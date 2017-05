Sok ingatlant veszíthetnek a szocialisták

A Botka László nyomására meghirdetett jobboldali sajtóbojkott miatt nem tudni, mit gondolnak az MSZP-ben arról, hogy elperelhetik tőlük az MSZMP-től örökölt vagyonelemeket.

A Magyar Munkáspárt elnöke viszont határozottan kijelentette, igazságtalanul kebelezték be a szocialisták az egykori állampárt vagyonelemeit. – Az elmúlt 27 évben folyamatosan úgy véltük, hogy a szocialisták igazságtalanul vonták magukhoz az MSZMP egykori vagyonelemeit – hangsúlyozta a Magyar Időknek Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke.

Amint arról tegnap beszámoltunk, tavaly egy polgári perben a bíróság kimondta, hogy – egyebek között – egy nagy értékű belvárosi ingatlant a rendszerváltozáskor a Thürmer Gyula vezette Magyar Szocialista Munkáspártnak a vagyon összeírásában kellett volna feltüntetni.

Az épülettel azonban az MSZP rendelkezett sajátjaként, arra hivatkozva, hogy ők az egykori állampárt jogutódja. Az eljárás után a ma Magyar Munkáspártként működő „Thürmer-párt” tulajdonjogi pert indított az épületért.

A Munkáspárt interneten elérhető „párttörténetében” azt írják: „A régi MSZMP Központi Bizottság Gazdálkodási Osztálya által összeállított jelentés szerint 1988. december 31-én a régi MSZMP vagyona 10 milliárd 279,2 millió forint volt. (…) Ebből az ingatlanok értéke 7 milliárd 638, 7 millió forintot tett ki.” S ennek tudják be, hogy „az MSZP miért nem akarta sohasem jogutódnak elismerni a Munkáspártot, és miért tett meg mindent, hogy kiszorítsa az örökségből”.

Az ügyet azonban a fent már említett polgári per új megvilágításba helyezi. Az eljárásban, amint arról tegnap beszámoltunk, Minda Zoltán az édesanyját képviselte, aki tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, s úgy érezte, a rendszerváltozás óta az egész országot tévedésben tartják a pártvagyon helyzetét és mértékét illetően. A férfi a korabeli jogszabályokra hivatkozva állítja, hogy a Thürmer-féle Munkáspárt nem jogutódja, hanem lényegében azonos az egykori állampárttal.

A társadalmi szervezetekről szóló törvény ugyanis nem ismerte a jogutódlással megszűnés fogalmát, az MSZMP 1989-es kongresszusa után pedig a csalódott kommunisták kérték a párt bíróság általi nyilvántartásba vételét – több mint egy héttel korábban, mint ahogy az MSZP kezdeményezte volna saját regisztrációját.

Minda Zoltán úgy véli, az MSZP megalakulása és bírósági bejegyzése sem volt jogszerű, ugyanis a nyilvántartásba vételi kérelmet nem a törvényes képviselő, azaz a párt első elnöke, Nyers Rezső látta el kézjegyével a törvény kötelező előírásának megfelelően, hanem az MSZP képviseletére nem jogosult Vastagh Pál, az alapítói határozatot pedig a szocialisták állítása szerint az MSZMP kongresszusa hozta, ám így az jogi személy nevében született, s jogi személy nem alapíthatott társadalmi szervezetet.

Ahhoz legalább tíz természetes személy kellett, márpedig ha minimum tíz természetes személy alapította az MSZP-t, akkor a szervezeti jogutódlás eleve kizárt.

Az akkori Németh Miklós vezette kormány, majd később a bíróság ennek ellenére az MSZP-t ismerte el jogutódnak. Ám e tények jelentősége megkérdőjelezhető, hiszen egykor a Demiszt (Demokratikus Ifjúsági Szövetség) is elismerték a KISZ jogutódjaként.

A csillebérci úttörőtáborért folytatott csaknem másfél évtizedes pereskedés során viszont a Legfelsőbb Bíróság megállapította, a két szervezet között még sincs efféle kapcsolat, a budai ingatlan pedig az államra szállt.

Vita az állampárt vagyonának sorsáról

Komolyan megkérdőjeleződött egy polgári perben, hogy az MSZP a néhai állampárt, az MSZMP jogutódja. Emiatt a Magyar Munkáspárt gazdagabb lehet egy belvárosi ingatlannal, de ami fontosabb: perek sokasága zúdulhat az amúgy is nehéz helyzetben lévő szocialistákra.

