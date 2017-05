Stratégiai irány..!

A Kereszténydemokrata Néppárt számára a legfontosabb prioritás, hogy 2018-ban lényegesen több pénz marad a családoknál, mint az előző évben.

A jövő évi költségvetést meghatározó törvényjavaslat általános vitáját május 17-18-19-én kezdték, a részletes vitaszakasz május 23-án, 24-én és 25-én lesz. Az Országgyűlés várhatóan június 15-én tartja a jövő évi költségvetés zárószavazását. (Szövege: PDF.)

Jelentős mértékű pluszforrásokat fogunk fordítani a magyar családtámogatás rendszerére, a magyar családok támogatására és a nemzetpolitikai célok megvalósítására - hangsúlyozta a jövő évi költségvetés parlamenti vitájában a KDNP szószólója.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Képviselőtársaim! A költségvetési törvény egy nagyon fontos keretet jelent az állam és az állampolgárok számára, döntő jelentősége van a gazdasági folyamatokra és az állami szféra helyzetére, a magyar családok életére. A 2018. évi költségvetésitörvény-javaslat stabil és kiszámítható keretet jelöl ki. Azokat a folyamatokat viszi tovább, illetve erősíti meg, amelyeket 2010 óta a polgári kormány sikeresen elindított az elmúlt években. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója számára a legfontosabb prioritás a magyar családok helyzete, a költségvetés családtámogatási eszközei és ezek pénzügyi fedezete. Ebből kiindulva a legfontosabb az, hogy a jövő évi költségvetés biztosítja, hogy 2018-ban lényegesen több pénz marad a családoknál, mint az előző évben.

- Tisztelt Ház! Az elmúlt években számos olyan intézkedést hoztunk, amelyek a családok megerősítését szolgálták. Rezsicsökkentést vezettünk be, Erzsébet-programot indítottunk el, családi adórendszert alakítottunk, a gyermekek utáni adókedvezményt terjesztettük ki. Újra stabilizáltuk a gyes és a gyed rendszerét, amit az MSZP-kormány tönkretett a 8 év kormányzása alatt, a gyed extrát bevezettük, az ingyenes gyermekétkeztetést kiszélesítettük és ingyenes tankönyvrendszert vezettünk be. Ez az intézkedéssorozat sok ezer milliárd forint segítséget jelentett a magyar családoknak. A jövő évi költségvetés biztosíték arra, hogy nemcsak megőrizzük ezeket az intézkedéseket, hanem tovább erősítjük, kibővítjük azokat. Engedjék meg, hogy konkrétumokkal is alátámaszthassam a családtámogatási rendszer forrásainak emelését.

- A gyermekeket vállaló és nevelő családok támogatására jövőre mintegy 1900 milliárd forintot, az idei évihez képest mintegy 8 százalékkal, körülbelül 140 milliárd forinttal többet fordítunk. Mindez 2010-hez képest kétszer akkora összeget jelent. A teljes, családokra fordított kiadások legnagyobb részét, több mint egyharmadát olyan családtámogatási pénzbeli ellátásokra, juttatásokra fordítjuk, mint a csecsemőgondozási díj, gyed, családi pótlék, gyes. Ez összességében mintegy 640 milliárd forintot tesz ki, ami közel 5 százalékkal, 30 milliárd forinttal magasabb a tavalyinál.

- A családokat segítő különböző adókedvezmények összege mintegy 360 milliárd forint, ami csaknem 14 százalékkal lesz magasabb a 2017. évinél. Ebből kiemelendő a családi adókedvezményre fordított összeg, ami 39 milliárd forinttal emelkedik. Ki kell emelni, hogy a családoknak járó pénzbeli juttatások és adókedvezmények körében 54 százalékról 58 százalékra emelkedik jövőre a munkaalapú támogatások aránya, és 42 százalékra csökken az alanyi jogú ellátásoké. A családokat támogató különféle szolgáltatásokra - óvodai, bölcsődei, gyermekjóléti, védőnői szolgáltatás, ingyenes étkezés - a 2010. évi 183 milliárd forint több mint kétszeresét és a 2017. évi forrásnál is 40-50 milliárd forinttal többet, 400 milliárd forint feletti összeget fordítunk. Ezen belül ki kell emelni, hogy a 2017-től átalakuló bölcsődei ellátásra fordított összeg a 2017. évi 16,5 milliárd forinthoz képest csaknem két és félszeresére, közel 37 milliárd forintra emelkedik.

