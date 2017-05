Nem kevés lendülettel

KDNP: Milyen útfejlesztések várhatók a Dunakanyar bal partjának térségében? MSZP: A kéményseprési piac lenyúlására készülnek? Jobbik: Kinek, mit és miért engedett el tavaly a NAV? LMP: Miért beszél a kormány a munkából élők költségvetéséről, amikor sorra veri át a dolgozókat? Fidesz: Milyen hazai támogatásokkal segítette a kormány a lakosság energiatakarékossági beruházásait?

2017. május 28. 11:21

Különös pillanatok kísérték e héten is a Tisztelt Házban az egyszerű ”mezítlábas” kérdések műfaját. A képviselők zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végezték, mégis fontos szereplésnek számított, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeztek a kormány jeleseihez. A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. A válaszok sem voltak ”piskóták”!

Híven a hagyományokhoz hangos bekiabálások, zajok kísérték. Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve, csak a tapsokat jelezve – tallóztunk.

Milyen útfejlesztések várhatók a Dunakanyar bal partjának térségében?

RÉTVÁRI BENCE, (KDNP): - Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Örülök, hogy mindenki derűs ezektől a fejlesztésektől, hiszen Váctól Szobig, Nagymarostól Nagybörzsönyig a Dunakanyar bal partjának térségében élők számára különösen fontos, hogy a helyi közlekedés, a fővárosban dolgozók napi ingázása, a turistaforgalom és az átmenő forgalom jól megférjen egymás mellett.

- Fontos, hogy akár a városokba, akár a falvakba, akár a Felvidékre vagy éppen a börzsönyi, Duna-parti kirándulóhelyekre tart valaki, hamar céljához érjen a helyi lakosok és a környezet terhelése nélkül vagy annak minél kisebb terhelése mellett. Forgalom pedig van, köszönhetően az egyre pezsgőbb Vácnak, a közeli Budapestnek, a régió turisztikai vonzerejének és a parassapusztai határátkelőnek. Nem csoda, hogy az itt élők szeretnék mind jobban megismerni a régió úthálózatának fejlesztésére irányuló intézkedéseket.

- Különösen fontos a fővárost Váccal és a parassapusztai határátkelővel összekötő M2-es autópálya és 2-es főút ügye. Nagy előrelépés volt az, hogy 2010-et követően az E77-es európai főútvonal részét képező út egyre több szakaszát bővítették kétszer kétsávosra. Külön öröm az, hogy mindezt a környezet, az időközben kijelölt vízbázisvédelmi területek megóvásával tették. A főváros és Vác közötti szakaszból azonban jelenleg 13,4 kilométernyi hossz kétszer egysávos még csak. Ha ezeket is kibővítenék, akkor az egyszerre tenné lehetővé a Duna menti települések átmenő forgalmának csökkenését és az M2-esen közlekedők, köztük sok ezer, naponta a munkahelyére ingázó ember gyorsabb és biztonságosabb haladását. Hasonlóan fontos, hogy a fővárosból és az ország más tájairól, sőt a Szlovákiából, Felvidékről érkező kirándulók könnyen, de a térségben élők nyugalmát és közlekedését nem zavarva jussanak el a Duna-part páratlan szépségű pihenőhelyeire vagy fedezhessék fel a Börzsöny szépségeit.

- Miniszter Úr! A kormány programjából tudjuk, hogy folyamatos és kiemelt célja az úthálózat javítása. Erre mintegy 3000 milliárd forint biztosított, főleg itthoni forrásból, ez 1200 kilométer út megújulását jelentheti. Kérdezem:

- Számíthatnak-e a régiókban élők más, az alsóbb rendű utakat is érintő fejlesztésekre, illetve az M2 fejlesztésére? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SESZTÁK MIKLÓS, (Nemzeti fejlesztési miniszter): - Képviselő Úr! Az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakaszának fejlesztése a kormány 2020-ig tartó időszakra szóló középfejlesztési terveit rögzítő kormányhatározatban nevesített beruházás.

