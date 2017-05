100 éve született John F. Kennedy

Minden idők egyik legnépszerűbb és legfiatalabb amerikai elnöke, a száz éve, 1917. május 29-én született John F. Kennedy az Egyesült Államok harmincötödik elnökeként 1961 és 1963 között volt a Fehér Ház lakója. A hidegháború egyik legnehezebb időszakában hivatalba lépett, rendkívül tehetséges és nagyreményű elnök 1963. november 22-én Dallasban egy máig nem teljesen tisztázott hátterű merénylet áldozatává vált.

Okosnak és egyedi gondolkodásúnak nevezték

A Boston melletti Brookline-ban látta meg a napvilágot szülei kilenc gyermeke közül másodikként, és már csecsemőként Jacknek szólították. A későbbi elnök gyerekként sokat betegeskedett, mégis tele volt energiával és küzdőszellemmel.

John Fritzgerald Kennedy az amerikai történelem máig egyik legnépszerűbb elnöke Forrás: Getty Images

Szülei – jóllehet akkoriban nem volt egyszerű ír származásúnak és katolikusnak lenni – jelentős politikai befolyásra és tekintélyes vagyonra tettek szert, a család jómódban és megbecsülésben élt. Az igen ambiciózus idősebb Joseph Kennedy különösen két idősebb fiának szánt nagy jövőt, Joe és Jack a legnevesebb iskolákba, majd a Harvard Egyetemre jártak.

John Fitzgerald Kennedy, a második világháborúban tragikusan elhunyt bátyjával, Joseph Patrick Kennedy Jr.-ral (a kép bal szélén) és ambiciózus édesapjukkal, id. Joseph P. Kennedyvel Forrás: AFP/

Bár Jack jobbára csak azokból a tantárgyakból – történelemből és angolból – erőltette meg magát, amelyek igazán érdekelték, tanárai „okosnak és egyedi gondolkodásúnak” nevezték. Az egyetemen bekerült a futballcsapatba, de egy egész életét végigkísérő hátsérülés következtében abba kellett hagynia a játékot.

Bepillanthatott az európai politikai boszorkánykonyha kulisszái mögé

Amikor apját 1938-ban londoni nagykövetnek nevezték ki, új világ nyílt meg előtte, sok mindent megtudott az európai politikai viszonyok alakulásáról. A téma annyira megragadta, hogy könyvalakban is megjelent diplomamunkáját (Miért aludt el Nagy-Britannia?) is ennek szentelte. Amikor 1940-ben cum laude minősítéssel diplomázott, apja táviratban csak ennyit üzent neki: „Két dolgot mindig is tudtam rólad, először is, hogy okos vagy, másodszor pedig, hogy remek srác vagy.”

Egy 1937 decemberében készült fotó a Kennedy családról, a családfővel, Joseph Kennedyvel, valamint a későbbi elnök édesanyjával, Rose-zal, testvérei, Patricia, Jean, Eunice, Robert, Kathleen, Edward, Rosemary és Joseph Jr. társaságában Forrás: AFP PHOTO

Joseph Kennedy – későbbi, demokratapárti elnök fiától eltérően – a világpolitikai helyzet megítélésében meglehetősen konzervatív nézeteket vallott. Nagy hatást tett rá a Wehrmacht által 1940 nyarán Nyugat-Európában elért győzelemsorozat, amiből arra a következtetésre jutott, hogy Anglia képtelen lesz ellenállni Adolf Hitler hódító törekvéseinek.

A Wehrmacht egységei 1939 szeptemberében, Lengyelországban. Joseph Kennedy nem hitt abban, hogy Anglia képes lesz ellenállni Hitler hadainak Forrás: Bundesarchiv

Pesszimista nézetei miatt 1940 novemberében hazahívták Londonból. Ezután minden idejét és befolyását fiai politikai karrierjének megalapozására fordította.

