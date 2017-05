Jó úton halad az ország!

Alapvető fontosságú, hogy időben, hatékonyan tervezhetőek legyenek az állam bevételei, teljes összhangban többek között a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, a kultúra, az oktatás, a honvédelem, a rend- és jogbiztonság kiadásaival.

2017. május 24. 15:23

Magyarország 2018. évi központiköltségvetését meghatározó törvényjavaslat általános vitáját május 17-18-19-én kezdték, a részletes vitaszakasz május 23-án, 24-én és 25-én lesz. Az Országgyűlés várhatóan június 15-én tartja a jövő évi költségvetés zárószavazását. (Szövege: PDF.)

A 2018-as büdzsé a munkából élő emberek költségvetése! A segélyalapú társadalom helyett a munkaalapú társadalom megerősítése egy olyan alapvető szemléletváltást hozott, amely érdemben járul hozzá a gazdaság megerősödéséhez. Ez azért fontos, mert a gazdaság a fejlődés motorja, ami megteremti a többi ágazat számára is a szükséges forrásokat hangsúlyozta a jövő évi költségvetés éjszakába nyúló parlamenti vitájában a kereszténydemokraták képviselője.

FIRTL MÁTYÁS: - Képviselőtársaim! A 2018. évi költségvetés-tervezetről elöljáróban fontosnak tartom megjegyezni: az a tény, hogy immár harmadik alkalommal nyújtja be a kormány még a nyári szünet előtti elfogadásra az elkövetkező év költségvetésére vonatkozó javaslatát, jelzi a kormányzati felelősséget annak az átfogó folyamatnak a tervezésében, irányításában, amelyben alapvető fontosságú, hogy időben, hatékonyan tervezhetőek legyenek az állam bevételei, teljes összhangban többek között a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, a kultúra, az oktatás, a honvédelem, a rend- és jogbiztonság kiadásaival. Ugyanakkor a tervezhető és kiszámítható gazdasági környezet elengedhetetlenül fontos a gazdaság szereplőinek, a magyar munkaadók jelentős hányadát kitevő vállalkozói szférának, de a nagy rendszerek működtetőinek, az önkormányzatoknak is és természetesen minden magyar családnak.

- A költségvetésnek a tavaszi ülésszak során történő beterjesztése és elfogadása alapja és egyben következménye is a 2010 óta sikeres gazdaságpolitika, versenyképességi és foglalkoztatási eredményesség, ami azt igazolja, hogy jó úton halad az ország akkor, amikor a gazdasági mutatók folyamatos javulása mellett a munkanélküliség jelenleg Magyarországon az egyik legalacsonyabb európai szinten. Általánosságban az is kijelenthető, hogy 2018-ban minden ágazatnak, az egészségügynek, a szociális területnek, az oktatásnak, a kultúrára, a sportra, a családokra, a biztonságra több pénz jut, mint az előző években.

- Képviselőtársaim! Ebben a vitában elhangzott már, de ismételten fontos hangsúlyozni: a 2018-as büdzsé a munkából élő emberek költségvetése! A segélyalapú társadalom helyett a munkaalapú társadalom megerősítése egy olyan alapvető szemléletváltást hozott, amely érdemben járult hozzá a gazdaság megerősödéséhez. Ez azért fontos, mert a gazdaság a fejlődés motorja, ami megteremti a többi ágazat számára szükséges forrásokat.

- Tény, hogy stabil és erősödik a gazdaság! A 2018-as költségvetéshez egy stabil gazdaság jelenti az erős alapot. Hat éve nő folyamatosan, töretlenül, a gazdasági növekedés az uniós átlagot is meghaladja. Emellett megőriztük az államháztartás stabilitását, folytatódik az államadósság csökkenése. 2018-ban a 4,3 százalékos gazdasági növekedés 2,4 százalékos hiánycél mellett valósulhat meg.

