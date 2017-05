Folytatódik az élelmiszerek minőségi vizsgálata

A jól átgondolt vízgazdálkodás a jövő mezőgazdaságának alapja. Többek között erről beszéltek tegnap az EU soros elnöki tisztét ellátó Máltán az uniós agrárminiszterek. A tárcavezetők szerint a klímaváltozás vízkészletekre gyakorolt, erősödő negatív hatásainak eredményes kezeléséhez elengedhetetlen a víz- és agrárszektor közötti hatékony együttműködés.

A klímaváltozás próbára teszi az európai mezőgazdaságot, de ezt itthon is érezhetjük. Takarékos, korszerű vízgazdálkodásra van szükség és olyan kutatás-fejlesztési programokra, amelyek a szárazságtűrő növényeket nemesítik, terjesztik el. Olyan technológiák kellenek, amelyek segítenek beosztani a rendelkezésre álló vízkészletet – fogalmazott Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az M1 Ma reggel című műsorában.

Egy liter tej elkészítéséhez 10 hektoliter víz szükséges, ugyanez a marhahús esetében 154 hektolitert jelent. Egy kiló kenyérhez 18 hektoliter víz felhasználása kell, ebbe beleértendő a szállítás és az élelmiszeripar felhasználása is. Nagyon nagy jelentősége van és versenyképességi szempont is az, hogy miképpen tudunk gazdálkodni a rendelkezésre álló vízkinccsel és természetesen a technológiák is számítanak – tette hozzá a miniszter.

A gazdák versenyképességének elérése az egyik fő cél

Magyarország elkötelezetten GMO-ellenes álláspontot képvisel a növénytermesztésben, tehát semmiképpen nem lehet megoldás az, hogy mesterséges szervezetekkel és élőlényekkel kezdjünk termelni. A cél, hogy a hagyományos növényfajtákat nemesítsük és a génbankokban megtalálható, természetben élő növényi populációt, fajtákat használjuk fel arra, hogy olyan újabb termelésbevonás történjen, amely lehetővé teszi, hogy a gazdák versenyképesek legyenek – számolt be a földművelésügyi miniszter.

Magyarország génbanki állománya rendkívül jelentős és az elmúlt években a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) létrehozása azt a célt szolgálta, hogy egy egységes kutatóintézeti háttérrel rendelkezzünk. Emellett célja az is, hogy olyan célirányos növénynemesítés folyjon, amely a magyar gazdák számára lehetővé teszi azt, hogy aszálytűrő növényfajtáik legyenek, amelyekkel lehet termelni, a megváltozott éghajlati viszonyok között is – tájékoztatott Fazekas Sándor.

2020-tól lesz új, közös agrárpolitika az Európai Unióba

Előzetes viták zajlanak az új közös agrárpolitikával kapcsolatban, de ezek meghatározzák azt, hogy mire számíthatunk a jövőben. Alkalmazkodnia kell az EU-nak ahhoz, hogy egy jelentős tagállam kiválik, hiszen Nagy-Britannia elhagyja az unió kötelékét. Az általuk befizetett összegre már nem számíthatunk. A környezetvédelem, természetvédelem és zöldítésen keresztül egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Szintén vita van arról is, hogy a migrációra, vagy infrastrukturális fejlesztésekre szeretnének az agrárbüdzséből hasítani. Nekünk az a meglátásunk, hogy e támogatásnak a termelőket kell segíteni. Bonyolult vita zajlik, csökkenő költségvetésre, forrásokra számíthatunk. Ebben a helyzetben kell megvédeni a magyar érdekeket – hangsúlyozta a miniszter.

Nagy mennyiségben áramlik kettős minőségű élelmiszer Magyarországra

Az, hogy Magyarországra és a szomszédos közép-európai államokba is kettős minőségű élelmiszert szállítanak, nem csak a közvéleményt, de a hatóságokat is foglalkoztatja. Egy újabb vizsgálatot rendelt el a miniszter, amelyben 30-35 élelmiszert, italféleséget fognak vizsgálni. A cél, hogy a piacon rend legyen, a magyar emberek is, ha egy adott márkát vásárolnak, ugyanazt a minőséget kapják meg, mint egy holland, német vagy osztrák vásárló – tette hozzá Fazekas Sándor.

A korábbi vizsgálatok során is kiderült, hogy mintegy 70%-ban volt eltérés a különböző országokban forgalmazott azonos márkák esetében. Ez elfogadhatatlan, az újabb vizsgálat során is a hatóságok teljese szigorával fognak eljárni – fogalmazott a miniszter.

