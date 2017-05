Biztonság és a kiszámíthatóság!

Ha az elmúlt 26-27 év költségvetés-történetét áttekintjük, úgy gondolom, azt láthatjuk, nem ritka, hogy a már elfogadott költségvetés számait módosítani kell, sőt van, amit többször is módosítani kellett. Ám - valljuk be - azért kevés példát találunk arra, amikor a változtatást vagy a módosítást nem a hiány, hanem a többlet indukálja! Most erről van szó! Erről, hiszen a vártnál is jobban és gyorsabban javuló gazdasági teljesítménynek köszönhetően van lehetőség az idei költségvetés számainak a korrigálására.

2017. május 22. 13:19