Tisztes ember addig nyújtózkodik, amíg a takarója ér!

Ennek a költségvetésnek - azon túl, hogy kiszámíthatóságot jelent, azon túl, hogy biztonságot jelent - fontos pillére, hogy nem a hitel ingoványára épít, - hangsúlyozta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában a KDNP álláspontját képviselő politikus.

FÖLDI LÁSZLÓ: - Csak egy pillanatra kapcsolódnék a fiatalok elmenése és itthon tartása témához, és hogy mi lesz a fiatalokkal, hogyha végeznek az egyetemen vagy éppen a középiskolában. Nekem is van két egyetemista gyerekem, bennük is felmerül, hogy mi lesz velünk, hogyha az egyetemet elvégezzük, és én azt szoktam volt mondani: kisfiam, ha jól tanulsz, akkor nyilván meg kell küzdened majd a megfelelő munkahelyen azért, hogy előbbre tudj haladni! Nem fog az öledbe csöppenni mindjárt a milliós fizetés, hanem, igen, ki kell brusztolni, ki kell várni azt a helyet, amikor valóban megfelelő szintre jutsz mind a bérben, mind egyéb területen.

- Ámbátor el kell mondjam, aki valóban emberek között élek, hiszen naponta találkozom sok-sok emberrel, frissdiplomás fiatalokkal vagy éppen az iskolában, ahol ebédelek hétköznap, fiatal kollégákkal, akár idősebb kollégákkal is, hogy az elindított bérfejlesztéssel, ami mondjuk, a közszférában megvan, a pedagógusoknál például, nem elégedetlenek a kollégák, nem elégedetlenek. Nyilván lehetne több, de éppen azt tartom nagyon fontosnak a jövő évi költségvetésnél, hogy ennek a költségvetésnek - azon túl, hogy kiszámíthatóságot jelent, azon túl, hogy biztonságot jelent, fontos pillére, hogy nem a hitel ingoványára épít.

- Én emlékszem 2002-re, amikor például a pedagógusoknál volt 2002 szeptemberétől 50 százalékos bérfejlesztés, arra a három vagy négy hónapra megvolt az állami fedezet, de 2003-tól az önkormányzatok nyakába varrták azt a bérfejlesztést, és nem volt hozzá állami fedezet. Most viszont tapasztalhatjuk, az elmúlt években is már, hogy az állam, a kormány a mindenkori éves költségvetésben garantálja, biztosítja azokat a feltételeket, azokat az összegeket, amelyek a bérfejlesztéshez szükségesek.

- Állítom, hogy ez a jövő évre betervezett költségvetés felelős költségvetés is! Miért állítom ezt? Azért, mert otthon is úgy van az ember, hogy addig nyújtózkodik, amíg a takarója ér, ez kulcskérdés; nem hitelből élni, nem hitelből jóléti társadalmat teremteni, hanem a meglévő forrásokat úgy felhasználni, hogy abból a magyar emberek mindenféleképpen megfelelően tudjanak részesülni. És azt gondolom, hogy pont ez a kormány felelőssége, és ezért felelősségteljes ez a költségvetés, mert - még egyszer hangsúlyozom - nem hitelre épít, hanem a megtermelt javakra épít. Tapasztalhatjuk, hogy az elmúlt hat évben folyamatos fejlődésen ment át a gazdaság, egyre izmosabb, egyre több lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző területeken mind a bér kapcsán, mind pedig egyéb területen tudjunk változtatni és fejleszteni.

- Egy picit szeretnék szólni Pest megyével kapcsolatban is, hiszen Pest megye mint a központi régió része, az uniós forrásból kevesebbet vagy csak minimálisat tudott megszerezni. Ezt a kormány belátta, ezért mintegy 80 milliárd forintos támogatást biztosít Pest megyének, és ezt időarányosan a következő évre tervezett költségvetés is tartalmazza. Természetesen igaz, hogy ez nem fedezi mindazt a pénzhiányt, amit az Unióból meg tudtunk volna nyerni, de a kormány felelőssége és felelősségteljes gondolkodása pont abban van, hogy Pest megyét sem hagyja ki, a Pest megyei polgárokat is igyekszik éppen olyan helyzetbe hozni, mint a más régiókban élő polgárokat, illetve vállalkozásokat.

