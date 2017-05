Tizennégy törvényjavaslat jutott át a parlamenti "rostán"!

Fő eseménynek e keddi napon – változatlanul - a törvényjavaslatok zárószavazásai számítottak. Meglepetés nem történt. Minden pártban szorgosan figyeltek a karmesterre és nyomtak igen, nem vagy tartózkodás gombot.

2017. május 30. 19:33

Több száz oldalnyi javaslatról kellett dönteni. Harsogtak mellette és ellene. Voltak akik örömmel, s voltak akik bánattal fogadták.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat a kormány rezsicsökkentési politikájának fenntartása mellett a víziközmű szektor működőképességének biztosítását teszi lehetővé, az erre a célra elkülönített pénzeszközök segítségével, a szolgáltatás folyamatos és biztonságos megfelelő minőségben történő nyújtása érdekében. (Előadó: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF .)

Az Országgyűlés a javaslatot 113 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP) 34 ellenszavazattal (MSZP+ LMP+függetlenek), 19 tartózkodás (Jobbik) kíséretében elfogadta.

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról.

Az ország versenyképességének javítása érdekében indokolt a közmű-csatlakozások felgyorsítását célzó intézkedések bevezetése. A földgáz szektorban a kivitelezési munkát a bejelentett és jogosult gázszerelők nyilvántartásában szereplő gázszerelők közül a fogyasztó által kiválasztott vállalkozó végzi. A javaslat ezt a megoldást átülteteti a villamos áram és a víziközmű szektorba is: a megrendelő is jogosult lesz vállalkozót választani a bejelentett és jogosult villanyszerelők, illetve a bejelentett és jogosult vízszerelők nyilvántartásából.

Eleget tesz a kormány ipari és mezőgazdasági beruházások létesítése építésügyi, településrendezési és területrendezési vonatkozású bürokráciacsökkentésének is azáltal, hogy a létesítés egyik alapfeltételét, azaz a területrendezési tervekkel és a településrendezési eszközökkel való összhang megteremtését egyszerűsíti, a tervek készítésének költségeit csökkenti. Továbbá lehetővé teszi a közműadatok nyilvántartásához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok ingyenes hozzáférhetőségét, amely a beruházások tervezése esetében, a közműtérképek hozzáférését egyszerűsíti, és annak költségeit csökkenti.

Módosítja a területfejlesztésről és a területrendezésről, az épített környezet alakításáról és védelméről, az ingatlan-nyilvántartásról és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényt. Biztosítja a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök készítése során, az alaptérképekhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis térítésmentesen való hozzáféréséhez.

Az állami ingatlan-nyilvántartási adatbázis kezelője és üzemeltetője jogszabályi kijelölés alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala. A módosítás biztosítja a tervezéshez szükség adatbázisok jogszabály szerinti adatszolgáltatásának térítésmentességét. Rögzíti továbbá az ingatlan-nyilvántartási törvényben, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben is a területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítői, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás, és az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működtetője jogosultságát az adatbázisok térítésmentesen való hozzáféréséhez. (Előadó: Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

Az Országgyűlés a javaslatot 113 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP) 26 ellenszavazattal (MSZP+4 független), 27 tartózkodás (Jobbik+ LMP+3 független) kíséretében elfogadta.

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

Az elmúlt években azonban több probléma is felszínre került. A versenyből fakadó előnyök nem egyenlően oszlottak meg a piaci szereplők között, és nem minden esetben részesültek az előnyökből a befektetők sem. A technológiai fejlődés következtében néhány rendelkezés túlhaladottá vált. A pénzügyi válság a pénzügyi rendszer egy sor sérülékeny pontjára világított rá, s ennek következtében az európai pénzügyi piacok összes jelentős szereplőjére vonatkozó szabályozási és felügyeleti keretrendszer átfogó módosítása vált szükségessé.

Az új rendelkezések érintik a befektetési szolgáltatásnyújtás egyes elemeit, a befektetési vállalkozások és a kereskedési helyszínek szervezeti és üzletviteli követelményeit. Megerősítésre kerülnek a befektetési vállalkozások és a piacműködtetők vezető testületére vonatkozó rendelkezések is. A jövőben kibővül a pénzügyi eszközök listája az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeivel, s így az ezen egységekkel folytatott kereskedésre is a befektetési szolgáltatásnyújtást érintő szabályok lesznek irányadóak.

