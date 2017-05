Szemtől szembe!

KDNP: A baloldal veszélyezteti Magyarország biztonságát! MSZP: Tegyünk végre igazságot! Jobbik: Meddig tart még az ámokfutásuk? LMP: Nem vagy egyedül! Fidesz: Ahmed H., a terrorista, akit az Európai Parlament védelmébe vett!

2017. május 31. 13:04

Híven a hagyományokhoz ezúttal is látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” a Tisztelt Házban egymást. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szószólók ugyanazt újra és újra egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

A baloldal veszélyezteti Magyarország biztonságát!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP) - Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy a múlt héten elhangzott politikusi mondatok közül kiemelkedik Botka Lászlóé, akit talán Botka „kerítésbontó” Lászlónak is nevezhetünk ezután. Merthogy mit is mondott pontosan az MSZP miniszterelnök-jelöltje? Idézném szó szerint: „Határozottan azt mondom, hogy nem építettük volna meg a kerítést, és azon leszek, hogy minél hamarabb lebontsuk azt.” Láthattuk, hogy a kijelentés után néhány szánalmas próbálkozás történt az MSZP részéről, hogy megmagyarázzák a mondatot, de ezt nem lehet, tisztelt baloldali képviselőtársaim, félreérteni! Azt mondta, hogy nem építettek volna kerítést, nem védték volna meg a magyar embereket, illetve hogy önök mindent megtesznek azért, hogy ezt a kerítést lebontsák!

- Mondta Botka László mindezt egy héttel a manchesteri terrorcselekmény után, amely bizonyította, hogy sajnos Európában megszűnőben van az emberek mindennapi biztonsága. Mondta mindezt akkor, amikor az Európai Unió továbbra sem tud gátat szabni az illegális migrációnak, és nincs szakértő, aki olyan stabilnak látná az EU-török megállapodást, hogy az a balkáni útvonalat hosszú időre kiiktatná. Mondta mindezt akkor, amikor ma már senki nem vonja kétségbe, hogy az illegális migráció és a terrorveszély növekedése között egyértelmű összefüggés van. Mondta mindezt akkor, amikor Európában egyre több vezető látja be, hogy az illegális migráció ügyében az első és legfontosabb teendő a határok védelme, és ebben jó példaként tekintenek a magyar határzárra. És elsősorban mondta mindezt akkor, miután 3,4 millió magyar ember egyértelműen kifejezte akaratát a tavalyi népszavazáson, egyetértenek azzal, hogy teljes határzárral a kormány biztosítsa a mindennapok biztonságát.

- Ezek után és ez alapján kimondható: Botka Lászlót nem érdekli a magyar emberek biztonsága, nem érdekli Európa sorsa, ő mindenképpen el akarja bontani a kerítést. Ennek pedig nem lehet más az oka, mint hogy a baloldal, az általa vezetett baloldal továbbra is bevándorláspárti. Ha megnézzük a múltat, láthatjuk, hogy ezt többször is bizonyították. Először azzal, hogy el akarták hallgatni, hogy az illegális migráció egyáltalán probléma. Emlékezhetünk Kunhalmi Ágnes kijelentésére amely szerint az illegális bevándorlás csak álprobléma. De Botka László maga is azt írta ki két évvel ezelőtt saját Facebook-oldalára ‑ itt is szó szerint szeretném idézni ‑, „egész Európa azon kacag, hogy pont a Fidesz-kormány az élharcosa egy teljesen hasztalan 175 kilométeres drótkerítéssel a menekültek elleni küzdelemnek”. Ezek után minden eszközzel tiltakoztak a fizikai és jogi határzár ellen, majd leszavazták azt az alaptörvény-módosítást is, amely a leghatékonyabb jogi védelmet jelentette volna a magyar emberek számára!

- Emlékezhetünk arra is, hogy Botka László a bevándorlási válság kellős közepén bejelentette: Szeged város lakosságát egyáltalán nem zavarják a menekültek! Érdekes módon teljesen másról számoltak be a Szeged városától alig néhány kilométerre élő homokháti gazdák. Én találkoztam velük két héttel ezelőtt. Ők azt mondták: egyáltalán nem érezték magukat biztonságban, amikor földjeiken, veteményeseiken gyalogoltak át a migránsok tízezrei, kárt téve a terményekben is. Azok tehát, akik a déli határ mellett élnek, pontosan tudják, hogy a kerítés az ő biztonságuk záloga. Az MSZP miniszterelnök-jelöltjét tehát még közvetlen környezetének, lakóhelyének valósága sem tudja kibillenteni bevándorláspárti álláspontjából!

- Ezek után azon már meg sem lepődünk, hogy a múlt heti ominózus interjúban Botka László azt is elárulta, hogy miniszterelnök-jelöltté válása után első útja Brüsszelbe vezet. Egyértelműen kimondható tehát: a baloldal semmit sem változott, mindegy, hogy Gyurcsány Ferencnek, Bajnai Gordonnak vagy éppen Botka Lászlónak hívják a vezetőjét. Ők, ahogy tíz éve, most sem a magyar emberek érdekét, hazánk biztonságát és fejlődését képviselik Brüsszelben, hanem Brüsszelt képviselik Magyarországon!

- Két fontos dolgot azonban nem hagyhatnak ők sem figyelmen kívül. Egyrészt mi velük szemben mindent meg fogunk tenni a magyar emberek biztonságáért! Meg fogjuk védeni az eddig elért eredményeinket, és nem fogjuk engedni, hogy mások döntsenek arról, hogy kivel akarunk együtt élni, és kivel nem! Másrészt, tisztelt MSZP-s képviselőtársaink, azt se felejtsék el, a 2018-as választásokon a brüsszeli bürokraták nem, csak a magyar állampolgárok szavazhatnak majd! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Tegyünk végre igazságot!

