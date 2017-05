Indián, börtönben - 3.

Magyarországon történelme folyamán számos nép és néprész telepedett meg, s hozták eltérő műveltségüket. De azt egyik esetben sem tették kérdésessé, hogy már meglevő, a helyben elfogadott közös törvényeket és szokásokat kell mindenkinek követnie.

2017. május 20. 12:24

Ha ránézünk a térképre, nyilvánvaló, hogy nem maradhatunk ki az európai egységesülésből. Különösen, ha tekintetbe vesszük országunk földrajzi nyitottságát, térségi érdekeinket és az országhatárunkon kívül élő testvéreinket.

Alapvetően néhány mélyen élő reménység formálta Európa-mozgalmunkat.

- Először is az, hogy visszatérhetünk a fejlett/szabad világba (kinek melyik vonzóbb, azt húzza alá). Még azt is feltételeztük, hogy ebben többféle segítségre is számíthatunk.

- Azután az, hogy hazatérünk a saját európai kultúránkba, ahol otthonos az értékrend számunkra. (Csak közben az EU kissé „elfejlődött” ettől.)

- Belépünk egy nagyméretű közös piacba, amelynek közösségi szabályai vannak, ezért a verseny rendezetten folyik. Feltételezhető volt, hogy ez a közösség legalább is a lehető mértékig megvédi magát – és így minket is – a külső ártó hatásoktól; attól, hogy a világözön (a globalizáció) bedaráljon abba a folyamatba, amit József Attila már megfogalmazott („…egy nyál a tenger, termelő zabálás…” stb).

- Megnyitja a 92 ezer négyzetkilométerre beszűkült lehetőségeinket.

- Megteremti a zavartalan kapcsolat lehetőségét az egymástól elvágott, zsibbadt és romladozó nemzetrészek között; s életet lehet a rettentően hosszú és szövevényes Kárpát-medencebeli határvonalak körül élők elhalt kapcsolataiba. Vagyis megtörténik a békés nemzet-egyesítés, ám egyúttal az összes medence-lakó nép javára. (Hogy ilyen indulat működött bennünk, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a romániai forradalom önzetlen magyarországi támogatása.)

- Az egységesülő Európát vezérlő alapelvek építménye, az Európa Tanács jogfelfogása alkalmas arra, hogy a magyar törzsország lakossága igazi európai polgárrá váljék, de azon túl a kisebbségbe szorult magyar néprészek is megszűnjenek türelmetlen új-államok másodrendű állampolgárai – sőt üldözöttei – lenni.

Mindez azt mutatja, hogy a minket szinte folyamatosan érő történelmi csapások és a sokat hirdetett és borúlátásnak bélyegzett valóságérzékelésünk ellenére kiirthatatlan a jövőbe vetett hitünk, s az, hogy eleve jót feltételezünk partnereinkről.

Bíztunk pl. abban, hogy ha már a kollektív bűnösség pecsétjét ütve reánk tettek tönkre minket saját szülőföldünkön, akkor talán elérhetjük, hogy előbb-utóbb csak-csak elismerik kollektív jogunkat is: azt hogy magyarokként kívánunk élni. Ám ha voltak is ezen a téren előrelépések, azok mind beteljesítetlenek maradtak.

(Legjobb példa erre az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201/1993 ajánlása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez a kisebbségi jogokra vonatkozó jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Az 1996. évi magyar-román alapszerződésben még jogforrásként szerepel, mert annak mellékletébe beiktatták, de elfogadtuk, hogy a román fél már akkor visszavonó értelmezést fűzzön hozzá aláírása fejében.)

A ma érvényben levő Lisszaboni Szerződés nem törődik a nemzetiségi kérdéssel: a terület lakói számára egy és egyenlő szabadság biztosítása helyett megadja a hontalanság jogát: betelepedhetnek bármelyik tagállamba. A betóduló afrikai-ázsiai tömegekkel szemben pedig eltörli a befogadók igényeit; vagyis a szövetségi területen kívülről érkezetteknek ténylegesen több lehetőséget biztosít, mint az őslakóknak. A megkülönböztetés, a diszkrimináció tiltása a többségnek kedvez: hivatkozott is főleg a meciari szlovák politika, hogy az ő szemében nincs pozitív diszkrimináció, csak diszkrimináció – s ezt elutasítja. De ez most igenis átcsapott az új migráns kisebbség számára előnyös megkülönböztetésbe! A Nyugat nyálcsorgató hülyeséggel bámulja, amint a mohamedán szokásjog áttöri az európai jogrendet és hagyományt. Amit sok helyt földrészünkön megvontak az őshonos kisebbségtől, azt majd kiharcolja – magának – az erőszakos betelepülő.

