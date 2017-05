Pankráció: célkeresztben a kormány!

MSZP: Jól látjuk, hogy mire jut és mire nem? Jobbik: Mi marad a kilátástalanság után? LMP: A közpénz nem vész el, csak plakáttá alakul? Fidesz: A migrációt ösztönzik a hazánkat támadók, meddig süllyedhet még a Soros-szervezet?

2017. május 27. 14:52

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája: csupa szín, csupa legenda! A felszólalóknak Cicero az ügyvédek világából ajánlott mintát: „A támadás és védelem első lépése, hogy tagadja a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.”

Megtörtént! A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Legutóbbi szónoklataikból - szolidan stilizálva, mentelmi jog híján a hangzavarokat, bekiabálásokat óvatosan jelezve - tallóztunk.

Jól látjuk, hogy mire jut és mire nem?

HERINGES ANITA, (MSZP): - Miniszter Úr Örülök, hogy személyesen jelen van, így szemtől szembe fel tudom tenni a kérdésemet. Ön az állami vagyon felügyeletéért és az energiapolitikáért felelős miniszter, aki alá tartozik az összes állami cég, még az energetikai cégek is. Ha az ember közérdekűadat-igénylésre szánja rá magát, elkezdi kikérni az adatokat, és látni akarja, hogy mégis mire költik az állami cégek a pénzüket, akkor megdöbbentő számokat lát. Amióta a kormányváltás megtörtént, önöknek egy feladata van: kistafírungozni a haverokat, frissen létrejövő cégeknek milliárd forintokat adni médiavásárlásra, szponzorálásra, reklámtevékenységre, csak hogy jól járjanak!

- Akkor nézzünk pár összeget, amitől tényleg az embernek, ahogy vidékiesen szokták mondani, a bicska kinyílik a zsebében! Ha csak azt nézzük, hogy az MVM Zrt. 2015-ben még csak 208 millió forintot költött reklámtevékenységre, 2016-ban pedig már 2 milliárd 696 millió forintot, amelyek baráti cégek zsebében landoltak, például Habony Árpád Modern Media Group Kft.-je zsebében, az XT Media Kft. zsebében , amelyik csak 2015. november végén jött létre, majd ’16-ban már halálra nyerte magát a reklámtevékenységben, a Ripost, a TV2 zsebében, és még sorolhatnám.

- Csak olyan cégek kapnak támogatást, akik az önök baráti körében vannak! Helyettes államtitkárokat fizetnek ki, Fidesz-pártelnököket fizettek ki, hogy tudjanak fesztiválokat szervezni, - azt gondolom, ez felháborító!

- Miniszter Úr! Ön az állami vagyonért felelős miniszter és nem azért, hogy az állami vagyont hazalapátolják a barátok! Éppen ezért kérdezem:

- Ez így rendben van-e, az állami vagyonnal így kell gazdálkodni? (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

SESZTÁK MIKLÓS, (nemzeti fejlesztési miniszter): - Először is szeretném a képviselő asszonyt tájékoztatni arról, hogy 2010 óta ugyanazt a tematikát folytatja az ön által is nevesített MVM-cégcsoport…(Gőgös Zoltán: Tízszeres pénzen…) a szponzorációk tekintetében, mint 2010 előtt. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Jézusom!)

- A Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosijog gyakorlása alatt álló egyes társaságok jogszabályban meghatározott feladatokat látnak el, hiszen a kérdése nemcsak az MVM-re, hanem a teljes állami szektorra vonatkozott. Értelemszerűen vannak olyan gazdasági társaságok, amelyek saját bevételük felhasználásával végzik a tevékenységüket, és ennek megfelelően saját maguk is állítják össze a működési rendjüket, a szolgáltatás nyújtását és akár a társadalmi szerepvállalásban való… (Bárándy Gergely: Miért pont a Habony? Miért pont a Vajna?)… szerepvállalásukat.

