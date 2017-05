Megkezdődött a Virágvölgy forgatása

Csuja László, a Filmalap Inkubátor Programjának egyik győztese Enyedi Ildikó mentorálásával a napokban kezdte meg első nagyjátékfilmje, a Virágvölgy forgatását. A coming-of-age történettel keresztezett road movie főszereplői Réti László, többszörös Speciális Olimpiai bajnok és Berényi Bianka, az EU Cannibal frontembere. A film a tervek szerint jövő ősszel lesz látható a hazai mozikban.

2017. május 22. 09:56

A múlt héten kezdődött és 25 napig tart Csuja László Virágvölgy című nagyjátékfilmjének forgatása Szentendrén, Délegyházán, Budapesten és azon belül is legfőképp Békásmegyeren.

Keretesbe:Bianka napok óta a városban lődörög, esténként barátoknál száll meg. Próbál ismerkedni, de mindent és mindenkit unalmasnak tart. Egyik délután hirtelen felindulásból ellop egy csecsemőt, majd ha már így alakult, játékból, provokációból apát és otthont keres maguknak. Az ex pasik sorra elhajtják a fura, szőke lányt, mígnem a munkásszállón lakó enyhén értelmi sérült Laci be nem fogadja. Biankának az ad hoc családalapítás izgalmas szerepjáték, míg a társadalom által lefokozott fiú számára halálosan komoly ügy. Bármi áron élhető otthont akar teremteni családjának. Végső kétségbeesésében elköti nagybátyja lakókocsiját. Ezzel azonban kényszerpályára kerül: ha nem akarja elveszíteni friss boldogságát, újabb és újabb bűnt kell elkövetnie…

A film férfi főszereplője, a 21 éves Réti László a 2011-es Speciális Olimpiai Játékokon Athénban egy arany egy ezüst és egy bronzérmet hozott haza görkorcsolyában, 2010-ben pedig Szentpétervárott műkorcsolya Európa bajnoki címet nyert. A film női főszereplője a 20 éves Berényi Bianka, aki DJ-zik, ruhákat tervez, de leginkább radikális hangvételű zenei projektjével, az EU Canniballal hívta fel magára a kortárs popzene iránt rajongók figyelmét. A garázs-zenét játszó formációnak eddig két EP-je jelent meg (itt lehet meghallgatni: https://soundcloud.com/eucannibal). Az sem titok, hogy a Virágvölgyben is hallható lesz majd néhány számuk.

“A Virágvölgy egy coming-of-age történet. A film kitaszított, a társadalom perifériáján élő emberekről szól: az ő igazságukat szeretném átélhetővé tenni. Lacinak egyik percről a másikra kisfiúból apává kell válnia. A film azt ábrázolja, hogy ezzel a kihívással hogyan küzd meg. A casting majdnem egy évig tartott, a film szereplőinek jelentős része amatőr lesz, akikkel nem történek meg ezek az események, de akár meg is történhettek volna. „Laci szuggesztív, koncentrált tekintete fogott meg, Biankában pedig egy olyan elemi szabadság lakozik, ami egyszerűen elsodort..” – mondja a film rendezője.

Csuja László 2008-ban fejezte be tanulmányait a Magyar Táncművészeti Főiskolán, 2012-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Az elmúlt években rövidfilmekkel már felhívta magára a figyelmet. Foszfor című kisfilmje – mely némiképp a Virágvölgy előképének is tekinthető – három, Európa Filmdíjra előválogató fesztiválon is nagy sikerrel szerepelt.

A Virágvölgy forgatókönyvét Csuja László és Nagy V. Gergő írta. Az operatőr Vass Gergely A film Muhi András és Ferenczy Gábor producerek vezetésével és Enyedi Ildikó mentorálásával készül a Focusfox gyártásában. A produkció 62 millió forint támogatást kapott az elsőfilmeseket segítő Filmalap Inkubátor Programtól. A film teljes költségvetése 82 millió forint. A Virágyvölgy a tervek szerint jövő ősszel lesz látható a hazai mozikban.