- Kell szóljak egy picit itt még Pest megyével kapcsolatban az M4-es autópálya építéséről, hiszen elindult az, elindult a tényleges munka az M4-es autóút megépítésénél, és mint ahogy Varga miniszter úr az alapkőletételnél is elmondta, tovább halad ez a program, hiszen elindult a tervezése az abony-szolnoki szakasznak, és jó tárgyalási helyzetben van a kormány a tekintetben, hogy az abony-fegyverneki szakasz is megépülhessen a következő időszakban. Ez ennek a területnek, ennek a régiónak kulcshelyzetet teremthet, hiszen vállalkozások bővítését és egyéb fontos fejlesztést vagy fejlődést várunk.

- Mint négygyerekes apa és több unokával rendelkező nagyapa szeretnék arról is szólni, hogyan néznek ki a családok ma Magyarországon, és hogy a jövő évi büdzsé milyen lehetőséget biztosít a családoknak. Hittel vallom és meggyőződéssel hirdetem, hogy ilyen mérvű családtámogatási rendszert én még nem éltem meg és nem tapasztaltam, nemcsak Magyarországon nem, hanem Európa más államában sem. Én emlékszem még tanárkoromból, hogy mennyibe került például két-három gyerekes családnak a tankönyv, amikor volt a beiskolázás és a tankönyvosztás augusztusban, és mondjuk, egy háromgyerekes családnál vagy két gyereket iskolába járató embernél 15-20, adott esetben 25 ezer forintot is jelenthetett a tankönyvek megvásárlása. Na most, hogyha ez a költségvetés tartalmazza azt, hogy jövőre az 1-9. évfolyamon lesz - ami azt jelenti, hogy felmegy a középiskolai szintre - tankönyvtámogatás, ez óriási dolog.

- A másik kulcskérdés az a majdnem 80 milliárd forint, amit az étkezési támogatásra kíván fordítani ez a költségvetés-tervezet. Amikor egy iskolában hat-hétszáz gyerek étkezik, és a hétszáz gyerek étkezési térítési díját tekintve négy-ötszáz gyakorlatilag ingyen eszik, egy-kétszáz meg kedvezményesen eszik, ez döbbenetes mértékű támogatás, és azt gondolom, hogy nem lehet ma Magyarországon és nem is lesz Magyarországon olyan gyermek, aki éhezik vagy éhezni fog a következőkben.

- Fontosnak tartom az adókedvezmények kérdését is ebben a témában. Konkretizálom: egyik munkatársamnak három gyereke van, pedagógusfeleség, pedagógusférj, gyakorlatilag nem fizet adót. Mi ez, ha nem támogatás? Tehát meggyőződésem, hogy jó úton járunk akkor, amikor a költségvetésben ilyen tételeket írunk le, ami kézzelfoghatóan támogatja a családot, a gyermeket vállaló fiatalokat, szülőket.

- A másik ilyen kérdés a nyugdíjak kérdése. Nem kívánok ebbe belemenni, mert nem vagyok szakértője a témának, csak megint gyakorlati tapasztalatból mondom: a mi szüleink élnek még, és hál’ Istennek, nyugdíjasok, és köszönök szépen, jól vannak. Amit kapnak nyugdíjemelést, annak nagyon örülnek, jó beosztással meg tudják oldani az életüket, hiszen őket is érinti a rezsicsökkentés, kevesebb vízdíjat, kevesebb csatorna-, kevesebb gázdíjat fizetnek, és ha összeadjuk a kettőt, akkor már az ő büdzséjük is pozitív.

- Összességében tehát azt mondhatom: a jövő évi költségvetés reális költségvetés, jól szolgálja mind a vállalkozások, mind pedig a magyar emberek céljait. Arra kérem tisztelt képviselőtársaimat: támogassák szavazataikkal is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József