- Képviselő asszony emlegette a Magyar Villamos Művek Zrt.-t. Szeretném mindenki számára egyértelművé tenni: ez a nagyvállalat a bevételeit a piacról szerzi, működési költségeit saját forrásból fedezi, tehát semmilyen állami finanszírozást nem kap ez a gazdasági társaság! (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között Bárándy Gergely: Azt hittük, állami cég! ‑ Az elnök csenget.) A társaság nettó költségvetési befizető, az MVM-csoport 2016-ban összesen több mint 130 milliárd forintot fizetett be a magyar költségvetésbe különböző adónemekben és díjakban (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Nem állami cég…), a tavalyi évet pedig több mint 48 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta. (Folyamatos zaj, közbeszólások…)

- Kolléga urak, azzal, hogy én beszélek, és önök belekiabálnak, egy: nem érnek el semmit; kettő: a lényeget meg nem tudják meg. (Bárándy Gergely: Csak szeretnék választ kapni!) A viszonválaszban elmondom… (Gőgös Zoltán: Bravó! ‑ Bárándy Gergely: Érdemi választ! Elnök: arra kérem Gőgös és Bárándy képviselő urakat, hogy ha lehet, fogják egy picit vissza magukat. Taps a kormányzó pártok padsoraiban)

***

HERINGES ANITA: - Miniszter úr, ahhoz, hogy a szemembe tudjon nézni, hátra kellett volna fordulnia! Nem tette, még a válaszadás közben sem. És akkor most szembesíteném azzal, ami miatt én nem hiszek abban, amit ön válaszolt. Attól, hogy ezek a cégek a piacról szerzik a bevételüket, attól még 100 százalékban állami tulajdonú cégek. A miniszteri éves meghallgatáson még azt mondta nekem, szó szerint idézem: „ 2016. évtől a magyar állam nem fizet szponzorációt a Veszprémnek. Nem véletlenül nem hívják MVM Veszprémnek ma már a csapatot, és ezért ettől az évtől nem fizetünk szponzorációt.” Majd pedig közérdekű adatigénylésben megkapom, hogy 170 millió forintot fizetett ki az MVM, gondolom, azért, mert kötelezték rá.

- Miniszter Úr, remélem, hogy már nem sokáig… (Derültség a kormányzó pártok padsoraiban.)… de azt tudom mondani, hogy annyi kárt senki nem okozott Paks és térségének, az egyesületeknek, a sportnak, a lakosságnak, az ott dolgozó embereknek, mint ön és a minisztériuma!

- Kérem, szálljon le Paksról! Ne belőlünk fizessen ki minden barátot, minden céget, minden helyettes államtitkárt és Fidesz-elnököt! Nem fogjuk elfogadni ezt, harcolni fogunk érte! (Taps az MSZP padsoraiból. ‑ Korózs Lajos: Helyes!)

***

SESZTÁK MIKLÓS: - Csak egy mondat: a meghallgatásomon azt mondtam, hogy 2016-tól az MVM semmilyen labdarúgást, illetve kézilabdát nem támogat… (Heringes Anita közbeszól.) Ezt továbbra is tartom. A Veszprém az kézilabdacsapat, és 2016. december 31-étől az MVM (Harangozó Tamás: A CÖF milyen csapat? Derültség az MSZP padsoraiban. ‑ Bárándy Gergely: CÖF-öt 100 millióért…) semmilyen kézilabda-támogatást nem adott. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Mi marad a kilátástalanság után?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Rémisztő statisztikai adatok és előrejelzések láttak napvilágot azt illetően, hogy hétévnyi Fidesz-KDNP-s regnálás után további százezrek, több mint 300 ezren tervezik azt, hogy Magyarországról kivándorolnak hosszabb vagy rövidebb időre! Sajnos, jellemzővé vált a hosszabb időre történő kivándorlás és a visszatérés szándékának legalábbis a lebegtetése. Adódik a kérdés, hogy ezen rémisztő tények fényében a kivándorlást serkentő tényezők közül hogyan kíván legalább egy-kettőt kezelni ez a kormányzat.

