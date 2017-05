Zengzetes találkozás

MSZP: Állítsuk meg a Fideszt! KDNP: Az ellenzék az agresszió pártján! Jobbik: Történelmi sikert ért el a Jobbik: megindulhat a bérunióért vívott küzdelem! LMP: Szövetkezés a visszaélésekre! Fidesz: Milyen messzire tud elgurulni a gyógyszer az EP-nél?

2017. május 26. 14:52

Hiven a hagyományokhoz ezúttal is látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” a Tisztelt Házban egymást. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szószólók ugyanazt újra és újra egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

Állítsuk meg a Fideszt!

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Múlt héten Strasbourgban az Európai Parlament elmarasztalta a Fideszt. A Fidesz miatt egy olyan eljárás indul Magyarországgal szemben, amely minden magyar emberre szégyent hoz. A Fidesz ország- és Európa-romboló politikája nem először volt az Európai Parlament napirendjén. Miben különbözik ez a mostani helyzet? Abban, tisztelt fideszes képviselőtársaim, hogy most ezt az állásfoglalást az önök elvbarátai, jobboldali testvérei is megszavazták, és nemcsak a liberális-szociáldemokrata képviselők, hanem 67 néppárti képviselő is. Az önök barátai, jobboldali testvérei is azt mondták, hogy elég volt!

- Miről is szól ez a döntés? Arról, hogy a Fidesz kormányzása során az elmúlt években súlyosan romlott a jogállamiság, a demokrácia, az alapvető jogok helyzete, a véleménynyilvánítás és a tudományos élet szabadsága! Gondok vannak az alkotmányos rendszer működésével, az igazságszolgáltatási és egyéb intézmények függetlenségével. Korlátozzák a civil szervezetek tevékenységét, továbbá évről évre nő a kormányzati korrupció, amelynek ékes példája a felcsúti gázszerelő, Mészáros „nem stróman” Lőrinc 100 milliárdos vagyongyarapodása a tavalyi évben. Mi ebben az újdonság? Nekünk, magyaroknak semmi! Mi ezt látjuk nap mint nap. Ami újdonság, hogy most már az önök jobboldali testvéreinek, barátainak is kinyílt a szeme.

- Képviselőtársaim! Ez az állásfoglalás egy tükör, a Fidesz kormányzásának és hatalomgyakorlásának tükre. Attól, hogy ez a tükör egy pökhendi és arrogáns, bár most már egy kissé pocakos embert és az ő ország- és Európa-romboló politikáját mutatja, attól még nem a tükröt kell szidni!

- Ez az állásfoglalás nem a magyar embereket támadja, hanem a Fidesz bűnös politikájáról foglal állást. Nem valamiféle háttérhatalmi összeesküvés eredménye, hanem az európai értékek melletti kiállás és a józan ész üzenete. És hogy mit mond erre a volt Soros-ösztöndíjas? Megvédjük az álláspontunkat, ha kell, elmegyünk a falig!

- Képviselőtársaim! Ez volt a fal! A koppanás és a fájdalmas kiabálás Strasbourgtól Hajdúdorogig hallatszik!

- Képviselőtársaim! Ez a hatalom semmi olyat nem tűr el, ami nem tőle függ. Nem akarja, hogy ebben az országban legyen olyan egyetem, iskola, intézmény, amely nem tőle függ. Nem akarja, hogy olyan civil szervezetek működjenek Magyarországon, amelyeket nem ő pénzel. És nem akarja, hogy legyen valaki, aki szót emel a szabadság, az európaiság és a demokrácia mellett. Pedig mi, magyarok büszkék vagyunk az európai értékekre, a szabadságra, a demokráciára, a népek együttműködésére és a szabad határokra. Mi Európát megerősíteni akarjuk, és nem meggyengíteni!

- Képviselőtársaim! Ahhoz, hogy ezt a szégyenteljes eljárást és a kormány ország- és Európa-romboló politikáját meg tudjuk állítani, a mai napon egy több elemből álló javaslatcsomagot, az úgynevezett Európa-mentő csomagot terjesztjük az Országgyűlés elé. Az európai mentőcsomag értelmében a Fidesznek fel kell hagynia a civil szervezetek megbélyegzésével, be kell fejeznie a CEU üldözését, és véget kell vetnie az uniós pénzek ellopásának! Ennek a mentőcsomagnak az elfogadása az első lépés lehet Magyarország újjáépítése felé. Ha önök ezeket az intézkedéseket nem támogatják, akkor Magyarország és a magyar nemzet érdeke ellen politizálnak!

- Kérem önöket, hogy kivételesen Magyarország érdekeit helyezzék a személyes érdekeik elé! Ha ezt nem teszik, higgyék el, 2018 után mi megtesszük, közös jövőnkért, Magyarországért! (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Szeretném önnek is egyértelművé tenni, hogy ez a kormány elkötelezett Európa, egy erős Európa iránt! Egy erős Európában vagyunk érdekeltek, amelyik egyébként erős tagállamokra, erős nemzetállamokra épít, az alapítók eredeti szándékának is megfelelően. Éppen ezért emeljük fel a szavunkat minden olyan jelenség láttán, ami ezt veszélyezteti, veszélyezteti az eredeti értékeket.

- Van közöttünk ‑ köztünk és a baloldal között ‑, egy komoly, és úgy látom, hogy tartós véleménykülönbség, mert mi nem abban látjuk a saját teendőnket, hogy mindenben igazodjunk a nemzetközi intézmények, akár az uniós intézmények elvárásaihoz. Ez a kormány arra szerződött, hogy védje az ország érdekeit, és ha kell, vitába is száll ezekért, és minden alkalommal meg is teszi ezt.