Olyan lavinát indíthat el egy belvárosi ingatlan tulajdonjogáról szóló per, amely végül akár maga alá temetheti a Magyar Szocialista Pártot (MSZP) – értesült a Magyar Idők az ügyre rálátó forrásból. Az eljárást a Thürmer Gyula elnöklete alatt álló Magyar Munkáspárt indította, miután kiderült, hogy az MSZP nem rendelkezhetett volna sajátjaként az V. kerületi Akadémia utca 15. szám alatti épülettel.

A jogvita előzménye egy másik per, amit Minda Zoltán indított tavaly. A férfi az édesanyját képviselte, aki tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak (MSZMP), s úgy érezte, a rendszerváltozás óta az egész országot tévedésben tartják a pártvagyon helyzetét és mértékét illetően.

Az Akadémia utcai ingatlanért perelnek Thürmer Gyuláék Forrás: Bach Máté

Miért? A kérdés megválaszolása előtt föl kell idéznünk az MSZMP XIV. kongresszusán történteket.

A köztudatban ez úgy él, mint az állampárt utolsó és az MSZP első kongresszusa, ahol a küldöttek kimondták az MSZMP feloszlását és a szocialista párt, mint jogutód megalakulását. Utóbbi természetesen ebbéli minőségéből fakadóan „megörökölte” a székházakat, a cégeket – egy szóval az állampárt teljes ingó- és ingatlanvagyonát.

Az már kevéssé ismert, hogy a hoppon maradt kommunisták november 8-án kezdeményezték a Magyar Szocialista Munkáspárt bíróság általi nyilvántartásba vételét, amely többszöri névváltoztatás után ma Magyar Munkáspártként működik. Az MSZP ehhez képest csak bő egy héttel később, november 16-án fordult a bírósághoz. Mivel azonban a kassza kulcsa a szocialistáknál volt, a régi-új MSZMP a regisztrációs kérelme mellé csatolt vagyonösszeírásában semmit sem tüntetett fel. Minda Zoltán ezt a – szerinte kényszerűségből készült – nullás kimutatást támadta meg, arra hivatkozva, hogy az MSZP nem lehet az egykori állampárt jogutódja, s ha nem az, akkor az MSZMP-nek igenis volt – és talán van is – vagyona, amivel el kell(ett volna) számolnia.

Állítását az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezésével támasztotta alá, amely társadalmi szervezet megszűnése esetére lényegében kizárta a jogutódlást. Egy másik jogszabály pedig a társadalmi szervezetek számára előírta, hogy amennyiben működésüket 1990. január 1-je után is folytatni akarják, kérelmezniük kell a nyilvántartásba vételüket. Minda Zoltán azt is kiemelte, hogy társadalmi szervezetet akkoriban csak magyar állampolgárságú természetes személyek alapíthattak, márpedig az MSZMP kongresszusa nem természetes személy, hanem egy jogi személy legfőbb döntéshozó fóruma, amely határozatait a jogi személy, azaz a párt nevében hozza. Ebből vezette le azt, hogy az állampárt nem szűnt meg, sőt a regisztrációja után tovább folytatta működését a rendszerváltozás után is, míg az MSZP egy új és megkérdőjelezhetően alapított pártnak tekinthető.

Ami az Akadémia utcai ingatlant illeti, az 1990 után még egy ideig az MSZMP nevén volt, majd a földhivatalnál névváltoztatás címén kérték, de jogutódlás címén írták az MSZP-re Minda szerint. A párt 1993-ban egy per során mint alperes, lemondott a tulajdonjogáról a felperes Kossuth Könyvkiadó javára, amely aztán értékesítette a házat.

A bíróság tavaly igazat adott Mindáéknak, s kimondta: az eljárásban nevesített épületnek szerepelnie kellett volna a Thürmer-féle MSZMP-vagyon összeírásában. A férfi és a Munkáspárt ezek után – különböző okok miatt – arra jutott, hogy az Akadémia utca 15. tulajdonátruházása nem volt érvényes. Hogy valóban így van-e, az a fent említett tulajdonjogi perben dől majd el. A két ügy mindenesetre túlmutat önmagán, hiszen alapjában kérdőjelezi meg az MSZP 1989–90-es vagyonszerzésének jogszerűségét, és ezzel újabb tulajdonjogi perekhez szolgáltathat alapot.