Miért van ez így?

Az I. világháborút lezáró békeszerződések a Habsburg Birodalom helyén nemzetállamokat akartak kialakítani. Mivel ebben fő szempont volt a harcokban nagy teljesítményt mutató, majd a Tanácsköztársaságnak nevezett kommunista lázadással védtelenné vált Magyarország meggyengítése, ezért a határok meghúzásakor a magyar nyelvi tömbről leszakítottak és így kisebbséggé csonkítottak magyar néprészeket. A többségi népeket pedig körös-körül Magyarország elpusztításában tették érdekeltté. Része volt a tervnek Ausztriát megakadályozni abban, hogy önálló birodalmi szerepét elvesztvén becsatlakozzék Németországba. Ha pedig a két nagy, a magyar és német nyelvi tömbön túl tekintetbe vesszük a térség számos népi-etnikai csoportját és annak szórványait, akkor nyilvánvaló, hogy az újonnan színrelépő középeurópai nemzetek nem hozhatták létre a népeik otthonát, hanem a nyelvi türelmetlenség erőit szították fel a végtelenségig. Nem is működött egy percig sem az okmányokba foglalt – trianoni – kisebbségvédelem. Mivel pedig az erőszak vált az új nemzetek beolvasztó politikájának fő eszközévé, a térségben egymással szembenálló embercsoportok-népek rémes gyürkőzése alakult ki. Erőszakban azután a németek III. Birodalma tudta a legnagyobb, leggátlástalanabb teljesítményt nyújtani, s fel is falta térségünket. A II. világháború végén pedig megtörtént a visszacsapás: a németek kisöprése az egész térségből, s a magyaroknak előbb gyilkolása, elűzése, majd a népességek áttelepítésének gyakorlata. Ilyenkor mi a Jugoszláviából történt székely-csángó menekülésre, s a Szudéta-vidékre és Magyarországra telepített felvidéki magyarokra gondolunk; de a folyamat csak felerősödött a békeévekben, amikor határon túli városaink sorra elvesztették magyar jellegüket, s nyelvterületünk felhasadozott a központilag irányított népességmozgást és a vele járó beolvasztást követően. Volt a magyartalanításnak még egy nagy alkalma is: 1956. Szabadságharcunk leverését a szomszéd szolga-államok jól fel tudták használni a nemzeti közösségünk újabb üldözésére és megtörésére.

A rendszerváltozás után a számában legyengült és anyagi erejében teljesen megsemmisített közösségeink álltak szemben a többségi társadalmakat szolgáló államvezetésekkel. Magyarországról pedig megkapták a liberális oldali biztatást: Magyarország ne szóljon bele, mert a szomszéd államokban élő magyaroknak kell megmondaniuk, mit akarnak, és nekik kell kialkudniuk jogaikat. A túsz tárgyaljon a túszejtővel? Ez az álszent álláspont azután le is lepleződött 2004. december 5-én, amikor nemzetellenes és nemzet-mentes politikai erők megtagadták határon túli testvéreinket…

Ahogy a magyarországi pártpolitika méltatlan eszközévé fokozódott le a határon túli magyarok kérdése, úgy romlott az ott élők helyzete. Nekünk pedig a szovjet birodalomtól való elszakadásunk első percétől előről kellett kezdenünk mindent. Ahogy mondani szokták, a kályhától kellett elindulni: a nyugat-európai politikába bekapcsolódva egyáltalán ismertté kellett tennünk helyzetünket. A nyugati politikus talán még érzett valami sajgást, ha Magyarországról eszébe jutott 1956. Ám alapvetően úgy látta, hogy a Gulág „legvidámabb barakkjából” jővén szó nélkül besorol a szabad nemzetek közösségébe, s hálatelt szívvel megnyitja piacát. Kemény munka volt megértetni, hogy végre már szeretnénk tényleg a magunk urai lenni, s hogy bár nem akarjuk térségünket felforgatni, de életbevágó számunkra, hogy a szomszéd országokban elnyomott magyar közösségek élnek. (Eleinte ilyenkor mindig rá is kérdeztek: hogyan kerültek, mikor vándoroltak ezek oda?) Ellenzékünk közben azon kacarászott, hogy országgyűlésünk első elnöke, Szabad György – eredeti foglalkozásához híven – külföldi tárgyalásain történelmi előadásokat tart…

