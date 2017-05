Egy népművelő hihetetlen sikerei

2017. május 24. 22:50

Legutóbbi személyes tapasztalatom alapján van némi esély, hogy a menthetetlennek tűnők agyát is „összezavarjuk”. A múlt hétvégén Észak-Magyarország egy alig több mint ezer fős kis falujában tettem kétnapos látogatást, amikor egy ismerősöm esküvőjére mentem. Szeretek alkalomadtán kiszakadni a folyton rohanó nagyváros miliőjéből, kimenni „terepre” és a saját szememmel látni a vidéki valóságot. Úgy hiszem, ez időnként egyenesen kötelező egy politikával aktívan foglalkozó embernek.

Tudvalevő, hogy minden kisközségben létezik egy központi hely, ahol nemcsak az aktuális helyi híreket hallgathatjuk meg első kézből, hanem az összes nyűgről, problémáról is értesülhetünk. Ez pedig nem más, mint a kocsma. Bementem hát, hogy kicsit tájékozódhassak az ottani emberek mindennapjairól. Épp csak kikértem a pohár sört és a kis felest, illetve elfoglaltam a helyem, máris szóba jött a politika. Hangos anyázások repkedtek, olyan kemény kritika harsogott, hogy a fal adta a másikat, de két tömény között előkerült a „bezzeg régen minden jobb volt” mantra is. Nem bírtam ki, beleszóltam a magvas eszmefuttatásokba. Nem mondom, hogy osztatlan sikert arattam, de valahol szándékosan is akartam provokálni, irányítani a beszélgetést, beterelni egy mederbe, hogy lássam, vajon tényleg annyira hatásosan működik-e a kíméletlen M1 propagandagyár, mint azt sokan innen, Budapestről gondoljuk.

Nos, a válasz az, hogy sajnálatos módon nagyon is. Orbán Viktor nevét csupán egyetlen ember merte szidni, a többiek még mindig szívesebben Gyurcsányoztak, illetve természetesen az aktuális „antikrisztus”, Soros György neve is szóba került a migránsokkal együtt. Nagyon gyorsan egyetértés alakult ki a jelenlévők között, miszerint ők, hétköznapi emberek azért kapnak csak annyi fizetést, amennyit, mert a „koszos migránsokra költenek mindent”, és nekik alig jut valami, pedig ők az „őshonosok”.

Amikor rákérdeztem, valódi kihívást jelentett számukra, hogy például megválaszolják azt, ki is ma a köztársasági elnök. Azzal folytattam, hogy gondolják át, vajon korábban, még a menekültválságot megelőzően bármivel is több volt a fizetésük? Vagy netán jobb volt az egészségügyi ellátás mondjuk két évvel ezelőtt? Válaszképpen először zavart fejcsóválást és halk dünnyögést kaptam, majd következtek a már jól bevált, fideszes kommunikációs panelek.

Habár szinte lehetetlen feladatnak tűnik felvenni a versenyt egy évente több mint 80 milliárd forintból működtetett, óriásira hízlalt propagandagépezettel, amely hátborzongató hatékonysággal mérgez meg sok százezer agyat, mégis, néhány egyszerű, világos kérdéssel – még ha csak pillanatokra is – el lehet gondolkodtatni azokat, akikről hajlamosak vagyunk lemondani.

Káelem: Összezavartuk a fideszesek agyát

zsurpubi.hu