A kereskedés kapcsán központi cél, hogy minden szervezett kereskedés szabályozott kereskedési helyszíneken – egyenlő feltételek mellett – folyjon, és ennek érdekében az eddig szabályozott kategóriák mellé (szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer – MTF) egy újabb platform, a szervezett kereskedési rendszer (OTF) is bevezetésre és egységes szabályozásra kerül. Emellett a már eddig is létező rendszeres internalizálóként (SI) működő befektetési vállalkozásra vonatkozó szabályok is bővülnek. Új elemként jelenik meg a kis- és közepes vállalkozások növekedését előmozdító kereskedési helyszínek létrehozatalának lehetősége.

A befektető-védelem terén az alábbi változások emelendők ki: a befektetési tanácsadás és portfóliókezelés szabályozási kereteinek erősítése,· az ösztönzők elfogadásának szigorúbb szabályozása és a független tanácsadásra·vonatkozó új szabályozás, komplex terméknek minősített pénzügyi eszközök bővítése, ezáltal a csak megbízás·végrehajtásának esetére alkalmazható eljárások szűkülése, az ügyfelek tájékoztatásának további javítása (a legkedvezőbb végrehajtással·kapcsolatos információk bővítése).

Új rendelkezések jelennek meg az adatszolgáltatást végzők engedélyezésére és folyamatos megfelelési követelményeire vonatkozóan is. Miniszteri rendeletben kerülnek megállapításra azok a szabályok, amelyeket a befektetési vállalkozásoknak be kell tartaniuk, amikor díjat, jutalékot vagy bármely pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást nyújtanak, illetőleg kapnak.

Az előírások mindenekelőtt pontosítják az arra vonatkozó feltételt, hogy az ösztönzőknek javítaniuk kell az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségét, valamint meghatározzák az ösztönzők átvételére és fizetésére vonatkozó új szabályok alkalmazását azon befektetési vállalkozások tekintetében, amelyek független alapon befektetési tanácsadást vagy portfóliókezelési szolgáltatásokat nyújtanak. (Uniós napirendi pont! Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

Az Országgyűlés a javaslatot 119 igen szavazattal (Fidesz-KDNP+LMP), 27 ellenszavazattal (MSZP+4 függetlenek), 22 tartózkodás (Jobbik+ 3 független) kíséretében elfogadta.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának következő lépése, valamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és a közszolgáltatói visszajelzések alapján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény további módosítása indokolt az alvállalkozók nonprofittá válása és a fizetési felszólítás egységesítésének a vonatkozásában. A módosítás célja a közszolgáltatók által jelzett ellátásbiztonság, a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása és mindez a rezsicsökkentés vívmányainak megtartása mellett. Célja továbbá a jogalkalmazás során szerzett gyakorlati tapasztalatokhoz igazodó szabályok kialakítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén. (Előadó: Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF.)

Az Országgyűlés a javaslatot 114 igen szavazattal (Fidesz-KDNP), 49 ellenszavazattal (MSZP+Jobbik+ függetlenek), 6 tartózkodás (LMP+1 független) kíséretében elfogadta.

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról.

A törvényjavaslat a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényt a részarány-földtulajdon helyének meghatározása során kialakítható területnagyságok egyértelművé tétele érdekében módosítja. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárása folyamán jelentősen megnövekedett azoknak a megosztásról szóló változási vázrajzoknak a záradékolásra történő benyújtása, amelyek a záradékolást követő legalább egy évig – újrazáradékolás esetén tovább – akadályát jelentik a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárás lefolytatásának.

A szabályozás célja, hogy csak a tényleges, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti megosztási szándék alapján lehessen vázrajzot záradékolásra benyújtani. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítását pedig a törvény hatálybalépését követően a gyakorlatban észlelt problémák megoldása, az előírások egyértelművé tétele teszi szükségessé, továbbá átemelésre kerülnek a törvénybe egyes, jelenleg végrehajtási rendeleti szinten szabályozott előírások is. (Előadó: Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF . )

Az Országgyűlés a javaslatot 113 igen szavazattal (Fidesz-KDNP+Jobbik), 36 ellenszavazattal (MSZP+LMP+függetlenek), 19 tartózkodás (Jobbik) kíséretében elfogadta.

