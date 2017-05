Inzulinrezisztens? Ezeket érdemes tudnia róla!

Statisztikák szerint egyre többen küzdenek manapság az inzulinrezisztenciával, amely nem csak kellemetlen tüneteket és meddőséget okozhat.

2017. május 18. 19:05

De kezeletlenül akár 2-es típusú cukorbetegséghez is vezethet. Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont inzulinrezisztencia és PCOS specialistája a legfontosabb tudnivalókat ismerteti a betegségről és annak sikeres terápiájáról.

2-es típusú cukorbeteghez vezethet

Az inzulinrezisztenciát gyakran nevezik a cukorbetegség előszobájának, ugyanis az állapot megfelelő kezelés nélkül könnyen diabétes-be fordulhat át. Ennek oka, hogy IR esetén a hasnyálmirigy a kelleténél több inzulint termel, ám egy idő után a szerv kifárad, és akkor fellép a 2-es típusú cukorbetegség.

Gyakran ez áll a teherbe esési nehézségek és a menstruációs panaszok mögött

IR esetén a férfi nemi hormonok túlsúlyba kerülnek a nőiekkel szemben, valamint az LH/FSH arány is felborul, melynek következtében domináns tüsző hiányában nem történik meg normál peteérés és tüszőrepedés. Ezért kisebb-nagyobb folyadékkal teli ciszták keletkeznek a petefészekben és kialakul a PCOS. Mivel a hormonzavar miatt a ciklus során problémák adódnak, ezért a menstruációzavar és meddőség is jelezheti az inzulinrezisztencia fennállását.

Férfias jegyeket okozhat

Mivel a tesztoszteron túlsúlyba kerül, ezért a nőknél férfiakra jellemző tünetek is jelentkezhetnek, ami gyakran csorbítja a nők önbizalmát. Ilyen például a hajhullás, a bajusz és a szakáll területén vastagabb, sötétebb és erősebb szőrszálak megjelenése, aknék, a bőr zsírosodása, valamint hasi elhízás. Amennyiben ezeket a tüneteket tapasztalja, érdemes ellenőriztetnie az inzulin szintjét!

Nem csak a nőket érinti

Az IR olykor úgy van beállítva, hogy csak a nőket érinti, ám ugyanúgy kialakulhat a férfiaknál is- igaz, náluk nehezebb észrevenni a tüneteket, mivel pl. a szakáll, bajusz területén lévő szőrszálak megjelenése természetes. Ellenben a kopaszodás, a libidó csökkenése, sörhas, fáradékonyság és a terméketlenség a férfiaknál komoly jelzésértékkel bír.

Menopauza után is kezelni kell

Mivel a legtöbben menstruációs panaszok és meddőség miatt fordulnak orvoshoz, sokan úgy hiszik, hogy a klimax után már nem kell a problémával foglalkozni. Pedig akkor is ugyanolyan veszélyes, sőt, ekkor még jobban megnő a cukorbetegség rizikója, ezért mindenképp kezelni kell, ráadásul a terápia hatására a súlyfeleslegtől is megszabadulhat az illető.

Életmódváltás elengedhetetlen a gyógyuláshoz

Az inzulinrezisztencia kezelésében elsőszámú a megfelelő életmód követése, ami személyre szabott diétát és rendszeres testmozgást jelent. Táplálkozás tekintetében dietetikus által meghatározott érend követése szükséges, melynek során kiemelt figyelmet kap többek között a gyors és a lassú felszívódású szénhidrátok megfelelő napi elosztása, valamint a fehér liszt és a cukor elhagyása.

A diéta mellett a rendszeres, közepes intenzitású sportolásnak is nagy szerepe van az IR kezelésében, ami kardió (heti 150perc) és súlyzós edzéseket (heti 2-3 alkalom) is magában foglal. Ez előbbi ugyanis pozitív hatással van az anyagcserére, növeli az inzulin hatékonyságát, nő a glükóz felhasználása a sejtekben, segít a fogyásban, valamint növeli az inzulinérzékenységet. Külön jó oldala, hogy ezen hatások a sportolást követő 24-48 órán keresztül megmaradnak. Sokan úgy gondolják, hogy a kardió mozgás mellett nincs szükség súlyzós edzésekre, pedig ennek is igen fontos szerepe van. Az izom ugyanis képes közvetlenül felvenni a glükózt, méghozzá inzulin jelenléte nélkül - vagyis minél nagyobb az izomtömegünk, annál kevesebb inzulinra van szükségünk.

Forrás: Budai Endokrinközpont

https://www.endokrinkozpont.hu/

orvosihirkozpont.hu