Ebből a helyzetből indulva igyekeztünk szomszédságpolitikánkat kialakítani. Nem sikerült. Nagy érdekek fűződtek ahhoz, hogy térségünk átigazoljon a pálya nyugati felére; s ennek néhány fő állomása az Európa Tanácsbeli, NATO-beli, majd az EU-tagság. Emlékszem, hogy Szlovákia Európa Tanácsba való felvételéhez megkíséreltünk az ottani magyarság helyzetét javító és számon kérhető elvárásokat kapcsolni. Ugyanezt kezdeményeztük Románia esetében, így az Európa Tanács mindkét szomszéd ország esetében a magyar kisebbség jogait biztosítani kívánó ajánlásokat tett. De nemhogy nem akadályoztuk meg szomszédaink bekapcsolódását az egységesülési folyamatba (mint pl. Görögország teszi Macedóniával), de belesodródtunk az ú.n. alapszerződések ránk erőszakolásába is. Ugyanis a határokat a békeszerződések húzzák meg. De példátlan dolog a békeszerződéseket újraszerződni. Hogy a legsúlyosabb európai viszály forrását hozzam fel példának: a német-francia határt nem kellett újabb, kétoldalú szerződéssel megerősíteni. Azt tapasztalhattuk már a két nagy háború között, hogy a Párizs környéki békékhez csatlakozó kisebbségvédelmi szerződéseket egy percig sem tartják be a győztesek – és a győztes helyzetbe hozottak. Az „önálló” Magyarország önállótlan politikája pedig zuhatagként működött: Kádár 1958-ban Marosvásárhelyt kijelentette, hogy a határok véglegesek és ezzel szabad kezet adott Ceausescunak a gyorsított beolvasztásra. De hasonló üres – mert viszonozatlan – megnyilatkozásra hajlott szinte minden posztkommunista vezető politikus is. Így kerülhetett sor arra, hogy a tőlünk kapott/szerzett/rablott területeket biztosítandó a szomszéd országok politikusai igényeljenek egy újabb szerződést tőlünk a szerzemények biztosítására. Másrészt ez a követelés arra is jó volt, hogy amikor vonakodunk, azt állíthassák: azért van vészhelyzet térségünkben, mert Magyarország nem hajlandó szavatolni a meglevő határokat. Ezzel el tudták fedni az igazi okot: a magyar néprészek üldözését, elnyomását, háttérbe szorítását saját szülőföldjén. S Ukrajna lett a faltörő kos.

Mivel új államként lépett színre, a magyar-ukrán viszony alapszerződésbe foglalása leginkább indokolható igénynek látszott. Még a Szovjetunió megszűnése előtt rövid idő alatt kialakult a közvetlen magyar-ukrán diplomáciai kapcsolat. Talán ennek az elsőként nyújtott baráti kéznek volt köszönhető, hogy közös nyilatkozatra került sor a nemzeti kisebbségek jogainak biztosításáról, amit a két ország külügyminiszterei 1991. május 31-én írtak alá. Ez tette lehetővé az ukrán-magyar vegyes bizottság felállítását a tárgyban felmerülő kérdések kezelésére. Bíztató volt számunkra, hogy továbbá Ukrajna nyilatkozatot adott ki a nemzetiségek jogairól 1991. november 1-én, majd a december 1-i függetlenségi népszavazásnál Kárpátalja népe szavazhatottKárpátalja különleges státusa (autonómiája) és a beregszászi magyar autonóm körzet kialakításának igénylésére is. A népszavazás az első kérdésre 78%-os, a másodikra 81.4%-os többségű igennel válaszolt. Magyarország válasza nem késett:elsőként ismerte el a független Ukrajnát 1991. december 6-án, s ezután nem látszott akadálya az alapszerződés megkötésének sem. Úgy tűnt: felnyitottuk a körénk abroncsolt kisantant-gyűrűt, egyúttal falat emeltünk az orosz visszatérés elé.

