Rengeteg nyugdíjas dolgozna újra

Minden ágazatban örömmel foglalkoztatnák a nyugdíjasokat a munkaadók, egyfelől tapasztalatuk, másfelől a munkaerőhiány enyhítése okán. A kereskedelemben a diákokkal és a részmunkaidősökkel sem tudják már orvosolni a szakemberhiányt. A kistelepüléseken működő üzleteknek megoldást jelent a szövetkezeti együttműködés, ráadásul a munkaadók a boltok bezárásának kivédésére jelentős adókedvezményről tárgyalnak a kormánnyal.

2017. május 24. 10:03

A munkaadóknak és az időseknek egy­aránt jelentős segítséget nyújt a nyugdíjas-szövetkezetek létrehozása. Fiák István, a magyarországi diákszövetkezetek szövetsége, a Diákész elnöke – az új szövetkezeti modell egyik kezdeményezője – a Magyar Időknek arról beszélt, hogy a felmérések szerint minden ágazatban örömmel újrafoglalkoztatnák a tapasztalattal, tudással rendelkező nyugdíjasokat. A Diákész és a Szövetkezeti Kutató Intézet által az idősek körében végzett közös felmérés azt igazolja, hogy 40 százalékuk visszatérne dolgozni, és 30 százalékuk azonnal munkába állna, amint erre lehetősége nyílna.

– A világszerte egyedülálló szövetkezeti modellünknek köszönhetően mindössze 5-10 százalék árbevételt kell a működésre fordítani, a fennmaradó 90-95 százalékot pedig a dolgozó kapja. Kiadási oldalon mindössze az áfát, az iparű­zési adót, valamint a személyi jövedelemadót kell megfizetni – tette hozzá.

Fiák István kérdésünkre kiemelte: nem kell attól tartani, hogy a diákok vagy az aktív korúak hátrányt szenvednek a nyugdíjasok visszaintegrálása miatt. Példaként említette, hogy az egyik üzletlánc évi 3 millió munkaórára kér az alkalmazottak mellé kiegészítő munkaerőt a diákszövetkezetektől, amelyek azonban csak 2 millió órát tudnak teljesíteni.

Ráadásul a nyugdíjasok választhatnak a kínálatból, a többség számára várhatóan a részmunkaidős megoldások a vonzók. Amennyiben az Országgyűlés júniusban megszavazza a szövetkezetek működéséhez szükséges törvényt, és az hatályba is lép, a szervezéshez kevés idő is elegendő, mivel a foglalkoztatók is felkészültek az új lehetőségre.

– Tárgyalásokat folytatunk a kormánnyal arról, hogy adókedvezménnyel segítsék a megemelt minimálbérek kifizetését a kistelepüléseken annak érdekében, hogy az ötezres lélekszámúnál kisebb falvakban, községekben ne kerüljön lakat az üzletekre – mondta a Magyar Időknek Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-Coop Szövetség elnöke.

Kiemelte: ezekben a helységekben nincs annyi vásárló, hogy a bevételből ki lehessen gazdálkodni a magasabb béreket, ugyanakkor az e településeken élő mintegy 3 millió ember nem maradhat ellátatlan. A szintén súlyos munkaerőhiányra pedig a nyugdíjas-szövetkezetek jó megoldást jelentenek, hiszen ezekben a régiókban sok az alacsony nyugdíjú idős ember, akik egzisztenciális megfontolásból is szívesen visszatérnének a munka világába. A szövetség vezetője hozzátette: nem kell attól tartani, hogy a nyugdíjasokkal a főállású alkalmazottakon spórolna a kereskedelem – egyfelől a törvényi tilalom, másfelől a munkaerőhiány miatt.

Egyről a kettőre A jövő évi költségvetés azokat segíti, akik munkával szeretnének egyről a kettőre jutni, a büdzsé a munkahelyteremtésre, a családok támogatására és a biztonságra fordít kiemelt figyelmet – mondta tegnap Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Felidézte: jövőre további 8 százalékkal nőnek a minimálbérek és 12 százalékkal a szakmunkás-minimálbérek; utóbbiak 2010-hez képest duplájukra emelkednek. A kétgyermekes családok havi adókedvezménye 35 ezer forintra nő, így évente 420 ezer forint lehet a kedvezmény. A fiatal házasok továbbra is számíthatnak adókedvezményre. Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára arról beszélt, folytatódnak az adócsökkentések: a halhús áfája 5 százalékra, az éttermi szolgáltatások áfája 18-ról 5 százalékra mérséklődik, és alacsonyabb lesz az internet adókulcsa is.