- Frakcióvezető Úr! Botrányos az, amit a baloldal az Európai Parlamentben művelt az elmúlt héten! Nem elég, hogy a baloldal kezdeményezett egy Magyarországot támadó határozatot, hanem még az önök összes EP-képviselője meg is szavazta ezt a határozatot! (Tóth Bertalan: 67 néppárti…) Azt is elmondanám önnek, hogy a Szanyi Tibor nevű képviselőjük, biztosan ismeri, a tévében világosan elmondta, hogy ez a határozat semmi másról nem szól, csak politikai nyomásgyakorlásról. Tehát az MSZP Brüsszelbe jár feljelentgetni az országot… (Gőgös Zoltán: Nem az országot, titeket!)… és meg is támadja Magyarországot, meg is szavazza az ezt szolgáló jelentéseket, ha a saját belpolitikai érdekei úgy kívánják. (Gőgös Zoltán: 28 ország szavazta meg…)

- Külön botrány, hogy egy olyan határozatot támogattak meg a szavazataikkal, ami… (Varga László: Ti vagytok a probléma!)…a védelmébe vesz egy olyan bevándorlót, egy olyan illegális bevándorlót, aki kövekkel támadt a magyar rendőrökre. (Zaj. Az elnök csenget.) Ezt súlyosbítandó, önök egy olyan határozatot támogattak meg, ami gyengítené a magyarországi jogi és fizikai határzárat. Erről is szól ugyanis ez a határozat, amit ön is említett.

- Az is rendkívül sunyi tempó, hogy idehaza minden létező eszközzel támadják, fúrják a nemzeti konzultációt… (Tóth Bertalan: Nem kellene az oroszoknak adni az adatot…)… aztán kimennek Brüsszelbe, és megszavaznak egy másik állásfoglalást, ami felgyorsítaná a betelepítési programokat. Ön is tudja ellenőrizni, hogy mely szocialista képviselők szavazták meg ezt az állásfoglalást.

- Frakcióvezető Úr! Van még egy dolog, amiről szeretnék önnek beszélni, azért is, mert a felszólalásában, ha jól idézem fel, a korrupcióról is beszélt. Ez pedig az, hogy miközben az MSZP, a Szocialista Párt rendre morális elvárásokat fogalmaz meg, sokszor egyébként kioktató hangnemben, a miniszterelnök-jelöltje körül egyre jobban dagad egy korrupciós botrány. (Gőgös Zoltán: …étterembe jár?) Most nem a vagyonnyilatkozatokból eltitkolt vagyontárgyakra gondolok, hanem a Szeviép-botrányra, ahol 11 milliárd forint tűnt el… (Gőgös Zoltán: Ja!)…és több száz vállalkozót károsíthattak meg. (Gőgös Zoltán közbeszól. ‑ Varga László: Tolvaj, szemét banda! ‑ Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Te is hazudsz!) A volt cégvezető védőügyvédje… (Gőgös Zoltán Dömötör Csaba felé: Ne mutogassál, öreg! Elnök csenget.)

- A volt cégvezető védőügyvédje szerint ‑ a múlt héten adott egy nyilatkozatot, önöknek is ajánlom a figyelmébe ‑ gazdasági bűncselekmény történt, ő is bűncselekménynek minősíti ezt, ellenőrizzék le! Ha már a védőügyvéd szerint is gazdasági bűncselekmény történt, akkor önök vajon miért hallgatnak? Miért hallgat a Szocialista Párt? (Varga László: Ez a ti botrányotok! ‑ Harangozó Tamás: Hazudik a sofőr!) Ennek a volt cégvezetőnek egyébként korábban Ujhelyi Istvánnal volt közös cége, akinek egyébként a sofőrje is vastagon benne van ebben az ügyben. (Varga László: Aljas propaganda!)

- Mit tesznek ilyen vádakat hallva a szocialisták? Mit tesznek? Botka László nem engedte, hogy tüntessenek a károsultak, az egyik tiltakozót bilincsben vitték el, az ügy iránt érdeklődő újságírókat pedig lenácizzák, lefasisztázzák, majd amikor ez iránt az ügy iránt érdeklődnek, akkor egész egyszerűen médiabojkottot hirdetnek.

- Frakcióvezető Úr! Mindezekből jól látszik, hogy ez az MSZP ugyanaz az MSZP, ugyanaz, amelyik az elmúlt 30 év legkorruptabb kormányzását hozta össze! (Varga László: Aljas tolvajbanda vagytok, veled az élen!) Ugyanaz az MSZP, amelyik kordonokkal vette körbe a Kossuth teret, és amelyik rendőrökkel lövetett a vele egyet nem értőkre. Ezek után képmutatás a köbön, hogy Botka László a saját programja alapján leválna azokról a szocialistákról, akiknek része volt a 2010-es baloldali kudarcban, különösen képmutató ez attól az embertől, aki háromszor szavazta meg Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelöltségét!

- Na, így áll a baloldal megújulása! Ez ugyanaz a szocialista lemez, amit már ezerszer hallottunk. Köszönöm, hogy meghallgatott! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Az ellenzék az agresszió pártján!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): - Képviselőtársaim! A rendszerváltás óta eltelt közel harminc évben sajnos többször megtapasztalhattuk azt, hogy a baloldal, a jelenlegi ellenzék az agresszió és a megfélemlítés pártján áll. Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy 2006-ban Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején békés tüntetőket vertek az utcákon rendőrök. Ahogy azt sem, hogy Gyurcsány Ferenc egyik legfontosabb bizalmi embere, a titkosszolgálatokat akkor felügyelő és immár kémkedésért első fokon elítélt Laborc Sándor különféle jelentős előnyökért cserébe arra kérte fel az alvilág legrettegettebb alakját, Portik Tamást, hogy segítsen a nekik nem tetszők jobboldal lejáratásában. Tehát együttműködés az alvilággal, megfélemlítés, agresszió ‑ ez jellemezte a szocialista kormányokat!

- De nem változott meg a baloldal viselkedése a 2010-es kormányváltás után sem. A Soros György által finanszírozott Hallgatói Hálózat aktivistái 2013-ban betörtek a Fidesz székházába, benyomták az ajtót, betörték az üvegét, és lökdösték az ott dolgozókat. S mivel közeledik a 2018-as választások időpontja, azt is láthatjuk, hogy az ellenzék ott és úgy folytatja, ahol a legutóbbi választási kampányban abbahagyta. Kampányfőpróbát tartottak az elmúlt hetekben, amely ismét agresszióval párosult. Itt a parlamentben két hete Szilágyi György képviselő úr fizikai erőszakkal fenyegetett csak azért, mert nem tetszett neki, amit a Jobbikról, a saját pártjáról hallott. Úgy látszik, ez a viselkedés Vona Gábor elnök úrnak sincs ellenére, mivel azóta sem helyezett kilátásba semmilyen szankciót párttársával szemben.

