Lázár: A következő évek tétje Magyarország függetlenségének megőrzése

A következő évek várhatóan arról szólnak majd, hogy Magyarország képes lesz-e az uniós csatlakozása óta kialakult függetlenségét megőrizni.

2017. május 18. 15:18

Ezt mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Kovács Zoltán kormányszóvivővel tartott közös sajtótájékoztatóján az Országházban.

Lázár János szerint nyilvánvaló Magyarország és az Európai Parlament viszonyával kapcsolatban a kormányzat álláspontja: ma és a következő néhány hónapban vagy esztendőben komoly viták várhatóak arról, mi lesz az EU és Magyarország kapcsolata. Minden politikai családnak és entitásnak meg kell fogalmaznia a stratégiáját, elveit azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzeli el a jövő Európai Unióját – fejtette ki.

Úgy vélte, erős többségben vannak azok a politikai szerveződések, amelyek azt gondolják, hogy a tagállamok hatáskörét csökkenteni kell és Brüsszelnek kell döntenie. A következő évek arról szólnak, hogy hazánk képes lesz-e megőrizni azt a függetlenségét, amely az EU-csatlakozás óta alakult ki – mondta.

Magyarországot ismét az EU céltáblájára tűzték ki

A miniszter szerint az, ami az Európai Parlamentben történt szerdán, egy baloldali provokáció, nem új dolog, hiszen egy portugál képviselő már próbálkozott a Tavares-jelentéssel. Most Soros Györgynek sikerül érvényesíteni érdekeit – emelte ki.

A magyar kormány számára fontos, hogy a választópolgárok érdekeit és véleményét védje az EU-ban. Nagy vita várható, hiszen az Európai Bizottság és az Európai Parlament szerint Brüsszelben kell eldönteni azt, hogy milyen adók legyen a tagországokban és még nagyon sok kérdésben akar sokak helyett dönteni. A magyar kormány káll a magyar érdekek mellett, és ha kell, harcolni fog hazánk érdekeiért – tette egyértelművé.

A jogi határzárat is kritizálták

Lázár János beszélt arról is, hogy a szerdán elfogadott EP-határozat olyan dolgokat is tartalmaz, amelyhez a magyar kormány szerint semmi köze az Európai Parlamentnek. Az egyik legfontosabb, hogy a magyar kormány vonja vissza a jogi és fizikai határzárat, ezt azonban a magyar kormány nem fogja teljesíteni. A választópolgárok biztonsága a legfontosabb, és ezért mindent megtesz a kormány – emelte ki.

A haderő fejlesztésére is sor kerül

A miniszter szerint Magyarország határainak megvédéséhez szükség van arra, hogy hazánk hadászati erőit fejlesszék. A rendőrség és a határrendészek száma is nőtt, ami miatt a biztonsági helyzet is javult – idézte fel.

Várhatóak továbbá technológiai és állományi fejlesztések és bővítések is. A légierő és a szárazföldi erőket is erősíteni fogják – közölte.

Meg kell állítani a népességfogyást

A családtámogatásokról szólva kifejtette: 2030-ra az a cél, hogy a népességcsökkenési folyamatokat megállítsák és visszafordítsák. Ezért akár 30 ezer fővel is növelnék az egy évben születendő gyermekek számát. Minden családban minimum 2, vagy annál több gyermeknek kellene lennie – vélte.

A nemzeti konzultáció erősíti a kormányt

A kancelláriaminiszter közölte azt is, hogy eddig csaknem másfél millióan küldték vissza a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ami abszolút támogatja a kormányt az Európai Unióban. Ahogy fogalmazott, az elmúlt négy év egyik legsikeresebb konzultációja volt az idei.

Jöhetnek a tárgyalások CEU-ügyben

Az EP szerdai határozatában felmerült a CEU és az Közép-Európai Egyetem sorsra. Ezzel kapcsolatban folyamatosak az egyeztetések – mondta Lázár. A magyar kormány szerint a törvény előtt mindenkinek felelnie kell, és egyenlően be kell tartania mindenkinek a magyar törvényeket hazánkban – ismételte meg.

