Horváth Balázs tisztánlátása

Horváth Balázs sorsában és politikai küzdelmeiben megelevenedik a rendszerváltozás folyamata - fogalmazott az Országgyűlés elnöke kedden Veszprémben a rendszerváltás utáni első hazai belügyminiszter emlékművének avatásán.

Utoljára frissítve: 2017. május 23. 13:22

2017. május 23. 13:03

Kövér László kiemelte: Horváth Balázs életében tükröződik a jóakaratú magyarok elszánt törekvése arra, hogy a százszor lerombolt országot százegyedszer is felépítsük. Jelmondata az volt, hogy "az igazat nem hamisítom, a hamisat nem igazítom" - mondta.



Az Országgyűlés elnöke hozzátette: az első szabadon választott kormány - melynek Horváth Balázs volt az első belügyminisztere - a posztkommunizmus áldozata volt. Egy olyan áldozat, amely utóbb legyőzetve is győztesnek bizonyult, hiszen e nélkül az áldozat nélkül "a nemzeti gondolat továbbmenetelő serege" 2010 után nem tudta volna lezárni Magyarországon a posztkommunizmus korszakát - fogalmazott.



A házelnök arról is beszélt: a szabadság és a rend eszménye Horváth Balázs számára nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő fogalmak voltak. "Nemzeti szabadelvű" politikusnak tartotta magát, éppen ezért fájlalta, hogy a magyar szabadságeszmére épülő szabadelvűséget "liberalizmus néven túszul ejtették Magyarországon" - mondta.

Hangsúlyozta, Horváth Balázs a magyar nemzeti gondolatért küzdők katonája volt. Hozzátette, a magyar történelemben a nemzeti gondolat szívként működik, amely sohasem szűnik meg dobogni. Jó időkben szellemileg megtermékenyítő és politikailag cselekvőképes alakzatokba hívja a magyar nemzedékeket, rossz időkben védekezik, de a legmostohább időszakokban is képes megőrizni és újjáteremteni önmagát, hogy életesélyt adjon a magyarságnak.

Felidézte, Horváth Balázs a két évtizednyi ügyvédi pálya után, az 1980-as évek végén megkapta jelképes behívóját a "nemzeti gondolat zászlót bontó politikai seregébe": 1987-ben alapítója volt a Magyar Demokrata Fórumnak, amely az első szabad választásokon a nemzeti gondolat leginkább cselekvőképes és legfelelősebb politikai alakzatává vált. 1993-ig belügyminiszter volt, és négyszer nyerte el a választók bizalmát 1990 és 2006 között.



Kövér László szerint Horváth Balázs tisztánlátását igazolja egy 1998 novemberi törvénymódosításhoz fűzött gondolata is a parlamenti jegyzőkönyvből. "Az nem vitás, hogy századunk végének egyik társadalmi tragédiája az a fantasztikus migráció, amelynek kiváltképp mi, Közép-Európában élők ki vagyunk itt téve. Egész Európán egy kétirányú migrációs nyomás van: a déli, amely Franciaországot a Maghreb-államok felől fenyegeti és egy balkáni, délkeleti, amelynek az ütközőpontja viszont Magyarország" - idézte a politikust az Országgyűlés elnöke.

Horváth György, a néhai politikus testvére hangsúlyozta, Horváth Balázs az emberek üdvéért végezte politikai tevékenységét, hatalomvágy nélkül.





A Horváth Balázst ábrázoló domborművet, melyen a "Hazámért" felirat olvasható, Kövér László és Latorczai János, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) városi elnöke leplezte le. Hatala Péter alkotását a Veszprém a Kereszténységért Alapítvány és a KDNP Veszprém városi szervezete állíttatta a vár bejárata előtt.



Horváth Balázs (1942-2006) Antall József miniszterelnök kormányában az első rendszerváltás utáni hazai belügyminiszter volt. Az 1990 decemberi taxisblokád után lemondott, később 1990-1991 közt a határon túli magyarokkal foglalkozó tárca nélküli miniszteri, 1991-1993 közt a sportirányításért, valamint az Országgyűlés és a kormány közötti kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszteri posztot töltötte be.





Horváth Balázs 1998-tól minden országgyűlési választáson egyéni mandátumot szerzett előbb az MDF majd a Fidesz színeiben. A politikus 1998-2004 közt az MDF parlamenti frakcióvezető-helyettese, 2002-től haláláig a Veszprém Megyei Közgyűlés tagja volt. Alapító tagja volt a Lakitelek-munkacsoportból keletkezett Nemzeti Fórum Egyesületnek.

A domborművet a Veszprém a Kereszténységért Alapítvány és a Kereszténydemokrata Néppárt Veszprémi Városi Szervezete kezdeményezésére állították. Hatala Péter szobrászművész alkotását a rendszerváltás utáni első magyar kormány megalakulása napjának évfordulóján avatták fel a városháza B épületének falán.

Hatala Péter képzőművész, a dombormű alkotója a rendszerváltás utáni első belügyminiszter, Horváth Balázs MDF-es, majd fideszes országgyűlési képviselő emléktáblájának avatásán Veszprémben 2017. május 23-án. MTI Fotó: Bodnár Boglárka

fotó: Balogh Ákos

MTI