Szigorít a Sziget a merényletek miatt

Tanulni próbál az európai terrortámadásokból Magyarország legnagyobb fesztiválja, a több százezres tömeget fogadó Sziget. Részben a merényletek hatására, idén több jelentős változás lesz a rendezvény biztosításában, ami várhatóan érinteni fogja a látogatók városi utazását is – közölte a fesztivál műszaki vezetője. Kiiktatott HÉV-megálló, hajóőrök, arcfelismerő rendszer, útakadályok – járőröző géppisztolyosok talán nem.

A manchesteri merénylet tanulságairól is egyeztetni fog a Sziget Fesztivál stábja a rendezvény biztosításában résztvevő Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. A nyári eseménnyel kapcsolatos feladatokról már egy hónapja megkezdték a tárgyalásokat, a következő személyes találkozó körülbelül két múlva lesz, de a kommunikáció ezen túl is aktív és folyamatos, valamint természetesen a Terrorelhárítási Központtal (TEK) is kapcsolatban állnak – mondta a hirado.hu-nak Benis Dániel, a Sziget műszaki vezetője.

Pintér Sándor belügyminiszter a nemzetbiztonsági bizottság csütörtöki meghallgatása után pedig azt nyilatkozta, a manchesteri terrorcselekmény után Magyarországon nem emelik a terrorkészültségi szintet, de bizonyos rendezvények biztosítását kiemelten kezelik. A tárcavezető az MTI híre szerint példaként emelte ki a budapesti FINA vizes világbajnokságot, a magyarországi Forma-1-es futamot és a nyári Sziget fesztivált. Utóbbi közönségét a manchesteri rendezvényközpont hétfő esti koncertjének közönségéhez hasonlította, amely ellen terrortámadást követtek el.

A május 22-i manchesteri merényletben 22-en meghaltak és 59-en megsebesültek. A terrortámadást egy 21 ezer férőhelyes arénában tartott teltházas koncert után követték el a rendezvénycsarnok kapujánál, az öngyilkos merénylő a távozó tömegben robbantotta fel magát.

Egyre drágább

A világban, és különösen Európában az utóbbi években elkövetett merényletek hatására – mivel minden tömegrendezvény a terroristák potenciális célpontja – a szervezők egyre többet költenek a biztonságra, ami több tízmillió forint pluszt jelent. Ez azonban természetes, hiszen a biztonságnál, az emberéletnél nincs fontosabb – tette hozzá a Sziget munkatársa.

Tavaly az F1 magyarországi futamait szervező Hungaroring Sport Zrt. is megemelte biztonsági kiadásait, idén azonban nem tervezik az előírásaik és a protokoll megváltoztatását, ezáltal a költéseik növelését sem. Bár, mint a hirado.hu-nak küldött tájékoztatásukban hozzátették, ez a biztonsági szervek jelzéseitől függően módosulhat.

Külföldi merénylet miatt változik a HÉV-közlekedés

Jelentős részt az európai merényletek hatására Sziget biztosításában idén több fontos változtatás várható, amelyek egy része a látogatók számára közvetlenül is érzékelhető lesz. A tervek között szerepel például, hogy ideiglenesen kiiktatják a forgalomból a Filatorigát HÉV-megállóhelyet, vagyis a Sziget eddigi szokásos, a fesztiválozók nagy többsége által használt fő tömegközlekedési pontját.

A mostani elképzelések szerint a szerelvények ajtónyitás nélkül mennek át a rendezvényhez legközelebbi megállóhelyen, és csak eggyel arrébb, Kaszásdűlőn állnak meg, ahol a fesztiválozók rendőri biztosítás mellett, az ottani aluljárón keresztül közelíthetik meg a rendezvény helyszínét.

Az újítás oka, hogy az egyhetes fesztivál ideje alatt folyamatosan zsúfolt, vonuló tömegekkel teli Filatorigát-megálló autóval is megközelíthető, ami pedig túl nagy kockázatot jelent biztonsági szempontból. Benis Dániel elmondta, a fesztiválozók útvonalát a tavalyi nizzai merényletből okulva tervezik megváltoztatni.