Külföldön sokan nem ezt az elvet képviselik, és azt gondolják, a törvényt nem feltétlen kell betartani – folytatta. A kormány mindenkivel szívesen folytat dialógust, azonban a kötelességeket minden formában be kell tartani és ezért mindent meg is tesznek. Az elkövetkezendő hetekben várhatóak tárgyalások a CEU ügyében – jelentette be.

A határzár működésének abszolút pozitív hatásai vannak

A miniszter szerint „látványosan csökkent” az illegális határátlépők száma, lényegében teljesen lezártuk hazánk határait. Senki nem léphet be illegálisan – hangsúlyozta.

Sajtóhírekre reagálva elmondta: nem vezettek áramot a kerítésekbe, mindössze egy elektronikus jelzőrendszert építettek ki. Ez egy biztonsági fejlesztés, amely a határnál szolgáló rendőrök munkáját segíti.

Az EU a jogi és fizikai határzár működését is vizsgálja, hogy megfelel-e az európai szabályoknak – tette hozzá.

Orbán Viktor Kínában tárgyalt, ahol számos megegyezés született

Lázár János szerint a Kínával való együttműködés új állomás a magyar érdekérvényesítési törekvésekben. Magyarország szuverenitását kell erősíteni és lehetőségeket kell teremteni minden téren – mondta.

A globalizáció átalakulóban van és a keleti-nyugati felek kiegyensúlyozták egymást és oda-vissza érkeznek hatások a két fél részéről. Tőke, technológia és gazdasági erő keleten is van, nem csak nyugaton – emelte ki.

Nincsenek veszélyben az EU-s támogatások

Arra a kérdésre, hogy veszélybe kerülhetnek-e az uniós támogatások a hetes cikkely szerinti eljárás miatt, azt mondta nem számítnak ilyenre. Szigorú ellenőrzések várhatóak ezekkel kapcsolatban. Ennyi ellenőrzés még egy uniós tagországban sem volt, mint hazánkban. Mint mondta: a pénzzel mindig el tudtunk és el is fogunk tudni számolni.

Az ellenőrzések fokozására fel vannak készülve, de Lázár szerint már majdnem minden ellenőr velünk foglalkozik, nehéz lenne még jobban fokozni jelenlétüket. Gazdasági problémát nem okozhat ez az EP-határozat, hiszen ha azt jelentene, akkor már több jelét is tapasztalhattuk volna – mondta Lázár.

A Fidesz mindig a gazdasági élénkítést tartja szem előtt, az adósság csökkentése, a foglalkoztatás bővítése és a munkanélküliség csökkentése a legfőbb cél. A politikai fenyegetések ellenére is folyamatosan ezek maradnak a kormány céljainak fókuszában – hangsúlyozta a miniszter.

Mennyire erős a Soros befolyás?

Lázár szerint nem tudhatjuk, hogy az Európai Néppárt mennyire áll Soros György befolyása alatt; biztosan akadnak olyan emberek, akik szociáldemokraták, meg sokkal inkább baloldaliak, mint keresztény-konzervatívak. Lázár János úgy vélte, nincs olyan frakció és biztossági vezető az Európai Parlamentben, akit Soros György munkatársai ne kerestek volna meg eddig és nem érték volna el. Ahogy láthatjuk és tapasztalhatjuk, Soros számára kézenfekvően tudja érvényesíteni befolyását Európa-szerte – mondta.

Szükség van az új vasútvonalra

Kitért arra is, hogy a Belgrád-Budapest vasútvonal kiépítése fontos beruházás. Mivel Magyarország közép-európai centrum szeretne lenni, ezért kell a kötöttpályás forgalmi utak kialakítása. Van terv keleti és északi irányba is, személy és teherforgalom szállítására – emelte ki.

Gyurcsány nem jelent nemzetbiztonsági veszélyt

A kancelláriaminiszter beszélt arról is, sajtóinformációk szerint Gyurcsány Ferenc a magyar sajtót „körbehaknizza” Orbán Viktor eltitkolt pénzügyeiről. Nemzetbiztonsági kockázatot viszont ez nem jelent – mondta.

Mint kifejtette: ahogy a világban mindenhol, hazánkban is, ha valaki miniszterelnök volt, annak szavait komolyabban veszik az emberek. Az, hogy Gyurcsány Ferenc ezzel játszik, és azt próbálja felhasználni a sajtóban, hogy ő miniszterelnök volt, komolytalanná válik – fogalmazott.

MTI