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Lázár János nemrégiben azt ígérte, hogy a gyermekvállalást ösztönzőleg a családtámogatási rendszert átalakítják és kiszélesítik, megemelnék a családi pótlékot, ami 2008 óta változatlan. Kiderült, hogy ebből egy szó sem igaz! A benyújtott költségvetésből láthatjuk, hogy valójában nemcsak a családi pótlék, hanem a gyes, a gyed, az anyasági támogatás összege sem változik jövőre. Igazi családbarát kormányzás ez!

- Azóta Orbán Viktor újabb régi, már többször bejelentett ígéreteket tett. Azt mondta: tovább emelik a kétgyerekes adókedvezményt. Csak tudják, ezt már a 2014-es választások alatt megígérték. Végül csak 2016-tól kezdték meg az emelést, de azt is négy évre elhúzva, hogy legyen mit bejelenteni minden évben. Semmit nem mondott Orbán Viktor arról a több százezer gyerekről, akiknek a szüleje részben vagy egyáltalán nem tudja igénybe venni az adókedvezményt, amivel végső soron a gyerekeket bünteti az állam. Semmit nem mondott az alanyi jogú juttatások kilenc éve változatlan összegéről sem.

- Bejelentették: lehetővé teszik a diplomásgyedet, hogy a gyermekek kétéves koráig kaphassák a jogosultak. Pont a napokban derült ki, hogy eddig a gyed extrára jogosultak 1 százaléka vette igénybe, tehát alig pár száz főnek ígérnek most valami nagyot. Újabb kedvezményeket kapnak a nagycsaládosok a lakáshiteleik törlesztésére a harmadik, negyedik, ötödik gyermek után, 1-1 milliót leírhatnak a jelzálogból. Mintha csak úgy megszületnének ezek a gyermekek! De közben közel félmillió családnak elvették a lakhatási támogatását! Több százezer családot a kilakoltatás veszélyezteti ma Magyarországon, és eközben önök megint csak ígérgetnek. Egy újabb ötletcement: aki már a keresztény értékeknek megfelelően eleget szül, az ússza meg a diákhitel-tartozást is. Magyarországon a nők arra kellenek, hogy szüljenek, szüljék tele a világot! Mintha csak tenyészállatok lennének! Ez az igazi keresztényi gondolkodás!

- Orbán Viktor nem beszélt viszont a meddőségi problémáról, holott minden ötödik pár akarna gyereket Magyarországon, de egészségügyi okokból nem képes, vagy akár szociális okokból nem tudja ezt megtenni. Egy szót sem szól a már megszületett, de szegénységben, reménytelenségben élő milliókról, a gyerekekről, a gyermektelen családokról, a több százezer egyszülős családról, a kilakoltatás szélén élő több százezer családról, magyar emberek millióiról. Viszont bejelentette azt is, hogy egy családpolitikai kutatóintézetet hoznak létre. Vajon a miniszterelnök úr nem tudja, hogy 1968. január 1-jétől mind a mai napig létezik a KSH Népességtudományi Kutató Intézete? Vagy a miniszterelnök úr nem tudja, hogy egészen tavaly őszig létezett Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, amit egy kormányhatározattal önök szüntettek meg? Persze, már megint hazudnak!

- Ma Varga Mihály elismerte, hogy Orbán Viktor bejelentett intézkedéseire a költségvetésben egy huncut garas sincs. De ha már a népesedésnél tartunk, Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy népesedési fordulatra van szükség, minél több gyermeknek kell megszületnie, mert ha gyermek van, jövő is van. Az összefüggés fordított: ha jövő van, akkor gyermek is van! A semmire senki nem akar gyermeket vállalni. Hányadik éve csak beszélnek a népesedési fordulatról! 2008-ban ezer főre 99 élve születés jutott, 2016-ban ez a szám 93. Tehát semmi nem javult, és nem csináltak semmit!

- Persze tudjuk, hogy valójában sok mindentől függ, hogy mennyi gyermek születik. Például attól, hogy mennyi szülőképes korú nő él az országban. Sajnos, ez a szám nemcsak a csökkenő népességszám miatt lesz egyre kevesebb, hanem azért is, mert ezeknek a nőknek egy jelentős része kivándorol, máshol él, máshol szüli meg a gyermekét, nem Magyarországon van a jövőjük. De nemcsak a nőkön áll a vásár. Kormánypárti politikusoktól folyamatosan olyan kijelentéseket hallunk, mintha csak a nők tehetnének arról, hogy kevés gyermek születik. Nem, kedves uraim! Az önök megnyilvánulásai, kijelentései és a politikájuk árt a legtöbbet ennek a témának!

- Az emberek szeretnének gyermeket vállalni, ehhez viszont jövedelmi, anyagi biztonság kell. Ehhez képest ma Magyarországon a nők számára sem egyenlőség, sem jogbiztonság, sem munkahely és szociális biztonság sincs! Tudják, mi van? Állandó bunkó fideszes beszólások! Szóval, nagy az önök fejében a káosz! 4,3 százalékos GDP-növekedéssel számol a kormány, mégis kevesebb jut jövőre jóléti kiadásokra.

- Államtitkár Asszony! 2018-ban igazságot fogunk tenni a magyar családokért, a gyerekeinkért, a magyar emberek jövőjéért! Igazságot, mert önök nemcsak a gyerekeink jövőjét vették el, hanem a jelenét is! Köszönöm szépen, elnök úr. (Nagy taps az MSZP soraiban.)

