Új lehetőségek az Erzsébet-programon belül

Három új lehetőség nyílik meg az Erzsébet-programon belül, vasárnaptól a nagyszülők és az unokák, az egyszülős családok, valamint a két gyermeket nevelő családok is jelentkezhetnek az Erzsébet-programra - jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára gyereknapon, vasárnap, a Családok budapesti világtalálkozójának záró rendezvényén.

Utoljára frissítve: 2017. május 28. 15:01

2017. május 28. 14:31

Az államtitkár hozzátette: a nagyszülők és az unokák pályázat keretében tölthetnek együtt egy hetet az Erzsébet-program keretein belül. A másik lehetőség az egyszülős családokat célozza, az is pályázhat, aki egyedül neveli gyermekét vagy gyermekeit, és a kétgyermekes családok is jelentkezhetnek a programba - mondta Novák Katalin.

Mindhárom esetben vasárnaptól lehet beadni a jelentkezéseket - közölte az államtitkár.



Novák Katalin kiemelte: a turizmusban a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ) együttműködve meghirdetik a családbarát turizmust. A kormány azt akarja elérni, hogy minden vendéglátóhelyen, szállodában legyenek tekintettel a kisgyermekkel vagy nagyszülőkkel érkezőkre. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány arra törekszik, hogy jövőre a turizmus is valóban családbarát legyen.



Emlékeztetett arra is, hogy 2018 Magyarországon a családok éve lesz. Novák Katalin bízik abban, mindenki érezni fogja majd, hogy Magyarországon a családok vannak a középpontban.



A vasárnapi budapesti gyermeknapi fesztivál szakmai partnere az MTÜ, kiemelt partnere a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. A fesztivál védnöke Novák Katalin.

Balog: reklámmentessé válik az M2 a gyermekműsor-sávban

Reklámmentessé válik június elsejével az M2 gyermek- és ifjúsági csatorna abban az idősávban, amikor a legkisebbeknek szóló műsorokat sugározza. Ezt a gyereknapon, a Családok világtalálkozója vasárnapi rendezvényén jelentette be az emberi erőforrások minisztere.

Balog Zoltán hangsúlyozta: a kormány célja az, hogy sok más ágazat mellett a média is gyermekbarát legyen, s ebben a közmédiának is fontos szerep jut. Mint mondta, már most is külön figyelmet kap, hogy az M2 e programsávjának kínálata erőszakmentes műsorokból álljon.



A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az M2 reklámmentessé tétele a közmédia vállalása, nagy mérföldkő, amelyet örömmel jelentettek be éppen a gyermeknapon.



Balog Zoltán a tájékoztatón arról is beszélt, hogy a családbarátság az egész országra kiterjedjen, annak lényeges pontja, hogy a kormány is családbarát legyen; erre törekednek. Hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök által a napokban bejelentett támogatások azt jelentik, hogy jövőre 200 milliárd forinttal "több lesz a családok számára elérhető".

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Családok világtalálkozója rendezvényen Budapesten, az Andrássy úti nagyszínpadon 2017. május 28-án. MTI Fotó: Kovács Attila



Ezzel megközelítjük a GDP öt százalékát, és első helyet fogunk elérni az Európai Unión belül. Bízom benne, hogy ezek az intézkedések jelzik, hogy a kormánynak a családok fontosak, és hogy családbarát kormányzás útjára szeretnénk lépni, és azon szeretnének előrehaladni - fogalmazott a miniszter.



Balog Zoltán hozzátette: hétfőtől indul az M2 Hetedhét kaland című, tudományt, kultúrát, környezetvédelmet és szórakozást ötvöző, saját gyártású produkciója.

A GDP-arányos családtámogatásban az élvonalba tartozunk

Magyarország a GDP-arányos családtámogatás alapján az OECD-országok élvonalába tartozik – mondta Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Ismertette, az OECD-országok átlagos GDP-jük 2,5 százalékát fordítják családtámogatásra, Magyarország annak mintegy 5 százalékát.

Véleménye szerint a családbarát országhoz kellenek a családokat segítő, támogató stabil jogszabályok, intézkedések, szolgáltatások, lehetőségek, valamint egyfajta mentalitás: a családokhoz kötődő értékek következetes elismerése és képviselete. Az államtitkár a felvételről sugárzott interjúban azt mondta: számára az utóbbi azt jelenti, „nem megbélyegezzük egymást, hanem elfogadjuk az egyéni döntéseket, és általában értékeljük, ha valaki igent mond az életre, (…) és képes a közösségre is gondolni”.

Novák Katalin hozzáfűzte: „nem mondom, hogy megérkeztünk, hogy ezzel már rendben vagyunk Magyarországon”, de meggyőződése szerint a magyarokban „legmélyen, belül megvan a családok tisztelete, szeretete”.