A magyar országgyűlésben mégis hatalmas vihart kavart, amikor a T. Ház színe elé került „a jó szomszédság és az együttműködés alapjairól” szóló, 1991. december 6-án Kijevben aláírt magyar-ukrán okmány. A szerződés leszögezi: a két állam közötti határt mindkét fél megváltoztathatatlannak tekinti, nincs és a jövőben sem lesz egymással szemben területi követelésük (2. cikkely). Ha tekintetbe vesszük, hogy a jövő idő a magyar köznyelvben sem használatos, érthető az ilyen kötelezettségvállalás elleni berzenkedés. Ugyanakkor viszont az okmány kimondja, hogy meg kell teremteni a szükséges feltételeket a nemzeti kisebbségek kulturális, nyelvi és vallási identitása kölcsönös védelmének biztosítására (17. cikkely). S ez a már említett korábbi egyezkedések és a népszavazás fényében bíztatónak tűnt.

Ez a remény 1966-ban kezdett elhalványulni. A magyar járásból nem lett semmi, s azúj alkotmány, amelynek alapja a nemzetállami gondolat, már előrevetítette több kisebbséget érintő törvény módosítását, annak ellenére, hogy tilalmazza a korábban deklarált jogok szűkítését és korlátozását. Ettől kezdve folyamatosan keletkeztek a magyar nyelvű oktatás, valamint a magyar nyelvhasználat csorbítását célzó tervezetek és intézkedések.

Ukrajnával tehát az Antall-kormányt megroppantó belháború árán kötöttük meg az első alapszerződésünket. Ebben a helyzetben azt kellett mérlegelnünk, hogy az akkor több oldalról is fenyegetett helyzetben mivel biztosíthatjuk az ott élő magyarok fennmaradását. Eggyel azonban nem számoltunk, s azóta is ritkán: azzal, hogy megfelelő körülmények között nagy erőbevetéssel elért eredményt adandó alkalommal visszaveszik a kisebbségi magyaroktól az utódállamokban.

Magyarországon pedig 1994 utána kormányzást átvette tőlünk a szoci-álliberális agytröszt és csupán ideig-óráig, „kulturális értelemben” ismerte el a kisebbségi magyarokat, valamint berendezkedett a „bizalomerősítő gesztusok” politikájára. Ugyanakkor körömszakadtig ellenezte a több országban élő magyarok közti kapcsolatok „intézményesítését”: a későbbi MÁÉRT [1] megalakítását – amelynek működését később Gyurcsány miniszterelnök le is állította. (Míg ígyen Magyarország elengedte a határon túli magyarok kezét, közben megszületett a szlovák nemzeti kizárólagosságot rögzítő új szlovák alkotmány, s ekkor hoztak új, számunkra hátrányos tanügyi törvényt Romániában. Azt se felejtsük el, hogy ekkortájt húzta a kolozsvári polgármester a futóárkokat a Mátyás-szobornál). S bár Románia esetén érvényes békeszerződés volt a határvonalról, az alapszerződések sorra kötésének megnyílt az út. Azt azonban józan ésszel nem lehet felfogni, hogy a kommunista korszakban működő és Ceausescu általi megszűntetett magyar autonóm terület helyreállításához miért nem ragaszkodott a magyar fél. Ugyanis itt nem valamely új követelésről, hanem pusztán egy erőhatalommal megszűntetett állapot helyreállításáról lett volna szó.

Szlovákia önállósulásakor viszont nemhogy a keletkező új közjogi helyzetet nem kíséreltük meg kiaknázni, de még a nyílt agressziónak tekinthető egyoldalú határfolyó-elterelés ügyében sem tudtuk magunk mellé állítani Európa politikai közvéleményét. Ezek után a magyar nyelvterület belső közigazgatási felszabdalása más akadálytalanul zajlott le.

Mindez – és még számtalan magyar-ellenes jelenség és történés – olyan közegben zajlott le, amikor az európai közösséget a stabilitás látszata (vagyis a feszültségforrások elfedése), az országterületünkre kiterjedő zavartalan piacbővítés érdekelte; s akinek panasza volt, azt tekintették összeférhetetlennek.