- A 2018-as költségvetés egyik legfontosabb erőssége, hogy 2017-hez viszonyítva, 180 milliárd forinttal jut több az egészségügyre, az oktatásra 81 milliárd forinttal, az otthonteremtési programra pedig15 milliárd forinttal jut több. Sőt, az útfejlesztésekre, egyszerű közútfejlesztésekre, nem autópálya-fejlesztésekre is 30 milliárd forinttal jut több. Ezt azért kellett elmondanom, mert az ismétlés a tudás anyja, ezek a számok szerepelnek a költségvetésben.

- Sikeres gazdaságpolitikánk ad lehetőséget arra, hogy 2018-ban folytatódjon a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér emelése, és nőhessen a két gyermek után járó családi adókedvezmény, 5 százalékra csökkenjen az éttermi szolgáltatások áfája, az internet és a halhús áfája. A munkát terhelő adók is csökkennek, és meg fogjuk közelíteni a teljes foglalkoztatottságot!

- Képviselőtársaim! 2018 költségvetésével újabb határozott lépést teszünk a teljes foglalkoztatottság elérése felé. A már említett munkaközpontú szemléletmód hatványozottan eléri célját abban, hogy értelmet, célt, önbecsülést ad az egyénnek, példát a közösségnek, megteremti és erősíti a közösségi felelősségvállalást és a közteherviselés felelősségtudatát, ugyanakkor a gazdasági területre is hatást gyakorol, a foglalkoztatási mutatókat is javítja, miközben általában kedvezően befolyásolja az adó- és bérpolitikát.

- Meghozták az eredményeket a magyar emberek érdekét szem előtt tartó közös erőfeszítések a gazdaságélénkítés terén. 2010-hez képest, 700 ezerrel többen dolgoznak, ezek döntő többsége piaci álláshely. Szeretnénk elérni a teljes foglalkoztatottságot. A munkahelyteremtés mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy minden magyar embernek megérje dolgozni. Ezért 2018-ban folytatódnak a béremelési programok a közszférában, a piaci szférában a munkát terhelő adók újabb csökkentése teszi lehetővé a bérek további növekedését.

- Folytatódik a minimálbér-emelés, mint már elhangzott, de muszáj még egyszer hangsúlyozni: 15 százalékos emelés után 2018-ban további 8 százalékkal nő a minimálbér. A szakmunkás-minimálbér az idei 25 százalék után jövőre újabb 12 százalékkal emelkedik. Ezért jelenthetjük ki, hogy a 2018-as költségvetés a munkából élő emberek költségvetése, a munka költségvetése, ami megteremti annak lehetőségét, hogy minden magyar ember léphessen egyet előre.

- Tisztelt Ház! Üzenetértékű, hogy a költségvetésitörvény-javaslat főbb szakpolitikai intézkedései között szerepel az áfacsökkentés folytatása, a családok támogatásának erősítése, az otthonhoz jutás támogatása, a munkát vállalók támogatása, a foglalkoztatottság erősítése, a nyugdíjak értékállóságának védelme, az életpálya- és béremelési programok folytatása. A vállalkozók adóterheinek csökkentése, a növekvő stabil államháztartás, a fenntartható gazdasági növekedés mellett a hazai költségvetési forrásokból megvalósuló beruházások támogatása, az uniós források hatékony felhasználása, továbbá a rendvédelem és a közbiztonság további megerősítése is nevesítetten szerepel a költségvetésben.

- Tisztelt Ház! Magyarország erősödik, ami a családok számára újabb támogatást jelent. Tehát továbbra is a család az első! A kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen, ezért döntött az Európában egyedülálló családi adózás bevezetéséről, ami már közel 1 millió családnak nyújt segítséget.

- Jövő januártól 35 ezer forintra nő a kétgyermekes családok adókedvezménye.

Kedvezményt kapnak változatlanul az első házasok. A minimálbér emelésével a gyed összegének maximuma nő, így jövőre bruttó 193 200 forint lesz, és ez csaknem kétszerese a 2010-esnek.

