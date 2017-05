Maoista vörös gárdisták szerkesztőséget támadnak

A liberális szélsőség a maoista kulturális forradalomhoz nyúl vissza, annak módszereit veszi át, és igyekszik elterjeszteni Közép-Európában.

2017. május 26. 18:27

A buta liberális bandavezérek nem tudják, hogy a maoista kulturális forradalom annak idején megbukott.

Súlyos károkat okozott a nagy országnak.

Maga Mao állíttatta le – nem állította, hanem állíttatta, az államapparátus ugyanis erre már képtelen lett volna. Mao a hadsereg főparancsnokát bízta meg „a rend helyreállításával.” Noha a tábornoknak sem lehetett könnyű dolga: a kulturális forradalom ugyanis a katonaságot is züllesztette.

Most maoista vörös gárdistákat vet be a liberális szélsőség.

A felbérelt martalócok pontosan azt végzik, amit annak idején a kínai felbőszítettek: ott munkahelyekre rontottak be, és szétverték a berendezést, ökölcsapásokat osztottak ki, vér is folyt, a károk ma is beláthatatlanok. Az ázsiai óriás megroggyant a kísérlettől.

Most Közép-Európát akarja eltaposni a liberális diktatúra.

Korábban erkélyre másztak külföldről megfizetett garázdák, ott élték ki magamutogatási vágyaikat, populista röffentéseiket mikrofonnal, hangszórókkal erősítették fel, megpróbálkoztak – szerencsére hatástalanul – a társadalmi rend felforgatásával.

Majd mehettek a kasszához.

Most újabb maoista vörösgárdista támadásnak lehetett elszenvedője Közép-Európa. Egy külföldről megfizetett garázda egy szerkesztőségbe rontott, természetesen felbérelt operatőrök kíséretében, és ott fülsértő nyerítésekkel élte ki magamutogatási mániáját.

Ő is mehetett a kasszához, noha tapsot nem aratott.

A szélsőség kénytelen tapasztalni, hogy a maoista vörösgárdista tombolás nem akar jellemzője lenni az európai demokráciának. Itt, Európában a liberális szélsőség hiába gyűlölködik, tömegtámogatást nem tud szerezni, a liberális szélsőség ugyanis nem európai.

Csak a felbérelteket lehet „megnyerni” neki.

Európában az emberi megbecsülés jellemző, nem pedig a gyűlölködés. A liberálisok által görcsösen erőltetett gyűlöletkultúra 2010-ben megbukott, kitakarodott a magyar parlamentből. A maoizmus is kimenekült – húszévi rombolás után – a fővárosból.

Most az újmaoisták emelték fel a vörös zászlót.

Velük szembe kell állítani a jogállamiságot: kideríteni pénzforrásaikat, leleplezni külföldi felbérlőiket, nyilvánosságra hozni, hogy kik és milyen célokból pénzelik őket, átláthatóvá tenni pénzcsatornáikat, transzparenssé kell tenni titkos kapcsolataikat.

Demokráciával kell küzdeni az új diktatúra bérenceivel szemben.

Egy szerkesztőségbe berontani és ott randalírozni – katonai jellegű akció. Valószínű, hogy a vörös gárdisták erre felkészítő katonai jellegű kiképzést is kaptak. Velük szemben hasonló védekezést kell gyakorolni, a törvényességet a paragrafusoknak megfelelően kell fenntartani.

Európa önvédelme az új kihívásoknak megfelelő intelligenciát igényel.

Olyanfajta biztonsági készenlét is szükséges, amely a maoista vörös gárdisták nyers erőszakával szemben az intelligencia eszközét hívja segítségül: ennek alkalmazásával előzi meg a rombolást, és tartja fenn az emberi körülményeket.

A liberális szélsőség új erőszakra készül.

Felbérelt maoista vörös gárdája új feladatokat – ehhez új zsoldot – vár, akciókat tervez, bandákat szervez, indulatokat kelt, martalócokat bőszít, új módszereket kreál, minden lehetséges csatornán terjeszti a gyűlöletet, folytatja a társadalmi élet megmérgezését.

Védjük meg a demokráciát a vörös gárdisták felbérlőitől.

Kovács G. Tibor