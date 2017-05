A folyamatos hisztéria fenntartása a cél

Várnának még Donald Trump megbuktatásával az elnök ellenfelei. Az alkotmányos vádemelési eljáráshoz még tényeket kell gyűjteni.

2017. május 20. 19:37

Vezető demokrata párti politikusok figyelmeztetnek, hogy Donald Trump ellenfelei ne lovalják bele magukat már most az alkotmányos vádemelési eljárásba, mert „még tényeket kell gyűjteni” az elnök ellen. Eközben Amerika liberális része tűkön ül: tegnapig 1,1 millió aláírás gyűlt össze a még Trump beiktatásakor indított, és az elmozdítását követelő Impeach Trump Now oldalon. De egy rosszul időzített „boszorkányüldözés” visszafelé is elsülhet, 2019-ig nincs megfelelő kongresszusi többség az eredményes elmozdításhoz. A folyamatos hisztéria fenntartása lehet a cél.

„A Donald Trump elleni elkerülhetetlen impeachment (közjogi felelősségre vonás) után jön majd Mike Pence elnök – és nem is lesz olyan rossz. Pence – ellentétben Trumppal – óvatos, konzervatív és konvencionális, továbbá a republikánus elit is nyilvánvalóan magafajtának tekinti”. Így néz ki Trump ellenfeleinek szemszögéből egy ideális elnökváltás, igaz, egy külföldi (brit) liberális orgánum, a The Independent megfogalmazásában.

Liberális civil szervezetek – jogi támogatással – már Trump januári beiktatásakor, „0 nap türelmi idővel” megkezdték erőfeszítéseiket, hogy az alkotmányos vádemelésnek is nevezett impeachmenttel kivívják, az elnök ne tölthesse ki négyéves mandátumát. Az e cél érdekében létrehozott weboldalon tegnapig 1,1 millió támogató aláírás gyűlt össze. (Trumpnak viszont 63 millió szavazója volt novemberben.)

Visszafelé is elsülhet egy rosszul időzített boszorkányüldözés Fotó: Reuters

A lemondott nemzetbiztonsági tanácsadó, Michael Flynn külföldi kapcsolatai, a Trump és emberei, illetve az oroszok között vélelmezett összejátszás, valamint James Comey volt FBI-igazgató leváltásának körülményei annyira kiélezték a washingtoni politikát, hogy Trump most a történelem legnagyobb boszorkányüldözéséről beszél, mások pedig új Watergate-botrányt kiáltanak, az elnök felelősségre vonását követelik.

– Az egész teljesen irracionális, zsigerből működtetett médiahisztéria. Trump ellenfelei tudják, hogy nincs többségük a képviselőházban az impeachment megindításához, és főleg nincs kétharmaduk a szenátusban az elnök elmozdításához. A folyamatos hisztéria fenntartása a lényeg – mondta a Magyar Időknek Barry Casselman veterán amerikai elemző.

Robert Mueller volt FBI-igazgató, újonnan kinevezett különleges ügyész vizsgálata hetekig, hónapokig tarthat. Egyben pedig háttérbe szorítja a meghirdetett kongresszusi vizsgálatokat. Mueller bűnvádi eljárást is kezdeményezhet – kivéve az elnök ellen.

Trump olyan korábbi emberei, mint Flynn vagy Paul Manafort is a célkeresztjébe kerülhetnek. A demokraták kommunikációján most az érződik: muníciót gyűjtenek, megvárnák a 2018-as kongresszusi választások után a reményeik szerint kedvezőbb politikai hangulatot. – Nem mintha szeretném [Trumpot], meg a haját, de hol vannak itt a tények? Milyen tényekre építve lehet fellépni? – idézte tegnap a Breitbart hírportál Nancy Pelosi volt demokrata házelnököt, miközben a szintén befolyásos Adam Schiff képviselő óva intett, hogy a demokraták máris rohanjanak az impeachment felé.

Lehetnek más megfontolások is. Yohay Elam, a Forex Crunch devizapiaci portál alapítója arról ír: spekulánsok szélsőséges árfolyamkilengésekre játszhatnak – a nyugvópontot e teória szerint is Mike Pence alelnök elnökké választása jelentené. Van olyan odds, amely szerint csaknem 50 százalék, hogy 2019-re nem Trump lesz a Fehér Ház lakója. Eddig két amerikai elnök ellen indult már impeachment, de sikertelenül.

Igaz, egy harmadik, Richard Nixon a lemondásával ment elébe az elmozdításának. Trump ma Szaúd-Arábiában kezdi meg első külföldi körútját, egy hetet nyerve a washingtoni össztűz elől.

Magyaridok.hu