- Államtitkár Úr! Állandó vesszőparipám: az otthonteremtési problémák megoldása tekintetében nyugodtan nevezhetjük az önök által beterjesztett anyagot a kilátástalanság költségvetésének! Igen, a kilátástalanság költségvetésének, hiszen a CSOK tekintetében a felső középosztálytól felfelé a szerencsésebb társadalmi csoportokhoz tartozók számára újabb és újabb kedvezményeket nyújtanak, találnak ki, ugyanakkor a valódi szükséget szenvedők, a középosztály leszakadófélben lévő tagjai vagy esetleg a szegényebb emberek számára nem biztosítanak példának okáért egy bérlakásépítési programot.

- Nem igaz az, amit a költségvetési vita során az államtitkár úr is hangoztatott, miszerint a magyar emberek a saját ingatlantulajdonra vannak „ráállva”. A helyzet az, hogy annyira nincsen elérhető számú és mennyiségű, minőségű bérlakás, hogy a magyar emberek egész egyszerűen nem is rendelkeznek választási lehetőséggel; vagy jobb módúak, és akkor saját ingatlanra tesznek szert, vagy ha belátják, hogy 10-15 éven belül a mai Magyarországon ez egész egyszerűen nem jöhet létre, akkor kivándorolnak ebből az országból, máshol próbálnak szerencsét, máshol fizetnek adót.

- Államtitkár Úr! a Jobbik szakértői több száz milliárdnyi, homályos módon elköltött forrást találtak a költségvetésben! Adódik tehát ez a teljesen magától értetődő kérdés:

- Mikor, milyen formában hajlandóak egy állami hátterű otthonteremtési és bérlakásépítési programot indítani, amely nemcsak a saját ingatlantulajdonra, nemcsak CSOK-ra, nemcsak gazdagok számára, de minden egyes magyar állampolgár számára valódi életlehetőségeket biztosít ebben az országban?(Taps a Jobbik padsoraiból.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Először is, nézzük a kivándorlással kapcsolatos tényeket! Az arány kiegyenlítődik: amennyien távoznak az országból munkavégzés céljából, annyian egyébként haza is jönnek. (Derültség, taps és közbeszólás az MSZP padsoraiból: Jaj! ‑ Az elnök csenget.) Az utóbbi időben ennek a dinamikája kedvező, mert többen térnek haza, mint amennyien munkavállalás céljából elhagyják az országot. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Azt a mindenit! ‑ Bárándy Gergely: Többen jönnek haza, mint ahányan kimentek!) Ezen lehet persze mosolyogni… (Mesterházy Attila: Csak röhögni lehet!)…mert úgy tűnik, hogy a nagy ellenzéki fegyver, a nagyágyú elillant, és ezzel nem tudnak tovább lőni a kormánypártokra.

- Ami pedig a reménytelenség költségvetését vagy a gazdaság helyzetét illeti… (Z. Kárpát Dániel: Bérlakásprogram!)…azt gondolom: ehhez nem kell túl sokáig az érveket sorolni, hiszen ezek egyértelműen cáfolhatók. Tehát nem tudom, milyen kilátástalan helyzetben van az az ország, amelyik végre 4 százalék fölötti gazdasági növekedéssel bír. Milyen kilátástalanságban van az az ország, ahol az első negyedévben 11 százalékkal nőttek a reáljövedelmek? Miért lenne kilátástalanságban az az ország, ahol 2010 óta közel 700 ezer munkahely teremtődött? Vagy miért probléma az, hogy életpályamodellek, életpályarendszerek indulnak az országban? Vagy miért nehézség az, hogy a rezsicsökkenést követően a minimálbér növekedésével, a jövedelmek növekedésével végre valóságos otthonteremtési program tud elindulni Magyarországon? (Z. Kárpát Dániel: Erről szeretnék hallani valamit!)

- Képviselő Úr! A kormány minden olyan intézkedést megtett ezen a téren is, amelyre az a jellemző, hogy a kilátástalanság biztos nem igaz! Inkább nevezzük a munkából élők költségvetésének, inkább nevezzük a remény költségvetésének a 2018-ast! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

Z. KÁRPÁT DÁNIEL: - Államtitkár Úr! A saját vélt vagy valós lelki békéjének megőrzése érdekében azt javaslom, hogy lakossági fórumon ne mondja el ugyanezt ebben a formában! Ha ön teljesen komolyan gondolja, hogy ugyanannyian jönnek vissza Magyarországra, mint ahányan elmentek innen dolgozni, ön egy párhuzamos univerzumban él. Önnek csillagkapuért kell kiáltania és visszateleportálnia ide, a magyar valóságba!