- A múlt héten pedig olyan történt, ami az elmúlt 25 évben egyszer sem: a Momentum nevű, nemrég párttá alakult formáció elnöke berontott az Origo szerkesztőségébe, és fenyegetően kérdőre vonta a portálon a pártjáról megjelent cikk szerzőjét. Mindezt azért, mert a portálon megjelent egy írás, amely azzal foglalkozott, hogy a Momentum vezetőinek nagy része az egyetemi hallgatói önkormányzatok világából érkezett, és tevékenységük során súlyos pénzeket szakítottak a hallgatók kárára. Szó volt a cikkben például 700 ezer forintos egyben kifizetett jutalmakról olyan momentumosnak, aki a botrányos ELTE-gólyatáborok idején vezette a hallgatói önkormányzatokat. Ezek a fiatalok, akiknek eddig az egyedüli politikai teljesítménye a budapesti olimpia álmának elvétele, azt mondták magukról, hogy ők majd meg fogják változtatni a politikát. Akkor ezek szerint ilyen a csillogó szemű, demokrácia- és sajtószabadság-féltő fiatalok elképzelése a politika működéséről. Képzeljük csak el, hogy mi lenne, ha ilyen emberek kerülnének hatalomra?

- Ezzel párhuzamosan azt is láthatjuk, hogy az ellenzéki pártok gyengesége miatt a baloldali sajtó és a civilek is aktivizálták magukat, az agresszió azonban az esetükben is kötelező kellék. Emlékezhetünk: baloldali újságírók közösségi portálokon nyilvánosan ajánlanak felakasztásra kandelábert a nekik nem tetsző újságíró-kollégáiknak. Gulyás Márton civil aktivista ‑ jelentsen bármit is ez a munkakör ‑ pedig festékkel dobálta meg a Köztársasági Elnöki Hivatalt. Követője persze gyorsan akadt, aki ugyanezt tette meg a Terror Házával. A festék, amit odadobott, éppen a terror áldozatainak arcképén csurgott végig!

- Azt gondolják, hogy mentesülnek a törvény betartása alól, csak azért, mert nem értenek egyet a Fidesz-KDNP politikájával. Nagyot tévednek, ugyanis jogállamban ez nem így van! Az ellenzék és a velük szimpatizáló álcivilek és újságírók azt gondolják, hogy ha agresszíven támadják a Fidesz-KDNP politikáját és a kormányt, akkor az nekik jó. Ki kell ábrándítsam őket: az nekik sem jó és Magyarországnak sem jó! Azzal, hogy a magyar emberek által elért nyilvánvaló eredményeket kérdőjelezik meg és veszik semmibe, azzal az ország egy jottányit sem jut előrébb. Ha mindez még agresszióval is párosul, akkor azzal csak a saját demokratikus elkötelezettségüket kérdőjelezik meg.

- Mi úgy gondoljuk, és ekként is tekintünk a politikai versenyre, hogy az egy jó eszköz arra, hogy szabályozott formában a Magyarország jövőjéért megfogalmazott javaslatokat, víziókat ütköztetni tudjuk egymással. Ha a politika ezeknek a vízióknak az ütköztetéséről szól, annak csak nyertesei vannak: a magyar emberek és Magyarország! Az elmúlt hetek előbb említett eseményei azonban rávilágítanak arra, hogy az ellenzék valódi javaslat és jövőkép híján, de a hatalmat mindennél jobban akarva csak egyre képes: kiabálni, személyeskedni és megfélemlíteni! Erre nekünk nincs szükségünk! (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Zaj a Jobbik soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Az a kifejezés, hogy a rendszerváltás óta példátlan, egy kicsit elcsépelt itt az Országgyűlésben, elég sok mindenre használták már, de valóban nehéz felhozni bármilyen olyan példát, mint amilyen a múlt héten történt, amikor a Momentum vezetője berontott egy internetes portál szerkesztőségébe, és nyeglén, modorosan, tenyérbe mászó stílusban vonta kérdőre az egyik újságírót. A kiváltó ok az volt, hogy az újságíró a momentumos vezetők egyetemi juttatásairól írt, amit egyébként nem is ő szedett össze, hanem egy baloldali portál szedett össze korábban. Felmerül bennünk a kérdés, hogy miért maradtak csendben az eset után azok, akik egyébként minden kóbor bárányfelhőre azt kiabálják, hogy megszűnt Magyarországon a sajtószabadság. - Miért nem riadóztatták a véleményszabadság felkent aktivistái a brüsszeli intézményeket? Miért maradt el a szokásos baloldali petíciódömping? Mindössze pár relativizáló cikkecskére futotta. Vajon mit tettek volna ugyanők, ha ugyanezt akár csak egy helyi fideszes önkormányzati képviselő teszi?

- Ez az eset két dolgot bizonyít. Bizonyítja egyrészt újra azt, hogy a Momentum tojáshéjairól messze világít az „SZDSZ” felirat, és bizonyítja azt is, hogy az ellenzék tényleg az agresszivitáshoz folyamodik azért, hogy kimásszon a mély gödörből.

- Tisztelt Ház! Mindannyian emlékezhetünk arra, hogy Hadházy képviselő úr, akit „köszöntünk” itt a Házban, március 15-én féreghez hasonlította azokat, akik nem értenek vele egyet. Arra is emlékezhetünk, hogy Magyar Bálint ugyanabban az időszakban forradalomról álmodozott. Az agresszív szavakból aztán agresszív tettek lesznek. Így dobálták meg a Sándor-palotát és a Terror Házát, ami egyébként azért különösen felháborító, mert olyan embereknek állít emléket, akik életüket adták a szabadságért, egyébként a sajtószabadságért is. Így fordulhatott elő, hogy márciusban, szintén Juhász Péter aktivistái egy újságíró hölgyet vegzáltak, és a köztévé riporterét is inzultálták. Erre a már megénekelt momentumos vezető annyit tudott mondani, hogy előfordul az ilyesmi.