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítására a gyakorlatban felmerült problémák rendezése érdekében kerül sor. Ennek keretében a törvényjavaslat pontosítja az élelmiszerlánc hatósági felügyelet alá tartozó tevékenységeket. Törvényi szintre emeli az ökológiai gazdálkodás területén a szabad tanúsító szervezet váltás jogát, felhatalmazza a főállatorvost állatjárvány kitörése vagy annak gyanúja esetén az Országos és a Helyi Járványvédelmi Központ felállításának elrendelésére, válságstáb felállítására, szabályozza a Járványügyi Felügyeleti Rendszer elemeit. Kiegészíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános, szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörére vonatkozó rendelkezéseket, a kötelező adatátadás eseteit, pontosítja és kiegészíti az Éltv.-nek az engedélyköteles termékek esetében szükséges jelentéstételi kötelezettségre, a FELIR-re és az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrumra a próbavásárlásra, a helyszíni ellenőrzés költségeire, a felügyeleti díj megfizetésére, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által hozható szankciókra, valamint a végrehajtási jogszabályok megalkotására vonatkozó felhatalmazásokra vonatkozó rendelkezéseit.

Megállapítja továbbá a növényvédelmi gépek típusminősítésére és időszakos műszaki felülvizsgálatra vonatkozó legalapvetőbb, törvényi szintet igénylő rendelkezéseket és írásbeli szerződéshez köti a szaktanácsadást is magába foglaló növényvédelmi szolgáltatási tevékenység végzését. Kötelező teszi a közétkeztetést végző létesítmények élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerinti, valamint táplálkozásegészségügyi minősítését, és lehetővé teszi a közétkeztetést nem végző létesítmények kérelemre történő minősítését is.

Módosítási, illetve kiegészítési javaslatot tartalmaz a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseire.A módosítási, illetve kiegészítési javaslatok a FELIR azonosító alkalmazásával hozzájárulnak az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet, továbbá a praxisengedély nélkül végezhető tevékenységeket végző állatorvosok egységes nyilvántartásának kialakításához.

A törvényjavaslat az élelmiszer-rendész átfogó és összehangolt szabályozásának megteremtése érdekében is módosítási, illetve kiegészítési javaslatokat tartalmaz. (Előadó: Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF . )

Az Országgyűlés a javaslatot 131 (Fidesz+KDNP+Jobbik) igen szavazattal, 36 nem (MSZP+ LMP+függetlenek) kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról.

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításának célja a kapcsolódó gazdasági tárgyú jogszabályok módosítása által a szövetkezeti hitelintézeti szektor hosszú távú, jövedelmező és prudens működésének megerősítése, valamint a szektor érdekeinek védelme egy szorosabb szövetkezeti hitelintézeti integráció megvalósítása érdekében. Az Integráció hatékonyabb irányítása elősegítésének érdekében egyértelműen elkülöníti a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének prudenciális és a Központi Bank üzleti funkcióit. Modernizálja, illetve átalakítja a szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank jogszabályoknak és az integrációs céloknak megfelelő működésének biztosítására hivatott szabályrendszert.

A hatékonyabb üzleti működést lehetővé tevő mérethatékony intézményi rendszer elérése érdekében olyan változtatásokat tartalmaz, amely a szövetkezeti hitelintézeti egyesülési folyamatok elősegítését és támogatását szolgálja. Az egységes informatikai rendszer elősegíti az Integrációra is irányadó törvényi követelmények teljesítését, másrészt a közös adatbázis lehetővé teszi az irányító intézmények számára a szektor működésének átfogó ellenőrzését és a kockázatok hatékony felmérését, kezelését. (Előadó: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF )

Az Országgyűlés a javaslatot 113 igen szavazattal (Fidesz-KDNP+Jobbik), 36 ellenszavazattal (MSZP+LMP+ függetlenek), 19 tartózkodás (Jobbik) kíséretében elfogadta.

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról.

A törvényjavaslat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer felállításával, az ÚME-k megalkotásával, illetve egyes új szankciók megállapításával kapcsolatos módosító rendelkezéseket és jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. (Előadó: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF . )

Az Országgyűlés a javaslatot 131 igen szavazattal (Fidesz-KDNP+Jobbik), 31 ellenszavazattal (MSZP+ függetlenek), 5 tartózkodás (LMP) kíséretében elfogadta.