***

VERESNÉ NOVÁK KATALIN, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! Egy pillanatra meg kellett néznem, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselője szólalt-e föl. Biztos? Ez az a párt, amelyik elvett az idősektől egyhavi nyugdíjat…(Korózs Lajos: Nem igaz.)…a közalkalmazottaktól… (Folyamatos közbeszólások az MSZP soraiban. Elnök: Legyenek szívesek csöndben maradni!) Támogattak minden egyes adóemelést, megszavazták a személyi jövedelemadó emelését, az élelmiszerek áfájának emelését, támogatták a családi adókedvezmény eltörlését…(Bangóné Borbély Ildikó: Mert igazságtalan.) …Megszüntették az otthonteremtési programot, támogatták a vizitdíj, a kórházi napidíj, a tandíj bevezetését. Nem támogatták a rezsi csökkentését, sőt emelték a rezsiterheket! Ott voltak, amikor a családi pótlék, a gyes, a gyed, a gyógyászati segédeszközök jogosultságát csökkentették, meg akarták adóztatni a családi pótlékot és a nyugdíjat, majd bevezették az ingatlanadót. A magyar vállalkozásokat sújtó összes adó- és járulékemelést megszavazták! És nem tiltakoztak akkor sem, amikor az egészségügytől, az oktatástól, a magyar gazdáktól, a magyar családoktól vettek el pénzeket!

- Képviselő Asszony! Nézzen magába! Nézze meg, hogy milyen hitelük van önöknek akkor, amikor ilyen kérdésekről beszélnek! Hiszen önök a kormányzásuk idején a magyar családoktól csak elvettek, semmivel nem adtak többet! (Folyamatos nagy zaj, közbeszólások az MSZP-frakcióban.)

- Az emberek számára az a fontos, hogy kiszámítható, stabil jövőképük legyen. Amikor a gyermekvállalásról döntenek, akkor nem egy napra, nem egy évre hoznak döntést, nem is négy évre, nem is nyolc évre, egy életre szóló döntést hoznak. Ilyenkor az a fontos, hogy kiszámítható, stabil legyen a családpolitika. Önök azzal fenyegetik most is a választókat, hogy ha majd kormányra kerülnek, akkor megreformálják a családi adókedvezmény rendszerét, megszüntetik az otthonteremtési programot. Ez az, ami bizonytalanságot szül: az ilyen típusú fenyegetések, az ilyen típusú negatív ígéretek. Azt hiszem, ennél többet nagyon nehezen lehet ártani a családalapításnak, a gyermekvállalásnak! A fontos az, hogy kiszámítható, stabil legyen a jövő, hogy tudjanak mire tervezni az emberek. Mi ezért vezettük vissza az otthonteremtési programot!

- Képviselő Asszony! 2010-ben a családok támogatásának összege nem érte el az 1000 milliárd forintot Magyarországon. 2018-ban a jelenleg a Ház előtt lévő költségvetésben ugyanez az előirányzat közel 2000 milliárd forint. Megdupláztuk a családok támogatásának előirányzatát! Az imént képviselő asszony arról beszélt, hogy a gyermekek étkezésére mennyit fordítunk. Bizonyára tudja, hogy mennyi volt ez az összeg 2010-ben: 29 milliárd forint. Tudja, hogy ez mennyi lesz 2018-ban? 80 milliárd forint! Ennyivel áldozunk többet a gyermekek étkezésére. (Nagy zaj, folyamatos közbeszólások az MSZP-frakcióban.) Ilyen okokból nem éhezhet ma egy gyermek sem Magyarországon! Nemcsak a tanév közbeni gyermekétkezést támogatjuk, hanem minden egyes iskolai szünetben is, hétvégén az önkormányzatok feladata az, hogy a gyermekek étkezését biztosítsák.

- Képviselő Asszony! Ha a tényeket nézné és nemcsak beszélne a levegőbe, akkor már tudhatná azt, hogy a magyar családok támogatásáért ennél a kormánynál eddig más nem tett többet! Tehát azt kérem, nézzenek magukba, nézzék meg, mi történt abban a nyolc évben, amikor önök kormányozni tudtak 2002 és 2010 között! Hadd mondjak egy adatot: a házasságkötések száma 23 százalékkal csökkent az alatt a nyolc év alatt. 2010-ben megfordult ez a tendencia! Tudja, mennyivel emelkedett az elmúlt hat évben a házasságkötések száma? 50 százalékkal! Másfélszeresére nőtt ahhoz képest, hogy az önök idejében 23 százalékkal csökkent. Mi, ha az nem a pesszimizmus ideje volt, ez pedig az optimizmus ideje?

- Képviselő Asszony! Azzal, hogy a magyar családokat azzal fenyegetik, hogy mit fognak tőlük elvenni, folyamatosan negatív képet festenek nekik… (Nagy zaj, közbeszólások.)… azzal, csak ártani tudnak a gyermeket szerető magyar családoknak. Azt hiszem, Magyarországon azzal teszünk a legtöbbet, ha azt képviseljük, ami a magyar valóság! (Folyamatos közbeszólások az MSZP-frakcióból. Az elnök csenget.) A magyar emberek családcentrikusak, a magyar emberek szeretik a gyermekeiket, a magyar emberek a jövőjükről szeretnének gondoskodni, ezért a magyar emberek számára az a fontos, az érdekli őket, hogy lesz-e hol lakniuk, kapnak-e ehhez otthonteremtési támogatást, lesz-e munkájuk, és az, hogy milyen támogatást kapnak ahhoz, hogy fel tudják nevelni a gyermekeiket. Ez az adórendszer támogatja leginkább azt, hogy a munkából élők tudjanak gyermeket is nevelni!

- Képviselő Asszony! Végezetül még azt szeretném megkérdezni, hogy azt az ötpárti egyetértést, azt a nyilatkozatot, amit egy civil szervezet kezdeményezett a vágyott gyermekek megszületése érdekében, miért rúgta föl az MSZP? (Folyamatos nagy zaj. ‑ Az elnök csenget.) Éppen az MSZP az egyetlen párt, amely ezt a nyilatkozatot most már nem tudja támogatni. Tehát azt hiszem, akkor, amikor önök a családok támogatásáról beszélnek, nézzenek magukba! És jobb, ha felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy az igazi fenyegetést éppen a baloldal jelenti a magyar családok számára! (Hosszan tartó, nagy taps a kormánypárti padsorokban.)

