Gyakorlatilag újraindult a migránsáradat a déli határon. Csak a jogi határzárnak és a kettős védvonalnak köszönhető, hogy nem jutnak be a próbálkozók hazánk területére, illetve, akinek mégis sikerül, azt is nagyon gyorsan elkapják és visszakísérik a határ túloldalára. Négy nap alatt 303-an próbálkoztak. Előtte egy hónap alatt sem jöttek ennyien. Közben nagy a mozgolódás Szerbiában a horvát határ felé is.

2017. május 30. 09:11