- Államtitkár Úr! Hogy érzi magát, hogy ilyeneket mond? Egészen elképesztő! A mostani előrejelzések szerint több százezer ember akarja ezt az országot elhagyni.

- Államtitkár úr! 130-150 ezer forint egy albérlet díja rezsi nélkül Budapesten. Miről beszél ön? Lakhatási válság van, lakhatási szegénység van Magyarországon, és arról beszélt hogy otthonteremtési programjuk van. Oké, kérdezem én: hol van a bérlakásprogram Magyarországon, mert nagyjából százezres nagyságrendben hiányoznak bérlakások ebből az országból, megfizethető árúak, a magyar fiatalok és magyar dolgozók számára. Hol van mindez? Egyértelmű válaszát várom! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS: - Egy biztos: lényegesen többen jönnek haza a külföldön dolgozók közül az elmúlt évekhez képest, tehát ez a tendencia mindenképpen pozitív! (Zaj. ‑ Az elnök csenget.) Ami pedig az önök bérlakásprogramját illeti, ahelyett, azt gondolom, a kormánypártok otthonteremtési programja lényegesen komolyabb alternatívát jelent! (Zaj, egyre erősebb zaj.) Elnök úr, nem lehetne csendet teremteni? (Elnök: De, éppen most akarok fegyelmezni. Megkocogtatja a csengőt.)

- Az úgynevezett CSOK-programnak több része van, többek között a lakásértékesítés áfakulcsának csökkentése, adó-visszatérítési támogatás bevezetése, és ezeknek komoly eredménye van, hiszen az elmúlt év során tízezer lakás épült, ami 31 százalékos bővülést jelent. 31 500-ra emelkedett az építési engedélyek száma, ami lényegesen magasabb az előző évekhez viszonyítva. Összesen már 42 400 család élt a CSOK-kérelem lehetőségével 108 milliárd forint összegben. Igenis, Magyarországon van megoldás, és elindultunk a lakásprobléma megoldása irányába is! (Taps a Fidesz soraiban.)

A közpénz nem vész el, csak plakáttá alakul?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Miniszter Úr! Ötven dekagramm lencse, két evőkanál kókuszzsír, három púpozott evőkanál zabliszt, egy darab füstölthúskocka, kávéskanál só ‑ csapott ‑, két teáskanál mustár, babérlevél, fűszerpaprika és fokhagyma. Ilyen és ehhez hasonló receptek kidolgozására adott megbízást múlt héten az MVM a CÖF-nek… (Bárándy Gergely: A CÖF főzni is tud?)… és nem kevés pénzt kaptak hozzá. Gyakorlatilag félmilliárd forintot kaptak azért, hogy ilyen és ehhez hasonló recepteket dolgozzanak ki! Remélem, nem követek el tiltott szemléltetést, ha így félve megmutatom - felmutat egy nyomtatott lapot-,hogy ezt az internetről le lehet tölteni, és egy viszonylag egyszerű képességgel rendelkező háziasszony is meg tudja ezeket főzni, sőt akár maga is ki tud ilyeneket találni. Ezek azok az úgynevezett komplettált ételek! Mint megtudtam a receptek átvizsgálása után, nagyanyáink is komplettáltak, amikor főzeléket és pörköltet készítettek, csak éppen nem kaptak érte félmilliárd forintot az MVM-től!

- Miniszter Úr! Egészen pontosan mi köze van az MVM-nek a komplettált ételekhez? Azt már meg se merem kérdezni, hogy a civilisztikához pontosan mi köze van, de ön, mivel a felügyelete alá tartozik ez a cég, bizonyára tudja. Ugyanis itt számomra a bizonyíték teljesen egyértelmű. Paks II. egyetlen értelme az, hogy az uniós pénzek elkopása után is legyen miből finanszírozni a kormány mögött álló oligarchákat.

