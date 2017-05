Ortodox pünkösd a Bazilikában

Június 11-én Palya Bea, Szokolay Dongó Balázs és a Szent Efrém Férfikar

Június 11-én, vasárnap 20 órakor az Ortodox Pünkösd alkalmából a Szent István Bazilikában három földrész - Afrika, Ázsia és Európa - szakrális zenei hagyományából állítja össze programját a Szent Efrém Férfikar és Palya Bea, a sokoldalú és kivételes zenei adottságú énekenő. Pünkösd a nyelvek ünnepe: tucatnyi különféle nyelven csendülnek hát fel a spirituális dalok, imák, himnuszok ezen az estén, a világ különböző népeitől, különböző korokból – s mégis egyazon pünkösdi lelkülettel. Szokolai Dongó Balázs csodálatos fúvós hangszereivel csatlakozik. Palya Bea új dalaiból is énekel majd.

2017. május 29. 09:37

Tíz éve zenélt először együtt Palya Bea és a Szent Efrém Férfikar: a Harmonia terrena c., Árpádházi Szent Erzsébetről szóló misztériumjátékot a Budapesti Tavaszi Fesztiválon mutatták be, majd magyar és német fesztiválokon is többször előadták, nagy sikert aratva.

Szokolay Dongó Balázs is tíz éve találkozott a férfikarral. Akkor elkezdtek dolgozni a Bartók & folk projekten, a nagy géniusz összes férfikarát népzenei környezetükben bemutató programjukon, mely 2015-ben egy nagy sikerű CD-ben öltött testet, a BMC kiadásában. A tekintélyes brit szaklap a Gramophone így ír róla: Az egész cd a népi és a műzene lebilincselő összehangzását nyújtja, amely olykor magával ragadó, máskor provokatív." (Richard Whitehouse – Gramophone, 2015) A Bartók-programot azóta itthon és külföldön is nagy sikerrel játsszák.

Palya Bea és Dongó – tíz éve állandó zenésztársak: különböző hangversenytermek színpadok, fesztiválok, lemezek ünnepelt sztárjai. Itt volt hát az ideje, hogy a szálak összeérjenek: s ez most a Szent Efrém Férfikar Orientale lumen (Kelet világossága) sorozatában meg is valósul: 2017. június 11-én este 8 órakor a Szent István Bazilikában, az ortodox Pünkösd ünnepéhez kötődő műsorban együtt lépnek majd föl.

Pünkösd a nyelveken szólás ünnepe. Nyolc különböző nyelven szólalnak meg a dalok, a himnuszok, az imák, s Dongó csatlakozik ezekhez csodálatos fúvós hangszereivel és – ahogy már hagyománnyá vált – a közönség is be tud kapcsolódni két közös énekbe. Ógörög és ószláv motetták, héber zsoltár, jiddis könyörgés, latin misetétel, cseh és bolgár ballada, hindi vallásos dal – igazi pünkösdi lelkület tölti be a gyönyörű Szent István Bazilikát ezen a vasárnap estén. A vallásos folklór mellett Palya Bea új dalaiból is énekel, s kiváló magyar mesterek (Dukay, Jeney, Szokolay) kompozíciói is elhangzanak.

