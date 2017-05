Magyarország még az Egyesült Államoknál is demokratikusabb

George F. Hemingway, a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának elnöke kimerítő interjút adott a 888.hu-nak a bevándorlásról, Soros Györgyről, a szuverenitásról.

2017. május 22. 23:21

George F. Hemingway büszke arra, hogy eddig az összes magyarországi választás eredményét tűpontosan megjósolta. De a 888.hu-n közölt interjúban sokunkat foglalkoztató kérdésekről is kifejti véleményét. Pár idézet, kedvcsinálónak:

„Miután Magyarország egy nemzet, amit egy kultúra tart össze, és a legtöbb európai ország is egy nemzet, amit egy kultúra tart össze, ha nagyon nagy mennyiségű ember érkezik tőlünk idegen kultúrából, az problémákat okozhat. Márpedig a muzulmán kultúra teljesen ellentétben van azzal a felfogással, amit Európa és a modern keresztény felfogás tart. Ráadásul, amíg a kereszténység 500-600 éve rengeteget fejlődött, a muzulmán vallás nagyjából ott maradt, ahol a próféta, Mohamed idején volt. Ez a kettő nem összeegyeztethető. És ebből borzalmas problémák lesznek. Csakhogy a saría törvénykezést említsem példának. A bevándorlók egész egyszerűen nem kompromisszumkészek.”

Társadalmi katasztrófa fenyeget – „Magyarország szempontjából az, hogy ezek a problémák nincsenek jelen Magyarországon, legalább két okból nagyon fontos a biztonságon kívül: egyrészt attraktívabbá teszi az országot, illetve megengedi, hogy a valóban létező magyar kisebbséget – mert van itt ilyen, cigányoknak hívják őket – a magyar kormány, amint pénzhez jut és költeni tud rá, segíteni tudja. Először ezt a problémát kell megoldanunk, mert mihez kezdhet egy ország, ha elárasztják Szíriából vagy Bangladesből érkező írástudatlan menekültek? Abból társadalmi katasztrófa lesz.”

Ki a főnök? – „Ha meg tudom azt tenni, hogy azt mondom egy országnak, be kell fogadnia ennyi és ennyi embert valahonnan, akiket egyébként nem akar, akkor én annak az országnak a főnöke vagyok. Ha én azt mondom, hogy megadóztathatom egy másik ország népét, akkor én annak az országnak a főnöke vagyok. (…) Ha én azt mondom egy országnak, hogy olyan emberekkel kell együtt élnie, akikkel nem akar, akkor én annak az országnak a főnöke vagyok. Természetesen ezt nem mondják ki, hanem a szolidaritásra hivatkoznak.”

Soros György és a tolerancia – „(…) én a tolerancia híve vagyok. Ez azt jelenti, hogy elfogadom azt, hogy ha bekapcsolom a televíziót, és ott van négy ember, aki gyalázza azokat az eszméket, amiben én hiszek, akkor azt gondolom, hogy én ezzel nem értek egyet, ezt nem így kellene csinálni, de ennyi. Elfelejtem őket, a nevüket is, de ha találkozom velük az utcán, köszönök nekik, ők pedig visszaköszönnek. Ez tolerancia. Az nem tolerancia, hogy én azt mondom valakinek, hogy légy toleráns a másikkal szemben, de én semmiképpen nem vagyok toleráns a te nézeteddel szemben. George Soros egy rendkívül intoleráns ember. Ha azt mondanám, erre azonnal megkapnám, hogy dehogyis, Soros a toleranciát hirdeti, a Nyitott Társadalmat. Ha valaki megkérdezné, hogy „maga hisz abban, hogy azokat, akik nem hisznek George Soros eszméiben, azokat népnyúzóknak, fasisztáknak, diktátoroknak, ocsmány embereknek nevezzük?” Azt mondanám: „Ácsi! Hát ez nem tolerancia.”

Politikai korrektség – „A probléma ott van, hogy a toleranciát összekeverik a politikai korrektséggel. A politikai korrektség – ezt talán nem így szokták említeni, de mégis így van – a zárt, intoleráns társadalom első lépése, a szólásszabadság korlátozásának indoka. Úgy működik, hogy én elmondom a véleményem, és valakinek meg kell állapítani, hogy ez politikailag korrekt vagy sem. Ha ez politikailag nem korrekt, akkor ezt a véleményt nekem nem szabadna elmondanom. Ha pedig valaki megmondhatja, hogy nem szabad elmondani a véleményem, akkor vége a szólásszabadságnak.”

Szuverenitás – „Elképzelhetetlennek tartom, hogy egy olyan ország, mint mondjuk – hogy ne mindig Magyarországgal példálózzak – Szerbia, Dánia vagy Svédország a maga történelmével és kultúrájával együtt föladja saját nemzeti kereteit és valamilyen kutyulvány része akarjon lenni. Én teljes mellszélességgel támogatom az európai gazdasági, munkavállalási, útlevél nélküli, mindenféle szabad mozgást, mert ezek borzalmasan hasznosak. De ez nem jelenti a szuverenitás feladását.”

A magyar demokrácia – „De először is: ha százalékokról beszélünk, Magyarország még az Egyesült Államoknál is demokratikusabb. Másodszor: amikor egy kormány feláll, a többségnek el kell fogadni, hogy aki megnyerte a választást, az kormányoz. Ez sokszor nagyon kellemetlen, mert azt mondja az ember, hogy én máshogy döntenék. De a demokrácia lényege, hogy ezt el kell fogadni.”

A baloldali pártok – „A baloldali pártok azért nem tudnak összefogni Magyarországon, mert nincsenek baloldali pártok. Tehát először is azt kellene felfognia az úgynevezett baloldali pártoknak, hogy az összefogás már eleve egy halott dolog, még akkor is az lenne, ha a vezetőik nem gyűlölnék annyira egymást, mint amennyire gyűlölik.”

Jobbik fordulat– A Jobbik nem egy jobboldali párt, hanem egy rendkívül zagyva dolog, amiben a hungarista eszmék, az elégedetlenség, a rovásírás, a szittya nem tudom micsoda…(és) a 3.60-as kenyér hívei összetalálkoznak. Én egyszer megnéztem azt is, hogy honnan szerzik a szavazóikat, mert ment a szöveg, hogy „akik kiábrándultak a Fideszből, azok a Jobbikra szavaznak”. Na, kérem szépen, ez totális baromság. (…) Ha én azt mondom magamról, hogy én egy extrém párt vagyok, mint ahogy ők úgy jöttek ide, hiszen azt mondták, hogy én ezt fogom kivégezni, én azt fogom kivégezni, és egyszer csak azt mondják, hogy kutyi, kutyi, gyere ide, na ez nem működik.” (…) Vona Gábor szerintem egy jobb sorsra érdemes fiatalember, aki valószínűleg megbánta, hogy nem Fidesz-tag lett, mert egy rendes opportunista fiú, aki valószínűleg ma talán államtitkár lehetne. Valamilyen szinten szomorú, hogy ez lett belőle.”

Magyarország – „Magyarország most egy olyan helyzetben van, hogy tényleg a saját maga lábán áll. Mindig meg szoktam kérdezni, van-e valaki, aki szeretné ezt feladni és ha igen, akkor miért. Én azt mondom, hogy „I believe that today is a good day, but tomorrow will be a better one”. Vagyis: Én azt hiszem, hogy ma jó napunk van, de a holnap egy jobb nap lesz. Vagyis bizakodó vagyok a jövőnket illetően.”

A teljes interjú ITT olvasható.

magyaridok.hu