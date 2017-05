Mélyül a válság Washingtonban

A Fehér Házat meglepetésként érte Mueller kinevezése, amiről csak a hivatalos megbízást követően értesültek.

2017. május 19. 12:18

Rendkívül nehéz hetek várnak Donald Trump amerikai elnökre, ugyanis világossá vált, hogy egy széles jogkörökkel felhatalmazott vizsgálat indul kampánystábja feltételezett orosz kapcsolatainak feltárására. Az Egyesült Államok helyettes főügyésze, Rod Rosenstein Robert Mueller korábbi FBI-igazgatót nevezte ki a nyomozás élére. A republikánus és demokrata kormányzatok alatt is egyaránt vezető pozícióban tevékenykedő tisztviselő széles körű szakmai elismertségnek örvend. Különleges ügyészként kiterjedt hatáskör és jelentős erőforrások állnak majd rendelkezésére a minél alaposabb vizsgálat lefolytatása érdekében, az esetlegesen felfedezett bűnügyek kapcsán pedig vádemelési jogával is élhet. Egyedül a nyomozás mandátumát biztosító igaz­ságügyi tárca mozdíthatja el pozíciójából. Az elnök csak közvetett módon tudná ezt elérni, amire a lépés várható belpolitikai következményei miatt jelenleg kevés esély mutatkozik.

Robert Mueller eskütétele. Sötét titkok tudója lehet a volt FBI-vezető Fotó: Reuters

A Fehér Házat meglepetésként érte Mueller kinevezése, amiről csak a hivatalos megbízást követően értesültek. Donald Trump – amerikai sajtóértesülések szerint a tanácsadóira hallgatva – higgadt hangvételű közleményt adott ki, amelyben kijelentette: „A mélyreható vizsgálat csak meg fogja erősíteni azt, amit már régóta tudunk: nem volt semmilyen érintkezés a kampányom és bármilyen külföldi szereplő között.” Tegnapi Twitter-üzenetében azonban már a tőle megszokott stílusra váltott, és az amerikai történelem legnagyobb boszorkányüldözésének nevezte a stábja ellen zajló nyomozást. Ennek ellenére a gyanút sokan megalapozottnak tartják. A Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be tegnap, hogy a hatóságok legalább másfél tucat olyan esetről tudnak a választási kampány utolsó hónapjaiból, amikor Trump tanácsadói kapcsolatba léptek orosz hivatalnokokkal. Ezt korábban kategorikusan tagadták, de azóta több találkozót is beismertek.

Az amerikai belpolitikai válság nem kedvez a világ tőzsdéinek. A New York-i mellett az ázsiai és európai börzék indexei is féléves negatív rekordot döntöttek tegnap a visszaesés mértékét tekintve. A dollár ugyanakkor továbbra is stabil tudott maradni.