Tavaly nyáron a franciaországi városban egy merénylő a tengerparti sétányon kamionnal hajtott a tömegbe. A terrortámadásnak 86 halálos áldozata volt. A hasonló merényletek lehetőségének kizárására a HÉV-közlekedés módosításán kívül több útakadályt is elhelyeznek a fesztivál felé vezető vonalakon, hogy tényleg csak az mehessen be járművel, akinek megengedték.

Hajóőrség, arcpásztázás

Mostantól a fesztiválnak otthont adó Óbudai-szigetre közlekedő hajójáratokat is jobban akarják védeni, ezért idén először rendszeresen biztonsági emberek is lesznek a fedélzeten. 2017-es újítás az is, hogy a bejáratoknál arcfelismerő rendszereket helyeznek el, amivel még jobban szűrni, ellenőrizni tudják a tömeget.

A hatékonyságot javítja az is, hogy a korábbi egy helyett idén két úgynevezett vezetési törzs, vagyis biztonsági irányító központ lesz a Szigeten – ezzel megosztják a rendezvény határain belüli terület valamint a környező helyszínek, közlekedési utak ellenőrzésének feladatát.

Benis Dániel azt mondta, több más intézkedés is új biztonsági intézkedés is várható, de ezekről a „diszkréció miatt” már nem kívánt beszélni.

Bevált a szigorítás

A Sziget tavaly is szigorított a biztonsági protokollján. Eszerint a jegy beváltásakor idén is ellenőrzik a személyi azonosságot, hogy a karszalag sorszámát összeköthessék a felhasználó személyével. A kapuknál felállított kamerák segítségével így felismerik, ha nem a karszalag jogos tulajdonosa akar belépni az augusztusi rendezvényre.

A fesztivál műszaki vezetője szerint, bár terroristagyanús személyt nem fogtak, a 2016-os az újítás bevált, mert a hatóságoknak információkat tudtak adni bűnelkövetéssel vádolt személyekről, valamint lényegében a jegyhamisítás is megszűnt.

Felkérés táncra

Vágó Imréné, az egyik legnagyobb biztonsági cég volt szakmai főigazgatója. szerint a nagy rendezvények biztosításának kulcsa a megfelelő beléptetés, vagyis a minél teljesebb átvizsgálás a kapuknál, és a helyszín felé tartó tömeg szűrése. Ez azt jelenti, hogy az egyenruhás biztonságiak mellett, az érkezők között elvegyülő, civilbe öltözött munkatársaik és a kamerák képeit figyelő kollégáik is megpróbálják észrevenni a gyanúsan viselkedő, zavart személyeket, illetve az elhagyott csomagokat.

Ez a munka a Szigetnél rutinfeladat, amelyben az Alkotmányvédelmi Hivatal is részt vesz, ám az első hírek szerint például a manchesteri merénylet helyszínén a támadás előtt meglehetősen lazán zajlott.

Ha a tudósítások hitelesek, akkor ez volt a legnagyobb hiba, amit az angliai koncert szervezői elkövettek. Ha a terroristák azt látják, hogy egy rendezvényhelyszínen nem veszik elég komolyan az ellenőrzést, az felkérés táncra – fogalmazott.

Elrettentő látvány

A nagy rendezvények biztonságát – Magyarországon is – fokozni lehet azzal, ha a biztonsági erők bizonyos pontokon, így a bejáratnál látványosabban is jelen vannak. A kutyás, géppisztolyos őrök felbukkanásának önmagában is nagy visszatartó ereje van – tette hozzá a Vágó Imréné.

Benis Dániel szerint az, hogy a Szigetnél lesznek-e ilyen őrök, nem az ő döntésükön múlik, hanem a hivatalos szervekén. Furcsa lenne ugyan a szabadság szigeteként is hirdetett fesztiválon álig felfegyverzett embereket kerülgetni, de a szervezők megértenék és elfogadnák a jelenlétüket – mondta. A Sziget műszaki vezetője megjegyezte, hogy a fesztivál területén több éve egy TEK-egység is ügyel a rendre.