- Nem marad el agresszió terén a Jobbik sem! Most azt hagyom is, hogy a Jobbik egyik képviselője két héttel ezelőtt engem nyakrandira hívott, de azért érdemes felidézni a többi esetet is, mert van az ő pártjában olyan, aki a zsidó holokauszt emlékművére köpött, és olyan képviselőt is találunk, aki összeírta volna a nemzetbiztonsági szempontból kockázatot jelentő, zsidó származású embereket. Nem is nagyon várható más egy olyan párttól, amely számára a kuruc.info jelentette a szellemi Esthajnalcsillagot!

- Megér egy külön misét egyébként ebből a szempontból az MSZP is. Abból a szempontból, hogy korábban minden bokorban és minden buszmegállóban fasisztát láttak, és most egy mukkot nem szólnak. Sőt, a Házbizottságban még meg is támogatják az erőszakkal fenyegető jobbikos képviselőt.

- Tisztelt Ellenzéki Képviselők! Tudjuk, hogy önök nincsenek könnyű helyzetben. De nagyon jó lenne, ha saját megosztottságukat, saját gyengeségüket és gondolattalanságukat nem agresszivitással próbálnák meg ellensúlyozni! Bármennyire is ez jutott eszünkbe a múlt heti momentumos akció kapcsán, azért mégsem a Tanácsköztársaság idején vagyunk! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Történelmi sikert ért el a Jobbik: megindulhat a bérunióért vívott küzdelem!

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Tisztelt Országgyűlés! 13 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz… (Varga László és Gőgös Zoltán, Fónagy Jánoshoz beszél. ‑ Az elnök csenget.)… és azóta az árak tekintetében fel is zárkóztunk a nyugati tagállamokhoz, de a bérek tekintetében sajnos ez nem sikerült, mondhatnánk úgy is, hogy az árunió megvalósult, a bérunió viszont nem valósult meg. Alapvetően két felelőse van ennek a hiátusnak, ennek a hiánynak. Az egyik az Európai Unió igazságtalan működése és kohéziós politikájának a csődje, amely a kelet-közép-európai régiót és az itt élőket olcsó munkaerőként tételezte. A másik felelőse viszont az önök kormányzása és az elődeik kormányzása, a Fidesz- és az MSZP-kormányok, amelyek hibás, rossz és bűnös politikája hozzájárult ehhez, asszisztált a magyar munkaerő olcsó szinten való tartásához. Ennek köszönhető az, hogy amíg a 2000-es évek közepén a magyar átlagbér a német átlagbérnek a harmada volt, ez a Fidesz kormányzása idejére most visszacsúszott negyedére.

- Képviselőtársaim! Ezért kezdeményezte a Jobbik az európai béruniót, ezért fordultunk az Európai Bizottsághoz, amelyet múlt héten kedden, 16-án az Európai Bizottság be is fogadott. Tehát egy európai polgári kezdeményezés, vagy közkeletűbb nevén európai népszavazás lesz a bérunió kérdésében, és nagyon szimbolikus ez a siker, hiszen a rá következő nap éppen elítélték önöket az Európai Parlamentben egy súlyos határozatban. Tegyük hozzá egyébként, hogy a Jobbik képviselői nem támogatták ezt a határozatot ‑ nem szeretjük, ha a családi szennyest külföldön teregetjük ki ‑, de azért mégiscsak szimbolikus ez a kettősség: hogy önök beszélnek, mi cselekszünk; hogy önök elszigetelik Magyarországot Európában, mi pedig összefogjuk Kelet-Közép-Európát; hogy önök azt üzenik, állítsuk meg Brüsszelt, mi pedig azt üzenjük, hogy állítsuk meg Orbán Viktort, és az Európai Uniót tegyük egy tisztességesebb, igazságosabb, szolidárisabb közösséggé; hogy önök a gazdaságpolitikájukat az olcsó munkaerőre építik, mi pedig az európai szinthez felzárkózó munkabérre. Óriási különbség ez, ami a kettőnk politikája között meghúzódik!

- Képviselőtársaim! De hadd mondjak önöknek néhány szót arról, hogy miről is szól valójában ez a béruniós kezdeményezés, mert úgy tűnik, hogy önök nem értik vagy nem akarják érteni! A miniszterelnök már többször azt mondta, hogy azért nem támogatja a béruniót, mert így Brüsszelnek adnánk pluszjogosítványokat. Ez nem igaz! Az i-re a pontot Halász János tette fel a múlt héten nyilatkozatával, amikor azt mondta, hogy azért ne zárkózzanak föl a magyar bérek az európai uniós szintre, mert akkor majd ide telepítik be a migránsokat. Ha lenne Besenyő Pista bácsi díj a magyar közéletben, akkor ezt a Besenyő Pista bácsi díjat ezért a mondatáért Halász Jánosnak kellene megkapnia, ugyanis ennek a célja ‑ ha vennék a fáradságot, és elolvasnák a kezdeményezést ‑ az, hogy az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elve az Európai Unió alapvető célkitűzései közé, alapelvei közé, gyakorlata közé beépüljön, ‑ ennyi!

- Nyolc kelet-közép-európai tagállam fogott össze a Jobbik vezetésével abból a célból, hogy ez az elv bekerüljön oda, és végre mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni, minden európai ember, beleértve a kelet-közép-európaiakat, beleértve a magyar embereket is. Ez tehát történelmi siker, úgyhogy nyugodtan önök is örüljenek, bár semmit nem tettek érte, inkább csak ellene, de nyugodtan legyenek önök is büszkék arra, hogy nemcsak az Európai Parlament elítélő határozatáról szólt az elmúlt hét! Ugyanis egyetlenegy magyar párt sem tudott eddig európai népszavazást kezdeményezni, mi vagyunk az elsők, ráadásul nem is akármilyen kérdésben, hiszen a bérkérdés a legfontosabb kérdés, minden nyomorunknak a forrása. Ezért vándorolnak el a magyar emberek, ezért van demográfiai krízis, ezért adósodnak el a magyar emberek, ezért nem tudnak boldogulni a magyar emberek a saját hazájukban, a szülőföldjükön.