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása az elektronikus vény használatához kapcsolódó, még hiányzó szabályok megjelenítése, illetve pontosítások az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben a biztonságosabb személyazonosítást és a hatékonyabb működést szolgálják.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása révén a transzplantációra alkalmas betegeket a transzplantációt megelőzően úgynevezett transzplantációs várólistára kerülnek fel, amelyről a Transzplantációs Bizottság dönt, az ezt megelőző kivizsgálások eredményei alapján. Annak érdekében, hogy ezen nagyon súlyos állapotú betegkör a szükséges ellátást időben megkaphassa, illetve az ellátás szükségességét megalapozó vizsgálatok eredményei mielőbbi rendelkezésre állhassanak a várólistára felvételről döntő Transzplantációs Bizottságnak. A vizsgálatoknak az előjegyzési rendtől eltérő soron kívülivé tételével biztosítható a gyors kivizsgálás és a transzplantációs várólistára vétel jelenleg hosszú folyamatának lerövidítése.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása szabályozza az Integrált Jogvédelmi Szolgálat vezetőjének javadalmazását; valamint pontosítja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőkre irányadó kormányrendeleti szintű szabályozás felhatalmazását. A módosítás továbbá az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek körének meghatározásához és az országos gyógyintézetek működésére vonatkozó speciális szabályok megalkotásához szükséges felhatalmazást és pontosításokat is tartalmazza.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása pontosítja a közforgalmú gyógyszertárak vonatkozásában a törvény hatályára vonatkozó rendelkezéseket. A technikai módosítások a jogalkalmazást segítik elő a jogszabályon belüli és a jogszabályok közötti koherencia megteremtésével.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása technikai jellegű pontosítás az egyértelmű jogalkalmazás érdekében. A fejlett (újszerű) terápiás készítmények kórházi kivétel keretében történő eseti gyártásával kapcsolatban kiegészül a törvény néhány alapvető szabállyal.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész halála esetén átmeneti időt biztosít a gyógyszertárat működtető gazdasági társág számára a többségi gyógyszerészi tulajdon ismételt teljesítése érdekében.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása a tervezet a járóbeteg-szakellátók ellátási területéhez kapcsolódó derogációs szabály továbbalkalmazhatóságáról és az ellátási területekhez kapcsolódó kapacitások felülvizsgálatának határidejének módosításáról rendelkezik.

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények kiegészítéséről szól módosításáról a 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása az alapítói jogkört gyakorló – egészségügyért felelős miniszter számára biztosítja annak lehetőségét, hogy rendeletben meghatározza az országos gyógyintézetek körét. (Előadó: Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF. )

Az Országgyűlés a javaslatot 134 (Fidesz+KDNP+Jobbik) igen szavazattal, 30 nem (MSZP+LMP+függetlenek) kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása révén a felsőoktatási intézményben tanár munkakörben foglalkoztatottak fizetési fokozatba sorolására irányadó rendelkezés egészül ki.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása a közszolgálati ösztöndíjas hallgatók és a magyar állami ösztöndíjas hallgatók egységes nyilvántartási rendszerét hozza létre. Az egységes rendszerben mind a magyar állami ösztöndíj, mind a közszolgálati ösztöndíj tekintetében az ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartó szerveként – a tanulmányi és a foglalkoztatási nyomonkövetés tekintetében is – az Oktatási Hivatal fog eljárni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításának célja többek között az oktatási jogok biztosa jogállásának törvényi szintű megállapítása, valamint rendeleti szintű szabályozására vonatkozó felhatalmazó rendelkezés elhelyezése. A hatályos szabályozás értelmében az értelmi fogyatékos tanulók oktatásában teljes „gyógypedagógus-kényszer” van, melynek feloldása bizonyos esetekben, tantárgyak körében indokolt, hogy a megfelelő oktatás részükre is biztosítva legyen.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása kodifikációs pontosítás.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása a felsőoktatási intézmény legfőbb testületi döntéshozó szerve, a szenátus négy évenként történő megújítására, a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények esetén a tanárképzés intézményi koordinációja intézményi felelősségének egyértelmű telepítésére, az intézményi foglalkoztatásnak az oktatói munkakörben foglalkoztatottak előmenetelét biztosító szabályozására irányul.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításának célja, hogy a felnőttoktatásban megszervezett osztályozó vizsgák vonatkozásában külön jogszabályban meghatározott vizsgabiztos kirendelésének elmaradásához megfelelő szankciót biztosítson.

