Módosul a 2017. évi költségvetéséről szóló törvény!

Egyetlen megszorítás, egyetlen visszalépés nincs ebben a törvénytervezetben, csak pozitív dolgokról tudunk számot adni. Miért akarják ezt elhazudni az ország közvéleménye elől, tisztelt szocialista képviselők?

2017. május 22. 10:36

A 2017. évi költségvetés tavaszi elkészítése és Parlament általi elfogadása a biztonságot és a kiszámíthatóságot erősítette azzal, hogy már a 2016. év közepén rendelkezett Magyarország 2017. évi költségvetésének részletes számaival. Jelen törvénymódosítás megőrzi e stabilitás értékeit, ugyanakkor végrehajtja az időközben szükségessé vált módosításokat.

Mivel a magyar gazdaság növekedési képességének megerősítése érdekében különösen fontos a bérfelzárkózás és a vállalatok hatékonyságjavító törekvéseinek párhuzamos ösztönzése - ami által tovább erősödhet a magyar gazdaság munkahelyteremtő és munkaerő-megtartó, illetve jövedelemtermelő- és versenyképessége-, a kormány hat évre szóló bérmegállapodást kezdeményezett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán 2016 novemberében. A megkötött bérmegállapodás 2017-ben és 2018-ban minimálbér- és garantált bérminimum-emelést, illetve ezzel párhuzamosan a munkaadói adóterhek jelentős csökkentését, a társasági adókulcs egyszámjegyűvé tételét, valamint a 2018-at követő években a reálbér növekedéstől függő további munkáltatói adómérséklést tesz lehetővé. Ezáltal jelentősen támogatja a következő években várható pozitív makrogazdasági folyamatokat, magasabb növekedési pályára állítva a magyar gazdaságot. (Szövege: PDF.)

Reményeink szerint úgy tudunk a többletbevételek eredményeként a többletforrásokról rendelkezni, hogy 2,4 százalékra fog teljesülni a hiánycél, - hangsúlyozta a törvénymódosítás közel sem csendes parlamenti vitájában a kereszténydemokraták vezérszónoka.

Dr. HARGITAI JÁNOS: - Tisztelt Ház! Ez az a törvényjavaslat, ami született akkor, amikor a szocialista képviselők nagy bajban vannak, ellenzéki képviselőként a fehéret is megpróbálják feketére maszatolni, de ez nem fog sikerülni! Miért baj, ha az átláthatóság és a tervezhetőség jegyében szakítottunk azzal a gyakorlattal, hogy az éves költségvetést nem karácsony előtt fogadjuk el? Miért baj, hogy szakítottunk ezzel a gyakorlattal, és a költségvetés előkészítése során képesek vagyunk ma már arra, hogy legalább fél évvel előbb fogadjuk el azt, ami majd fél év múlva lép életbe? (Heringes Anita: Mert ez egy mese! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Mert mire bevezetik…)

- Ezt a költségvetést, aminek a módosításáról most itt beszélünk, 2016 közepén fogadtuk el. Azóta eltelt háromnegyed év, a módosítás indokolt, de alapvetően és döntően pozitív irányú módosításokról van szó. Egyetlen megszorítás, egyetlen visszalépés nincs ebben a törvénytervezetben, csak pozitív dolgokról tudunk itt számot adni. Miért akarják ezt elhazudni az ország közvéleménye elől, tisztelt szocialista képviselők? Pont a mai napon, amikor a híradások arról szólnak, hogy a gazdaság növekedése az első negyedévben 4,1 százalékos volt. Nehéz szellemi teljesítmény lesz önöknek megint megmagyarázniuk… (Józsa István: Uniós pénz!)…,hogy ez miért hamis, miért illeg-billeg az egész, miért csak ideiglenes, miért nem lesz tartós és így tovább. Mert a sajtócikkeket olvasva látom, hogy ez a folyamat ilyen szempontból már elindult!

- De beszéljünk azokról a nagyszerű dolgokról, amik ebben a törvényjavaslatban vannak! Nézzük meg, hogy a bevételi oldalhoz, tehát a háromnegyed évvel ezelőtt elfogadott 2017. évi költségvetés bevételi oldalához miért vagyunk kénytelenek hozzányúlni, és ez miért örvendetes ez nekünk. Az első dolog, amit mindjárt rögzítenem kell: akkor, amikor ezt a költségvetést megterveztük az óvatos tervezés jegyében, azzal kalkuláltunk, hogy 3,1 százalék lesz a növekedés 2017-ben. Most ennél is bátrabban gondolkodhatunk, mert ez a növekedés 4,1 százalékra is felmehet. De hogy 3,5 százaléknál nagyobb lesz a növekedés, az egészen biztos!

