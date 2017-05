A magyar nemzet megmaradásáért kell küzdeni

A 21. század legnagyobb kihívása a haza, Magyarország védelmezése, a nemzet megmaradása - emelte ki a honvédelmi miniszter pénteken Budapesten, a tárca honvédelem napja alkalmából tartott központi ünnepségén.

2017. május 19. 17:34

Simicskó István a honvédelem napját a hazaszeretet napjának nevezte. Kifejtette: a hazaszeretet megnyilvánulásának fontos momentuma volt, amikor az 1849-ben a május 4-én kezdődött ostrom után, május 21-én sikerült visszaszerezni Buda várát. Elődeink életüket áldozva küzdöttek Magyarország függetlenségének és szabadságának visszaszerzéséért - tette hozzá.

"A haza bennünk él!" - idézte a miniszter a budai Vár visszafoglalása évfordulós plakátjának szövegét, megjegyezve: kérdés, hogy ez elég lesz-e a jövőben is, s a jövőbeni generációk is élhetnek-e magyarként.

Simicskó István fontos kérdésnek nevezte, hogy egyformán érzékeljük, értékeljük-e korunk kihívásait és veszélyeit. Ebben az együttgondolkodásban ugyanis - mint mondta - "sokszor viharos csatározásokat, gyűlöletkeltést is látunk". Egy célt kell követni, s ez "a nemzet megmaradása" - szögezte le.

Hangsúlyozta, mindenkire, pártállástól függetlenül minden állampolgárra szükség van ahhoz, hogy védelmezzük az európai kontinenst, Magyarországot, s "legyen örök a haza".

A miniszter kiemelte: most, a tömeges bevándorlás időszakában, látva a vallási, etnikai értelemben is átalakuló Európát, kérdés, hogy a 21. század végén meglesz-e még a "haza, a nemzet mint érték". Mit fog jelenteni a nemzeti közösség, milyen nyelven fognak beszélni, akkor is megemlékeznek-e Buda várának visszafoglalásáról vagy Petőfi Sándorról, Zrínyi Miklósról? - sorolta, hozzátéve: "meg kell maradnunk magyarnak, meg kell tartanunk hazánkat".

A Honvédelmi Minisztérium (HM) pénteki ünnepségén több kitüntetést és elismerést is kiosztottak az elmúlt időszakban a honvédelem ügyéért nyújtott kiemelt teljesítményért. A kitüntettek között volt Horvátország budapesti nagykövete is, aki - mint Simicskó István elmondta - sokat tett azért, hogy az elmúlt időszakban, a migrációs válsághelyzetben ne romoljon, hanem tovább erősödjön a magyar-horvát kapcsolat.

A magyar katonáknak 1849. május 21-én, a tavaszi hadjárat végén három hétig tartó ostrom után sikerült visszaszerezniük a budai Várat. Ennek emléket állítva 1992 óta a honvédelem napja május 21.

Simicskó István honvédelmi miniszter beszédet mond a magyar honvédelem napja alkalmából tartott ünnepségen a Stefánia Palotában 2017. május 19-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Vasárnap, a honvédelem napján a budai Várban, a Dísz téren tartanak megemlékezést és koszorúzást a Honvéd-emlékműnél. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban pedig ezen a napon nyitják meg a Fegyvertárat, egyúttal megemlékezést tartanak az 1937-ben, a Nándor-laktanyában megnyílt első kiállítás 80. évfordulóján.