Nem célom itt végigkövetni a szomszédsággal folyó iszapbirkózás kötetekre rúgható részleteit. Ám utaltam rá, hogy Európa felé folyton arra kellett tekintettel lennünk, hogy miközben volt-kisantantos szomszédaink együttesen mázolják be képünket feketére, mégse szoruljunk be a bűnbak szerepébe. Könnyű dolguk volt: nyilvánvalónak tűnik, hogyha egyszerre több szomszédunkkal van bajunk, akkor mégis csak bennünk lehet a hiba. Különös nehézséget jelentett, hogy Nyugat-Európa a hitleri uszító nemzetiségpolitikára emlékezve alapvetően elzárkózott a közösségeket megillető, ún. kollektív jogok elismerésétől, mintha pl. az adott kisebbségi népcsoport nyelvhasználata csak az egyéneket illetné. De hát a nyelvet mindig közösség használja!

Azonban európai bikkfanyelven minden értékelésünk visszájára fordul. Kisebbségen deviáns csoportokat akarnak érteni, a multikulturalizmus ellen szóló érveinkre azt mondják, hogy ez rasszizmus; mert az a bizonyos „korrekt”-nek elvezett beszédmód összekeveri a kultúrát a fajjal, s a támadó elleni védekezést az idegengyűlölettel. Semmiképpen nem akar különbséget tenni a szülőföldjén élő őshonos népcsoport és a bevándorlók jogai között. Vagy ha igen, akkor épp az utóbbiak rovására! Ki érti azt, ami most is folyik: mivel sok idegen érkezik ellenőrizetlenül országainkba, ezért (?) a határon jogosan és szabályosan átkelő utasokat igyekeznek a legalaposabban ellenőrizni?

Magyarországon történelme folyamán számos nép és néprész telepedett meg, s hozták eltérő műveltségüket. De azt egyik esetben sem tették kérdésessé, hogy már meglevő, a helyben elfogadott közös törvényeket és szokásokat kell mindenkinek követnie. Mert a multikulturalizmus nem azt jelenti, hogy több műveltség él egymás mellett, hanem azt, hogy az adott kisebbségnek nem a békés beilleszkedés a kötelessége, hanem a fenntarthatja a többséget zavaró szokásait is. S emiatt azután a társadalomnak nincs (viselkedés-)kultúrája, csak össze nem illeszkedő hagyomány-mozaikok élnek egymás hegyén-hátán. Ha ilyen multikulti lett volna nálunk, akkor nem lett volna szabad a nomád kunokat letelepíteni, hanem minden magyarnak el kellett volna viselnie, ha a kun pásztor az ő búzaföldjén legelteti nyáját.

*

Talán akkor döbbentem rá, hogy baj van a szavak értelmével, amikor egyszer, még a 90-es évek elején vendégünk volt az MDF-ben Alois Mock, Ausztria vezető néppárti politikusa és külügyminisztere. Ékes beszédben állt ki csapatunk előtt a néppárt jobboldali értékei mellett, s többen idegen füllel hallgattuk. Beszédéből sütött a gáttalan vállalkozás, az egyén teljes szabadságának hite; s minket, akik egy nemzeti mozgalomban Antall Józsefet követve jutottunk el a népi baloldaltól a nemzeti jobboldalig, szíven ütött a közös célok hiánya az egyén szabad kibontakozása mellől.

Valahogy ugyanígy jártunk az Európa Tanácsban is. Rá kellett döbbennünk, hogy a mi nemzetfogalmunk egyáltalán nem magától értetődő. Ám manapság is, ha rákeresünk a Wikipediában a „citizenship and nationality” kulcsszavakra (első megközelítésben ez számunkra: állampolgárság és nemzetiség), azzal kezdi, hogy nincs rá javaslat, s hogy gyakran egymás helyett használják e szavakat. Valamikor a 90-es évek közepetájt egyszer Washingtonban, amikor a romániai magyarok nyelvhasználati gondjairól esett szó, egy különben politikával foglalkozó amerikai ennyi megjegyzést tudott tenni: „hát miért nem tanulnak meg románul?” De hát ugye, a francia politikusok sem arról ismertek, hogy a bretonokat, baszkokat, okszitánokat vagy a korzikaiakat másnak is tudnák tekinteni, mint franciáknak…

És bizony, gyakran és egyre gyakrabban mi is rosszul használjuk a fogalmakat. Nálunk is nemzetközi szerződésekről beszélünk, amikor pedig országok egyezkednek. S amikor az Európai Egyesült Államok kialakítását ellenezzük, akkor „nemzetek Európájáról” beszélünk. Ekkor a nemzet az ország lakosait jelenti, s ez esetünkben – és számos más közösség esetében is – csak része a tényleges összetartozó közösségnek. A nemzetállamok kialakításának korszakát túllépve ma már nálunk szerencsésebb sorsú közösségekre is igaz, hogy az ember nem feltétlenül polgára nemzetének, és tartozhat egy másik nemzethez, mint ahol állampolgár. Skócia önállósodási törekvései kifejezően mutatják a helyzet bonyolultságát.

