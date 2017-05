Botka ’Kerítésbontó’ László

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje végérvényesen lemondott 3,3 millió választópolgárról.

2017. május 25. 20:39

„Csak Botka merte kritizálni a kerítésépítést” – harsogta büszkén 2015 júniusában az Index. A cikk Botka László Facebook-bejegyzését idézi, amiben a polgármester kifejti: a bevándorlás nem valódi probléma („Magyarország igazi problémája nem a bevándorlás, hanem a kivándorlás!”), a határzár pedig csak figyelemelterelésként szolgál („teljesen hasztalan 175 km-es drótkerítés”).

Igen, bő másfél évvel ezelőtt abban a korszakban jártunk, amikor a balliberális pártok, élükön az MSZP-vel, úton-útfélen bizonygatták, hogy „a bevándorlás egy álprobléma, amit a Fidesz kreált”. Botka Lászlót még az Európai Parlament akkori elnöke, a szocdem Martin Schulz is dicsérettel illette: „Szeged egy elkötelezetten baloldali város, oda bármelyik menekültet el lehet küldeni" - nyilatkozta Schulz.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje tehát eddig is világos álláspontot képviselt a bevándorlás kérdésében: bevándorlás nincs is, a kerítés értelmetlen és csak elterelés, és ha mégis van bevándorlás, akkor csak és kizárólag menekültek érkeznek Európába, akiket egytől egyig be kell fogadnunk. Botka minapi Reuters-nyilatkozata csak megerősítette mindezt. A polgármester kijelentette, hogy megválasztása esetén lebontaná a déli határzárat. Persze hozzátette azt is, hogy csak akkor tenne így, „ha az uniós határvédelem életbe lép”, és „ha rendeződik a helyzet a Közel-Keleten”.

Botka László nem esett a feje lágyára. Pontosan tudja, hogy a magyarok elsöprő többsége támogatja a biztonsági határzárat. Az a tény, hogy a világ egyik legnagyobb hírügynökségének azt nyilatkozta, kész elbontani a kerítést, világos üzenet.

A kérdés már csak az, kinek szól Botka üzenete: a magyar választóknak vagy a külföldi finanszírozóknak?

Lánczi Tamás, mozgasterblog.hu