Fagyos G7-csúcs Szicíliában

A záróközlemény tervezete hitet tesz a szuverén határellenőrzés mellett

A szicíliai tavasz is kevés volt hozzá, hogy az egyetértés meleg légkörét hozza el Taorminába, ahol tegnap kezdődött meg a legfejlettebb gazdaságokat tömörítő G7 országcsoport kétnapos csúcsértekezlete. A németek több ponton szembekerültek Donald Trump amerikai elnökkel, aki a csúcs után dönthet arról is, kivonul-e országa a 2015-ös globális éghajlatvédelmi egyezményből.

2017. május 27. 11:49

A rendkívüli biztonsági intézkedések nyomán tegnapra erőddé változott Taormina: még a helybéliek is csak külön engedéllyel mehettek haza, és a gyerekek is nyakban viselhető belépőkártyát kaptak. Ezt nemcsak Donald Trump amerikai elnök jelenlétével indokolták, hanem a hasonló alkalmakkor már megszokott globalizációellenes tüntetésekkel is. 2001-ben a genovai – akkor még Oroszországgal közös – G8-csúcson a zavargások következtében egy személy meghalt, hatszázan megsebesültek. A G7-ek ellenzői szerint a nagy országoknak nincs felhatalmazásuk arra, hogy az egész világnak hozzanak döntéseket. A Greenpeace aktivistái most a New York-i Szabadság-szobor egy négyméteres, mentőmellényes mását emelték a tengerparton, emlékeztetve a vezetőket a Földközi-tengeren átkelő migránsok sorsára, írták a hírügynökségek.

A záróközlemény tegnapi, előzetes tervezete reagál a hétfői, manchesteri merényletre, és sürgeti a nemzetközi terrorizmus, így az Iszlám Állam elleni közös fellépést. Egyben megerősíti „az egyes államok szuverén jogát saját határaik ellenőrzésében, a migráció korlátainak világos meghatározásával, nemzeti biztonságuk és gazdasági jólétük érdekében”. Mindenesetre árulkodó, hogy a kommünikét 22 oldallal rövidebbnek szánják a tavalyihoz képest, mivel Trump elnökké választásával több kérdésben kisebb az esély az egyetértésre. Ez be is igazolódott: német kormányszóvivők tegnap több ponton is szembehelyezkedtek az amerikai állásponttal. Így azzal, hogy Washington – mellőzve az EU közös kereskedelempolitikáját – elképzelhetőnek tartja kétoldalú gazdasági megállapodások megkötését az EU-tagokkal. Berlin azzal is szembeszállt, hogy az éghajlatvédelmi erőfeszítések visszafognák a gazdasági növekedést. Trump várhatóan a csúcs után dönti el, kivonul-e a 2015-ös globális klímamegállapodásból.

Végül a német kormányszóvivő se nem jó, se nem rossznak nevezte, hogy országának kereskedelmi többlete halmozódott fel az Egyesült Államokkal szemben. Előzőleg ugyanis Donald Trump médiaértesülések szerint élesen bírálta emiatt a németeket. – A németek rosszak, nagyon rosszak. Nézzék ezt a sok millió autót, amelyet az Egyesült Államokban eladnak. Ennek véget vetünk – mondta az elnök, amikor még Brüsszelben Jean-Claude Juncker európai bizottsági és Donald Tusk európai tanácsi elnökkel, zárt ajtók mögött tárgyalt. Juncker megerősítette ezt, de hangsúlyozta: az ominózus kifejezést a média egy része helytelenül, gonosznak fordította, és ezért – tévesen – sértő értelmet nyert. Tusk indulatosan reagált: „Nem leszek része ennek az új politikai kultúrának, amely állandóan azt figyeli, hol tehet keresztbe a másiknak. A diplomáciának szakértői légkörre, nem pedig tapintatlan diplomatákra van szüksége. Fent kell tartani az egységet a szabályokon alapuló nemzetközi rend védelme érdekében.”