- A kormány döntött arról, hogy ingyenes tankönyvellátást biztosít a közoktatásban részt vevőknek.

- Az ingyenes gyermekétkeztetési program összege 2017-hez viszonyítva jövőre 5 milliárd forinttal nő, 79,3 milliárd forint lesz. További 7 milliárd forint áll rendelkezésre a szünidei gyermekétkeztetésre. A családbarát költségvetéssel a kormány azt kívánja üzenni, Magyarországon érdemes gyereket vállalni.

- A jövő évi költségvetésben az ideinél 140 milliárddal több, összesen 1900 milliárd forint jut a gyermeket nevelő családok támogatására. Ez csaknem kétszerese annak, amit 2010-ben szántak a családoknak. A bölcsődei ellátásra az idei két és félszeresét, 37 milliárd forintot fordítunk. A cél, hogy az anyáknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a gyermeknevelés mellett munkát is tudjanak vállalni.

- A „Nők 40” programra jövőre 26 milliárd forinttal jut több, összege 260 milliárd forint lesz. Az első ingyenes nyelvvizsga megszerzésére 2,6 milliárd forintot fordítunk. Az Erzsébet-program jövőre 4,4 milliárd forintot kap. Folytatjuk az otthonteremtési programot, több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A családok gazdálkodását ezeken túl 2018-ban az éttermi étkezés és az Internet-használat kedvezményei is segítik.

- 2018-ban az infláció mértékével megegyező nyugdíjemelést valósít meg a kormány, amit 3 százalékosnak prognosztizálunk. De, és ilyen se volt még, további gazdasági növekedés függvényében külön kormányzati intézkedésre is sor kerülhet.

- Tisztelt Ház! A Fidesz-KDNP 2018-ra is az adócsökkentések politikáját választotta. Azzal együtt, hogy az adók csökkennek, nő a gazdaság és nőnek a fizetések. Az adócsökkentésnek ez az alapja, és a jövőben is ezeket az adócsökkentéseket fogjuk folytatni.

- A 2018-as költségvetés arra is garancia, hogy végigvisszük az eddig meghirdetett életpályamodelleket. Az életpályamodellek 2018. évi folytatása mintegy 556 ezer embert érint, akiknek 30-40-45-50 százalékkal emelkedik a bére, ami összességében 906 milliárd forintot tesz ki.

- A költségvetés fedezetet nyújt valamennyi, már végrehajtott intézkedés továbbviteléhez is, így a pedagógus-életpályára és a kapcsolódó bérintézkedésekre, a járási és megyei kormányhivatalok munkatársainak állami tisztviselői életpályájára, és a már végrehajtott egészségügyi, szociális, kulturális bérintézkedésekre.

- Képviselőtársaim! A 2018-as költségvetésben a kormány határozottan kiáll a magyar emberek mellett, ahogyan megvédi mindazokat az eredményeket is, amelyek a közjót szolgálják. Már említettem, de fontos, hogy hangsúlyozzam: az egészségügyben dolgozók többlépcsős béremelése folytatódik. A jövő évi költségvetés is jóval magasabb összeget biztosít a kórházak, az alapellátás és az egészségügy számára. A szociális ágazatban dolgozó, de egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatársak a jövő évtől az egészségügyi bértábla alá tartoznak majd, így a bérük szintén magasabb lesz. Ez is több mint 3 ezer ember érint.

- Képviselőtársaim! A jövő évi büdzsé a magyar emberek biztonságának költségvetése is. A hazánkat veszélyeztető migrációs nyomással, a terrorfenyegetettséggel szemben maradéktalanul megvédjük a magyar embereket, ezért az ellenőrizetlen migrációval szembeni fellépésre, ennek megakadályozására, az ország határainak védelmére, a rendvédelemre és a közbiztonságra, az ezzel összefüggő védelmi feladatokra a szükséges forrásokat biztosítjuk a költségvetésben. Így 2017-hez képest 25 százalékkal, 100 milliárddal több forrás, összesen 514 milliárd forint jut a közbiztonságra.