- Most már azt mondhatjuk a nyugdíjasoknak, akik hallgatják vagy nézik ezt a vitát…(Bangóné Borbély Ildikó: Nem nézhetik!)…,de eljut hozzájuk az információ, az amit korábban valószínűsítettünk, hogy sok év után először, 2017 végén nyugdíjprémiumot fogunk fizetni a nyugdíjasoknak. És azt is reméljük, hogy ez majd 2018-ban is így lesz. (Józsa István: Hozzájuk vágjátok! Fasisztoid..!) Józsa képviselő úr már másodszor hozza ide a fasiszta gondolkodást. (Józsa István: Fasisztoid..!) Számomra egyszerűen felfoghatatlan költségvetési pénzügyi törvények kapcsán fasizmust (Józsa István: Elnyomás!) meg elnyomást látni. Ahogy ön fogalmazott, novemberben majd hozzávágjuk a nyugdíjasokhoz ezeket az összegeket. (Józsa István: Ezt mondtad!) Mi nyugdíjprémiumot fogunk nekik fizetni …(Józsa István: Ez a szocialista törvény! Mi hoztuk ezt a törvényt! Tessék elismerni!)… az előreláthatóság jegyében ez egyébként törvényi kötelezettségünk, mert az inflációs és a növekedési számok úgy alakulnak, hogy képes lesz a magyar gazdaság nyugdíjprémiumot fizetni. Hogy ez önnek miért ilyen tragikus, amit így kell hangoztatni, hogy hozzávágjuk majd a nyugdíjasokhoz…(Józsa István: Kevés, azért!) Ja, hogy kevés! Ja, hogy ez is kevés! De akkor legalább ne azt mondja, hogy hozzávágjuk a nyugdíjasokhoz, hanem mondja azt, örömteli, hogy a magyar gazdaság ma már erre képes, de reméljük, majd lesz ez több is, mert akkor egyetértek önnel. (Bangóné Borbély Ildikó: Miért most? Mert jövőre választások lesznek! Azért! Csak akkor képes, a választások előtt.)

- Beszéljünk azokról a további szomorú dolgokról, amiket a képviselő asszony rikkantásával kurtán-furcsán elintézett: a bérmegállapodásról. Hat évre előre sikerült, a törvény elfogadása után, bérmegállapodást kötnie a kormánynak...(Bangóné Borbély Ildikó: Kivel állapodtak meg?)… a gazdasági szektorral, tehát a munkaadók és munkavállalók képviselőivel. (Bangóné Borbély Ildikó: Aha, hogyne!) Erőteljes ütemben vagyunk képesek növelni a minimálbért…(Bangóné Borbély Ildikó: Az!) és a diplomás-minimálbért, 15 százalékkal és 25 százalékkal.

- Ezeket az átvezetéseket tesszük meg a törvényben. (Bangóné Borbély Ildikó: Zsebben mennyit visz haza, képviselő úr?) Még egyszer mondom: ezt a megállapodást nem kormányzati kényszerből tesszük, mert akkor nem megállapodás, hanem diktátum lenne. Megállapodva a szociális és gazdasági partnerekkel vezetjük át ezeket a pozitív dolgokat a törvénybe. A megállapodás értelmében növelni kell a minimálbért vagy a diplomás-minimálbért, a járulékaikat, az ezután történő járulékbefizetéseket viszont csökkenti a kormány. A kormány megállapodott velük arról is, hogy a társasági adó kulcsa is csökken, egységesen 9 százalék lesz.

- Mi a családoknak kedveztünk, és más jövedelemtulajdonosokra, multikra, pénzügyi szektorra, kereskedelmi láncokra különadókon keresztül terheltünk többletadókat. A többletadókat áfaterületen szedtünk be, bár ott is visszavonulás van előterjesztve, hiszen nagyon sok tételt az alapvető élelmiszerek kapcsán már 5 százalékra vittük le 27 százalékról. Ellenérvként az hangzott el, szégyelljem magam, micsoda hazugság, hogy mi nem kedveztünk a multiknak, amikor a társasági adót az kedvükért csökkentettük. A csökkentést nem, csakhogy van egy sorrendiség. Volt egy gazdasági válság, önök csődbe juttatták országot. (Zaj az MSZP soraiban.) Ekkor hoztuk azokat az adókat, amiket hoztunk…(Józsa István: Elnök úr, ez hazugság!)…és amikor a magyar gazdaságot talpra állítottuk, akkor már a versenyképesség növelése érdekében arra is képesek voltunk, hogy a társasági adót csökkentsük. Többletmunkahelyeket remélünk azáltal, hogy kicsik és nagyok is kevesebb társasági adót fizetnek.