- A kivitelezői szerződést idén februárban aláírták, a munkaterületet a vállalkozó áprilisban átvette. A projekt befejezését 2019-re tervezik. Az M2 Vác-Hont-Parassapuszta-országhatár közötti szakaszának előkészítése és megvalósítása a középtávú tervekben szerepel. A Váctól az országhatárig terjedő szakasz előkészítése folyamatban van, a szlovák féllel megkezdtük az egyeztetéseket a híd tervezett teherbírásáról. A kivitelezés a 2021 és 2024 közötti időszakban várható. A térségben új határ menti kapcsolatok kialakítását is tervezzük, az Ipolydamásd-Helemba közötti Ipoly-híd építésének előkészítése folyamatban van, a kivitelezés megkezdését 2018-ra, befejezését 2020-ra tervezzük. A Drégelypalánk-Ipolyhídvég közötti híd esetében a projekt előkészítése és tervezése zajlik. Az Őrhalom-Ipolyvarbó hídra vonatkozó engedélyezési és kisajátítási tervek előkészítése folyamatban van, a kivitelezés megkezdése 2018-ban, befejezése 2019-ben várható.

- A térség közlekedési helyzete a következő években nem csak a közúti beruházások eredményeként javul. A váci vasútvonal és a vasútállomás felújítása után az első emeletes motorvonatok 2019 tavaszára tervezett forgalomba állításával tovább nő a kötöttpályás szolgáltatások színvonala is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

A kéményseprési piac lenyúlására készülnek?

HERINGES ANITA, (MSZP): - Államtitkár Úr! Az Orbán-kormány az elmúlt években szinte hadat üzent a kéményseprésnek is. A kéményseprő-vállalkozásokat először ellehetetlenítették, később törvényt hoztak arról, hogy a lakossági ügyfelek ellátását mindenhol az állami katasztrófavédelem veszi át. Mindezt álságosan a lakossági kéményseprés ingyenessé tételével indokolták, miközben nyilvánvaló, hogy a sormunkák ingyenességét totális államosítás nélkül is biztosítani lehetett volna.

- Két éve az államosításról szóló törvény vitájában még azzal áltatták a kéményseprőket, hogy a közületi, üzleti fogyasztók kéményeinek ellenőrzése, tisztítása a jövőben is megfelelő piacot jelenthet majd nekik. A szakszervezet által nyilvánosságra hozott információkból azonban úgy tűnik, hogy ismét hazudtak. A szakszervezet tájékoztatása szerint hirtelen a semmiből felbukkan majd egy új magánvállalkozás, ami meglepő módon éppen most készül betörni a töredékére csökkentett piacra. A cég mögött pedig a szakmabeliek szerint az állami katasztrófavédelemhez kötődő személyek állnak. Sőt, a szakszervezet dokumentumokkal tudja igazolni, hogy a katasztrófavédelem kéményseprői munkaidejükben, az állam által beszerzett eszközökkel dolgoznak ennek a piacra lépő magáncégnek.

- A fideszes tempót ismerve mindez sokakban felkelti a gyanút, hogy az adófizetők pénzéből most építenek fel egy új vállalkozást a haverok számára. Az adóforintokból így lesz magánvagyon-gyarapító profit, miközben a többi, túlélésért küzdő vállalkozás majd becsukhatja a boltot, és rengeteg munkahely szűnhet meg. Kérdezem:

- Indítottak-e vizsgálatot a nyilvánosságra került információk alapján?

- Az ügyet alaposabb vizsgálatra érdemesnek tartják, vagy kifejezetten helyeslik egy új gazdasági szektor lenyúlását? (Taps az MSZP soraiból.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! A kéményseprőipari szolgáltatás átalakítása óta, illetve a rezsicsökkentéshez kapcsolódó, a lakosság számára ingyenes kéményseprés kialakítása óta önök már annyi mindent mondtak, annyi mindent összehordtak és kitaláltak, hogy lassan egy vicckönyvbe is összerakható lenne! Kezdték azzal, hogy nem lesznek kéményseprők, akik elvégzik ezt a munkát. Kezdték azzal, hogy majd közfoglalkoztatottak végzik ezt a munkát. Folytatták azzal, hogy nem lesznek ehhez eszközök, nem lesz mivel végrehajtani a sormunkákat.

- Megnyugtatom képviselő asszonyt: minden riogatás ellenére azokon a területeken ‑ és ezt is rosszul tudja egyébként, nem minden településen végzi a katasztrófavédelem a kéményseprést, vannak olyan területek, ahol még érvényes szerződések alapján nem a katasztrófavédelem végzi a lakosság számára ezt a szolgáltatást, de mindenhol ‑, ahol a katasztrófavédelem végzi a szolgáltatást, pontosan, előretervezhetően, szakszerűen végzik a szolgáltatást. Míg korábban gyakorlatilag nagyon sok helyen elmondták az állampolgárok, hogy a kéményseprés nem másból állt, mint a díj behajtásából, ma mindenhol tapasztalhatjuk, hogy a szükséges munkát a kéményseprők végre is hajtják.