Megjárta a csendes-óceáni hadszíntér poklát is

1941. december 6.-án kora reggel, a japán 2. csapásmérő flotta repülőgép-hordozóiról magasba emelkedő harci gépek támadást intéztek a Pearl Harbor-i hadikikötő ellen, súlyos veszteséget okozva az amerikai csendes-óceáni flottának. Roosevelt elnök két nap múlva, december 8-án bejelentette, hogy az Egyesült Államok hadba lép a Japán Császárság ellen.

Lángoló csatahajók Pearl Harbor kikötőjében, az 1941. december 6-i japán támadás után Forrás: U.S. Navy Archive

John F. Kennedy a bátyja példáját követve csatlakozott a haditengerészethez. Már 1940-ben beiratkozott a haditengerészeti tiszti szolgálat előszobájának tekintett Officer Candidate School képzésére, ám egészségügyi okból ekkor még nem tartották alkalmasnak a hivatásos tiszti szolgálatra.

Franklin D. Roosevelt elnök aláírja a Japán elleni hadüzenetet 1941. december 8-án Forrás:National Park Service

A japán elleni hadüzenet és a Csendes-óceán térségében kibontakozó gigantikus küzdelem, amelyben eleinte súlyos csapások érték Amerikát, megváltoztatta a korábbi helyzetet. A haditengerészeti hírszerző szolgálat igazgatójának közbejárására Kennedy beléphetett a flotta kötelékébe. Az 1943. augusztus 2-ra virradó hajnalon Kennedy, mint a PT 101 hadrendi jelű gyorsnaszád parancsnoka, éjszakai őrjáraton vett részt a Salamon-szigetekhez tartozó New Georgia partvidékén.

Kennedy sorhajóhadnagy, a PT-101 topedónaszád parancsnoka a legénységével 1943-ban a Salamon-szigeteken Forrás: Getty Images

A közelben cirkáló japán Amagiri rombolóval kialakult tűzharcban az erőfölényben lévő japán hadihajó legázolta az amerikai naszádot. Kennedy komolyan megsebesült, mégis sikerült megmentenie társai egy részét, amiért megkapta a Navy and Marine Corps Medal katonai kitüntetést .

Az Amagiri japán romboló, amely 1943. augusztus 2-ra virradó hajnalon elsüllyesztette Kennedy naszádját Forrás: Imperial Japan Navy

Bátyja, id. Joseph P. Kennedy nem volt ilyen szerencsés.

Joseph Patrick Kennedy Jr., a haditengerészeti légierő hadnagya 1944 augusztusában bevetés közben vesztette életét Forrás: Wikimedia Commons

Az amerikai haditengerészeti légierő pilótájaként szolgáló legidősebb Kennedy fiú Consolidated PBY4 Liberator típusú négymotoros bombázógépe, az 1944. augusztus 12-én megerősített német harcálláspontok ellen végrehajtott Aphrodité- művelet során végzetes találatot kapott, és felrobbant.

Az újságírói ambícióktól az ovális irodáig

Bátyja tragikus halála alapjaiban változtatta meg Jack életét. Addig úgy tervezte, hogy újságíró lesz, de ezután az ambiciózus családfő, Joseph P. Kennedy minden reményét belé vetette, mert szerette volna elnöknek látni a fiát. A Fehér Ház felé vezető hosszú út első lépéseként 1947-től demokrata párti képviselőként szolgált a szövetségi törvényhozásban, majd 1953-ban Massachusetts 11. számú kongresszusi választókörzetében a Demokrata Párt színeiben szenátornak választották.

John F. Kennedy mint massachusettsi szenátor, az elnökválasztási kampányban Forrás: Getty Images/This content is subject to copyright./Keystone

1951-ben ismerkedett meg a nála 12 évvel fiatalabb, előkelő családból származó, újságíróként dolgozó Jacqueline Lee Bouvier-vel, akivel 1953. szeptember 12-én kötött házasságot. Házasságuk és szenátorságának első időszaka azonban Jack egymást követő, a háborús sebesülésével összefüggő gerincműtéteiről szólt.

