Hat gyönyörű hely, ahol nem látnak szívesen

Nem azért, mert nem vendégszeretők a helyiek, hanem mert egyszerűen túl népszerű az otthonuk. Barcelonai, velencei vagy amszterdami hosszú hétvégét tervezel mostanában? Vagy montenegrói, olasz vagy görög nyaralást? Gondold újra.

Utálod, hogy amikor felkapott helyen nyaralsz, folyamatosan közelharcot kell vívnod a többi turistával? Állandó tömeg, hosszas sorban állás a belépőjegyekért, az éttermi asztalért, a fagyiért, a vécé előtt, a napágyakért. Neked csak egy hétig kell nyomakodni a zsúfolt sétálóutcákon, de a helyi lakosoknak ilyenek a mindennapok.

Az Independent összegyűjtötte azokat az úti célokat, ahol a legrosszabb a turistahelyzet, ezek közül az európaiakat mutatjuk meg. A cél nem az, hogy ne menj el ezekre – az amúgy zseniális – helyekre, de lehet, hogy érdemes átgondolnod, hogy biztosan a közelgő főszezon kellős közepén akarod-e megnézni őket.

Velence, Olaszország

A velenceiek nem ok nélkül vannak kiborulva a turistaáradatra: a Forbes cikke szerint 2016-ban kevesebb mint 55 ezer lakosa volt a városnak – 1931-ben még 164 ezren éltek itt –, nyaralószezonban a tengerjáró hajókkal naponta 30 ezer turista özönli el Velencét. Az utóbbi időben egyre több konkrét lépést vezetnek be a turistahordák kordában tartására, és a helyiek mindennapjainak megkönnyítésére.

Tavaly nyár óta például a vaporettók megállóiba elsőbbségi sorokat alakítottak ki a helyieknek és a Velencében dolgozóknak, csak utánuk szállhatnak fel a turisták a vízibuszokra. A kerékpáros turistákat is kitiltották az óvárosból (tolni sem lehet a bringát), csak a helyiek közlekedhetnek így. Szó volt a gurulós bőröndök betiltásáról is, de azt végül elvetették.

Most pedig arról szólnak a hírek, hogy hamarosan fizetőssé teszik a belépést a Szent Márk térre. Emellett a kebabosok, a gyorséttermek, a pizzaszelet árusok számát is korlátozzák, és csak olasz kézműves fagyit lehet majd kapni a városban – ezekkel is védendő a velencei hagyományokat és a városképet.

Barcelona, Spanyolország

"Nem akarjuk, hogy városunk olcsó szuvenírbolttá silányuljon" – hangoztatja rendszeresen Ada Colau, Barcelona 2015-ben kinevezett polgármestere. (És egyébként mindig Velencét hozza fel intő példának.) Ennek szellemében azóta befagyasztotta a hotelépítésekre és apartmanbérlésre jogosító engedélyek kiadását, az AirBnB-nek pedig 30 ezer eurós bírságot bulizott ki.

Továbbá javaslatot tett egy új turistaadó bevezetésére, és arra is, hogy limitálják, hogy egyszerre hány turista tartózkodhat a városban. De nem csak a politikusokat bosszantja a sok turista: a történelmi városmag, főleg az El Born negyed tele van turistagyűlölő transzparensekkel amiket a helyi lakosok akasztottak ki.

Amszterdam, Hollandia

"A városokat megöli a turizmus, lassan már senki nem fog az óvárosokban élni. Rengeteg olyan látogató érkezik, aki egyáltalán nem tiszteli a város karakterét. A fapados légitársaságok okozzák a problémát. A Ryanair utasai a leghangosabbak" – ezek nem egy morcos helyi nyugdíjas szavai, hanem Frans van der Avert, az Amsterdam Marketing (vagyis a várost népszerűsítő iroda) vezérigazgatója mondta egy jelentős turisztikai fórumon.

Hozzátette azt is, hogy a továbbiakban egyetlen eurót sem akarnak elkölteni Amszterdam népszerűsítésére. "Nem akarunk több embert. Látogatóink minőségét akarjuk javítani. Olyan turistákat szeretnénk, akiket tényleg érdekel a városunk, és nem csak egy nagy buli hátterének tekintik azt."

Szantorini, Görögország

Görögország legforgalmasabb kikötőjét az aprócska Szantorini szigetén találjuk. Az itt élők 2016-ban sokalltak be, mert ekkor már naponta tízezer turista érkezett tengerjáró hajók fedélzetén a 17 ezer lakost számláló vulkanikus szigetre. Így idén nyártól a fehérre meszelt falú, kék zsalugáteres házak közt vezető szűk utcákon és lépcsősorokon már csak napi nyolcezer turistával kell majd osztozkodnia a helyieknek, ennél többen nem léphetnek egyszerre a szigetre.

Cinque Terre, Olaszország

A pasztellszínű halászfalvairól híres olasz Cinque Terrén is arra jutottak, hogy meg kell védeni az UNESCO világörökségi partszakaszt a turistáktól. 2016 februárjában jelentették be, hogy gátat szabnak az egyre növekvő érdeklődésnek: összesen másfél millió turistát tud fogadni a környék, és jegyet is kell váltania a látogatóknak. Elsőre ez nem is tűnik olyan kis létszámnak, de tavaly nyáron két és fél millió turistaérkezést regisztráltak, ahhoz képest már jóval kevesebb.

Kotor, Montenegró

A montenegrói Kotorba is annyi turista érkezik, és annyira ki akarják szolgálni minden igényüket, hogy az már a világörökségi védettséget veszélyezteti. Ugyanis annyi új hotel és apartmanház épül, annyi turista érkezik, annyi tengerjáró hajó köt ki, hogy az tönkreteszi az egész környéket. Az UNESCO tavaly nyáron ezért felszólította a döntéshozókat, hogy sürgősen tegyenek valamit, ha meg akarják őrizni a város világörökségi státuszát, írja a Reuters. Idén áprilisban lépett érvénybe a montenegrói kormány építkezéseket átmenetileg megtiltó rendelete, kérdés ennyi elég lesz-e.

Mit tehetsz, ha mégis ezekre a helyekre vágysz?

Menj főszezonon kívül! A legdurvább turistaözönre az európai nyaralóhelyeken nem meglepő módon júliusban és augusztusban kell számítanod. Ha muszáj nyáron menned, még a júniussal is jobban jársz. De ha meg tudod oldani hogy máskor menj, szezonon kívül kisebb lesz a tömeg, és garantáltan szívesebben látnak majd a helyiek.

Maradj tovább! A legtöbb helyen azokat a turistákat utálják, akik egy napra lerohanják a városukat, kipipálják a legfontosabb látnivalókat, és még aznap tovább is állnak. Foglalj szállást több napra, lassulj le, próbáld megismerni a város igazi arcát – ezzel mindenki jobban jár.

Tiszteld a helyieket! Örülnél, ha vizes fürdőruhában ülnének melletted a metrón, miközben te csinosan felöltözve munkába rohansz? Ugye, hogy nem? Akkor máris érted, például mi a baja a barcelonaiaknak a hozzájuk nyaralni érkezőkkel, akik rendszeresen ezt csinálják a metrón. Az egy dolog, hogy éppen nyaralsz és jól érzed magad, de mindig gondold végig, mit szólnál, ha valaki a te városodban viselkedne úgy, ahogyan éppen te.