- Képviselő Asszony! A felvetett kérdésre azt tudom válaszolni konkrétan: valóban van egy új vállalkozás, amelyet egyébként a katasztrófavédelem megbírságolt, hiszen engedély nélkül kezdte a tevékenységet. Semmi köze nincs a katasztrófavédelemnek vagy az államnak vagy bárkinek az állami szférából e cég beindításához. Tehát nem kapcsolódik a katasztrófavédelemhez!

- Arról is tájékoztatni tudom, hogy a szükséges vizsgálat megtörtént. Itt ön többes számban beszélt, de egy esetben volt egy olyan tanúsítvány, amelynek kapcsán a kéményseprést végző munkatárs, miközben a sormunkát elvégezte, azt követően kiállított egy számlát egy cég nevében is, amely cégnél másodállásban dolgozott. Az ezzel kapcsolatos eljárást a katasztrófavédelem lefolytatta, és ilyen eset nem fordulhat elő! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Kinek, mit és miért engedett el tavaly a NAV?

STAUDT GÁBOR, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A napokban számolt be a sajtó arról a tényről, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tavalyi évben 637 milliárd forintnyi követelésről mondott le, amelyet azzal indokolt, hogy már nem számít annak behajtására, ezeket a tartozásokat bizonyosan nem tudják behajtani a jövőben. Ezt a tényt egyébként az adóhivatal 2016-os évkönyvében található adatok alapján tették közzé.

- Amennyiben megnézzük az előző éveket, 2013-ban 57 milliárd forintot, 2014-ben 70 milliárd forintot, 2015-ben pedig 157 milliárd forintot engedtek el, vagyis a számok tükrében a tartozások elengedésének összege folyamatosan és nagymértékben növekszik. Emellett meg kell említeni azt a tényt is, hogy a NAV a tavalyi évben feleannyi felszámolást kezdeményezett, mint 2015-ben, ezeknél a cégeknél az adótartozás összege 208 milliárd forintot tett ki. Fontos azt is leszögezni, hogy a tavaly elengedett 637 milliárd forint közpénz, vagyis az lett volna, ha sikerült volna egyáltalán behajtani.

- Államtitkár Úr! Az említett tények alapján jogosan merül fel az érdemi válaszra váró kérdés:

- Mi indokolta a tavalyi évben a rekordmértékű tartozásról való lemondást a NAV-nál?

- Érdekelne az is, hogy pontosan ki jogosult dönteni ezekben az ügyekben?

- Ki fogja viselni a politikai felelősséget, ha a jövő évi kormányváltás után kiesnének a csontvázak a szekrényből, és kiderülne, hogy haveri cégek olyan tartozását is elengedték, amelyek egyébként behajthatóak lettek volna? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára már 1991-től a XLIX. csődtörvény lehetővé teszi a követeléslemondás intézményét. Azonban ezzel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hosszú éveken keresztül nem élt, mígnem 2014-ben történt egy törvénymódosítás, amely lehetővé tette, hogy eredménytelen végrehajtás esetén a nyilvántartásból a követeléseket törölni lehessen, hiszen ezek a követelések azok, amelyekben lényegében semmi, nulla a megtérülés, ugyanakkor pedig azok nyilvántartás-kezelése, a behajtási intézkedés megtétele a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak jelentős költséget jelentett.

- 2014-et követően az Állami Számvevőszék is vizsgálatot folytatott. 2015 márciusában kész lett a jelentés, az is egyértelműen kimondta, hogy az adóhivatalnak kezelni kell ezeket a követeléseket, és teljesen lehetetlen helyzet az, hogy csak évről évre növeli lényegében az olyan követelések előírását, amelyek megtérülésére nem lehet számítani. Nos, ennek hatására, mivel az új szabályozók hatályba léptek, a 2014-es, 2015-ös és 2016-os felgyülemlett követeléseket és a 2014 előttieket írta le a felszámolás alatt lévő cégek esetében lényegében 2016-ban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ezért lett az előző évekhez képest jelentősebb összeg ez.