John F. Kennedy a feleségével, Jacqueline Kennedyvel Forrás: AFP/Stringer

Házasságukból három gyermekük született, Caroline, ifjabb John, valamint Patrick Bouvier Kennedy. Lábadozása alatt a jövendő elnök könyvet írt azokról a szenátorokról, akik politikai pályafutásukat kockáztatva álltak ki egy-egy arra érdemesnek tartott ügy mellett, a művet Pulitzer-díjra érdemesítették. Tehetsége és kapcsolatai miatt már 1956-ban felmerült a neve demokrata párti alelnökjelöltként.

Ez volt a történelem első nyilvános elnökjelölti tévévitája

Eisenhower elnöki mandátumának lejáratakor, 1960-ban a demokrata párti konvenció Kennedyt választotta meg a párt elnökjelöltjének. Az 1960-ban megtartott választáson Kennedy rendkívül szoros versenyben legyőzte a Republikánus Párt jelöltjét, Richard Nixont.

Richard Nixon republikánus elnökjelölt (a kép jobb szélén) csak kevéssel maradt le az 1960-as választásokon Kennedy mögött Forrás: AFP PHOTO

Az 1960-as Kennedy–Nixon párharc volt az első az amerikai elnökválasztások történetében, amikor a jelöltek politikai programjáról szóló vitát élő adásban közvetítette a televízió. John F. Kennedy 43 évével a legfiatalabban megválasztott, egyben az első és máig egyetlen katolikus amerikai elnök lett. 1961 januárjában megtartott beiktatási beszédében egy új történelmi korszakot harangozott be.

John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök Nyugat-Berlin polgármestere, Willy Brandt, valamint a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja, Konrad Adenauer (a kép jobb szélén) társaságában, 1963. június 26-i berlini látogatásán Forrás: Picture-Alliance/AFP/Dpa

Ne azt kérdezd, hogy Amerika mit tehet érted, hanem, hogy te mit tehetsz Amerikáért” – hangzott a hivatalba lépő új elnök politikai credója. Fel akarta rázni az országot, dinamizmust és aktivitást kért a választóktól. Hivatalát a hidegháború egyik legforróbb évtizedének kezdetén foglalta el.

Beiktatása a hidegháborús fenyegetés árnyékában történt

Amikor a Fehér Ház lakója lett, az előző évben a Szovjetunió légterében lelőtt U-2 kémrepülőgép incidense nyomán mélypontra zuhantak a szovjet–amerikai kapcsolatok, az 1955-től megindult lassú enyhülési folyamat hosszú időre zátonyra futott.

Kennedy és Hruscsov szovjet pártfőtitkár Bécsben, 1961 júniusában. Az U-2 kémrepülőgép incidense és a kubai rakétaválság miatt mélypontra estek a szovjet–amerikai kapcsolatok Forrás: AFP/

Kennedynek már elnöksége első évében olyan súlyos nemzetközi krízisekkel kellett megküzdenie, mint a Disznó-öbölben történt partraszállás után kibontakozó, Fidel Castro-féle kubai forradalom, valamint az atomháború rémképével fenyegető 1961-es kubai rakétaválság.

Kennedy elnök és Robert McNamara védelmi miniszter az ovális szobában, a kubai rakétaválság legforróbb pillanatai idején Forrás: Cecil Stoughton

A kommunizmus latin-amerikai előretörése ugyancsak akkor tetőzött, amikor Kennedy elfoglalta az ovális irodát, de elnökségére esett a keletnémet válság, a berlini fal felépítése csakúgy, mint a vietnami válság kezdete.

Fidel Castro kubai pártvezető és államelnök Forrás: Wikimedia Commons

A fiatal elnök kitűnő stratégiai és diplomáciai érzékkel kerekedett felül a világbékét is fenyegető krízishelyzeteken.