Meddig tart még az ámokfutásuk?

APÁTI ISTVÁN, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Soha nem látott mértékű korrupció tombol ebben az országban, és jó lenne ennek az ámokfutásszerű korrupciónak véget vetni! Tudom, ilyenkor szoktuk megkapni azokat a válaszokat, hogy ha bűncselekményről van tudomásunk, akkor tegyünk feljelentést. Ezeket meg is szoktuk tenni, több százszor megtettük már, de gyakorlatilag minden egyes ügyet elfektettek. Amíg Polt Péternek hívják a legfőbb ügyészt, addig sajnos különösebb félnivalójuk a felelősöknek nincs. Másrészt pedig vegyék tudomásul: mi országgyűlési képviselők vagyunk, nem rendőrök, nem ügyészek, nem nyomozóügyészek és nem a titkosszolgálat emberei, éppen emiatt korlátozottak az eszközeink!

- Na de ilyenkor azt is el szokták mondani, hogy a király jó, csak rosszak a tanácsadói, és hát a miniszterelnök úr biztos nem tud semmiről, ugyanis ha tudná, hogy mi zajlik a háta mögött, akkor biztosan tenne a korrupció ellen. Igen ám, csak igazából nem is tudja az ember eldönteni, hogy mi a rosszabb vagy mi a jobb: ha a miniszterelnök úr tud erről, vagy hogyha nem tud. Ha tud róla, az a baj, ha nem tud róla, akkor az meg még nagyobb baj! Tehát valószínű, az az igazság, hogy pontosan tisztában van ő a valósággal, csak az a helyzet, hogy neki is érdekében áll ezt a rendszert üzemeltetni és fenntartani.

- Képviselőtársaim! Azt látjuk, hogy például a szállítmányozással vagy a bányászati tevékenységgel foglalkozó közeli hozzátartozói, a családi körhöz köthető cégei 2-3 milliárd forinttal gazdagodnak évente, és nem önmagában ez a probléma, hanem az, hogy ez nem piaci alapú megrendelésekből származik, ezek a vállalkozási vagy megbízási szerződések szinte kizárólag állami és uniós források felhasználásához köthetőek. Aztán, ha megnézzük a pénztárost, a vagyongyűjtőt, Mészáros Lőrincet, akkor az ő egy év alatti 100 milliárdos gazdagodásából világossá válik számunkra, hogy mi a harmadik Orbán-kormány valódi célja. Nem más, mint hogy nemcsak a legbefolyásosabb, hanem a leggazdagabb embere legyen az országnak a miniszterelnök úr, és ha Mészáros Lőrinc a következő évben is ennyit gazdagodik, mint az elmúlt egy évben, akkor ő, vagyis vélhetően a miniszterelnök úr lesz a leggazdagabb embere Magyarországnak. Úgy gondolom, hogy ez több mint felháborító, és az országra nézve életveszélyes!

- De nézzük meg, hogy kikkel veszi ő körbe magát! Ott van mindjárt a propagandaminiszter, Rogán Antal, akinek a neve föltűnt már belvárosi ingatlanmutyinál, a Vizoviczki-ügyben, a Portik-ügyben, belvárosi teraszok megnyitásához kötődő korrupciós pénzeknél, mégis egyelőre az összes ügyet sikerült késleltetni, korlátozni, elfektetni a legfőbb ügyész úr aranyfokozatú fő támogatása mellett. Mindenesetre fokozottan figyelemmel fogjuk kísérni a miniszter úr nézését és járását!

- Ami pedig a kevésbé ismert figurákat illeti: kezdjük rögtön Mengyi Roland képviselő úrral! Ő egy korrupciótörténeti különlegességet valósíthatott meg azáltal, hogy létrehozta a fordított 10 százalék szabályát, hiszen a szokásos mértékű jattnak, ajándéknak, kenőpénznek számító 10 százalék helyett ‑ a megalapozott gyanú szerint legalábbis ‑ ő 90 százalékot szeretett volna lenyúlni, és 10 százalékot hagyni az eredeti célra. Erre mondtam az előbb: ez nem más, mint egy igazi különlegesség, egy igazi unikális szabály, a fordított 10 százalék szabálya, amikor 10 százalék marad az eredeti célra.

- De aztán körünkben üdvözölhetjük Simonka György képviselő urat is, akihez személyileg vagy céges vonalon kötődő cégekkel, személyekkel kapcsolatosan költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. Mégis 450 millió forintos uniós forrás fog ezekhez a cégekhez kerülni nagyon rövid időn belül. Tehát valóban, az utolsó nagy kaszálás évéről, úgy néz ki, ő sem szeretne lemaradni!

- Aztán mindjárt itt van Németh Szilárd rezsibiztos, a rezsi-Rambo, aki jó szokásához híven vagy rossz szokásához híven, aki neki nem tetszik, azt lekommunistázza vagy lenácizza. 2 milliárd forintból épül Csepelen birkózócsarnok. Ezzel önmagában még nem is lenne feltétlenül olyan nagy probléma egyébként, ha nem a márciusban általa létrehozott magánalapítványhoz vándorolnának majd ezek a 2000 milliós nagyságrendű források.