Alapvetően két megközelítés ütközik: a közösségi szellemben jelen levő történelmileg meghatározott összetartozás és a származásra és műveltségi tulajdonságokra nem tekintő jogegyenlőség felfogása. Az előbbi a kultúrnemzeti felfogás (mely etnikumra, vagyis népcsoportra gondol a fogalom említésekor), az utóbbi a formális jogi (ez pedig állampolgárra).

Számomra azonban legvonzóbb Renan felfogása, aki szerint a nemzethez tartozás mindennapos népszavazás, vagyis: vállalás.

Ebből a szempontból a magyarság meglehetősen különleges helyzetben van. Közösségünkben él egy történelmileg, ezernél több év alatt kialakult nemzetfogalom. Ez már az Árpádok alatt összefogta Magyarország lakóit a hungarus-tudatban, amibe beletartozott minden egyén és nemzetiség „aki régtől fogva a Korona alattvalója”. Aki nem, az volt az idegen; neki csupán vendégjog járhatott. A hungarus fogalmon belül természetesen tudatában volt a magyar felfogás a különféle „natio”-k együttélésének. Nemzetfogalmunkat szabadságküzdelmeink formálták, s a jobbágyfelszabadítással megtörtént a jogkiterjesztés az államkeretben élő minden lakosra. Amikor azután a birodalmi keretet szétrobbantotta a háborús vereség és tápot kaptak a Monarchiában élő népek politikai egységmozgalmai, akkor ez a magyarságot a legfelkészületlenebbül érte és az ellenséges nagyhatalmi akarat és szomszédsági vágy magyar nemzetrészeket szakított le és börtönzött be új államok keretébe. Mivel a Monarchia utódállamai nemzetállami fejlődésben látják jövőjük biztosítását, kezdetektől a hozzájuk került kisebbségi népcsoportok minél gyorsabb beolvasztására törekednek. Ebben legnagyobb akadályt jelent a magyar nemzettestről leszakított és így kisebbségivé vált magyarság, amelynek a magyar nemzethez való tartozása minden hányattatás ellenére eleven.

Térségünkben a nemzeti törekvéseknek így két arca van. Küzdelem a fennmaradásért a mindent elönteni készülő világözönben; ugyanakkor az egymástól való rettegés, amely veszélyként, román felfogás szerint „nemzetbiztonsági kockázatként” tartja számon a területén élő nemzeti kisebbségeket. A vágyott nemzetállamiságot akár az alkotmányba is befogalmazva hajlandó letagadni a valóságot: az együttélést más nyelvű őshonos néppel, néprésszel. Régi rossz reflexszel akár külső erős támogatót is keresve ehhez.

Ám az élet nem áll meg. A változó világ és a világtőke tengerdagálya egyre újabb kihívásokkal szembesíti a függetlenségüket végre elnyert és megőrizni akaró nemzeteket.

Itt van mindjárt a határkérdés. Elfogadtuk az uniónkon belül az áruk, a szolgáltatások, a tőke és az európai polgárok szabad mozgásának megteremtését. Örülünk Schengennek, de ellenezzük a rendezetlen népáramlást a határok semmibevételével. Elégedetten hallottuk, az új amerikai elnök kijelentését januárban, amikor megindokolta két rendeletét a bevándorlásról és a határok védelméről: „Egy nemzet határok nélkül nem nemzet.” Magyarul ezt úgy mondanánk, hogy minden államnak van területe, s afölött rendelkezik. Ezért épült kerítés a déli határon. Ugyanakkor a „Határtalanul!” program jól fejezi ki akadályokat áthidaló egymást kereső törekvésünket.