- Miniszter Úr! Önöknek már rég nem számít a kamat nagysága, nem számít az, hogy eladósodunk, nem számít semmi! A Fidesz a túlélésért küzd, és láthatóan az sem számít, hogy teljesen idióta magyarázatokat mondanak bele az egész magyar médiába, amikor megkérdezzük, hogy hoppá, hova tűnt félmilliárd forint közpénz. Az a rossz hírem van, hogy úgy tűnik, ez csak a kezdet, hiszen Mészáros Lőrinc, Andy Vajna, Habony Árpád és a többiek láthatóan sorba állnak azért, hogy ezeket a pénzeket megkaparintsák. Miniszter Úr! Kérem, válaszoljon teljesen egyértelműen!

- Önök utasították-e az MVM-et arra, hogy a CÖF-nek ezt a félmilliárd forintot odaadják?

- Pontosan szeretném tudni: mi van a támogatási szerződésben?

***

SESZTÁK MIKLÓS, (nemzeti fejlesztési miniszter): - Képviselő Asszony! Nem akarom elbagatellizálni a választ, de én is mondom: három tojás, két csipet delikát és egy kis olaj. Ebből csináltam rántottát reggelire tegnap. (Szél Bernadett: És kapott félmilliárd forintot érte? ‑ Moraj az ellenzéki pártok soraiban.) Tehát körülbelül ezt a választ tudom adni erre a mindent összekevert kérdésre. (Apáti István: Mellé egy kis szilva!) Én ezt szeretem, így eszem!

- Kérte a konkrét választ: nem, nem utasította a minisztérium az MVM-et, és csak azt tudom önnek is elmondani, hogy a tavaly megkapott összeget ‑ ugye, az 508 millió forintról van szó… (Bangóné Borbély Ildikó: Azért a receptért nem jár miniszteri szék! ‑ Az elnök csenget.) A receptért biztos nem, nem is tervezünk erre, köszönöm.

- Tehát ez év november 20-ig kell elszámolnia a CÖF-nek. Értelemszerűen, mint minden ilyen támogatási szerződés, szerződésen alapuló, és konkrétan megvan, hogy mire adták és mire kapták. Azt gondolom, hogy majd november 20-án leszünk abban a helyzetben, hogy a felhasználását megfelelő módon ellenőrizni tudjuk. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZÉL BERNADETT: - Miniszter Úr! Nem tudom, hogy komplettált volt-e az ön reggelije vagy nem volt komplettált, de az biztos, hogy ön nem kapott érte félmilliárd forintot. Azt gondolom, hogy nagyon nincsen rendjén, hogy valaki ilyen dolgokat bekiabál a médiába, hogy kitalál egy tudományterületet, meg komplettál ételeket, és utána higgyük el, és tapsoljunk hozzá, hogy az az állami vállalat, amelyik adóforintokkal gazdálkodik, ilyen módon szórja el az adófizetők pénzét.

- Miniszter Úr! A képlet teljesen egyértelmű. Önök itt kormányon feltőkésítették az MVM-et, az MVM félmilliárddal megtolta a CÖF-öt, a CÖF meglepődött, mert nem magától mondta meg, hogy kapott félmilliárd forintot, hanem úgy húzták ki belőle, és utána elkezdett mindenfélét beszélni, ahelyett, hogy pontosan bevallotta volna, hogy mire kapta ezt a pénz. Ezt egy módon tudta volna megtenni, ha azon nyomban nyilvánosságra hozza a támogatási szerződést. Meg vagyok lepődve, miniszter úr, hogy önt nem nyugtalanítja az, hogy mi van ebben a szerződésben!

- Ön szerint teljesen rendben van, hogy ezt a közpénzt ilyen módon szórják el az állami vállalatnál, vagy támogatja ezt, hogy azon nyomban egy teljes átvizsgálás legyen, és hogy egyszer s mindenkorra véget vessenek ennek a gyakorlatnak?

- Mi az álláspontja a minisztériumnak?

***

SESZTÁK MIKLÓS: - A minisztérium álláspontja egyértelmű: 2010 előtt és azután is mind az MVM-nek, mind olyan állami vállalatnak, amelyik társadalmi szerepvállalásban részt vesz, egy konkrét, határozott rend szerint történik ennek a pénznek a kifizetése. (Bangóné Borbély Ildikó: Nem társadalmi szerepvállalás, a Fidesz…!) Azt gondolom, hogy a minisztérium majd akkor lesz abban a helyzetben, ahogy az előbb is elmondtam, hogy ha november 20-án megtörténik az elszámolás. Az elszámolás alapján tudjuk megmondani, hogy arra költötte-e el a pénzt, amire a pályázat… (Szél Bernadett: November húsz?) November húsz! (Szél Bernadett: És addig mit csinál a minisztérium? ‑ Az elnök csenget.) Mi addig nem tudunk mit csinálni… (Zaj, közbeszólások, gyér taps.)

A migrációt ösztönzik a hazánkat támadók, meddig süllyedhet még a Soros-szervezet?

SALACZ LÁSZLÓ, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Miközben Európa egyik fele, így Magyarország is minden lehetséges eszközzel az illegális bevándorlást próbálja visszaszorítani, egyes civil szervezetek migrációt támogató videókkal, propagandafilmben bátorítják az embereket arra, hogy keljenek útra. Napjainkban napvilágot látott ugyanis egy migrációs témájú kisfilm, amely az Európai Unió keleti tagállamait igen negatívan mutatja be. Az Európaiak Határok Nélkül nevű civil szervezet ezt a migrációt bátorító videót többek között az Európai Bizottság, a francia kormány és a Fondation Hippocrène támogatásával készítette, és két nyelven is feltöltötték a legnagyobb videómegosztó portálra. A videó forgatókönyvét Philippe Cayla, a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa által is támogatott Aspen Institute nemzetközi szervezet oszlopos tagja jegyzi. Ez a kisfilm része annak a teljes pályás letámadásnak, amelyet a migráció kapcsán Soros György Magyarország ellen folytat. A milliárdos nemcsak az Európai Parlament megvett képviselőit, hanem PR- és kommunikációs szakembereket is bevet a bevándorlással kapcsolatos céljai elérése érdekében. Ugyancsak elképesztő, hogy a videó elkészítését anyagilag támogatta az elvileg az összeurópai érdekeket képviselő Európai Bizottság.

- Államtitkár Úr! A Magyarországot érő támadások és lejáratások hátterében migrációs politikánk áll. Az utóbbi idők eseményeinek tükrében a Soros György segédletével szervezett nemzetközi lejárató kampányok, a készülő Soros-jelentés után ugyan már meg sem lepődünk. A lejárató kampány, amely hazánk ellen folyik, elfogadhatatlan, és kérjük a kormányt, hogy tegyen meg továbbra is mindent annak érdekében, hogy a bevándorlás-politikában eddig elért eredményeinket megóvjuk! Mégis felmerül a kérdés:

- Meddig süllyedhetnek tovább ezek a migránspárti szervezetek? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Magyarország egy olyan ország, amely bízik a saját jövőjében! Az, hogy Brüsszelben támadnak bennünket, nem térít el bennünket a céljainktól, nem változtatja meg céljainkat. Magyarország a saját útját fogja járni, mint ahogy eddig is, ezután is! Mi akarjuk megmondani, hogy kikkel éljünk együtt, kiket engedünk be az országba, kiket nem, ezt a jogot nem adjuk át senkinek a jövőben sem!

Egyértelmű, hogy egyre több jogtalan támadás éri Magyarországot, akár a kvóták elfogadásáról szóló fenyegetésre vagy az Európai Bizottság újabb felszólító levelére, vagy akár erre a brüsszeli és egy Soros érdekeltségi körébe tartozó alapítvány által finanszírozott animációs filmre gondolunk. A Hippocrène alapítvány egy olyan nonprofit szervezet, amely számos közös projektet visz a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvánnyal. Ezzel az animációs filmmel Soros György alátámasztotta azt a migrációs programját, hogy a migránsokat minden módon, akár varázsszőnyegen is az Unióba kell szállítani!