- A bevételi oldal lehetőségeiről beszéltem eddig viszonylag hosszan, amiket most átvezetünk a 2017. évi költségvetésben. A bevételi többlet pedig arra is ad lehetőséget, hogy a kiadási oldalon is tegyünk korrekciókat. A kiadási oldal többletlehetőségeit fogalmazza meg ez a törvénytervezet. Mindezt persze úgy teszi, hogy egy pillanatra se mondunk le a stabil és kiszámítható költségvetési politikánkról, amit két cikluson keresztül folytattunk. Reményeink szerint úgy tudunk a többletbevételek eredményeként a többletforrásokról rendelkezni, hogy 2,4 százalékra fog teljesülni a hiánycél.

- Ezek után már csak arról érdemes beszélni, hogy azok a kiadási többletek, amiket megfogalmazunk, jó célok-e? Kettő nagyon fontosat kiemelek. A Költségvetési bizottság ülésén visszatérően a gyermekétkeztetés ügye kerül elő. 74 milliárd van rögzítve ebben a törvényben erre a célra olyan forrásként, amit ráadásul másra felhasználni sem lehet. A nyugdíjasok pedig hosszú évek után először fognak azzal találkozni, hogy az év végén a magyar gazdaság és a magyar emberek teljesítményének eredményeként nyugdíjprémium kifizetésére leszünk képesek. Ez 50 milliárdos tétel, ami a nyugdíjemelés mellett a nyugdíjasok jövedelmét, jövedelmi pozícióját fogja erősíteni.

- Fontosnak tartom megemlíteni: 25 milliárdos beruházás-előkészítő alap is szerepel ebben a költségvetésben. Ez megint egy előrelátó gondolkodás. Számtalan olyan projekt van a fejünkben, amelynek a megvalósítása azzal kezdődik, hogy ezt a beruházást legalább az álmok szintjén, a tervezés szintjén el kell indítani. Mohácsi képviselőként itt említek meg egy ilyent: remélem, hogy ebből a 25 milliárdos alapból a mohácsi Duna-híd további előkészítésére is jutnak források. Azért mondom, hogy a további előkészítésére, mert az előkészítések eddig is folytak, s most már ott tartunk, hogy kiviteli terveket tudunk majd készíteni, de ehhez források kellenek. Ez a 25 milliárdos alap egy ilyen nagy beruházásnak is megteremti a további előkészítési feltételeit.

- Útfelújítások. Jól tudjuk, hogy itt nem tudnánk annyi pénzt elkölteni, aminek értelme ne lenne! Autópálya-építés, tehát nagy infrastrukturális mellett utak felújítására is szükség van. Az eddigi 10 milliárdos keret mellett 50 milliárdot különítünk el ezekre a fejlesztésekre.

- Az egészségügy mindig vita, részben joggal kritika tárgya, ami az ott történik, bár az egészségügyi infrastruktúra ebben az országban eddig is izmosan fejlődött, talán a legkevésbé Budapesten. Most itt olyan beruházások vannak megcélozva, amik egészségfejlesztéseket szolgálnak elsősorban a fővárosban: kőbányai Egészségház, Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Irgalmasrendi Kórház, Pestszentimre, és még sorolhatnám tovább a tételeket.

- Még egy dolgot hadd emeljek ki, ezt a hírt is sokan várják: az építési szabályok újraírása a településeknek feladatot adott, településképi elemzéseket kell készíteniük. Ez nyilvánvalóan költséget jelent. Itt megjelenik az a 2,7 milliárdos tétel, amin keresztül minden településre kellő forrás juthat el ahhoz, hogy ezen feladataiknak megfeleljenek.

- Az Országvédelmi Alapot 55,8 milliárdra emeljük, a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékát pedig 10 milliárd forintra. Tehát a kormány a növekvő és jól alakuló költségvetési bevételi számok ellenére is kalkulál kellő tartalékokkal ahhoz, hogy a költségvetést az elkövetkezendő időszakban kézben tudja tartani. Az óvatos tervezés és a költségvetés óvatos végrehajtása továbbra is jellemzi a kormányt. Én azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim ‑ ezt mindannyian tudják, még az ellenzékiek is ‑, hogy az itt bemutatott számok alapján ez a költségvetési módosítás támogatható. Támogatható, hisz a választóknak, a családoknak és a gazdasági szereplőknek csak pozitívumokat tartalmaz, amikor ezeket a számokat átvezetjük a költségvetésben. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József