- Folytatódik a katonák és a rendvédelmi dolgozók életpályamodell szerinti fizetésemelése. 2019-re felével emelkedik a katonák illetménye. A Honvédelmi Minisztérium költségvetése a fenti célokat szolgálja, ennek megfelelően jelentősen bővülni fog, mintegy 73 milliárd forinttal, amit szintén leginkább a honvédelem legfőbb értékeként a honvédelemben részt vevők bérfejlesztésére szánjuk. Természetesen a munkakörülmények javítása is fontos: a. haderőfejlesztés mellett további források jutnak a laktanyák és a felszerelés fejlesztésére.

- A tízéves haderőfejlesztési program célja, hogy erős és látható legyen a Magyar Honvédség a régióban. A „Zrínyi 2026” program eredményeként a magyar haderő megfelel majd a NATO azon elvárásának, hogy a GDP legalább 2 százalékát honvédelemre fordítsák. Külön forrást biztosít a költségvetés a hadisírok gondozására, a civil szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységének a támogatására, a Honvédelmi Sportszövetség megerősítésére.

- A tömeges bevándorlással kapcsolatos kiadások külön soron jelennek meg a 2018-as költségvetésben, miként a honvédelem területén működő civil szervezetek és érdekképviseleti szervezetek is megnövekedett forrásból gazdálkodhatnak a jövőben. Természetesen több jut dologi kiadásra, személyi juttatásra is a honvédelem költségvetésében.

- Valamennyi rendvédelmi szerv többletforrásra számíthat az ideihez képest. A rendőrség 22 milliárd forint többlettámogatásra, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 427 millió forint, a katasztrófavédelem mintegy 4 milliárd, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 339 millió többlettámogatásra számíthat, és természetesen a büntetés-végrehajtás is több pénzből gazdálkodhat.

- A tömeges bevándorlás miatt 50 milliárd többletkiadással tervez a Belügyminisztérium. A pénzt elsősorban a már meglévő két - Tompán, illetve Röszkén felállított - tranzitzóna működtetésére fordítjuk, továbbá az újonnan felszerelő határvadászok szolgálatba lépését segíti ez az összeg. Egyébként minden szükséges technikai, személyi feltételt biztosítunk a határvédelemhez.

- A rendőrségnél 22 milliárd forintos többletforrás áll rendelkezésre az életpályamodell folytatásához. 2019-re itt is megvalósul az 50 százalékos béremelés, amivel segítjük azt, hogy a rendőrök, valamint a honvédcsaládok életszínvonala is emelkedjen.

- A védelmi költségvetés 427,3 milliárd forint lesz, ami 73,6 milliárd forintos többletet jelent. Magyarország biztonságának továbberősítése elképzelhetetlen anélkül, hogy a Magyar Honvédséget ne erősítenénk, és a jövő évi költségvetés ezt biztosítja.

- Képviselőtársaim! A 2018. évi költségvetés maradéktalanul biztosítja megfogalmazott céljaink elérését, egy folyamatosan erősödő gazdaság stabil hátterét, azt, hogy minden területnek több jusson az elkövetkező évben, azzal a céllal, hogy a családoknak kiszámítható és nyugodt élete legyen, hogy erősödhessenek, előbbre léphessenek, hogy közösségeink és hazánk eddigi eredményeit a jövőben is megtarthassa és gyarapíthassa. Ezért, tisztelt képviselőtársaim, a 2018. évi költségvetés-tervezetet elfogadásra ajánlom minden egyes képviselőtársamnak, és a Kereszténydemokrata Néppárt nevében is ezt tudom kérni önöktől! (Taps a kormánypártok soraiban.)

