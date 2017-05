Mindenki a „természetes” családban érdekelt

Pénteken és szombaton tartották Budapesten a Családok budapesti világtalálkozóját. Körülbelül harminc országból érkeztek a rendezvényre politikusok, szakértők, civilek és egyházi személyek, hogy a családról, családpolitikáról és gyermekvállalásról tanácskozzanak. Allan Carlson, a találkozó alapítója interjút adott a Kossuth Rádiónak.

2017. május 27. 23:15

Egy márciusban megjelent kutatás szerint 2050-re nagyjából megkétszereződik a 65 év felettiek száma a világon, miközben egyre kevesebb gyerek fog születni. Jelenleg körülbelül 7,3 milliárd ember él a Földön, ebből 617 millió 65 év fölötti. Az Amerikai Népszámlálási Hivatal szerint három évtizeden belül ez a szám megduplázódhat.

Ezekben a napokban tartják Budapesten a Családok budapesti világtalálkozóját. Körülbelül harminc országból érkeztek a rendezvényre politikusok, szakértők, civilek és egyházi személyek, hogy a családról, családpolitikáról és gyermekvállalásról tanácskozzanak.

A program része volt a csütörtöki demográfiai fórum, ahol Orbán Viktor miniszterelnök új, a családokat érintő kedvezményeket jelentett be. A világtalálkozó keretében szombaton rendezik a Várkert Bazárban az “Egy közülünk” Európai Életvédő Fórumot, a Budapesti Kongresszusi Központban pedig folytatódik a családok világkongresszusa. Ez utóbbi konferenciát immár 11-szerre tartják meg különböző országokban.

Mindenki a természetes családban érdekelt

Allan Carlson, a találkozó alapítója a rendezvény történetéről és küldetéséről beszélt a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Mint visszaemlékezett: 1993-ban egy levelet kapott moszkvai szociológusoktól, akik olvasták az egyik könyvét, és úgy gondolták, hogy az amerikai családok helyzetéről szóló meglátásai hasznosak lehetnek azon orosz problémákkal kapcsolatban is, amelyekkel ők találták szemben magukat a kommunizmus összeomlása után. Ilyen volt például a születésszám és a házasságok számának drasztikus csökkenése vagy a halálozások számának növekedése. Számukra úgy tűnt, a családi rendszer darabjaira hullik, holott nem ezt várták azután, hogy a kommunizmus eltűnt.

Hasonló tendenciákat figyeltek meg Észak-Amerikában és Európában is, ezért arra jutottak, szerveznek egy családkongresszust, hogy összehasonlítsák, hol mi történt, mi a közös és mi különbözik az országoknál. Az első konferenciát 1997-ben tartották Prágában, amelyen hétszázan vettek részt – emlékezett vissza Allan Carlson.

„Azt gondoltam, ez egy egyszeri alkalom lesz, de valódi érdeklődést keltett. Más témák is előkerültek, és például az Európai Unió részéről is nőtt a nyomás, hogy legyen közös családpolitika. Sok konkrét dolog is történt, legtöbbjük meglepetésként hatott. Például több száz szervezet született olyan emberektől, akik részt vettek a kongresszuson, több országban politikai mozgalmak alakultak, valamint filmek, dokumentumfilmek, könyvek, kutatások születtek” – idézte fel az alapító.

Allan Carlson elismerte, nagyon sok kritikát is kaptak és kapnak, de azt hangsúlyozzák, ami pozitív. Az üzenetükben a természetes család eszméjét hirdetik. Ez az, amely szilárd, házassággal megerősített, benne van a lehetőség a gyermekvállalásra és a gyerekek felelős felnevelésére.

Szerinte a társadalomban mindenki ebben érdekelt. „Próbálom elmondani még a homoszexuálisoknak is. Mit gondolnak, a jövő homoszexuálisai honnan fognak jönni? Családokban kell megszületniük” – fogalmazott. Allan Carlson mindemellett elismerően szólt a magyar kormány családpolitikájáról.

Több gyermek, magasabb nyugdíj

A csütörtöki demográfiai fórumon felszólalt Demény Pál demográfus is. Mint mondta, az elmúlt 30 évben gyakran elismételtek két családpolitikával kapcsolatos javaslatát. Az egyik a gyermekek szavazati joga, amit szüleiken keresztül gyakorolhatnának. Ez korábban Magyarországon már vitatéma volt.

A másik, hogy a nyugdíjszámításkor az állam vegye figyelembe a felnevelt gyermekeket is. A differenciális nyugdíj ugyanis nemcsak a nyugdíjazás előtti munkateljesítményt tükrözné, hanem beleszámítaná a teljesítménybe a megszületett gyermekek számát is. A több felnevelt gyermek magasabb nyugdíjat jelentene a szülőknek – magyarázta.

A 84 éves szakember az elmúlt közel hat évtizedben az Egyesült Államokban dolgozott. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Pro Familiis díjat vehette át.

hirado.hu - MTI