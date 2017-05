Hosszú, bizonytalan út áll az MSZP és jelöltje előtt

Bár sok a kérdőjel a hogyan továbbal kapcsolatban, az MSZP kongresszusa ma minden bizonnyal megerősíti Botka Lászlót miniszterelnök-jelöltségét, ezzel hivatalosan is ő lesz Orbán Viktor egyik baloldali kihívója.

Aligha történik meglepetés az MSZP mai kongresszusán, ahol egyedüli aspiránsként Botka Lászlót választhatják meg a párt miniszterelnök-jelöltjének. A szegedi polgármester mögött korábban már egységesen felsorakozott az elnökség és választmány is, a kongresszusi döntéssel azonban immár hivatalosan is ő lesz Orbán Viktor egyik kihívója a baloldalon. A szocialisták ettől függetlenül még messze nem dőlhetnek hátra, sőt a java csak most következik, az előttük álló út pedig hosszú és bizonytalan.

Ismert: decemberi, váratlan bejelentkezése óta Botka eddig egyetlen elképzelését sem tudta megvalósítani. Tervei szerint márciusig nemhogy az összes, de egyetlen baloldali ellenzéki pártot sem tudott maga mögé felsorakoztatni, Gyurcsány Ferenc személyében pedig nagyon komoly ellenlábast szerzett magának azzal, hogy kijelentette: olyan közös baloldali listát akar, amelyen nem szerepel a DK elnöke.

Bár Botka népszerűsége egyes felmérések szerint már-már Orbán Viktoréval vetekszik, ez eddig egyáltalán nem mutatkozott meg az MSZP támogatottságában, márpedig a szegedi polgármester ugyancsak célként fogalmazta meg, hogy a 2018-as győzelemhez egymillió új szavazót kell megnyerni. Botka Lászlónak azt viszont sikerült közben elérnie, hogy pártját elzárja a nyilvánosság felétől. Miután a sajtó többször is hírt adott urizálásáról, a luxus iránti vonzalmáról, nyomására az MSZP bejelentette, hogy bojkottálja a „fideszes”, jobboldali médiát.

Legutóbbi felvonásként Botka magának az MSZP-nek ment neki, amikor közölte: miniszterelnök-jelöltségéért cserébe az országos lista és a képviselőjelöltek kiválasztása során is egyetértési jogot, lényegében vétójogot akar magának. Kikötötte azt is, hogy „a 2010-es kudarc főszereplői, a Fideszt kétharmados győzelemhez juttató politika megtestesítői” nem szerepelhetnek a párt listáján. Tette ezt úgy, hogy ő maga háromszor szavazott bizalmat Gyurcsány Ferencnek, megszavazta a Bokros-csomagot, és a 13. havi nyugdíj elvételét is. (Botka most a 13. havi nyugdíj bevezetését ígéri.) Sajtóhírek szerint a szegedi polgármester egyébként Mesterházy Attilának és közeli szövetségesei­nek, Gúr Nándornak, Velez Árpádnak és a zuglói Tóth Csabának sem adna parlamenti helyet, amihez az érintettek várhatóan nem fognak feltett kézzel asszisztálni.

Botka László programjában az MSZP-t mint vezető ellenzéki pártot határozza meg, a szocialisták ennek szellemében akarnak tárgyalóasztalhoz ülni a többi baloldali, ellenzéki formációval, hogy az együttműködésről egyeztessenek.

A Magyar Nemzet viszont arról számolt be, hogy ehhez Botka László először márciusig, aztán májusig, majd őszig, a legutóbbi választmányi ülésen pedig már jövő januárig kért magának türelmet.

Beszédes, hogy Molnár Gyula pártelnök nemrég reményét fejezte ki: ha nem is nagy tempóban, de emelkedni fog az MSZP népszerűsége, majd úgy fogalmazott: „nekünk élet-halál kérdés 2018, 2022-ig nem látunk el.”

