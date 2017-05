A globális elit ökle

2017. május 26. 11:40

Ha Soros György valamilyen oknál fogva kiiktatódna, eltűnne, visszavonulna, elhalálozna, vajon minden vele kapcsolatos problémánk egy csapásra megszűnne? Ugye egyértelmű a válasz: természetesen nem. Akkor pedig kezdjünk másképpen gondolkodni személyéről. Vagyis: Soros György nem önmagában álló jelenség. Soros György nem elsősorban Soros Györgyként érdekes. Soros György a globális elit szerves tagja, része, ökle. És ez a fontos.

A „sorosizmus” nem más, mint globalizmus, egy új, a globális pénzügyi elit által uralt világrend megteremtésére irányuló törekvés. A jelenlegi globális elit legbefolyásosabb, leghatalmasabb vagyonnal rendelkező tagja a Rothschild-ház, a Rothschild bankárdinasztia. A Rothschild-háznak érdekeltségei vannak a Soros által birtokolt offshore Quantum befektetési alapban. A Rothschild családot szoros üzleti és családi szálak fűzik a szintén dúsgazdag Goldsmith családhoz, több forrás is rokondinasztiáknak nevezi őket. Soros György mindkét családdal üzleti és személyes kapcsolatokat ápol.

Fontos kiemelni, hogy Soros 2007-ben – a globális elit szándékaival összhangban – létrehozta a Külkapcsolatok Európai Tanácsát, mint a Külkapcsolatok Tanácsa európai meghosszabbítását, s egy ideig ennek igazgatója is volt.

Az európai intézet céljai természetesen tökéletesen megegyeznek az Amerikában székelő központ céljaival: új, globális világrend létrehozása, a globális piac és a multicégek hatalmának kiterjesztése a nemzetállamok rovására, utóbbiak háttérbe szorítása és felbomlasztása, helyette régiók kreálása, az európai identitás felbomlasztása a migráció további ösztönzésével, az etnikumok és nációk összekeveredésével, az Európai Unió szuperföderális állammá való átalakítása, s így a világkormányzás helyi intézményrendszerének létrehozása – és még sorolhatnánk.

Döbbenetes, hogy ez a Soros-féle s egyben globalista szervezet néhány héttel ezelőtt nyílt levelet tett közzé a tervezett magyar felsőoktatási törvény ellen és a Soros-féle CEU (magyarul: Közép-európai Egyetem) érdekében.

Mintegy ötven ismert közéleti személyiség, politikus, tudós és mások írták alá a levelet (közöttük találjuk – láss csodát! – Bajnai Gordon nevét is), amelyben gyakorlatilag felszólítják (!) az Európai Bizottságot és az Európai Unió tagországait, hogy lépjenek fel a magyar törvénytervezettel szemben, amely veszélyezteti a CEU létét. Érdemes megnézni azt is, hogy kik a tagjai a Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ecfr.eu/council). Nagyon tanulságos!

A 270 tanácstag elsősorban volt és jelenlegi európai politikai vezetőket, közéleti személyeket, tudósokat, professzorokat stb. tömörít, ám ami a legfontosabb: számos, az Európai Unió testületeinek volt és mai befolyásos vezetői, tagjai a Tanácsnak, szinte az összes európai uniós országból.

Mit is mutat mindez? A Soros által vezetett és ma is irányítása alatt tartott szervezet lényegében véve az Európai Unió egyfajta háttérszervezetének, háttérhálózatának tekinthető. Miért is csodálkozunk azon ezek után, hogy Soros György minden további nélkül felszólalhat az Európai Parlamentben, megjelenhet az Európai Bizottságban, találkozhat az elnökkel és a többiekkel, akik egyébként is régóta lekötelezettjei a dollármilliárdosnak.

Miért is csodálkozunk azon, hogy Soros konkrét tervekkel áll elő a migráció folytatására, finanszírozására, intézményesítésére, s ezt az unió vezetői elé terjeszti. S miért is lep meg bennünket, ha e szervezet egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy fellépjen a Soros által utált Orbán-kormánnyal szemben a Soros által alapított egyetem megmaradása érdekében. S miért is ne mondhatnánk ki ezek után, hogy a Külkapcsolatok Európai Tanácsa egy olyan globalista háttérhálózat, amelyiknek sokkal nagyobb befolyása van az Európai Unió felett, mint amire valaha is gondoltunk volna.

S ezek után miért is csodálkoznánk egy pillanatig is azon a DC Leaks által nyilvánosságra hozott titkos dokumentumon, amelyikben egy liberális politikai think-tank csoport arról tájékoztatja a Soros Alapítványt, hogy az Európai Parlament 751 képviselője közül 226 képviselő egyetért Soros céljaival és terveivel, és Soros megbízható szövetségesének tekinthető. Sajnos ebből több mint harmincan az Európai Néppárthoz tartoznak. A Külkapcsolatok Európai Tanácsa tagjainak áttekintése után csak annyit lehet megállapítani: nem gyermekmese ez. És bizony nem is összeesküvés-elmélet, hanem valóságos, hús-vér hálózat. Globális hálózat.

A hazai és nemzetközi balliberális oldal azzal próbálja védeni Sorost és egyben támadni a vele szemben hálátlan magyar nemzeti oldalt, mert utóbbi elfelejti, hogy a milliárdos a rendszerváltás során végig finanszírozta az ellenzéket, ösztöndíjakat adott többek között a fideszeseknek is, nagy pénzekkel segítette a magyar demokrácia és a szabadság létrejöttét. Soros tehát egy igazi demokrata, aki sokat segített Magyarországnak harminc évvel ezelőtt.

Mindez nagyon szép, de így nem igaz. Miért nem?

Azért, mert Soros György, a mögötte álló globális pénzügyi elittel egyetértésben, Magyarországon és a többi posztkommunista országban egy olyan „nyitott” társadalmat akart megvalósítani, amelyikben a piac az úr és az állam háttérbe szorul, s a globális szereplők piac- és profitszerzése maximálisan érvényesül a friedmani neoliberalizmus szellemé­ben.

Soros persze demokráciát akart, de olyat, amelyben a nemzetközi tőkének elkötelezett szabad demokraták és szocialisták kormányoznak, s a nemzeti vagyont privatizálják. Soros Andrew Sarlóssal felajánlotta Antall Józsefnek: adja át nekik a magyar nemzeti vagyon értékesebb darabjait, a fontos, stratégiai jelentőségű állami vállalatokat, médiát stb., cserébe ő elintézi a globális társainál az óriási külföldi adósságállomány elengedését. Valamit valamiért: pénzügyi lélegzetvételért a globális piac hatalomátvételét Magyarországon, s a magyar szuverenitás megszüntetését, á la Soros György.

Nos, ez volt a „demokrata” és „filantróp” igazi arca. A globalizmus már akkor markáns Soros-arca, amit akkor még nem fogtunk fel teljes valójában. A nyitott, „liberális” társadalom ideológiájának álarca mögött azonban ott volt a valóságos cél: a nemzetállami szuverenitás és demokrácia szétverése. És brutálisan nagy profit szerzése, mindenféle erkölcsi gátlás nélkül.

Ez a globalizmus igazi arca. Sorossal vagy Soros nélkül.

Fricz Tamás

A szerző politológus