A berlini fal felépítése után tüntető módon látogatást tett Nyugat-Berlinben, ahol nagy hatású beszédben állt ki a demokrácia értékei mellett, és élesen bírálta a kommunista rendszert. Ekkor hangzott el az amerikai elnök szájából a szállóigévé lett „Ich bin ein Berliner” mondat.

Kitűnő politikus és sármos szoknyavadász volt a népszerű elnök

John F. Kennedy elnök rövid idő alatt hihetetlen népszerűségre tett szert, és nála csak a feleségéért, a first ladyért rajongtak jobban az emberek. Párizsi látogatásuk alkalmával például tréfásan így nyilatkozott: „Tudják, én vagyok az a férfi, aki elkísérte Jackie Kennedyt Párizsba.” A házaspár élete azonban a látszat ellenére sem volt mindenben fenékig tejfel: egy gyermekük nem sokkal a születését követően meghalt, és Jackie-nek volt egy vetélése is.

A Kennedy fivérek 1955 körül, balról jobbra: Robert Francis Kennedy, Edward Moore Kennedy és John Fitzgerald Kennedy Forrás: Getty Images/This content is subject to copyright./Photoshot

A jóképű, sármos, nagy szoknyavadász hírében álló elnökről számos, nem minden alapot nélkülöző pletyka keringett arról, hogy rendszeresen megcsalja a feleségét. Közismerten intim szálak fűzték a korszak női bálványához és ünnepelt sztár-színésznőjéhez, Marilyn Monroe-hoz, de viszonya volt a híres német származású dívával, a nála 16 évvel idősebb Marlene Dietrichhel is.

Az egyik legendás szerető: Marilyn Monroe Forrás: Collection Christophel/Charles K. Feldman Group / Twentieth Century Fox

Belpolitikáját a progresszivitás és nagy ívű gondolkodás jellemezte. Tenni akart a társadalmi leszakadás ellen, szélesebb körű gondoskodást sürgetett az idős korosztályok számára, legfontosabbnak azonban a faji szegregáció tényleges felszámolását tartotta.

És a másik: az elnöknél 16 évvel idősebb német származású díva, Marlene Dietrich Forrás: Wikimedia Commons

Ezen a téren leginkább az öccsére, egyben igazságügyi miniszterére, Robert Kennedyre hallgatott. John F. Kennedy nevéhez fűződik az 1960-as években sikert sikerre halmozó amerikai űrprogram elindítása is. 1961 májusában az elnök személyesen jelentette be, hogy Amerika még az évtized végéig embert küld a Holdra.

Ünneplő tömeg várta Dallasban

Az elvek és az általa meghirdetett nagyszabású program gyakorlati megvalósítására azonban már nem maradt ideje. John F. Kennedy azzal a szándékkal utazott 1963. november 21-én Washingtonból Texasba, hogy már a következő elnökválasztásra gondolva megteremtse a helyi demokrata párti frakcióból hiányzó egységet.

John F. Kennedy elnök megérkezik Dallasba Forrás: Wikimedia Commons

Másnap, 1963. november 22-én az elnöki pár Dallasban folytatta hivatalos programját.

Az „Air Force One”, vagyis az elnöki különgép helyi idő szerint délelőtt 11 óra 40-kor landolt a dallasi Love Field repülőtéren, ahol John Conally texasi kormányzó és felesége fogadta a magas rangú vendégeket. Az elnöki konvoj a repülőtérről a a belváros felé tartott, rendőri felvezetéssel.

Az elnöki konvoj úton a belváros felé Dallasban, 1963. november 22-én Forrás: AFP/-

Az elnök és felesége, valamint Conally kormányzó és hitvese egy nyitott limuzinban foglaltak helyet. Az elnöki párt ünneplő tömeg miatt a konvoj lassú tempóban haladt a belváros felé, ahol Kennedy a Kereskedelmi Kamarában tartott volna beszédet.

Ki ölte meg Kennedyt?