- A gyermekek táboroztatására az Erzsébet-program keretében 2018-ban több mint 5 milliárd forint áll rendelkezésre, emellett a zánkai és fonyódligeti táborok infrastrukturális fejlesztésére a jövő évben 8,5 milliárd forint költségvetési forrást fordítunk. Ez összesen 13 milliárd forintnyi forrást jelent.

- A lakástámogatásokra, az otthonteremtési programra fordított összegek is emelkednek, az idei 211 milliárd forinthoz képest már 226 milliárd forintot, 15 milliárd forinttal többet szánunk a gyermekes családok otthonteremtésének segítésére.

- A „Nők 40”, vagy más néven nagymamanyugdíj-program előirányzata 26 milliárd forinttal, 260 milliárd forintra növekszik.

- A 2018-as költségvetés a fiatalok költségvetése is, a nemzeti tehetségprogramra rendelkezésre álló forrásokat a 2018. évi költségvetési törvény az idei 2,8 milliárd forint összeget további 330 millió forinttal egészíti ki, így 2018-ban már több mint 3,1 milliárd forint áll rendelkezésre a hazai és a határon túli tehetséggondozó programok támogatására. Az új intézkedések között kell említenünk a fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának megszerzését. Az ingyenes nyelvvizsga megszerzését 2,6 milliárd forinttal támogatja a 2018. évi költségvetés, illetve a fiatalok ingyenes jogosítványszerzését is szeretnénk támogatni, ennek forrásai is betervezésre kerültek a költségvetésben.

- A családi adózás több mint egymillió családnak nyújt jelentős segítséget. Jövőre is számíthatnak a családi adókedvezményre a munka mellett gyermeket nevelők; a legalacsonyabb keresetű körülbelül 130 ezer családnak továbbra sem kell adóznia. Jövőre tovább nő a kétgyermekes családok adókedvezménye, amivel 2018 januárjától 2010-hez képest már havi 35 ezerrel, évi 420 ezer forinttal több marad a kétgyermekes családoknál, 2017-hez képest pedig havi 5 ezer forinttal emelkedik az összeg.

- Több százezer családnál több pénz marad a béremeléseknek köszönhetően is. 2018-ban nő a minimálbér, a szakmunkás-minimálbér, és a közszférában is számos béremelés folytatódik. Tovább nő az ápolók, a mentők, a felsőoktatási dolgozók, a szociális dolgozók, a bölcsődei kisgyermeknevelők bére, a katonák, a rendőrök bére; a pedagógus szülőknél még idén ősszel megtörténik az újabb béremelés. Őket nevezte Burány Sándor „a tehetőseknek” Magyarországon.

- Képviselőtársaim! Jövőre is lesz első házasok kedvezménye, amellyel két év alatt összesen 120 ezer forinttal több marad a fiatal házasoknál. A kedvezményt tavaly óta akár a családi adó- és járulékkedvezmény mellett is igénybe vehetik a fiatal párok. Tehát adókedvezmény formájában egyidejűleg ismerjük el a házasságkötést és a gyermekvállalást, gyermeknevelést.

- A külföldön születő magyar gyermekek szülei számára anyasági támogatást nyújt a kormány, ez körülbelül 10 ezer külhonban születő kisbabát érint, és 640 millió forint kiadást jelent majd jövőre.

- A gyermekgondozási díj, a gyed maximális bruttó összege a 2018-ra várható újabb 8 százalékos minimálbér-emeléssel bruttó 193 200 forintra, illetve nettó 144 900 forintra nő, 2010-hez képest közel 90 százalékkal emelkedik tehát a bruttó és több mint kétszeresére a nettó összeg.

- A megújuló bölcsődei rendszert eddig soha nem látott mértékben támogatja a kormányzat, hiszen az intézményes ellátást biztosító bölcsődék, minibölcsődék állami támogatása csaknem két és félszeresére nő jövőre a feladatalapú finanszírozásnak köszönhetően. Ezen túlmenően 1,5 milliárd forint hazai pályázati forrás áll rendelkezésre minibölcsődék létrehozására. Nőni fog a munkahelyi bölcsődék támogatása is, nonprofit szervezeteknél több mint a kétszeresére, forprofit szervezeteknél pedig csaknem 20 százalékkal.