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítás célja, hogy az egységes óvoda-bölcsőde 2018. augusztus 31-éig működhessen tovább, hogy a fenntartóknak legyen kellő idejük a fejlesztések megvalósítására. (Előadó: Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF. )

Az Országgyűlés a javaslatot 112 (Fidesz-KDNP) igen szavazattal, 56 nem (MSZP+Jobbik+LMP+függetlenek) kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény jelen módosítása több célkitűzést is megfogalmaz, így a kulturális alapellátás kiterjesztését célzó kormányzati törekvés törvényi rögzítését, valamint a közművelődési alapszolgáltatások bevezetését, továbbá a közösségi művelődési intézményrendszer differenciált meghatározását. Emellett kisebb volumenű módosítások érintik a muzeális és a könyvtári területre vonatkozó szabályozást is.

A kulturális alapellátás kiterjesztése az intézményrendszer szolgáltatásainak fejlesztésével azt a célt szolgálja, hogy minden magyar ember hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a magyar identitás, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai. Az állam, figyelembe véve a helyi fejlődési igényeket, aktivizáló feladatai keretében biztosítja a közkulturális intézményrendszer működését, és törekszik a kulturális tevékenységek révén elsajátítható és fejleszthető kompetenciák szintjének emelésére, illetve területi egyenlőtlenségeinek felszámolására.

A javaslat a muzeális intézmények és a könyvtárak vonatkozásában rögzíti azok részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében, ezáltal mozgósítva az intézményrendszer erőit annak érdekében, hogy minél több ember számára nyújtson hozzáférési lehetőséget a művelődés, a tudás és a műveltség megszerzéséhez a helyben igénybe vehető és a távolról elérhető szolgáltatások fejlesztésével.

A könyvtári területet érintő jelentősebb módosítás, hogy a javaslat – a feladatkör kettőségét kifejezve – a megyei könyvtár elnevezését megyei hatókörű városi könyvtárra módosítja, amivel egyrészről megteremti a koherenciát a megyei hatókörű városi múzeumok elnevezésével, másrészről hangsúlyozza, hogy ezen könyvtártípus feladatköre a városi könyvtári feladatokat és a megyei hatókörű feladatokat is tartalmazza.

A közösségi művelődést érintő tartalmak módosításának eredményeként a közösségi művelődés szabályozásának fókuszába a szakpolitika célkitűzései, a közművelődési alapszolgáltatások kerülnek, jogszabályi garanciái lesznek a közművelődési alapszolgáltatások minőségi biztosításának és differenciált megszervezésének, a helyi szükségletekhez és igényekhez jobban illeszkedő módon működnek majd a közösségi művelődés intézményei.

A közösségi művelődési szakpolitika elsődlegesen feladatokban gondolkodik. A célkitűzések megvalósulását az alapszolgáltatások biztosítása garantálja, melynek eszközrendszere a differenciált intézményi hálózat. Meghatározza a közfeladatként nyújtandó 23 közművelődési alapszolgáltatásokat, célokat és újraszabályozza a közművelődési tevékenységek körét.

A módosítás a közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító intézmény- és szervezetrendszer újradefiniálását is tartalmazza. Ezt a különböző feladat-ellátási formák (intézménytípusok) és az azokhoz kapcsolódó szakmai minimumok, standardok kidolgozásával és bevezetésével éri el. A közművelődési tanácsok szerepe a módosítás révén hangsúlyosabbá válik.

A módosítás meghatározza a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami feladatokat is. (Előadó: Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF . )

Az Országgyűlés a javaslatot 113 igen szavazattal (Fidesz-KDNP), 36 ellenszavazattal (MSZP+ LMP+függetlenek), 19 tartózkodás (Jobbik) kíséretében elfogadta.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról.

Az állami és önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet első számú vezetőjének kinevezése kiemelkedően fontos döntés, hatása túlmutat magán az intézkedésen, hiszen középtávra meghatározza a szervezet arculatát, működésének legfőbb jellemzőit, az ország művészeti palettáján, a székhely és a régió kulturális életében betöltött szerepét. Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalata alapján az érintett önkormányzati és állami fenntartók, valamint a szakmai társadalmi szervezetek részéről számos szabályozási értelmezési kérdés és pontosítási igény merült fel, így szükségessé vált a vezetőválasztásra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata.