Amikor a menet a Dealey Plazánál éppen rákanyarodott az Elm Streetre, a közeli tankönyvraktár hatodik emeletéről lövések dördültek el. A lövések nyomán a halálos fejsebet kapott elnök lehanyatlott a kocsi üléséről, de Conally kormányzó is súlyosan megsérült.

Hatalmas zűrzavar alakult ki, ezért a merénylő, a zavarodott pszichéjű Lee Harvey Oswald minden különösebb gond nélkül el tudta hagyni a helyszínt.

John F Kennedy 1962-ben egy sajtótájékoztatón. Az elnök elleni merénylet indítékai még mindig nem világosak Forrás: Abbie Rowe

A súlyosan megsebesült elnököt azonnal a Parkland Kórházba szállították, ám nem sokkal délután egy óra előtt már csak az elnök halálhírét tudták megerősíteni.

A Kennedy elnök elleni merénylettel kapcsolatban számtalan összeesküvés-elmélet született, melyek hátterében egyesek a maffiát, a KGB-t, vagy éppen Fidel Castrót vizionálták.

A merénylettel gyanúsított Lee Harvey Oswald. Sokan még ma sem hisznek a magányos merénylő teóriájában Forrás: Wikimedia Commons

Noha a Warren-bizottság 1964-ben elkészült jelentése arra a következtetésre jutott, hogy a gyilkosságot a kommunistaszimpatizáns, a Szovjetunióban is megfordult, instabil személyiségű Lee H. Oswald magányosan követte el, a közvélemény jelentős része ennek nem adott hitelt.

Kennedy és De Gaulle Párizsban. Az amerikai elnök sokaknak útjában állhatott Forrás: Getty Images/IMAGNO/Austrian Archives (S)/ Anonym

A merénylet elkövetésével meggyanúsított Oswald vallomását nem hozták nyilvánosságra.

A konteós szálat csak tovább erősítette, hogy a gyorsan kézre kerített Lee Harvey Oswaldot alig két nappal az elnökgyilkosság után – miközben szigorú biztonsági intézkedések közepette kihallgatásra kísérték – a dallasi rendőrség alagsorában az illetéktelenül ott tartózkodó Jack Rugby, egy helyi bártulajdonos a rendőrök szeme láttára agyonlőtte.

Kennedy elnök temetési menete Washingtonban Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP

A Warren-jelentés nagyobb részét Bill Clinton elnöksége idején nyilvánosságra hozták, ám az iratok egy része még mindig titkosított, ez pedig tovább táplálja az összeesküvés-elméleteket.

Nem ért véget a Kennedy-átok

Kennedy halála után nem sokkal az örökébe lépő Lyndon B. Johnson alelnök az elnöki különgép fedélzetén tette le az esküt.(Egyes konteóhívők Johnsont is „gyanús személyként” kezelik.)

Johnson alelnök leteszi az esküt az elnöki különgép fedélzetén, nem sokkal a Kennedy ellen elkövetett merénylet után Forrás: AFP/Cecil Stoughton-Wh Photographs

Kennedyt, minden idők egyik legnépszerűbb amerikai elnökét az arlingtoni katonai temetőben helyezték végső nyugalomra. „Ha velem történik valami, ott lesz Bobby. Ha Bobbyval is történne valami, akkor ott lesz Ted” – nyilatkozta egy alkalommal, szinte a jövőbe látva.

Jacqueline Kennedy a férje temetésén kislányával, Caroline Kennedyvel és az ifjú John F. Kennedyvel, valamint sógoraival, Ted és Robert Kennedyvel Forrás: AFP/Stringer

A Kennedy-átok azonban nem szakadt meg: az elnökségért induló Bobby Kennedyt 1968-ban szintén meggyilkolták, és az 1962-től 2009-ben bekövetkezett haláláig szenátorként tevékenykedő Ted Kennedyt sem kerülték el a szerencsétlenségek, JFK fia, ifjabb John pedig repülőgép-szerencsétlenségben hunyt el 1999-ben.

