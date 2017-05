Megnyitották a Duna Arénát

A februárban elkészült Duna Aréna megnyitójával indult a férfi vízilabda Bajnokok Ligája hatos döntőjének szombati helyosztós programja.

2017. május 27. 17:18

Az ünnepélyes eseményen szinkronúszó- és műugró-bemutatót követően Szabó Tünde sportért felelős államtitkár beszédében hangsúlyozta, a Duna Aréna a magyar nemzet közös munkájának az eredménye.



"Magyar mérnökök által megálmodott terveket magyar építészek váltották valóra, és világszínvonalú nemzetközi eseményeknek otthont adva magyar tehetségeink sikereinek színhelye lesz már a mai napon is" - mondta. Hozzátette, a magyarok már többször bizonyították, hogy összefogásuk erejével emberfeletti teljesítményre képesek. - "Ennek rendkívüli példája a Duna Aréna tervezése és megépítése is, amellyel hamarosan az egész világ csodálatát kivívhatjuk, és tudjuk, ez a siker közös, mindannyiunké."



Kitért rá, azért fontos a rangos világesemények megrendezésének támogatása, mert ezek az ország jó hírét viszik a világba.



"Idevonzzák a sportolókat és a sportkedvelő turistákat, munkahelyeket teremtenek, élénkítik a sportgazdaságot és népszerűsítik a sportot" - folytatta Szabó Tünde.



Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos leszögezte, Magyarország úszásban is, vízilabdában is a világ elitjébe tartozik.



"Igazi pólós nemzet vagyunk, reméljük ez bebizonyosodik ma is, amikor először van nemzetközi döntő itt. Hajrá Eger, hajrá Szolnok, hajrá magyarok!" - utalt a férfi vízilabda BL hatos döntőjére, amely a nyári vizes világbajnokság fő helyszínén, a világrekord idő alatt és költségkereten belül elkészült Duna Arénában zajlik. A tornán a ZF-Eger a bronzéremért a nyolcszoros győztes olasz Pro Reccóval, míg a Szolnoki Dózsa-Közgép a fináléban a címvédő horvát Jug Dubrovnikkal mérkőzik.





"Megcsináltuk, sikerült. Budapest készen áll. Minden más felújítás is időben elkészül majd, több és jobb vízfelület áll mindenki rendelkezésére Budapesten a világbajnokság után" - folytatta köszöntőjét. "A Duna Aréna mindannyiunké: otthona a kicsik úszásoktatásának, edzőbázisa a korosztályos és felnőtt vizes sportoknak, büszke helyszíne rangos versenyeknek, és újabb, télen-nyáron nyitott sokmedencés uszodája a nagyközönségnek, a szabadidős sportolóknak. Ezek a fejlesztések a világverseny után is a budapestiek és Magyarország javára válnak és évtizedekig használjuk őket a hétköznapokban" - hangsúlyozta.



Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes szerint fontos, hogy azok, akik akár sportolóként, akár szurkolóként vannak jelen, jó élményekkel távozzanak. Mint mondta, biztos benne, hogy színvonalas sportesemények helyszíne lesz majd a Duna Aréna.



"Budapest az úszósportok Mekkája, ez az aréna pedig olyan uszoda, amely méltó a magyar vízilabda múltjához" - emelte ki Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke. Hozzátette, büszkeséggel tölti el, hogy a fantasztikus létesítményt vízilabda-eseménnyel avatják, ahol ráadásul két magyar csapat is érdekelt az éremcsatározásokban.



Az Aréna építése 2015 májusában kezdődött. Elkészültével jelentősen növekedett a sportolásra, mozgásra alkalmas vízfelület a fővárosban: két 50 méteres medence, egy műugró-medence, egy gyerekmedence valamint egy pezsgőfürdő, konditerem és számos a versenysportokat kiszolgáló helyiség várja a sportolókat. A beruházás kiadásait a kormány 49 milliárd forintban maximálta, amit a megvalósítás során nem léptek túl. Az összegből felépült maga az aréna, valamint a környező műtárgyak, a csaknem egy kilométeres árvízvédelmi gát, a közművek, megvalósult a közlekedésfejlesztés. Ugyancsak e keretből épültek az ideiglenes lelátók, a csatornavédelem, de benne van az aréna vb utáni visszaalakításának és a bontásoknak a költsége, illetve a tartalékkeret is.

A Duna Aréna ünnepélyes megnyitója 2017. május 27-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI