Lázár: a honvédségnek képesnek kell lennie megvédeni az országot

A honvédség nagyarányú létszám- és technikai fejlesztés előtt áll – jelentette ki egyebek mellett Lázár János a Kormányinfón.

2017. május 25. 15:36

A tárcavezető ismertette a kormány új családtámogatási intézkedéseit, és azt is közölte, hogy a ma bejelentett újabb kedvezmények csak a program első lépései. Lázár János beszélt a felsőoktatási törvényről is. mint mondta, az Európai Bizottság egyetlen olyan érvet sem hozott fel, amely miatt a jogszabályt módosítani kellene.

Európában soha ilyen rossz nem volt a biztonsági helyzet, mint most, még nem volt rá példa, hogy gyerekeket olyan súlyos támadás ért volna, mint hétfőn Manchesterben. Ez a magyar kormány szerint új fejezetet nyitott az Európa elleni terrortámadások történetében – erről beszélt elsőként Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a 89. Kormányinfón.

A tárcavezető azt mondta, a terrorkészültség szintjét Magyarországon nem kell fokozni, de a nagyobb rendezvények nagyobb odafigyelést, biztosítást igényelnek.

Duplázódik a katonai költségvetés

Lázár János bejelentette, hogy a nemzetbiztonsági kabinet elfogadta Magyarország haderő-fejlesztési koncepcióját. Az a cél, hogy 2020-ra a GDP 1 százalékáról 2 százalékra emeljék az ország katonai, védelmi kiadásait – a NATO elvárásainak megfelelően. Kifejtette: jelenleg ez 400 milliárd forintot jelent, 2020-ra növekvő GDP mellett 1000 milliárd forint lehet a katonai költségvetés. A miniszter azt mondta, a honvédség létszámát növelik és technikai fejlesztéseket hajtanak végre ebből az összegből. Már az idén megkezdődik új katonai képességek fejlesztése – jelezte. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar hadseregnek képesnek kell lennie megvédenie az országot egy regionális konfliktus esetén is.

Magyarország ragaszkodik a határzárhoz

Az ország és az unió biztonsága kapcsán Lázár János elmondta még, a kormány továbbra is úgy gondolja, hogy a legnagyobb kockázatot a kontrollálatlan bevándorlás jelenti. A kabinet elképzelhetetlennek tartja, hogy párhuzamos társadalmak épüljenek ki, és ezek működőképesek legyenek – hangsúlyozta.

A jogi és fizikai határzár miatt Magyarországot ért bírálatok kapcsán azt mondta, Magyarország ragaszkodik eddigi álláspontjához. Lázár János szerint, ha Magyarország, illetve Európa egyszer megnyitja a kapuit, az beláthatatlan következményekkel járna.

Arról is beszélt, a magyar álláspont szerint az EU hibát követ el azzal, hogy Törökországot támadja, miközben ez az állam biztosítja a migránshullám feltartását. Megjegyezte, eddig a 160 ezer, a kvóták alapján szétosztandó illegális bevándorlónak csupán 11 százalékát osztották szét az uniós országok között.

A cél, hogy 2030-ra több mint két gyereket vállaljanak a családok

A családtámogatások bővítéséről, amiről először csütörtök délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a II. Budapesti Demográfiai Fórumon, Lázár János azt mondta, a legfontosabb célkitűzés, hogy 2030-ra a magyar fiatalok átlagban több mint két gyereket vállaljanak, és ezzel összefüggésben az is, hogy a családtámogatási kiadásokat két éven belül a mostani 4,6-ról 5 százalékra növeljék GDP-arányosan.

Lázár János kiemelte, ha a jelenlegi tendenciák maradnak, akkor belátható időn belül a munkaképes lakosság jelentősen csökken Magyarországon.

Újabb kedvezmények a családoknak

Ezt követően a miniszter felsorolta a kormányfő által már bejelentett új intézkedéseket.

E szerint a kormány továbbnöveli családi adókedvezmény mértékét, és „ennek “középpontjába a kétgyermekes családokat állítják”. Ezen kívül, a gyermekvállalást ösztönző program részeként a diákhitel-tartozással rendelkező fiatal nőknek két gyermek esetén a tartozás 50 százalékát, három vagy több gyermek esetén a teljes adósságot elengedik.

A diplomás gyed időtartamát pedig kitolják egy évvel, így az a gyermek kétéves koráig meghosszabbodik az egyetemisták esetében is.

A kormány arról is döntött, hogy a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyermekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból, azt az állam át fogja tőlük vállalni.

Ezek csak az első lépések, amit a gyermekvállalás ösztönzésre a jövőben tenni szeretnének –hangsúlyozta Lázár János. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, például a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) rendszerét is felülvizsgálják.

A politikus megjegyezte, becslések szerint ma évente 30 ezer abortusz van, a cél pedig, hogy a jövőben 30 ezerrel több gyermek szülessen – hangsúlyozta.

Nincs olyan érv, amely miatt módosítani kellene a felsőoktatási törvényt

Lázár János arról is beszélt, hogy a magyar kormány meggyőződése szerint az Európai Bizottság (EB) egyetlen olyan érvet sem hozott fel, amely miatt a nemzeti felsőoktatási törvényt módosítani kellene. Csak a politikai hisztéria kapcsán használt érvek kerültek elő, amelyek nem vehetők komolyan – tette hozzá.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az EB kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a felsőoktatási törvény módosítása miatt, a bizottság kérdéseire csütörtökig kellett válaszolni.

Miközben a CEU körül „megy a habverés”, a különböző országok készek a magyar kormánnyal tárgyalni – mondta. Példaként Kínát és az Egyesült Államokban működő McDaniel egyetemet említette. Utóbbiról azt mondta, az egyetem vezetése tárgyalt a magyar kormánnyal, és mind a vezetők, mind az egyetem székhelye szerint illetékes Maryland állam kész a kormánnyal megállapodást kötni.

A miniszter elmondta azt is, semmi akadályát nem látják, hogy tárgyaljanak New York állam kormányzójával. Jelezte, az Egyesült Államok kormányával is kapcsolatban állnak.

Nagy fejlesztések lesznek az Állatkertben

Több mint 40 milliárd forint értékben valósulhatnak meg fejlesztések a fővárosi állatkertben 2020-ig – közölte Lázár János.

Tájékoztatása szerint a Hermina úton 5,7 milliárd forintos beruházással a tervezett 450 férőhely helyett 700 férőhelyes mélygarázs épül. Az állatkertben év végére, jövő év elejére meseparkot alakítanak ki, ennek közel 1,7 milliárdos többletköltségét vállalja a kabinet.

A projektnek – amelyről Tarlós István főpolgármester és Persányi Miklós az állatkert vezetője adott tájékoztatást – része még egy biodóm megépítése is, amelyre mintegy 34 milliárdot fordítanak majd. Lázár János jelezte, a kabinet tájékoztatót hallgatott meg a Liget projektről is.

A nyugdíjbiztosítási főigazgatóság az államkincstárba olvad

A miniszter beszámolt arról is, hogy a kormány a nyugdíjbiztosítási főigazgatóságot az államkincstárba integrálja. Mint mondta, az elmúlt fél év-egy év tapasztalatai cáfolják, hogy a háttérintézmények megszüntetése, átszervezése veszélyeztetné a magyar állam működését.

hirado.hu