- S végül, de nem utolsósorban: nagy tisztelettel köszöntöm az ülésteremben kivételesen megjelent Farkas Flóriánt, aki 1300 millió forinttal nem tud elszámolni. Őt is bevédi a család, őt sem hagyták megbukni, és ennek egy oka van, tisztelt képviselőtársaim: egyrészt, hogy rendkívüli kormányzati támogatásból kipótolták az 1,3 milliárdot, amivel nem tud elszámolni, s még megfejelték a jutalmat, választási megállapodást kötöttek vele a választási rasszizmus jegyében, ugyanis a Fidesz–KDNP-nek a következő választásokon is szüksége van a sajnos többségében aluliskolázott cigányság szavazataira. Ez az igazi rasszizmus, képviselőtársaim, mert nem az a rasszista, aki a magyar-cigány együttélés problémáiról nyíltan, őszintén beszél, hanem az, aki a cigány embereket csak addig tartja fontosnak, amíg a szavazataikat olcsó pénzen meg nem vásárolja, és ebben ő a felelős és önök! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Nehéz azzal a párttal korrupcióról vitatkozni, amelynek az egyik vezetője még mindig nem tisztázta magát adócsalás vádjában, és az egyik alelnök ellen épp a napokban nyújtottak be feljelentést azért, mert belenyúlt a gyanú szerint egy közbeszerzésbe. Azt szeretném azért önnek elmondani, hogy a kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, és bármilyen vállalkozóról van szó, bármilyen gazdasági társaságról az országban, három fő elvárásunk van: a munkát tisztességesen végezzék el, ha megrendelést kapnak, fizessék be az adót, a törvényeket pedig minden körülmények között tartsák be! Szeretném önnek is elmondani: ez a kormány volt az, amelyik megszigorította a korrupciós büntetési tételeket, és egyébként megtiltotta, hogy átláthatatlan hátterű cégek induljanak közbeszerzéseken.

- Képviselő Úr! A Jobbik gyakran rémisztgeti azzal a Tisztelt Házat és a magyar lakosságot is, hogy rövidesen kormányra kerül, de ha az ember egy kicsit fülel, akkor nagyjából kétnaponta értesülhet olyan dolgokról, amelyek megmutatják, hogy mennyire is kormányzóképes a Jobbik. Szeretnék önnek három dolgot kiemelni ezzel kapcsolatban, érintik azt a témakört, amelyről ön is beszélt. A múlt héten volt Gyulán egy időközi választás, és nem csupán azért érdekes ez, mert a fideszes jelölt toronymagasan győzött, hanem azért, mert a Jobbik jelöltet itt sem indított. Igazán érdekes az, hogy ezt a helyi főemberük azzal magyarázta, azzal indokolta, hogy szeretnének takarékoskodni az erőforrásokkal, magyarul: spórolni szeretnének. Tehát ha jól értjük, egy hét éve a parlamentben csücsülő párt, amelyikhez minden évben sok száz millió érkezik az államtól, annak nincs pénze arra, hogy elinduljon egy helyi választáson, ennyire érdeklik önöket a választók. Arra viszont van pénz, hogy a gazdájuk kérésére bosszúkampányt indítsanak akár százmilliós nagyságrendben, akár hitelből is, a valós költségekről meg annyifélét mondanak, ahányan csak vannak. Ennyit a nyilvánosságról. Egyébként a gyulai nem az egyetlen eset, ahol a Jobbik nem indított jelöltet, ez történt Zuglóban, Szentendrén sem állítottak, ezzel gyakorlatilag megtámogatva a baloldalt, úgyhogy majd érkezhet a köszönőlevél!

- A Jobbik iránytűje egyébként más ügyekben is összezavarodik. Például Ózdon, ahol felmerül a gyanúja annak, hogy a polgármester belenyúlt egy közbeszerzésbe, és még ki is akasztja a cinizmusmétert azzal, hogy az egészet, az ezt alátámasztó hangfelvételt úgy kommentálja, hogy csupán kockázatelemzésről van szó. Értik? Kockázatelemzésről! Ha szeretne valamit tenni az átláthatóságért, akkor javaslom, hogy még ma induljon el Ózd irányába.

- Aztán van itt még egy ügy, amelynek súlyos nemzetközi vonatkozásai is lehetnek. Németországi híradások szerint orosz pénzek érkezhettek a Jobbikhoz, és ezt érdemben nem cáfolták! Ha ez bebizonyosodna, akkor nem ez lenne az egyetlen hasonló botrány, mert jól tudjuk, hogy európai parlamenti képviselőjük ellen is kémkedés vádja miatt nyomoznak. Jellemző módon még csak le sem mondatták ezt a képviselőt, miközben még Vona Gábor is úgy nyilatkozott, hogy hallott elbizonytalanító dolgokat.

- Tisztelt Ház! Dióhéjban így áll a Jobbik kormányzóképessége: adósságba veri magát, mint az egykor volt SZDSZ, aztán egy helyi választáson még egy helyi jelöltet sem tud elindítani, a gyanú szerint belenyúlnak a közbeszerzésekbe, és ami épp ennyire súlyos, továbbra sem tisztázzák a külföldi finanszírozásról szóló vádakat! Nem csoda, ha az egykori nemzeti párt egy lefelé tartó spirálba került, és egyre többen vannak úgy, hogy egy vödör savanyú káposztát sem bíznának erre az alakulatra, nemhogy az ország irányítását! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Nem vagy egyedül!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Országgyűlés! Az, hogy a magyar nők mire számíthatnak a Fidesz-KDNP-től, Németh Szilárd úr a múlt héten nagyon tömören megfogalmazta. Ugye, Orbán Viktor úr kijelölt egy 13 éves tervet a magyar nők számára. Azt adta feladatul nekünk, hogy 2030-ra a jelenlegi 1,4 helyett átlagosan 2,1 gyermeket kell vállalnunk. S hogy mindenki jól értse a kormányfő szavait, Németh Szilárd el is magyarázta, idézem: „A miniszterelnök úr világosan fogalmazott, 2030-ra növekedést kell produkálni. Nagyon egyszerű ennek magyarázata: aki teleszüli a világot, azé a világ.” Hát, egyrészt szeretnék jó munkát kívánni Németh Szilárdnak a világ teleszüléséhez, a nők és a családok ugyanis gyermekvállaláskor nem kormányzati parancsot teljesítenek, hanem saját döntéseket hoznak, amihez a kormány támogatást kell hogy nyújtson. Ez így működik, ez a megfelelő stílus, nem pedig más. Úgyhogy ha már itt így ellenzékben megkaptuk a beosztásunkat, nagyon szeretném, ha Németh Szilárd is meggondolná, mit beszél, mert ezek a ceauşescui mélységek, amiket kezdünk Magyarországon 2017-ben megütni, nem helyénvalóak. Nem ezt a stílust akarjuk hallani! Nem azért vagyunk, hogy teleszüljük a világot!

