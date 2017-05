Momentum nélkül elsüllyedünk

Mi volt a szerdai akció célja? Meg akarták leckéztetni az Origót?

Nem. Azt szerettük volna, hogy a szemünkbe nézzenek, tudják azt, hogy valódi, hús-vér emberekről írnak, és az ő családjukról. A másik cél az volt, hogy rámutassunk, hogyan működik a propagandamédia. Akkor semmit nem szólnak, ha megjelenik Magomed, a csecsen, vagy kopaszok állják el a Nemzeti Választási Iroda bejáratát. Ha viszont három, egyáltalán nem félelemkeltő fiatal bemegy az irodájukba, terrort kiáltanak. Az akciónkat sikeresnek ítéltük meg erkölcsi szempontból: kiderült, hogy félnek a kormány propagandistái, és talán látszott valamiféle lelkiismeretfurdalás Kovács András szemében.

A leckéztetés alatt főleg a stílusra gondoltam. Nem lett volna szerencsésebb legalább úgy odamennie Fekete-Győr Andrásnak, hogy bemutatkozik, és azt mondja, „olvastam a cikkeket, amiket rólunk írtál, szeretnék beszélni veled?”

A stílusról lehet vitatkozni. Beszélhetünk a mi stílusunkról is, de annál sokkal ijesztőbb és veszélyesebb az ő stílusuk. Amíg stílusról beszélgetünk, nem beszélünk a tényekről. Nem az a baj, ha rólam csúnyát mond bármelyik médium, Bayer Zsolt is írhat rólam rosszakat, amíg nem hazudik. Az Origóval kapcsolatban sem a kritikával van baj, még csak nem is a megalapozatlan kritikával, hanem a hazugságokkal, a megalapozatlan tényállításokkal. (...)