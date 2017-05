A nyár nagy divatja lehet a hordóban sütés

A jó idő beköszöntével a kamra mélyéről előkerülnek a hagyományos rácsos grillsütők, és csak úgy terjeng a nyársra szúrt szalonna illata a szabadban. A faszénen sütés története vélhetően az emberiség hajnalán kezdődött, és szinte minden kultúrában szerepel valamilyen formája. Az idei napsütéses időszakkal azonban új trend is érkezett a tengerentúlról, így akár már egy speciális sütőhordóban is elkészíthetjük a füstös, omlós falatokat.

A hordóban sütés, más néven barbecue szmókerezés hagyománya az USA déli államaiból származik. Az itthoni gyártók is pontosan ezt a redneck-hangulatot próbálták belepréselni az eszközbe.

A sütő hordó előnyei

A sütő hordók vagyis „drum smokerek” nagy előnye, hogy könnyen szabályozni lehet az égéstérbe bejutó levegőt. A tradicionális barbecue-zás jelszava ugyanis az, hogy „low and slow”, tehát alacsony hőfokon, kifejezetten lassan sütik a húsokat. Fontos, hogy jó minőségű faszenet használjunk és tartsuk a sütő belső hőmérsékletét 110-120 °C között. Ha sikerül a művelet, akkor különlegesen puha húst kapunk, amit akár kézzel is szálaira szedhetünk, és már indulhat is a nagy barbecue móka. Meglocsolva némi füstös BBQ-szósszal biztos felejthetetlen élményt szerzünk vendégeinknek.

A Magyarországon újdonságnak számító sütőhordók tervező-készítője, Kurucz Péter azt mondja, a „drum smoker”-ekkel némi gyakorlás után gyakorlatilag éttermi minőségű füstös húsokat süthetünk. Az ilyen BBQ-sütők használata egyáltalán nem bonyolult, ráadásul saját igények és elképzelések szerint is készülhetnek. Így a barbecue-zás hazai szerelmeseinek olyan szmókerük lehet, amilyet csak szeretnének. A magyar csapat az amerikai barbecue-s közösség tapasztalatait használta fel a szmókerek tervezésénél. Nem véletlenül választották facebook-oldaluknak egy Dél-Karolinai kisváros, Rock Hill nevét.

BBQ: a füstös amerikai

Az Egyesült Államokban a barbecue (BBQ) amerikai mértékkel számítva az idők kezdetéig vezethető vissza. Az 1500-as évekre, nem sokkal Colombus megérkezése utánra teszik ugyanis, amikor is Dél-Karolinában az indiánok megtanították a fehér embernek a hús lassú füstölve sütését.

Az első írásos források és rajzok szerint a spanyol kolónia lakói mutatták meg először a disznót az indiánoknak, akik viszont cserébe megmutatták, hogyan lehet igazán finoman elkészíteni. Így tehát kimondhatjuk, hogy a klasszikus barbecue megszületése igazi kooperáció eredménye.

Szószok bűvölete

A füstölésen túl persze fontosak a fűszerek is, amikkel a húst előtte bepácolják, illetve a szószok, melyekkel aztán tálalják. A szószok Amerika-szerte egészen különbözőek. A legelterjedtebbek paradicsomot, ecetet, cukrot, Worcestershire-szószt, esetleg mustárt is tartalmaznak.

Milliárdos üzlet a grillszezon

A grillezéshez kapcsolódó élelmiszerek és a non-food termékek iránt is növekvő a kereslet. A grillkolbászok, -fűszerek és -sajtok éves forgalma meghaladta tavaly a 3,5 milliárd forintot.