- Képviselő Úr! Ami pedig a politikai megjegyzését illeti, ha annyira vizsgálódni akar a köztartozások eltüntetését illetően, javaslom önnek, hogy Volner János frakciótársánál kezdje, azoknál a cégeknél, amelyeket frakciótársa cégtemetőbe értékesített, és ezután folytassa a vizsgálatot! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért beszél a kormány a munkából élők költségvetéséről, amikor sorra veri át a dolgozókat?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Államtitkár Úr! Nagyon kitartó vagyok, ha a köztisztviselőkről van szó, úgyhogy szeretném leszögezni: ha a jövő évi költségvetés a munkából élők költségvetése volna, akkor önök nem halasztották volna el újabb egy évvel a közszolgálati dolgozók béremelését! Ugyanis volt egy terv, amelyet önök nem tartanak be! Az állami tisztviselőkről szóló törvény alapján önök az eredeti tervek szerint több ütemben emelték volna a béreket: 2016 júliusában a járási hivatalok szintjén, 2017 januárjától a megyei szintű dolgozóknál, és talán 2018 elejétől a központi államigazgatásban dolgozók esetén. Ezt a hármat önök most egyetlen tollvonással eltolják 2019. január 1-jére, és akkor higgyen önöknek mindenki!

- Ez azt jelenti, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselők számára a kormány 2018-ra egyáltalán nem tervez új életpályamodellt, béremelést. Ezek az emberek tizedik éve ugyanazért a bérért dolgoznak, ami kifejezetten a középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók számára tarthatatlan helyzetet hoz létre. Az ő bérük évek óta a bérminimum szintjén van. Ez hosszú éveken keresztül a dolgozói szegénység állapotát jelentette ezen dolgozók számára!

- Egyébként ezt a halasztást azért is tartjuk felháborítónak, mert önök közben írtak egy kormányhatározatot, amit el is fogadtak, és ebben az van, hogy a felpörgetett uniós kifizetésekért úgynevezett extrabónuszt kaptak egyes minisztériumi dolgozók, volt, aki 36 havi fizetést vihetett haza, mások 24 havi bért. Eközben azok, akik nem vesznek részt ebben az uniós pénzosztogatásban, újabb éveket várhatnak a béremelésre!

- Államtitkár Úr! Azt látjuk, hogy miközben önök a munkából élőkről beszélnek, egyszerűen nem hajtják végre a törvényben biztosított életpályát és béremelést a közigazgatás minden szintjén. Ez is csak azt mutatja, hogy a kormány, Lázár János, illetve önök, miniszterek és államtitkár urak, egyszerűen semmibe veszik a kormánytisztviselők munkáját! Nagyon jól mutatja, hogy hogyan gondolkodnak az emberekről: elvették tőlük a munkaszüneti napot is, most pedig a béremelés halasztásával még egyet rúgnak beléjük!

- Államtitkár Úr! Több tízezer emberről beszélünk! Kérem, válaszoljon nagyon egyértelműen!

- Megadják-e jövőre a központi államigazgatásban dolgozóknak az életpálya szerint járó béremelést vagy nem? (Staudt Gábor tapsol.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! A kormány célja az, hogy a gazdasági teljesítmény javulása eredményeként a munkavállalók mind szélesebb körében saját maguk is közvetlenül érezhessék azt, hogy a gazdasági környezet fejlődik. Ez azt jelenti, hogy ahol és amikor lehetett, a béremelést szorgalmazta a kormányzat, vagy közvetett módon, vagy közvetlenül. Közvetlenül a közszférában dolgozók béremelését jelentheti az általam megfogalmazott.

- Képviselő Asszony! A 2018-as költségvetésitörvény-javaslat biztosítja az eddigi, a közoktatásban, a felsőoktatásban, az egészségügyben, a szociális, a kulturális ágazatban, a fegyveres és rendvédelmi szerveknél, az igazságügyi szerveknél, az adóhivatalban, valamint a kormányhivatalokban végrehajtott, jelentős béremelések fedezetét. A kormánytisztviselők közül tavaly és az idén a teljes kormányhivatali állomány ‑ több mint 36 ezer fő ‑ illetményemelésben részesült. Az illetményemelés átlagos mértéke a járási hivatalokban 47 százalékos, megyei szinten pedig 31 százalékos volt. Az illetményemelés differenciáltan valósult meg, ami következtében a középfokú, tehát érettségi vizsgával rendelkező és az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló tisztségviselők részesültek a legnagyobb mértékű béremelésben.

- A központi közigazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében a kormány azt javasolja, hogy az életpályaprogram keretében az illetmények rendezésére ‑ ahogy ön is mondta ‑ a korábban tervezett 2018 eleji időpont helyett egy évvel később, 2019. január 1-jétől kerüljön sor. Persze hangsúlyozottan meg kell említeni, hogy az egyes minisztériumok és más érintett intézmények a jelenlegi feltételek között élhetnek az illetményeltérítés lehetőségével és az anyagi ösztönzés más lehetőségeivel, tehát elvileg ezek az anyagiak rendelkezésre állnak akkor, amikor egyéneknek az illetményemeléséről szó lehet! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Milyen hazai támogatásokkal segítette a kormány a lakosság energiatakarékossági beruházásait?

