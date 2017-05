Új SZDSZ törekszik a parlamentbe

Azt szeretnénk, hogy minden fiatal maga választhassa meg azt az értékrendet, amely alapján élni szeretne. Ez lehet a Fidelitas szabadságharca - mondta Rogán Antal.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője köszöntőjében arra hívta fel a figyelmét, hogy a Fidesz és szövetségesei - köztük a Fidelitas - az összes választói rétegben és korcsoportban, így a fiatalok között is a legnagyobb támogatottsággal bírnak. A kormányváltó hangulat elsősorban a virtuális valóságban létezik, de ha kikapcsoljuk a számítógépet, megszűnik - jegyezte meg.

Csapdának nevezte azt, ha a Fidelitas tagjait "be akarják csalni" egy olyan mezőbe, ahol a 18-25 éves fiatalokat kell megszólítani. "Abban nem lesztek jók, de az nem a mi mezőnk, a mi mezőnk az, hogy fiatalok vagytok, és mindenkihez tudtok szólni" - fogalmazott.

Hangsúlyozta: a Fidesz országos, nagy párt, nem fordulhat elő, hogy fontos társadalmi csoportoknak semmilyen üzenete ne legyen, és a Fidelitastól is joggal várja el az ország, hogy legyen érvényes mondanivalója az idősek számára. "Magyarországon csak akkor van siker, ha a többé-kevésbé a kettes portástól a miniszterelnökig szót mindenki ért a másikkal" - mondta.

Böröcz László, a szervezet egyetlen elnökjelöltje többek között arról beszélt, hogy a Fidelitas elmúlt két éve az építkezés jegyében telt, több mint negyven csoport alakult, és ezernél több új tag lépett be. Meg kell tudnunk fogalmazni, mit gondolunk az átalakuló világról - mondta. A Fidelitas előkészítés alatt álló vitairata feltérképezi a magyar fiatalokban megfogalmazódó kérdéseket, elvárásokat és célokat, amelyekre a politikának választ kell adni ahhoz, hogy Magyarország a 21. század nyertese lehessen - tette hozzá. Csoportkép készítéséhez állnak össze a résztvevők a színpadon a kormánypárt ifjúsági társszervezete, a Fidelitas XIV. tisztújító kongresszusán a székesfehérvári Vörösmarty Színházban 2017. május 20-án. MTI Fotó: Kovács Attila

A Vörösmarty Mihály Színházban zajló kongresszus résztvevőit Orbán Viktor miniszterelnök levélben, Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Törő Gábor, a Fejér megyei 5. választókerületének országgyűlési képviselője és Cser-Palkovics András (Fidesz-KDNP), Székesfehérvár polgármestere a helyszínen köszöntötte.

A 14., tisztújító kongresszus zárt üléssel folytatódik, amelyen elnököt és alelnököket választanak. A Vörösmarty Mihály Színházban zajló kongresszus résztvevőit Orbán Viktor miniszterelnök levélben, Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Törő Gábor, a Fejér megyei 5. választókerületének országgyűlési képviselője és Cser-Palkovics András (Fidesz-KDNP), Székesfehérvár polgármestere a helyszínen köszöntötte. Böröcz László, a szervezet egyetlen elnökjelöltje többek között arról beszélt, hogy a Fidelitas elmúlt két éve az építkezés jegyében telt, több mint negyven csoport alakult, és ezernél több új tag lépett be. Hangsúlyozta: a Fidesz országos, nagy párt, nem fordulhat elő, hogy fontos társadalmi csoportoknak semmilyen üzenete ne legyen, és a Fidelitastól is joggal várja el az ország, hogy legyen érvényes mondanivalója az idősek számára. "Magyarországon csak akkor van siker, ha a többé-kevésbé a kettes portástól a miniszterelnökig szót mindenki ért a másikkal" - mondta. Csapdának nevezte azt, ha a Fidelitas tagjait "be akarják csalni" egy olyan mezőbe, ahol a 18-25 éves fiatalokat kell megszólítani. "Abban nem lesztek jók, de az nem a mi mezőnk, a mi mezőnk az, hogy fiatalok vagytok, és mindenkihez tudtok szólni" - fogalmazott. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője köszöntőjében arra hívta fel a figyelmét, hogy a Fidesz és szövetségesei - köztük a Fidelitas - az összes választói rétegben és korcsoportban, így a fiatalok között is a legnagyobb támogatottsággal bírnak. A kormányváltó hangulat elsősorban a virtuális valóságban létezik, de ha kikapcsoljuk a számítógépet, megszűnik - jegyezte meg. Azt szeretnénk, hogy minden fiatal maga választhassa meg azt az értékrendet, amely alapján élni szeretne. Ez lehet a Fidelitas szabadságharca - mondta Rogán Antal.

A politikus hozzátette, az internet a szabadság megtestesülése is, de ma már a liberálisok az internetet, a Facebookot is cenzúrázni akarják. Arra kérte a jelenlévőket, hogy ne fogadjanak el egy olyan világot, ahol nem lehet másik véleményt is elmondani, a migránst migránsnak nevezni, vagy a családot egy férfi egy nő és gyermekek közösségének tekinteni.