- Jól látható, hogy Brüsszel és a Soros György által finanszírozott szervezetek azon dolgoznak, hogy a magyar kerítést lebontsák, hogy a tranzitzónákat megszüntessék, hogy a Magyarországot védő jogszabályokat hatályon kívül helyezzék. Magyarországot minden lehetséges fórumon befeketítik, nemzetközi nyomás alatt arra akarnak kényszeríteni bennünket, hogy mégiscsak engedjük be a migránsokat, mégiscsak bontsuk le a kerítést, mégiscsak helyezzük hatályon kívül azokat a jogszabályokat, amelyek megvédik Magyarországot, megvédik a magyar embereket, de megvédik az Európai Uniót is.

- Képviselő Úr! Itt, a tisztelt Ház falai között szeretném megnyugtatni önt, a tisztelt Házat és minden magyar embert, hogy a magyar kormány megvédi a magyar embereket, megvédi Magyarországot, megvédi az Európai Uniót! Nem engedünk semmiféle nyomásnak, nem bontjuk le a kerítést, nem szüntetjük meg a tranzitzónákat, és nem helyezzük hatályon kívül a Magyarországot védő törvényeinket! A magyar emberek a jövőben is számíthatnak Orbán Viktor kormányára! (Bárándy Gergely: De jó, hogy ezt halljuk! ‑ Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SALACZ LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Látható, hogy az Európai Bizottság és Soros együttműködik az európai migránsimportban. A varázsszőnyeges európai utazást ígérő, migránssegítő rajzfilmet az Európai Bizottság, a francia kormány és egy Soros-támogatású szervezet finanszírozta. A Magyarországot érő támadások mögött a migráció áll, és létezik egy olyan európai érdekközösség, amelynek célja évi több százezer idegen behozatala a kontinensre, ennek részbeni finanszírozója és szervezője Soros György, és ezek az erők rendkívül elszántak.

- Államtitkár Úr! Ki kell tartani a magyar nemzeti érdekek mellett, mert mi akarjuk megmondani, hogy kikkel kívánunk együtt élni és kikkel nem! Örömmel hallom, hogy a támadások nem térítik el a kormányt a céljaitól, Magyarország ezután is a saját útját fogja járni! Köszönöm! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! 2016. október 2-án 3 millió 362 ezer magyar ember mondott nemet a kényszerbetelepítésre! (Bárándy Gergely: A sikertelen vagy eredménytelen népszavazásra gondolsz?) Ez egy világos válasz volt, amelyhez a kormány tartja magát! Szeretném azt is elmondani, hogy a jelenleg folyó nemzeti konzultáció keretében is jelentős támogatást kap a kormány migrációs politikája, több mint másfél millióan küldték vissza a konzultációs íveket.. (Közbeszólások az MSZP soraiból: A közszolgáknak kötelező volt!)…hogy ezzel is megerősítsék, megtámogassák a kormány politikáját! (Közbeszólások az MSZP soraiból. Az elnök csenget.)

- Elnök úr, kérem, adja meg a lehetőséget nekik, nehogy Gőgös Zoltán képviselőtársamat a guta megüsse, nem szeretném, ha a felelősségét rám terhelné!(Bárándy Gergely: Most nem mondott semmit! ‑ Az elnök csenget. – Közbeszólások, derültség az MSZP soraiban! Elnök: kérem önöket, hogy próbálják meg türelemmel végighallgatni az államtitkár urat! - Bárándy Gergely: Nehéz!)

- Köszönöm a szót! Képviselő Úr! Szeretném megnyugtatni önt és a Magyar Országgyűlést, a magyar nyilvánosságot, hogy a kormány a jövőben is megvédi Magyarországot, a magyar embereket, és kitart migrációs politikája mellett! (Harangozó Tamás tapsol: Éljen! Elnök: Képviselő úr, ezért a komolytalanságért még egyszer figyelmeztetem. Harangozó Tamás: Nem szóltam semmit. Már tapsolni sem szabad? ‑ Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból. Elnök:- Képviselő urak, mi történt magukkal? Vegyenek már be valami nyugtatót! - Derültség. ‑ Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József