BÁNKI ERIK, (Fidesz): - Miniszter Úr! A 2010 utáni kormányzás idején a kezdetektől eredményesen képviselték a klímaváltozással kapcsolatos hazai és nemzetközi ügyeket, amihez ezúton is külön gratulálok! Ennek köszönhető többek között, hogy az üvegházhatású gázok csökkentése terén az Európai Unión belül az egy főre eső legkisebb kibocsátások tekintetében az élmezőnyben vagyunk.

- A párizsi klímaegyezményben elfogadott és az Európai Unió által is előírt, 2030-ig szóló, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40 százalékos csökkentését az 1990-es szinthez képest már most megközelítettük. Közismert tény, hogy az úgynevezett fosszilisenergiahordozó-alapú energiafelhasználás erős korrelációban áll az üvegházhatású gázok, leginkább a szén-dioxid kibocsátásának mennyiségével. A legjobb ismereteim szerint az Európai Unió szabályainak megfelelően a szén-dioxid-kvóták meghatározott részével a kormány rendelkezhet, illetve kereskedhet, amelyeket az Unió megfelelően szabályozott piacán értékesíteni tud.

- Az értékesítésből származó bevételek 25 százalékát jogszabályban rögzített módon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogosult felhasználni. Az üvegházhatású gázok csökkentése terén a legjobb beruházások közé tartoznak az energiahatékonyságra és a megújuló energiák felhasználására irányuló fejlesztések. Ezek különösen fontosak akkor, ha hozzájárulnak a lakosság optimálisabb energiafelhasználásához, emellett csökkentik a családok rezsiköltségeit. Nem beszélve arról, hogy nagyban hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak csökkentésével összefüggő hazai és nemzetközi összefogás sikeréhez.

- Miniszter úr! Az előbbiek kapcsán kérdezem öntől, milyen hazai támogatásokkal segítette a kormány a lakosság energiatakarékossági beruházásait.

- Milyen formában és milyen eredménnyel használták fel a szén-dioxid-kibocsátási kvóta bevételeiből megszerzett források minisztériumra eső részét?

- Melyek voltak a legfőbb eredmények az elmúlt években?

- Milyen fejlesztésekkel, pályázatokkal segítette eddig a kormány a családok energiatakarékossági beruházásait, és milyen tervei vannak e területre vonatkozóan a következő időszakra? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SESZTÁK MIKLÓS, (Nemzeti ejlesztési miniszter): - Képviselő Úr! A kormány a kvótabevételekből olyan programokkal támogatja a magyar családokat, amelyeknek köszönhetően a háztartások energiafelhasználása érzékelhető módon csökken. E forrásokból indítottuk el 2014-ben az „Otthon melege” programot. A népszerű pályázatok eddig mintegy 120 ezer háztartás energetikai korszerűsítését tették lehetővé 23 milliárd forintnyi támogatással.

- A sikeres program 2017-ben is folytatódik, további 5,6 milliárd forint értékben jelennek meg az idén új alapprogramok. A családi házak és a társasházi lakások fűtés-korszerűsítését segítő alapprogramot márciusban hirdettük meg 3,5 milliárd forintos keretösszeggel. E kiírásban új kondenzációs kazán beépítéséhez, a kazáncsere kiegészítő költségeihez igényelhető vissza nem térítendő támogatás, amelynek maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 40 százaléka, de legfeljebb 700 ezer forint. A pályázatokat elektronikus úton 2017. július 6-ától lehet majd benyújtani.

- A háztartási nagygépek energetikai megtakarítást eredményező cseréjét célzó alapprogramot néhány hete jelentettük be, 600 millió forint keretösszeggel, személyenként és lakásonként egy hűtő-fagyasztó készülék vagy mosógép, mosó-szárító gép cseréjéhez igényelhető maximum 25-45 ezer forint vissza nem térítendő támogatás. A pályázatokat augusztusban régiónként eltérő időpontokban elektronikus úton lehet majd benyújtani.

- Még egy alapprogramot szeretnénk meghirdetni az idén: elavult gázkonvektorok cseréjét fogjuk még biztosítani másfél milliárd forintos keretösszeg erejéig. Azt tudjuk kijelenteni, hogy egy háztartás az elavult nagygépek cseréjével akár 20 ezer forintot, míg a lakóépületek korszerűsítésével 150-180 ezer forintot is megtakaríthat éves rezsikiadásain. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Bartha Szabó József