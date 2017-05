Nem papolni kell az EU-s értékekről

Nem papolni kell, hanem biztonságot teremteni

Sorra érkeztek a gyásztáviratok tegnap a világból. Kínától Ausztráliáig, Magyarországtól Amerikáig mindenhol elítélték azt, ami Manchesterben történt. Áder János és Orbán Viktor is a terror elleni harcot sürgette a levelében, a Fidesz pedig úgy látja: a határvédelem az egyik megoldás az ilyen támadások ellen.

2017. május 25. 09:40

Mindenki, akinek gyereke van, jobban átérezheti azt, milyen érzés lehetett a manchesteri támadás áldozatainak szülei számára az elmúlt pár nap. Abban az esetben, amikor kifejezetten gyerekek a célpontok és az áldozatok, az a legaljasabb terrortámadás. Ez, rávilágít arra, hogy a legfontosabb kötelességünk az, hogy törekedjünk Magyarország és Európa biztonságát megerősítsük – hangsúlyozta Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A bevándorlás és a terrorizmus között szoros kapcsolat van

Világos kérdés az, hogy az illegális bevándorlásnak és a terrorizmusnak van egy szoros kapcsolata és a problémát a gyökereinél kell elfojtani. Ezért rendkívül fontos az, hogy erősen lépjen fel Európa és Magyarország is a terrorizmus és a bevándorlás ellen – tette hozzá.

Az illegális bevándorlást nem kezelni kell mindenféle kvótákkal, hanem meg kell állítani a folyamatot – fogalmazott az államtitkár.

Nincs tudomás magyar áldozatról

Nincs tudomásunk magyar áldozatról, de nem szabad elfelejteni, hogy a biztonság nem csak magyar, hanem Európai kérdés is. Ha támadás ér egy uniós országot, az olyan mintha hazánkat érné támadás, ezért kell ügyelni a magyar biztonságra is, amit a kormány fő feladatának tekinti. A biztonság megteremtését azonban egy közös Európai Uniós fellépés nélkül nem lehet megvalósítani – mondta Tuzson Bence.

A határvédelem az egyik legnagyobb harc

Jean-Claude Juncker azt mondta: A mostani pillanat a még a gyászé, de holnaptól harcolni kell azok ellen, akik az európai értékeket vonják kétségbe. Ennek kapcsán a kommunikációért felelős államtitkár elmondta: nyilván a határvédelem a fő harc, de a gyász után nem lehet megállni a munkában. Az események ráerősítenek arra kérdésre, és világosság teszik azt, hogy határozott, kemény harcot kell folytatni.

Nem papolni kell az Európai értékekről, hanem az emberek biztonságára kell tekinteni, és annak kell lennie a legfontosabb kérdésnek. A biztonság érdekében semmit nem lehet feladni – hangsúlyozta.

Amennyiben az Európai Unió nem képes megvédeni polgárait, akkor a nemzetállamok külön-külön fogják megvédeni saját polgáraikat. A kormányok kötelessége az, hogy a biztonságot saját hazájába legyen képes megteremteni. Ha az uniós határvédelem nem működik, akkor külön kezdenek határvédelembe és ez által a schengeni rendszer szét fog esni. Ezt nem engedhetjük meg – folytatta.

Nem lehet megmondani, kiből lesz terrorista

Az Európai Biztonsági szolgálatok végzik munkájukat, de milliós tömeg érkezésekor nem tudhatjuk, hogy kiből lesz terrorista. A manchesteri támadó helyben született, emiatt még nehezebbé teszi a helyzetet, hogy vajon kiből lehetne terrorista.

Magyarországi keményen fellépett, egy kettős fizikai határvédelemmel rendelkezik.

Amikor azonban egy európai vagy baloldali politikusok erről beszélnek, a másik oldalon pedig olyan nyilatkozatokat fogadnak el, hogy hazánk engedje be az illegális bevándorlókat, akkor a magyar emberek biztonsága a tét. Kettős beszéd folyik, amit be kell fejezni és az egyértelműséget kell hangsúlyozni. Az emberek biztonságát kell mindenek elé helyezni, ahogy az egyértelműség központjába is – hangsúlyozta az államtitkár.

Kritikus szintre emelték a terror ellenes készültséget Nagy-Britanniában

A hatóságok azzal indokolták a készültség megemelését, hogy megítélésük szerint egy újabb támadás nem csupán valószínű, hanem lehet, hogy bekövetkezik. A manchesteri támadás a 18. két év alatt, és majdnem 300 halálos áldozatról számolhatunk be az elmúlt két év alatt a terrortámadások következtében.

A migráció nem egy új dolog, csak éppen most látszik kicsúcsosodni és most ér el egy kezelhetetlen állapotot. Európában jelenleg az utolsó utáni pillanatban vagyunk, de meg kell állítani ezt a folyamatot. Az ENSZ előrejelzései szerint 2050-ig 9,7 milliárd ember lesz a Földön, közben Európa el fogja veszíteni Lengyelországot. Ezért fel kell készülni erre, egységes álláspontot kell kialakítani és meg kell védeni az Unió határait. Nem fog véget érni a terrorizmus, ezért fontos a határozott fellépés Európában és tartani kell álláspontunkat.