- Képviselőtársaim! Új időszámítás kezdődött! Megkezdődött a valódi szabadságharc a versenyképes magyar bérekért és az azt kitermelni képes versenyképes magyar vállalkozásokért, hiszen a kettő összefügg. De ha már a versenyképes magyar vállalkozásokról beszéltünk, ahhoz pedig egy valódi, tisztességes, igazságos, szolidáris kohéziós politika és egy új Európai Unió szükségeltetik. Tehát az európai béruniós kezdeményezésünk valójában egy új Európáról szól, egy új Európa körvonalait rajzolja ki! Nem olyan Európát gondolunk el, amilyet önök, mi nem alamizsnát kérünk Brüsszeltől, nem fejlesztési forrásokat, amit el lehet majd lopni, ahogy azt önök teszik, hanem mi azt kérjük Európától, hogy egy tisztességes, igazságos keretet hozzon létre, egy szolidáris közösséget, amelyben mi, magyarok a szorgalmunkkal, a kreativitásunkkal, a tudásunkkal tudunk boldogulni a saját hazánkban, ahol a magyar állam képes kifizetni a közalkalmazottakat európai bérükkel, ahol a magyar kis- és középvállalkozások képesek európai bért adni a munkavállalóiknak, és ahol a Magyarországon működő multik is európai bért fizetnek a magyar embereknek.

- Nyilván önök erre most azt mondják, hogy ezt egyik napról a másikra nem lehet megtenni. Ez így is van. De mit tettek eddig? Az elmúlt 13 évben a szakadék a magyar átlagbér és az európai átlagbér között nőtt, és mi azt mondtuk, hogy ebből legyen elég! A Jobbik ezt a valódi szabadságharcot elkezdte, 2017-ben megindította ezt a küzdelmet a bérunióért ellenzékből, 2018 után kormányon fogja folytatni és befejezni, mert a magyar emberek megérdemlik ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért, a magyar emberek megérdemlik, hogy a szülőföldjükön boldogulhassanak! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Elnök Úr! Az ember azért az összes létező szemöldökét felhúzza, amikor a Jobbik egy olyan kezdeményezésbe áll bele, amely gyakorlatilag ‑ és ez a lényeg ‑ tényleg jogköröket vonna el Magyarországtól az Unió javára, mégpedig a bérmeghatározás ügyében. (Dúró Dóra: Nem igaz!) Nézze csak meg, elnök úr, mi történt az energiaárak esetében! Ott a közösségi szintre emelés nagyon nagy áremelkedést hozott: az áramárak esetében 20 százalékos emelésre került sor, a gázárak pedig több mint 20 százalékkal nőttek uniós szinten. Na, ilyen az, amikor kiengedjük a kezünkből a döntés jogát.

- Azért vontuk fel a szemöldökünket, talán többen is, mert mégiscsak az ön pártja az, amelyik lehet, hogy egyedüliként az itt ülők közül az uniós tagság ellenében kampányolt, amikor arra sor került. Ezerrel kampányoltak ellene, és az ön pártja az, amelynek a képviselője uniós zászlót égetett, és arra a beszédére is emlékszünk önnek, amelyet úgy zárt, idézem: „A magyarok istenére esküszünk, hogy tagok tovább nem leszünk!” Ezt ön mondta, egy uniós döntést kritizálva! Ugyanebben az évben egyébként azt is mondta, hogy a magyar szuverenitást akkor durva támadás érte, ezért Magyarországnak ki kellene lépnie az Európai Unióból. Vagy említhetnék egy 2013-as idézetet, amikor ön azt mondta, nagyon bízik benne, hogy Magyarország minél hamarabb eltávozik ‑ így fogalmazott: eltávozik ‑ az Európai Unió közösségéből, és valódi testvéreivel fog össze. Mondják már meg, arra kérem önöket, hogy kik a magyarok valódi testvérei? Akaratlanul is eszünkbe jut az ön idézete azzal kapcsolatban, hogy ki is az emberiség utolsó reménye.

- Egyébként Z. Kárpát képviselő úr ‑ aki szintén itt ül ‑ is írt könyvet az Európai Unióról EU-tanázia címmel, amelyben egyébként a tagság ellen érvel. Na, innen indultunk, hogy aztán most a bérekre hivatkozva egy olyan kezdeményezést indítsanak, amelyik végső soron jogköröket vonna el Magyarországtól. Mert ne tévedjünk, a bérek közösségi szintre emelése magával húzná az adópolitikát is és sok minden mást, s ebből a szempontból az ön felszólalása a nemzeti konzultációban való részvételként is tekinthető. Persze nem biztos, hogy ez volt az eredeti szándékuk. (Derültség a Jobbik soraiban.)

- Tisztelt Ház! A Jobbik politikai kaméleonkodása ellenére azt gondolom, hogy a bérek emelése közös célunk; a kormány ezt elsősorban adócsökkentésekkel szeretné elérni. Ezért csökkentek a munkáltatói adók január 1-jétől. Ezek járultak hozzá, hogy 15 és 25 százalékkal növekedtek a minimálbérek és a szakmunkás-minimálbérek, amiket további emelések követnek majd jövőre, ha önök is támogatják. Csak szeretném önöknek elmondani, tisztelt jobbikos képviselők, hogy az az ember, aki most az önök nevében felszólalt, amikor az adócsökkentésekről kellett itt szavazni a Tisztelt Házban, akkor nem támogatta azt. Ezek azok az adócsökkentések, amelyek miatt növekedhetnek a bérek! Csak hogy párat említsek: ezekben a hónapokban magasabb bérre számíthatnak a felsőoktatási kutatók, a minimálbéresek, a pedagógusok, az orvosok, az ápolók, a tűzoltók, a katonák, a rendőrök vagy éppen az állami vállalatok dolgozói, - és csak párat említettem. Ha az összes béremelést fel szeretném sorolni, akkor nagyon nehéz lenne ezt egy levegővétellel megtenni.

