3 milliárd euró.

Kiemelte, a Mercedes is benne van a magyar gazdaság felívelő teljesítményében. A 4,1 százalékos első negyedéves gazdasági növekedési adat meglepte az elemzőket, és „nem rossz” a többi uniós állam teljesítményével összevetve, de a miniszterelnök nem elégedett vele, úgy vélte, ennél nagyobb növekedésre is szükség lesz.

MTI