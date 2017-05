Kósa: Az Európai Parlament egy terroristát vett védelmébe

A szocialisták miniszterelnök-jelöltjének bevándorlás-politikájáról, valamint az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatáról is szó volt hétfőn az Országgyűlésben a napirend előtti felszólalások között.

2017. május 29. 18:01

Kósa Lajos, a kormánypárt frakcióvezetője az Európai Parlament (EP) magyar szocialista képviselők által is megszavazott határozatára emlékeztetett, amely szerinte egy terrorista mellett állt ki azért, hogy Magyarországot bántsák. Emlékeztetett: Ahmed H. 2015 szeptemberében a röszkei támadás egyik szervezője volt és rendőröket dobált kövekkel, amiért a Szegedi Törvényszék el is ítélte 10 év fegyházra és végleges kiutasításra, terrorizmus bűncselekményével. Közölte azt is: amikor Ahmed H.-t elfogták, hét útlevél volt nála, mindegyikben schengeni vízummal, holott ő maga legálisan is beléphetett volna az unióba. Kósa Lajos szerint egész Európának meg kellene döbbennie, hogy az EP azért ítél el egy országot, mert az feltartóztatott egy terroristát. Ezzel az EP a terrort veszi védelmébe, amelynek elejét kell venni – fogalmazott.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint Manchesterben valóban szintet lépett a terrorizmus azzal, hogy gyermekek életét vették el, mindez pedig bizonyítja a súlyos kockázatokat. A terrort nem fogjuk a mindennapok részeként elfogadni – hangsúlyozta. Ahmed H. 2015-ben kövekkel támadt a magyar rendőrökre, ami Magyarországon bűncselekmény – hangsúlyozta, felháborítónak nevezve, hogy a magyar baloldali képviselők is megszavazták a határozatot.„ Az MSZP, a Gyurcsány-párt és a Párbeszéd a magyar rendőrök helyett Ahmed H. oldalára állt” – jelentette ki.

Arra szólította fel az MSZP-t: még ma vonják kérdőre Botka Lászlót a terveiről.

KDNP: a baloldal veszélyezteti Magyarország biztonságát

Hollik István (KDNP) Botka Lászlónak, az MSZP miniszterelnök-jelöltjének szavaira emlékeztetett, aki azt mondta, nem építették volna meg a határkerítést, és azon lesznek, hogy minél hamarabb lebontsák azt. Emlékeztetett a manchesteri merényletre, és hozzátette az unió továbbra sem tud gátat szabni a migrációnak. Egyre többen látják be a határok védelmének szükségességét és azt, hogy összefüggés van a bevándorlás és a terrorizmus között.

Szerinte a baloldal továbbra is bevándorláspárti, és nem a magyarok érdekeit képviselik Brüsszelben, hanem Brüsszelt Magyarországon. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt: Botka László már korábban is hitet tett a bevándorlás mellett, amikor azt mondta: Szeged város lakosságát egyáltalán nem zavarták a menekültek. Ezzel több millió magyarral ment szembe, akik nem kérnek a tömeges bevándorlással – emlékeztetett a népszavazás és a konzultációk eredményére. Arra szólította fel az MSZP-t, mondja meg, mit gondol Botka László kerítésbontó álláspontjáról. Azt is kérdezte: Botka László Brüsszelben is a kerítés elbontásáról fog tárgyalni?

MTI