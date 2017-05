Ahol az óceánok találkoznak

Anton Walgrave kilenc számot felvonultató albuma azoknak szól, akik szeretik a balladisztikus stílusú lemezeket.

2017. május 30. 12:29

Anton Walgrave:Where Oceans Meet

A modernkori balladák világába merülhetnek el azok, akik megveszik Anton Walgrave új albumát, ami a Where Oceans Meet címet kapta. Az előadó személyében egy nagy tapasztalatú muzsikust ismerhetünk meg. Hiszen Walgrave szűk két évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy a muzsikusi pályát választja. Az eddigi pályafutása során a számos nagysikerű koncert mellett 8 nagylemezt készített. Tekinttel arra, hogy egy sokat utazó művészről van szó, így mi másból is táplálkozhatnának az amerikai folk zene stílusában született albumai, mint az úton átélt vagy hallott történetekből. Anton Walgrave kilenc számot felvonultató albuma azoknak szól, akik szeretik a balladisztikus stílusú lemezeket.

Az album meghatározó felvételei : „Long as You Run”, „Where Oceans Meet”, „Are You Ready”

Honlap: www.antonwalgrave.com

Amerikai folk zenébe „oltott” kortárs zene

Urban Desert Cabaret:Shadow of a Ghost

Az Urban Desert Cabaret egyfajta zenei projekt, ami a mexikói származású énekes-dalszövegíró Joe City Garcia fejéből pattant ki. A formáció két évvel ezelőtt, a Sometimes The Angels című albumával lépett be a lemezes előadók táborába. Most itt van a folytatás a Red Barn Records gondozásában megjelent Shadow of a Ghost. A kiadványon, amelynek borítóját Dariusz Fodczuk remek grafikája díszíti, 10 felvételt találunk. Az új kiadvány zenei stílusát leginkább amerikai folk zenébe „oltott” kortárs zeneként lehetne definiálni.

A lemezt egy dinamikus, temperamentumos, szórakoztató, színes programú kiadványnak lehet értékelni. Olyan, ami nem valami túl konzervatív, merev dolog. Érezhetően a szélesebb hallgatóság megszólítása a cél.

Az album meghatározó felvételei : „Windy Voice”, „Queen of Light”, „Wienna Vampire Waltz”, „Shadow of a Ghost”

Honlap: www.facebook.com/udcab

www.urbandesertcabaret.com

Czékus Mihály