És az állampolgárság kérdése. A békés nemzetegyesítés „királyi útja” a szétszakított és szétszóratásban élő magyarok honosítása. Márpedig a többes állampolgárság felvet kérdéseket (csak néhány példa: a szavazati jog, az útlevél kiadás és használat, adott ország közhivatalában vállalható munka s esetleg vezető állás vállalása, a katonai szolgálat, adózási viszonyok). Ezt a legegyszerűbb úgy elkerülni, hogy az adott állam egyszerűen tilalmazza. Ehhez a megoldáshoz folyamodott Szlovákia és Ukrajna; de Csehország feloldotta ezt a tilalmat, mert belátta, hogy mind az államigazgatásnak, mind az állampolgároknak rossz. Előbbinek kivitelezhetetlen, utóbbiaknak oktalan büntetés. Ugyanakkor az utódállamok politikusainak azt kellene értékelniük, hogy Magyarország talált egy olyan megoldást a békés nemzetegyesítésre, amely nem állítja szembe a többi térségbeli néppel. Mert ha csak nem az a szomszéd hatalom fő célja, hogy tűzön-vizen át megsemmisítse magyar kisebbségét, még akkor is, ha bizonyítottan nem veszélyeztet senkit és semmit, nos, akkor úgy fogható fel a kérdés, mint egy méregfog kihúzása. Ugyanis a tetszőlegesen meghúzott határokkal a magyar néptestről leszakított részek mindig is a nemzethez tartozóknak fogják érezni magukat. A több mint ezer éves államiság és az együtt történt nemzetté válás nem fordítható vissza…

A veszély pedig Közép-Európa államait nem innen fenyegeti. A harmadik világbeli gátszakadás meg kéne mutassa, hogy a többséggel közös életformát vivő őshonos kisebbség erőforrás. Többség és kisebbségek együtt kerülnek veszélybe a világot felforgató folyamatok során. Közép-Európában évszázadok óta búvópatakként üti fel a fejét a térség összetartozásának parancsolata. (Erre törekedett már Károly Róbert és Mátyás király is.) Ezt fejezi ki visegrádi kezdeményezésünk. Mi, itt élő népek tudtunk és tudunk is ártani egymásnak, de az igazi veszély mindig a világhatalmak felől jött. A térség egységesítése nem sikerült, mert csak akkor sikerülhet, ha nem akarjuk egymásra erőltetni, hanem felismerjük egymásra–utaltságunkat. Legyenek itt nemzetállamok, de olyanok, amelyek államalkotó nemzetnek ismerik el a más nyelvű őshonos népcsoportokat. Gyenge az az állam, amely elnyomja és korlátozni igyekszik polgárainak egy–egy csoportját. Ha megszűnik a határon túl élő magyarok másodrendűsége a szomszéd államokban, ha együtt védelmezzük kisebbségeinket és együtt tudunk működni mint szomszéd országok, akkor képesek leszünk érdekeinket kifelé is megfelelő erővel képviselni. És hogy mindjárt hozzak egy küszöbön dörömbölő példát: elkerülni erőszakos kisebbségek felforgató tevékenységét. A nemzeti közösségek által demokratikusan választott kormányok egyedül jogosultak az emberek nevében beszélni. A nem választópolgárokra épített hatalomnak nincs elfogadottsága, de nem is számon kérhető; s bármikor kiderülhet, hogy szemben áll a társadalom igényeivel.

Mindezekből már levezethető, hogy milyen Európát akarunk? Olyant, amely nem esik külhatalom fogságába. Nem, mert kívülről nem irányítható. Hogyan alakulhat ilyenné? Úgy, hogy eljutnak a nemzeti parlamentek kezdeményezései és a polgári kezdeményezések az érdemi vitákig és a megvalósulásig. Úgy, hogy az irányítás a térségek és népcsoportok önkormányzatára épül, működik benne a döntésmegosztás (szubszidiaritás) és az egység a közakaratra támaszkodik.

S ekkor van esély arra, hogy a mi egykori, birodalmak közé szorult Köztes-Európánk példáját ne kelljen az egész kontinensünknek követnie: ne harctér legyen az atlanti és az eurázsiai világerők között, s ne kerüljön egyik nagyhatalom járszalagjára sem. A világtengerek és a végtelen földek versengő szembenállását ne pusztán elszenvedni legyen képes Európa, hanem legyen ereje összekötni és együttműködésbe fogni a hatalmas erőket.



[1] Magyar Állandó Értekezlet. Kelemen András (Vége)