Jelen módosítással a szabályozás átláthatóbbá válik, világosan megfogalmazva az előadó-művészeti szervezetek vezetőválasztási eljárása során elvárt eszköz-és feltételrendszert. Jelen módosítás kétszintű szabályozást vezet be; a nyilvántartásba vett, állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet vezetőjére vonatkozó, általános foglalkoztatási szabályoktól eltérő, sajátos rendelkezések törvényi, míg a részletszabályok - a munkakör betöltésének feltételeire vonatkozó a pályáztatás során alkalmazandó, elsősorban eljárási szabályokat meghatározó rendelkezések - pedig kormányrendeleti szinten kapnak helyet, a törvény hatálybalépésével egyidejűleg. Ezen túlmenően a jogszabály koherenciás és pontosító rendelkezéseket is tartalmaz. (Előadó: Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF. )

Az Országgyűlés a javaslatot 113 (Fidesz-KDNP) igen szavazattal, 55 nem (MSZP+Jobbik+ LMP+függetlenek) kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról.

Magyarország versenyképességének növelése az erre irányuló gazdaságpolitikai intézkedések mellett a jogi szabályozó környezet módosításával is elősegíthető. A felesleges adminisztratív terhek leépítése, az előremutató, a gazdasági igényeket felismerő, és azt kielégítő jogi szabályozás olyan keretet tud biztosítani, mely hozzájárul hazánk versenyképességének növeléséhez.

A javaslat biztosítja, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaságok tőkeemelése a lehető leggyorsabban átvezethető legyen a cégnyilvántartáson.

A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosítása megteremti annak lehetőségét, hogy az Európai Unióban honos tőkeegyesítő társaság egyszerűsített, gyorsított eljárással, az áttelepülés céljára alapított magyar társasággal való egyesülés útján székhelyét Magyarországra tegye át.

A módosítás életszerűbbé teszi korlátolt felelősségű társaság és zártkörűen működő részvénytársaság esetén a tőkeemelés bejegyzéséhez szükséges igazolások (mellékletek) kérdését, továbbá megteremti a jogszabályi lehetőségét a zálogjogosulti bizományos bejegyzésére a korlátolt felelősségű társaság üzletrészének elzálogosítása esetében.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása rendezi a jogalkalmazás során felmerülő problémákat és egyértelművé teszi a szabályozást mind a szervezeti kérdések, mind pedig az új, 2017. január 1-jén hatályba lépett ügyelosztási rend alkalmazása tekintetében.

A módosítás a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó átfogó felülvizsgálat keretében rendezi a jogalkalmazás során felmerülő bizonytalanságokat, leépíti a felesleges bürokratikus terheket, és egyértelmű szabályozással segíti a jogintézmény megfelelő működését. (Előadó: Trócsányi László igazságügyi miniszter. Szövege: PDF. )

Az Országgyűlés a javaslatot 117 igen szavazattal (Fidesz-KDNP+LMP), 28 ellenszavazattal (MSZP+4 függetlenek), 22 tartózkodás (Jobbik+3 független) kíséretében elfogadta.

A választottbíráskodásról.

A magyarországi választottbíráskodás a gazdasági élet szereplői számára elsősorban akkor jelentheti az állami igazságszolgáltatás, illetve a külföldi választottbíróságok valódi alternatíváját, ha a szabályozási környezet lehetővé teszi, hogy a jogvitát a felek bizalmát élvező, pártatlan és független személyek az állami igazságszolgáltatási szervekhez képest gyorsabban, magas színvonalon eldöntsék. A magyar vállalkozások számára azért is előnyös lehet, ha a külföldi partnereikkel kötött szerződéseikben nagyobb arányban tudják elérni belföldi állandó választottbíróság eljárásának kikötését, mert így a szerződésből eredő jogvitáikat számukra költségkímélőbb módon belföldön bírálnák el.

A módosítás a legnagyobb ügyforgalmat bonyolító, a hazai választottbírósági rendszerben legnagyobb súllyal bíró állandó választottbíróság, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörébe utalja a Magyarországon állandó választottbíróság által intézendő valamennyi kereskedelmi ügyet (a külön törvények alapján a Sport Állandó Választottbíróság, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett választottbíróság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével), és megújítja annak működési szabályait. (Előadó: Trócsányi László igazságügyi miniszter. Szövege: PDF. )

Az Országgyűlés a javaslatot 136 igen szavazattal (Fidesz-KDNP+Jobbik+LMP), 2 ellenszavazattal (2 független), 29 tartózkodás (MSZP+5 független) kíséretében elfogadta.