- Tudjuk egyébként, hogy Magyarországon még sok a teendő a bérek ügyében, de azért mégiscsak eredmény az, hogy az egy évvel ezelőttihez képest több mint 10 százalékkal növekedtek Magyarországon a reálbérek. Ez több mint egyhavi bérnek megfelelő összeg! Ha azt kérdezi valaki, hogy a Jobbik vajon képes lett volna-e erre, akkor csak nézze meg, hogy mi a helyzet ott, ahol a Jobbik kormányoz. Nézze meg, mondjuk, Tiszavasvárit! Itt az országos átlag duplája a munkanélküliség, és ez még nem minden, mert a jobbikos mintaváros költségvetésében az olvasható, hogy a közalkalmazottak nem kapnak béremelést, ezzel szemben a saját fizetésüket a harmadával megemelték.

- Na, így állunk! Jobbikos vezetés alatt sokkal nagyobb eséllyel nincs az embereknek munkája, és a jobbikosok hamarabb emelik meg a saját fizetésüket, mint bárki másét. Ez egyébként olyan ordas nagy képmutatás, amely bármelyik éhségmenetet szervező szocialista milliárdos javára is válhatna!

- Elnök Úr! A bérekkel kapcsolatos megszólalásaikban önök gyakran minősítik rabszolgának a munkából élő magyarokat. Azt gondolom, hogy ez a sértegetés botrányos! Arra szeretném kérni tehát a Jobbikot, hogy amikor a magyarokat minősítik, akkor ne próbálják meg saját politikai állapotukat kiterjeszteni másokra, mert abban az esetben tényleg a „rabszolga” szó használata az indokolt! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Szövetkezés a visszaélésekre!

HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Egy nagyon bizarr dologról, egy bizarr tervről kell ma beszélni, ami hungarikum lesz, ha valóban megvalósul, ez a nyugdíjas-szövetkezetek terve! Az indoklása ennek a nyugdíjas-szövetkezetnek egészen elképesztő és bizarr dolog. Egyik legcinikusabb indoklása, amikor azt mondják, hogy ez azért jó, mert Magyarországon nagy hagyományai vannak a szövetkezeteknek. Tudjuk azt, hogy vannak hagyományai a szövetkezeteknek, tudjuk, hogy hogyan jöttek létre annak idején a szövetkezetek. Volt némi presszió a termelőszövetkezeteknél is, de sajnos a legújabb kori szövetkezeteknél sem nagyon biztos, hogy én azt javasolnám, hogy a hagyományokra hivatkozzak.

- Ilyen szövetkezet Farkas Flóriánnak a „Híd a munka világába” szövetkezete, amely azt ígérte, hogy majd 8 ezer embert munkához fog juttatni. Ehhez képest gyakorlatilag egyetlenegy embert sem juttatott munkához, illetve a központban volt néhány tíz ember, azok nem roma emberek voltak, azok viszont nagyon sok pénzt, havonta millió forintokat kaptak. A kormány is elismerte, hogy itt miről van szó; 1,6 milliárd forintot kér vissza, ennél egyébként jóval több pénz ment el erre a programra.

- Ez is egy szövetkezet volt, de van egy másik forma is, ez pedig a szociális szövetkezetek formája, amelyről az elmúlt hetekben nagyon sok durva dolgot találtunk, és nagyon sok durva dolgot kellett hogy elmeséljünk. A szociális szövetkezet elméletileg egy nagyon szép cél. Egy szociális szövetkezet arról szólna, hogy hátrányos helyzetű emberek összeállnak, önsegítő kört hoznak létre, önkéntesen mindenféle presszió nélkül, és ezek az emberek azt, amihez értenek, összeadják, és gyakorlatilag közös erővel megpróbálnak segíteni önmagukon. Ezzel szemben gyakorlatilag a szociális szövetkezet magának a csalásnak lett a szinonimája Magyarországon, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan vannak olyan szociális szövetkezetek, amelyek valóban működnek. Ezeknek a szövetkezeteknek a nagy tragédiája az, hogy mi történt ezzel a módszerrel.

- A szociális szövetkezeteknél járulékot lehet spórolni, és a szociális szövetkezetek európai uniós pénzeket kaphatnak. Ehhez képest azt látjuk, hogy az önök egyik képviselője, Mengyi Roland már vádemelés alatt áll, mivel közreműködött abban, hogy a szociális szövetkezetek hálózatosodjanak. El akarta intézni, hogy majd 700 millió forintot adjanak európai uniós pénzből, hogy hálózatosodjanak ezek a szociális szövetkezetek. A végén ezt már nem merték neki odaadni. Ennek ellenére mi találtunk hálózatosodott szociális szövetkezeteket. Találtunk 300 olyan szövetkezetet, amelyet ugyanaz az ember szervezett meg, vagy legalábbis a könyvvizsgálója ugyanaz, és ebben a 300 szövetkezetben ugyanaz a 15 ember ‑ nem biztos, hogy olyan nagyon hátrányos helyzetű ember ‑ dolgozik, attól teljesen függetlenül, hogy ez Borsodban vagy pedig, mondjuk, Szabolcsban van.

- De ha csak annyit mondok, hogy mi a neve ezeknek a szociális szövetkezeteknek, nagyon hosszan lehetne, fél óráig tudnék sorolni szebbnél szebbeket. Van olyan, hogy Mindörökké Tenisz Szociális Szövetkezet. Ezt gyakorlatilag nehéz elképzelni, hogy a hátrányos helyzetű teniszedzők hozták létre, vagy pedig a Magyar Vitorlás Szociális Szövetkezet, hátrányos helyzetű a balatoni vitorlás, és ilyen is létezett. Vagy a Törődés Nimfái Szociális Szövetkezet, amely, reméljük, hogy csak azt csinálja, ami bele van írva, mert állítólag egy szépségszalon van benne, de talán nem ennyire humoros, de van olyan, hogy Alkalmazott Kutatások Szociális Szövetkezet; egy hátrányos helyzetű kutatót már inkább el tudunk képzelni.