- Jövőre is segítjük a családokat ingyenes gyermekétkeztetéssel, az idei 74 milliárdról 79,3 milliárd forintra növeljük az ingyenes gyermekétkeztetés támogatását, így szándékaink szerint még több gyermek tud ingyen étkezni. Ezen belül az intézményi gyermekétkeztetésre fordított források 67,2 milliárd forintról 72,6 milliárd forintra, vagyis több mint 8 százalékkal emelkednek. Ez azt jelenti, hogy jövőre a kormányzat ingyenes gyermekétkeztetésre 2010-hez képest közel háromszoros összeget fog fordítani, és több mint 320 ezer gyermek kaphat ingyenesen az intézményeinkben napi háromszori étkezést.

- Még több családot fog érinteni az ingyenes tankönyvellátás. A következő tanévtől minden alsó tagozatos diák mellett már a 6. osztályos tanulók is mind ingyen kapják a tankönyvet. Ezzel újabb ezreket spórolhatnak a családok. A kormány továbbá döntött arról is, hogy minden évfolyam diákjai ingyenesen jussanak tankönyvhöz a jövőben.

- A legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentésével szintén a családok spórolhattak eddig is. 2018-ban pedig újabb adócsökkentések segítik a családokat, hogy még több pénz maradjon otthon. Az a célunk tehát, hogy a családok számára a legfontosabb élelmiszereket is a lehető legkisebb adó terhelje. Ezért jövőre a sertés, a tojás, a tej és a baromfi után a hal áfáját is 5 százalékra csökkentjük.

- Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy most a magyar családok után a nagyobb családról, a magyar nemzetről, a nemzetpolitika területéről beszéljek néhány mondat, néhány gondolat erejéig. Az elmúlt években ezen a területen is gyökeresen pozitív változások mentek végbe, amelyeket a 2018. évi költségvetés tovább fog erősíteni.

- Képviselőtársaim! A jövő évi költségvetésitörvény-javaslatban a különböző tárcáknál megtalálható nemzetpolitikai források összesen 56,5 milliárd forintra fognak emelkedni. Ez azt jelenti, hogy a 2010-es évhez képest körülbelül megháromszorozódik a nemzetpolitikára átadott összeg.Hadd emeljek ki néhány fontosabb számot!

-A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja közös fejlesztési feladataira 850 millió forint, nemzetpolitikai tevékenység támogatására 8,5 milliárd forint, a vajdasági határ menti gazdaságfejlesztési program támogatására 7,5 milliárd forint, a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatására 5,1 milliárd, ezen túlmenően a horvátországi és a muravidéki gazdaságfejlesztési programokra is 500-500 millió forintot fogunk fordítani, míg az erdélyi és a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia elindítására 1-1 milliárd forintot szán a költségvetés.

- A Határtalanul!-programot szeretném még kiemelni és aláhúzni, hogy a következő esztendőben 2 milliárd forint fog rendelkezésre állni az anyaországi intézmények és az anyaországi gyermekeink, diákjaink számára, hogy megismerhessék a határon túli magyar közösségeinket.

- A nemzetpolitikai célú támogatásokra a Bethlen Gábor Alapnál 24,7 milliárd forint fog rendelkezésre állni. A nemzeti jelentőségű intézmények támogatására a következő esztendőben 8,6 milliárd forintot fog fordítani a magyar kormányzat. Azt gondoljuk, hogy példaértékű a nemzetpolitika területén ez a fajta paradigmaváltás, és nemcsak szavakban, hanem a konkrét költségvetési források biztosítása tekintetében is, amelyek immár nemcsak kultúrára, nemcsak hitéleti célokra, nemcsak a magyar civil szervezeteinkre, nemcsak a magyar intézményeinkre, hanem a gazdaságfejlesztésre is mint az egyik legfontosabb stratégiai irányra fognak jelentős forrásokat fordítani a határon túli magyar közösségeink megtartása és jövője érdekében.

- Képviselőtársaim! Az elmondott tények és érvek alapján láthatják: jelentős mértékű pluszforrásokat fogunk fordítani a magyar családtámogatás rendszerére, a magyar családok támogatására és a nemzetpolitikai célok megvalósítására.. A KDNP frakciója elfogadásra javasolja a 2018. évi költségvetés tervezetét. Tisztelettel kérem, hogy az ellenzéki képviselőtársaink is támogassák az elfogadását!(Taps a kormánypárti padsorokban.)

