A jövő tanévet is Budapesten kezdi a CEU

Minden tevékenységét Budapesten fogja végezni a Közép-európai Egyetem (CEU) a 2017/2018-as tanévben - mondta a felsőoktatási intézmény elnök-rektora kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

2017. május 30. 14:46

Michael Ignatieff közölte, a CEU üdvözli a tárgyalások megkezdését Magyarország kormánya és New York állam vezetése között: tudomása szerint Altusz Kristóf miniszterelnöki megbízott múlt pénteken telefonon felvette a kapcsolatot New York állam vezetésével.



"Nem fogunk bezárni. Budapest az otthonunk" - szögezte le Michael Ignatieff, hozzátéve: reményeik szerint mihamarabb olyan hosszú távú megállapodás fog születni, amely lehetővé teszi a CEU Budapesten maradását.



"A magyar kormány térfelén pattog a labda, arra várunk, hogy konstruktív tárgyalásokat folytassanak New York állammal" - fűzte hozzá az elnök-rektor. Jelezte azt is: nem tapasztaltak visszaesést a jelentkezések számában, ugyanakkor gyors megoldásra van szükség ahhoz, hogy jövőre is változatlanul tudjanak diákokat toborozni. Ezt ugyanis az egyetem a mostani formájában már nem fogja tudni megtenni a módosított felsőoktatási törvény értelmében.



Michael Ignatieff újságírói kérdésre válaszolva úgy vélte: az elmúlt két hónapban tanúsított ellenállásnak hála most erősebb pozícióban vannak, mint amikor a parlament elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását. Mint fogalmazott, nem csupán a CEU, hanem az összes magyarországi egyetem szabadságáért küzdenek.



Súlyos hiba lenne azt gondolni, hogy a kormány halogatással vagy a törvényi környezet további szigorításával ráveheti a CEU-t a távozásra Budapestről - emelte ki az elnök-rektor, aki szerint a magyar főváros a világ lehető legjobb helye egy egyetem számára.



"Az elmúlt hetek eseményei még inkább tudatosították bennünk, hogy kötelezettségeink vannak a várossal és az országgal szemben. Maradnunk kell, ameddig csak lehet" - hangsúlyozta Enyedi Zsolt, az egyetem magyar ügyekért felelős rektorhelyettese, aki szerint bár a CEU-nak nincs hatása sem a tárgyalásokra, sem az Alkotmánybíróság vagy a Velencei Bizottság állásfoglalására, illúzió azt gondolni, hogy meg lehet oldani a kérdést az egyetem szempontjainak figyelembevétele nélkül. Mint fogalmazott, az elmúlt hetekben rendkívüli segítséget kaptak a magyar társadalomtól, a magyar és a nemzetközi felsőoktatás képviselőitől és a Magyar Tudományos Akadémiától is.



Kitért arra is: kérték a kormányt, hogy pontosan definiálja, milyen oktatási tevékenységek kellene végezniük New York államban a módosított felsőoktatási törvény értelmében, de nem kaptak egyértelmű választ.



Michael Ignatieff bejelentette azt is: június 22-én nemzetközi konferenciát rendeznek az akadémiai szabadság kérdéséről, a tanácskozás főszónoka Mario Vargas Llosa Nobel-díjas író lesz. Az egyetem tanévzáróján pedig Joachim Gauck volt német elnök veszi át az intézmény Nyitott Társadalom Díját.



MTI