- Ehhez képest a nyugdíjas szociális szövetkezetektől sem számítunk másra, hiszen a nyugdíjas szociális szövetkezetek tervében is az szerepel, hogy hatalmas járulékkedvezményt lehet kapni, illetve hatalmas uniós pénzeket lehet kapni. Nagyon is megvan a veszélye annak, hogy ez nem szól másról, mint hogy egyrészt a nyugdíjasokat kizsákmányolják, olcsó munkaerőhöz juttassák az összeszerelő csarnokokat, másrészt, hogy ezeket a támogatásokat majd fideszes képviselők lenyúlhassák! Köszönöm szépen! (Taps az LMP és a Jobbik padsoraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A nyugdíjas-szövetkezetekről azt lehet mondani, hogy Magyarországon ‑ hála Isten, elmondhatjuk ezt most már pozitív értelemben ‑ olyan mértékben növekedett a foglalkoztatás, hogy bizonyos területeken, bizonyos szakmákban, bizonyos földrajzi területeken munkaerőhiányról is beszélünk. Komoly verseny alakult ki a munkaerőpiacon. Azokat az öregségi nyugdíjba elment embereket, akik aktívan részt akarnak venni ‑ annak ellenére, hogy nyugdíjasok ‑ a munkaerőpiacon a munkában, meg kell adni a lehetőségét annak, hogy ezt az aktivitást adhassák, ezt az aktivitást a munkaerőpiacon adhassák valamilyen munkahelyen. Két lehetőség van: most is vissza lehet foglalkoztatni a nyugdíjasokat, de azért ott egy magánszeméllyel, egy munkavállalóval kötnek szerződést, ahol bizonyos szerződési kötelmeket kell vállalni, egy szövetkezetnél viszont az a helyzet, hogy nem személlyel, hanem a szövetkezettel kötik meg a szerződést. A szövetkezet gondoskodik arról, hogy adott munkát kivel végeztet el.

- Képviselő Úr! Ha ezzel nincs tisztában akkor, amikor egy felszólalás kapcsán megfogalmazza a kritikáit, a kritikus mondatait, azt javaslom önnek, nézze meg, olvassa el a beadványt! Nézze meg, hogy abban milyen célokat fogalmazott meg ez a szövetkezet magának, és hogyan működik! Ha a mondatokban, a leírt mondatokban nem hisz ‑ mert azt látom, hogy ön mindig a negatív dolgokat keresi minden egyes lépésben, minden egyes mondatban, ami a kormánypártok részéről vagy éppen a kormányzat részéről elhangzik, vagy éppen lépésként megvalósul ‑, akkor nézze meg azt, hogy a diákszövetkezetek hogyan működnek, hogyan segít a diákszövetkezet több százezer diáknak abban, hogy ki tudják egészíteni az esetleges ösztöndíjukat vagy éppen az otthonról kapott pénzt annak érdekében, hogy tanulmányaikat anyagi szempontból minél zökkenőmentesebben tudják biztosítani.

- Képviselő Úr! Ha ezt tanulmányozza, és azt tudja mondani, hogy ez zökkenőmentesen működik, és sokaknak tud segíteni ‑ sok diáknak tud segíteni a diákszövetkezeten belüli munkavégzés lehetősége ‑, higgye el, hogy ez a nyugdíjas-szövetkezeti forma is be fogja váltani a hozzáfűzött reményeket, és sok tízezer, reméljük, még ennél is több öregségi nyugdíjasnak ad lehetőséget hosszabb-rövidebb ideig ‑ akár heti, havi időintervallumban is tekintve ezt a hosszabb-rövidebb ideig tartó időszakot ‑, ad munkát, és kiegészíthetik vele a nyugdíjukat. Nem beszélve arról, hogy azt a tudást, amit felhalmoztak az évtizedek során, vissza tudják adni a társadalomnak, és hasznos munkát tudnak végezni, mert nem mindenki akarja sakkozással, kártyázással, kertészkedéssel eltölteni a nyugdíjas éveit, hanem azt a tudást, amit felhalmozott, vissza szeretné adni a társadalomnak egy-egy munkahelyen, hasznos munkavégzés keretein belül.

- Képviselő Úr! Ha erről az oldalról vizsgálja ezt a törvénytervezetet, azt hiszem, hogy teljesen más véleményt fog kialakítani erről az elképzelésről. Remélem, hogy változtatni fog a következő időszakban az állandóan megnyilvánuló negatív hozzáállásán, és néha valamiben a pozitív eredményeket és a pozitív célokat is észre tudja venni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Milyen messzire tud elgurulni a gyógyszer az EP-nél?

KÓSA LAJOS, (Fidesz): - Képviselőtársak! Azt, hogy Európában nagyon komoly a terrorveszély, talán senki nem kérdőjelezi meg. De bizonyítja ezt az a sok száz áldozat, akik ártatlanul életüket adták azért, mert az európai hatóságok, az európai politika nem figyelt arra, amit mondtak, és nem tett meg mindent az európai emberek biztonsága érdekében. Most pedig, az elmúlt héten az Európai Parlament határozata, amely Magyarország ellen szól, egy egészen megdöbbentő részt tartalmaz, amire fel kell hívni a figyelmet, mert rendkívüli veszélyeket hordoz magában! Szó szerint a megjelent dokumentumban az szerepel magyar fordításban: „A bírósági eljárás során Ahmed H. ciprusi illetőségű szíriai állampolgárt 10 éves börtönbüntetésre ítélték, pusztán azért, mert a feszültségek oldására megafont használt, és három tárgyat hajított a határőrökre.”

- Nézzük meg, hogy miről is van szó, mert az első pillanatban megmosolyogtató lehet ez a butaság, de itt sokkal nagyobb veszélyről van szó! Ugyanis ezt az embert Magyarországon jogerősen a Szegedi Törvényszék elítélte, mégpedig terrorcselekmény elkövetése és más, rendkívül súlyos bűncselekmények miatt. Mondom még egyszer, a független magyar bíróság elítélte, és megalapozottnak találta a vádpontokat. Eszerint Ahmed H. erőszakkal próbálta a rendőrséget kényszeríteni arra, hogy engedje be Magyarországra a szerb határon felgyűlő migránsokat, illegálisan, ezt megafonon keresztül szervezte, továbbá megdobálta a rendőrsorfalat kővel, és az elsők között lépett Magyarország területére illegálisan.