- Államtitkár Asszony! A múlt heti, nagyon bizarr családkonferencia is megmutatta, hogy a kormány egész egyszerűen eltévesztette a házszámot. Hosszú ideje teljes szakmai konszenzus van abban, hogy miként tudjuk a demográfiai fordulatot elérni Magyarországon. Az, hogy önöknek az elmúlt hét évben semmit nem sikerült ezzel kapcsolatban produkálni, nem azt mutatja, hogy a nőkkel van probléma, hanem azt jelenti, hogy az önök családpolitikája egyszerűen nem működik. A nők akkor tudnak világszerte mindenhol gyermeket vállalni, ha úgy érzik, hogy lehet munkájuk is és lehet gyermekük is.

- Államtitkár Asszony! Nézzenek egy kicsit magukba! Legyenek kedvesek, és gondolják végig, hogy az az intézkedésük például, amit a Fidesz-KDNP a munka törvénykönyvében bevezetett, és ami arról szól, hogy a kisgyermekes szülők kirúghatóak lettek, a korábbi védettséget elveszítették, ez segített vagy rontott ezen a helyzeten. Én egyértelműnek gondolom azt, hogy rontott, és gyakorlatilag az elmúlt 27 évben Magyarországon nem volt olyan kormány, aki az emberek problémáival foglalkozott volna. Sokkal inkább azt láttuk, hogy loptak meg hazudoztak, arra mindig volt idejük meg volt pénzük, de, hogy végiggondolják azt, hogy mi a szakmai konszenzusnak a politikai megvalósítása, azzal önöknek eszük ágában sem volt foglalkozni!

- Azt látom a magyar munkaerőpiacon körbenézve, hogy itt még mindig, ebben az országban hátrány kisgyermekes szülőnek lenni. Azt látjuk, hogy nincsen lehetőség rugalmas munkavégzésre. A bölcsődei férőhelybővítés programja nem haladt megfelelően, azt látjuk, hogy a magyar bérekből nem lehet megélni, és bár a CSOK-kal pár tízezer családot el tudtak érni, de nem erre lenne szükség. Önöknek az a filozófiája, hogy keveseknek adnak sokat, egész egyszerűen nem működik, a családok széles rétegeinek kellene támogatást nyújtani!

- Szeretném azt kijelenteni: ott vannak azok is, akik kimaradtak a miniszterelnök úr nagyívű bejelentéséből, és szeretném felhívni a Fidesznek és a KDNP-nek a figyelmét arra, hogy akkor tudunk jobban gyermeket vállalni, ha úgy érezzük, hogy akkor is törődnek velünk, hogyha adott esetben hátrányos helyzetbe kerülünk. Az egyedülálló szülői lét nem egy választott életforma, sokszor egy, kettő, sőt három gyermekkel maradnak egyedül édesanyák. Sokszor fogyatékossággal élő gyermeket nevelő édesanyák maradnak egyszerűen egyedül, mert valami miatt a férfi úgy dönt, hogy lelép abból a kapcsolatból. És ezek a családok ma Magyarországon megtűrt családokként vannak jelen!

- Államtitkár Asszony! A számokkal nehéz vitatkozni: 1500 forinttal kapnak többet a családi pótlékban, de ha a háromgyerekes családokat nézzük, akik egyedül maradtak, ott már csak egy ezressel kap többet az, aki egyedül neveli a gyermekét; miközben ebben az országban minden ötödik családban gyakorlatilag a szülő egyedül neveli a gyermekét. Több mint félmillió gyermekről beszélünk! És azt is meg kellene érteniük, hogy egyszerűen az egyszülős családokkal önök nem foglalkoztak az elmúlt hét évben, és ezzel szemben azt tudom önöknek mondani, hogy a mi filozófiánk az, hogy minden család és minden gyermek egyformán fontos. Nem tudom mire vélni azt a megjegyzést, hogy önök támogatják az egyszülős családokat, hiszen kicsivel többet kaptak, mint a kétszülősök. Hát miből? Családi pótlékból? És mi van az összes többivel?

- Államtitkár Asszony! Szeretném megkönnyíteni az önök kormányzását, úgyhogy létrehoztunk egy olyan komplex javaslatcsomagot, amelynek azt a címet adtuk, hogy „Nem vagy egyedül!”. És a „Nem vagy egyedül!” csomagba összeszedtük azokat az intézkedéseket, amelyeket önöknek meg kell csinálni ahhoz, hogyha az egyszülős családokat támogatni akarják. Azt akarjuk, hogy az alapösszege a családi pótléknak 30 százalékkal emelkedjen, és 20 ezer forintot kapjon minden egyszülős család! Azt is akarjuk, hogy a tartásdíjnak a behajtásánál is legyen végre rend ebben az országban. Egyrészt valós jövedelem szerint kell megállapítani, hatékonyabban kell behajtani, az eljárást fel kell gyorsítani, és a megelőlegezett tartásdíjat emelni kell! Korábban akár 60 ezer forint is volt ez a megelőlegezett tartásdíj, önök 2012-től ezt egy alamizsnává tették, 14 250 forintra csökkentették! Miért hagyták cserben az egyszülős családokat?