Trump többet beszélgetett boltosokkal, mint politikusokkal

Veszélyben forog a G7-csúcstalálkozó szombati zárónyilatkozata, mert a világ hét iparilag legfejlettebb országa között ellentétek vannak a migráció, a klímaváltozási megállapodások, valamint a külkereskedelem kérdéseiben - írta az olasz sajtó szombaton a legnehezebb G7-nek nevezve a szicíliai Taorminában zajló találkozót. Az egyik lap szerint az amerikai elnök többet beszélgetett a helyi boltosokkal, mint politikustársaival.

Az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági napilap szerint a küldöttségek tanácsadói egész éjszaka a szombaton bemutatandó záródokumentumon dolgoztak, "nem sok eredménnyel".



Nem sikerült megoldást találni a párizsi klímaegyezmény alkalmazását érintő vitákban, amelyekben az újság szerint továbbra is "hat az egy ellen" az állás, vagyis csak az Egyesült Államok mond nemet az egyezményre. Hasonló a helyzet a nemzetközi külkereskedelemben is Washingtonnak a saját gazdaságát védő intézkedései miatt.



A távolság szemmel látható: miközben a többi állam- és kormányfő egymással beszélgetve gyalogolt végig Taormina utcáin, Donald Trump amerikai elnök majdnem mindig egyedül ment, a többiektől leszakadva - jegyezte meg az Il Sole 24 Ore.



A Corriere della Sera szerint Donald Trump a világ vezetőinek találkozóján többet beszélgetett Taormina boltosaival, mint politikus társaival. A lap azonban úgy látta, az amerikai elnök "egy mindenki ellen" magatartása nem más, mint a tőle már megszokott politikai show része. A G7-ek közötti ellentéteket azonban a Corriere is érzékelte, hangsúlyozva, hogy Angela Merkel német kancellár még a szombatra tervezett sajtótájékoztatóját is lemondta, hogy ne kelljen a vitás kérdésekről nyilatkoznia.



A házigazda Olaszország által kidolgozott zárónyilatkozat eredeti változatából nem sok maradt meg - értesült a La Stampa, amely Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének szavaival a mindenkori egyik legnehezebb G7-csúcsnak nevezte a mostani találkozót.



A napilap szerint Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök közvetítőként próbálja "megmenteni" a zárónyilatkozat előre megírt szövegét, hatástalanítva a vitás pontokon felmerülő "aknákat".



A La Stampa szerint azonban ez kompromisszumokhoz vezet az olaszok által remélt akcióterv helyett, például a migráció kérdésében.



Az olasz fél határozott állásfoglalást akart lefektetni a migrációról, konkrét elkötelezettséggel az Olaszországba és Európába érkező áramlat megfékezésére, de erre többek között az USA is nemet mondott. A zárónyilatkozatnak a La Stampában ismertetett változatában megmaradt a migráns nők és a gyermekek védelmére vonatkozó rész, de kiemelt hangsúlyt kapott a nemzeti határok védelme is.



A La Stampa azt írta, a nehezen kialakuló zárónyilatkozat egyensúlyozására született meg pénteken a G7-ek terrorizmus elleni nyilatkozata.

A világ legfejlettebb államainak vezetőit tömörítő G7 csoport kétnapos csúcstalálkozó résztvevői nézik az olasz légierő Frecce Tricolori nevű akrobatacsoportjának bemutatóját a szicíliai Taorminában 2017. május 26-án. (MTI/AP/Luca Bruno)

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Angela Merkel német kancellár, Donald Trump amerikai elnök, Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Abe Sindzó japán, Theresa May brit miniszterelnök és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke (b-j) csoportkép készítésén vesz részt a világ legfejlettebb államainak vezetőit tömörítő G7 csoport kétnapos csúcstalálkozó helyszínéül szolgáló San Domenico Palace Hotelben a szicíliai Taorminában 2017. május 26-án. (MTI/EPA/Ettore Ferrari)