- Tudni kell: azt is megírta a sajtó, hogy Ahmed H. az elfogásakor 7 különböző útlevéllel rendelkezett. Még egyszer mondom: Ahmed H., az egyszerű migráns 7 különböző útlevéllel rendelkezett, és egyébként mindegyikben volt schengeni vízum! Továbbá azt is közölte a rendőrség, hogy Ahmed H. a Tablighi Jamaat nevű iszlám fundamentalista szervezet tagja, és mindezek mellett, miután a családja Cipruson jogszerűen tartózkodott több mint 10 éve, őt a schengeni területre jogszerűen megillette a beutazás.

- Tehát egy olyan férfival állunk szemben, aki nem azért volt a röszkei határon, mert nem tudott volna legálisan belépni az Unió területére, elvégre 7 útlevele volt, mindegyik schengeni vízummal. Továbbá jogszerűen is megtehette volna ezt, mert a Cipruson 10 éve jogszerűen tartózkodó családja révén ezt meg tudta volna tenni. Ha egy pici jó szándék is van itt, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy 7 útlevél birtokában ‑ önmagában is furcsa kérdés az, hogy mért kell egy embernek 7 útlevél ‑ ezt simán meg tudja tenni.

- Napnál világosabb, hogy a Szegedi Törvényszék jogerős ítéletét minimum el kell fogadnia mindenkinek! De az is napnál világosabb, hogy a terrorizmus természetesen nem úgy jelentkezik, hogy állig felfegyverkezett, „Iszlám Állam” feliratú pólókat viselő emberek jelentkeznek a határon, hanem természetesen szigorú munkamegosztásban: van, aki a tömeget tüzeli; van egyébként olyan, aki legálisan be tud lépni az Unió területére, mégsem ezt teszi; van olyan, aki a rendőrök megdobálásában vesz részt; és természetesen van olyan, aki a magyar hatóságokat arra akarja késztetni és kényszeríteni, hogy illegális migránsok tömegeit engedjék be a határon. Ezek közül az emberek közül az egyiket ítélték el.

- Képviselőtársak! Óriási felelőtlenség az Európai Parlament részéről, hogy ilyen esetekben elítéli azokat az országokat, amelyek a terrorizmust próbálják feltartóztatni és megállítani, és megpróbálják a terrorizmus különböző ügynökeit felderíteni, ellenük jogszerűen fellépni! Ha a terrorizmus elleni küzdelem nem elégséges bizonyos baloldali európai politikai erőknek arra, hogy félretegyék a pártpolitikai szempontú megközelítéseket, akkor, azt kell mondjam: az európai baloldal az, ami igazán kockázatot jelent az európai emberek biztonsága számára, mert akár nyilvánvalóan terrorcselekmény miatt jogszerűen elítélt emberek mellett is küzd, csak azért, hogy politikai szándékait teljesítse. Ez felháborító és elfogadhatatlan! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Amint az ön felszólalásából is látszik, megint olyan heteket élünk, amikor fokozódik a Magyarországot érintő, célzó politikai nyomásgyakorlás, és valóban, ebbe a folyamatba illeszkedik az Európai Parlament határozata is, amely most a 7. cikkelyre való utalást is tartalmazza. Azt, hogy ez az egész nem más, mint politikai nyomásgyakorlás, nemcsak én gondolom így, hanem így nyilatkozott a szocialisták egyik képviselője, Szanyi Tibor is.

- Az elfogadott határozat ügyében van jó pár botrányos körülmény. Az egyik az, kezdjük innen, hogy ezt a határozatot magyar baloldali képviselők is támogatták. Tehát azok a képviselők, akiket azért választottak meg, azért kapják a fizetésüket, hogy elvileg Magyarországot képviseljék, az országot támadó határozat elfogadásán dolgoztak, és meg is támogatták azt! Csak hogy tisztában legyünk a tényekkel: az MSZP minden európai parlamenti képviselője megszavazta a Magyarországot támadó határozatot!

- A parlamenti határozat egyébként nemcsak a körülményei, hanem a tartalma miatt is botrányos. Többek között valóban azért, mert védelmébe vesz egy olyan illegális bevándorlót, akit azért ítéltek el, mert kövekkel támadt a határokat védő magyar rendőrökre. Jó, ha minden egyes EP-képviselő és a határozatot megtámogató itteni baloldali képviselők is tudják, hogy ha valaki Magyarországon kövekkel támad rendőrökre, az bűncselekmény! És nagyon nincs rendben, ha valaki, legyen az politikus vagy bárki más, menteget egy ilyen cselekedetet!

- A határozat egyébként úgy fogalmazott, hogy a bevándorlót 10 év börtönbüntetésre ítélték pusztán azért, mert a feszültségek oldására megafont használt, és három tárgyat hajított a határőrökre. Vegyük itt is jegyzőkönyvbe, hogy a három, úgynevezett tárgy valójában köveket jelentett. Kővel támadtak a rendőrökre. Ilyen az, amikor a politikai inkorrektség elfedi a lényeget, és relativizálni próbálja a bűncselekményeket.

- Hadd folytassam a sort! Ez a határozat a jogi határzárat is támadja! Tehát az egyik legfontosabb uniós intézmény még mindig azon van, hogy gyengítse Magyarország határvédelmi képességeit, miközben az ellenőrizetlen bevándorlás kockázatai már mindenki számára nyilvánvalóak. A határozat egyébként arról is rendelkezett, hogy készül majd egy újabb jelentés, mondhatnánk azt is, hogy készül a Tavares 2 jelentés, és mivel erre a választás előtti egy évben kerül sor, nem túlzás azt mondanunk, hogy ez nyílt beavatkozás lehet a magyar választási küzdelmekbe.

- Frakcióvezető Úr! Bárhogy is legyen: egyre több magyar állampolgár áll ki a kormány politikája mellett, ezt bizonyítja az is, hogy a múlt heti összesítések szerint már 1 millió 560 ezren vettek részt a nemzeti konzultációban, amely épp olyan kérdésekről szól, amelyekben Magyarországnak, a magyar kormánynak kemény vitája van a brüsszeli intézményekkel. A rekordrészvétel azt is bizonyítja, hogy a konzultációt érintő baloldali támadások látványosan elbuktak. Ez nem is csoda, hiszen aki ismeri a magyarokat, az nagyon jól tudja, hogy nem szokták hagyni, hogy a fejük fölött hozzanak döntéseket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József