***

VERESNÉ NOVÁK KATALIN, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! Akkor menjünk szépen sorban! Valóban, demográfiai értelemben nincsen könnyű helyzetben az ország. Ez nem tegnap óta van így, nem is tegnapelőtt kezdődött, 35 éve tart ez a folyamat. 1981 óta minden évben többen halnak meg Magyarországon, mint amennyien születnek. Ez így van, ez egy adottságunk, amivel együtt élünk, és amivel kapcsolatban próbálunk lépéseket tenni.

- Képviselő Asszony! Én azért azt nem mondanám, sőt kifejezetten kikérném azoknak a nevében magamnak, akik külföldön szülik a gyermeküket, hogy mi lemondunk azokról, akik nem Magyarországon születtek. Számunkra ők nem számítanak? Ők nem magyar gyerekek? (Szél Bernadett: A kormány számára.) Attól, hogy valaki nem Magyarország közigazgatási határain belül születik, attól az az ember nem magyar? Attól arról a gyerekről le kellene mondani? Én nem gondolom! Én azt hiszem, hogy ugyanúgy büszkének kell lennünk arra a gyermekre, aki Magyarország közigazgatási határain kívül születik, mint aki a közigazgatási határain belül! Úgyhogy támogatjuk, minden esetben támogatjuk ezeket a gyermekeket is. (Szél Bernadett: Nagyon gyenge!)

- Képviselő Asszony! Én megtiszteltem önt azzal, hogy végighallgattam a szavait, örülnék, ha ön is megtisztelne engem ezzel. A gyermekeinknek is példát mutatunk azzal, hogy az Országgyűlésben hogy viselkedünk. Azt hiszem, ebben a tekintetben az ellenzék nagyon rosszul vizsgázott, úgyhogy szégyelljék magukat! (Taps a kormánypártok soraiból.)

- A konferenciáról csak egy gondolatot: mi nem a bevándorlásban látjuk a megoldást a demográfiai problémákra. Való igaz, nagyon sokan mondják azt, hogy egy egyszerű képlet: ha Magyarországon nem születik elég gyermek, ha Magyarországon nincsenek elegen, akkor egész egyszerűen be kell kívülről telepíteni egy csomó embert, és megoldottuk Magyarország demográfiai problémáit. Ez is lehetne egy megoldás, mi nem ezt választjuk! Mi a belső erőforrásainkra támaszkodunk és azt nézzük meg, mi az oka annak, hogy a magyar gyermekek nem születnek abban a számban, mint amennyire vágynak a fiatalok. Mi a különbség aközött, amire vágyott egy fiatal, és aztán amennyit végül vállaltak, és mik az akadályok, és ezeket az akadályokat igyekszünk lebontani.

- Nem voltunk könnyű helyzetben, amikor indultunk 2010-ben, hiszen akkor a családtámogatásokat teljesen szétverték, a családtámogatási rendszer tulajdonképpen egy nagyon-nagyon embrionális állapotba került. Ebből kellett felépítenünk a családi típusú adózást, ehhez kellett hozzátennünk az otthonteremtési programunkat, ehhez kellett olyan eszközöket párosítanunk, amivel valóban azt tudjuk érzékeltetni a magyar emberekkel, hogy Magyarországon érdemes és jó gyermeket vállalni, hogyha családot alapítanak, hogyha gyermeket vállalnak, akkor ehhez támogatást fognak kapni. Nem tudjuk minden terhüket átvállalni, a gyermekvállalásnak a felelőssége mindig is első helyen a családé lesz, első helyen a szülőké lesz, azonban amit egy állam, amit egy kormány meg tud tenni, azt megtesszük a gyermekek támogatása érdekében!

- Képviselő Asszony! Említette a munkaerőpiaci folyamatokat. Bizonyára ismeri a számokat: munkaerőpiaci tekintetben nem álltunk az elmúlt évtizedekben ilyen jól. Akár a foglalkoztatottságot nézzük, akár a munkanélküliséget nézzük, akár a női foglalkoztatottságot nézzük, akár a női munkanélküliség mutatóit nézzük, de beszélhetnénk itt a fiatalokra vonatkozó számokról is, ezekből minden ilyen tekintetben rendkívül pozitívan alakultak a mutatók.

- Említette a bölcsődeépítéseket. Én is azt gondolom, hogy van még szükség bölcsődékre, de nézzük meg, hogy honnan indultunk megint csak 2010-ben, és hogy mekkora összeget áldoztunk bölcsődeépítésre. Százmilliárd forintot áldozunk arra, hogy bölcsődei és óvodai férőhelyeket hozzunk létre. Most hirdettünk meg egy újabb tízmilliárd forintos programot, ami kifejezetten a közép-magyarországi régióra koncentrál. Rugalmasabbá tettük a bölcsődei rendszert, megváltoztattuk az erre vonatkozó jogszabályokat, hogy kötelesség legyen az önkormányzatoknak a bölcsődéknek az üzemeltetése, új típusú bölcsődéket hoztunk létre. Megemeltük a bölcsődei dolgozóknak a fizetését, mind a felsőfokú végzettségűekét, mind a középfokú végzettségűekét. Könnyebbé tettük számukra a felsőfokú végzettségnek a megszerzését, tehát én azt hiszem, hogy a bölcsődékhez való hozzáférés tekintetében kormány még ennyit nem tett, mint a mi kormányunk.

- Beszélt az otthonteremtéstől. Én azért gondolnék arra a most már közel 50 ezer családra, akik csak ennek az otthonteremtési programnak köszönhetően tudtak otthonhoz jutni. Lehet, hogy ez önnek kevés, én azt hiszem, hogy ennek az 50 ezer családnak ez egyáltalán nem kevés, sőt!

