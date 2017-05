First Ladyk asszonykórusa

Titokzatos öltönyös alak tűnt fel a First Ladyk csoportképén.

A NATO-csúcs utáni csütörtöki csoportképre behívták a luxemburgi, nyíltan meleg kormányfő férjét, Gauthier Destenay-t is. Úgyhogy ő is ott mosolygott Melania Trump, Brigitte Macron, vagy épp a török first lady, Emine Gulbaran Erdogan mellett.