- Végül pedig az egyszülős családokról, hiszen úgy látom, hogy ön valami felkent képviselője ennek a csoportnak, holott van egy civil szervezet, amely kifejezetten képviseli az egyszülősöknek az érdekeit. És mivel itt folyamatosan együttműködésben vagyunk, stratégiai partnerségben állunk ezzel a szervezettel, és tőlük kapjuk azokat a javaslatokat, amelyek az egyszülősöket tudnák támogatni, ennek köszönhetően fogadtuk el azt, hogy előnyben részesüljenek a bölcsődei felvételnél. Gondoljon bele, képviselő asszony, hogy a CSOK-ot ugyanúgy igénybe veheti egy egyszülős család, mint ott, ahol ketten nevelik a gyermekeket. Nemhogy nem rekesztjük ki ezeket a családokat, hanem kifejezetten támogatjuk. Éppen most hirdettük meg az Erzsébet-program keretében számukra az üdülési lehetőséget, amire eddig még soha nem volt példa.

- Tehát én azt hiszem: képviselő asszony is inkább nézze meg, hogy mik a realitások, inkább nézze meg azt, hogy mi történt az elmúlt hét évben, és ezek alapján hozza meg az ítéletét! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ahmed H., a terrorista, akit az Európai Parlament védelmébe vett!

KÓSA LAJOS, (Fidesz): -Tisztelt Ház! (Lukács Zoltán: A végén a desszert! - Szakács László: Koktélcsemege!) Az Európai Parlament egy olyan megdöbbentő határozatot hozott, amelyben egyértelműen és világosan kiállnak egy terrorista mellett, pusztán azért, hogy Magyarországot bántsák, hogy Magyarországot támadják. Mindenki látja Európában, hogy a terrorizmus milyen veszélyeket hordoz magában, különösen tudják ezt azok, akiknek közvetlen élményük, tapasztalatuk van a terrorral kapcsolatban. Több száz áldozatot követelt eddig a terrorizmus, és ennek ellenére az Európai Parlament határozatában egy terrorizmussal gyanúsított és elítélt ember mellett áll ki. Ahmed H.-nak hívják.

- Ki is ő? 2015 szeptemberében a röszkei támadás egyik szervezője megafonnal, a rendőrökre támadó ember, aki bizonyíthatóan legalább háromszor dobott a rendőrökre különböző tárgyakat, aminek kapcsán egyébként a Szegedi Törvényszék el is ítélte 2016 decemberében tíz év fegyházra és végleges kiutasításra. Hozzáteszem: terrorizmus bűncselekményével, amelynek egyébként a büntetési tétele 10-20 évig terjed, különösen súlyos esetben életfogytiglanival. Tehát a Szegedi Törvényszék helyesen használta a büntetési tételeknél azt, hogy ez a terrorcselekményeknek egy kétségtelenül terrorcselekmény jellegű, de enyhe formája.

- Azonban mindenki tudja, hogy a terrorcselekmény nem azzal kezdődik, hogy valaki bombát kötöz a hátára és felrobbantja magát, hanem azzal, hogy emberek támadásokat szerveznek, logisztikai segélyt nyújtanak, és segítenek abban, hogy több ezren ellenőrzés nélkül, illegálisan lépjenek az Európai Unió területére. A Terrorelhárítási Központ egyébként 2015 szeptember végén elfogta Ahmed H.-t. Elfogásakor hét útlevél van nála. Mindegyikben van schengeni vízum. Neki egyébként ciprusi útlevele van, és jogszerűen be tud lépni az Európai Unióba, mert tíz éve jogszerűen tartózkodik Cipruson a családjával együtt. Tehát ha becsületesek a szándékai, akkor bármikor beléphetett volna az Európai Unió területére, mint ahogy nem is a röszkei csata esetén lépett be, mert a magyar hatóságok egyébként Szegeden fogják el.

- Tudjuk, ismert, a sajtó megerősítette, hogy az úgynevezett Tablighi Jamaat nevű, fundamentalista szervezet tagja, amely szervezetet a különböző terrorszervezetek előszeretettel használnak fedőcégként és fedőszervezetként. Ezek után, nyugodtan mondhatom, megdöbbent egész Magyarország! De nyugodtan mondhatom, egész Európának meg kellene döbbennie, hogy a féktelen politikai boszorkányüldözés oda juttatta az Európai Parlamentet, beleértve a magyar baloldali képviselőket is, hogy elítélik Magyarországot azért, mert egy nyilvánvalóan terrorista bűncselekményt elkövető embert elfognak, feltartóztatnak. Mi kell még ezeknek a brüsszeli uraknak?! Hány száz ártatlan embernek kell még meghalni, hogy végre felébredjenek az elefántcsonttornyokban?! Hogy jönnek ahhoz, hogy a manchesteri robbantást, a lyoni merényletet, a különböző, Londontól Berlinig Európát megrázó merényleteket figyelmen kívül hagyva, az áldozatok emlékét meggyalázva egész egyszerűen különböző, mérhetetlenül aljas politikai okokból egy terroristát a védelmükbe vesznek?! Ilyen és ehhez hasonló eset nem következett még be. Ezzel egyébként az Európai Parlament a terrort és a bűnözőket veszi védelembe. Ne adj’ Isten, majd megéljük azt, hogy már a robbantókat is az Európai Parlament baloldala különböző politikai számítások miatt elkezdi szerecsenmosdatni?

-Tisztelt Ház! Ennek most kell elejét venni! Fel kell hívni Európa és a világ figyelmét arra a skandalumra, ami egyébként elvakult politikai gyűlöletből az Európai Parlament döntésében és határozatában bekövetkezett! Ha nem tesszük, biztatjuk, mármint az Európai Parlament biztatja a terrorizmust, és egész egyszerűen meggyalázzák az áldozatok emlékét! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József