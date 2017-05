Az MSZP is bírálta Botka nyilatkozatát

Bár a tartalmát nem vitatja, az MSZP elnöksége nem tartja szerencsésnek Botka Lászlónak a kerítés lebontásáról szóló szavait. Mivel a fizikai és jogi határzárral a baloldali szavazók többsége is egyetért, a szocialisták a kampányban mindenképpen kerülnék a kérdést – értesült a Magyar Idők. Mindeközben Botka módosította a vagyonnyilatkozatát, amellyel Hollik István szerint beismerte, hogy hazudott. Ma egyébként a szocialisták miniszterelnök-jelöltje és Soros György is Brüsszelbe látogat.

2017. május 31. 11:32

Az MSZP elnöksége is foglalkozott Botka László Reutersnek adott, nagy felháborodást keltő nyilatkozatával, miszerint a párt miniszterelnök-jelöltje azonnal lebontaná a szerb határra épített kerítést, amint az Európai Unió határvédelmi intézkedései életbe lépnek, s a közel-keleti helyzet lecsendesedik – tudta meg a Magyar Idők.

Bár a pártvezetés többsége Botka szavainak tartalmi részét nem vitatta, a megfogalmazást szerencsétlennek, óvatlannak tartotta. A szegedi polgármesternek a kerítés lebontásával kapcsolatos feltételeinek belátható időn belül ugyanis nincsen realitása, sokkal inkább csupán egyfajta reményként lehet erről beszélni. Mivel az elnökség tisztában van azzal, hogy a baloldali szavazók jelentős része is egyetért a fizikai és jogi határzárral, a testület egyhangúan arra jutott, hogy ezt a kampányban nem szabad feszegetni, sőt mindenképpen kerülni kell a kérdést.

A párt szerint a kormányfőjelölt óvatlanul fogalmazott Forrás: Éberling András

Mindeközben a Magyar Hírlap arról számolt be, hogy miután a hétvégén hivatalosan is miniszterelnök-jelöltté vált, Botka László módosította a vagyonnyilatkozatát, amelyben immár szerepel egy 2,5 millió forint értékű Rolex karóra és egy 297 négyzetméteres telek is. Utóbbi tulajdonjogát egyébként még 2005-ben szerezte meg, a karórát pedig elmondása szerint feleségétől kapta a negyvenedik születésnapjára. Botka bevallása szerint nincs gépkocsija, a sajtóban említett huszonötmillió forintos dzsipről ügyvédje úgy nyilatkozott, hogy az a felesége tulajdonában áll, a polgármester csak az üzemben tartója.

– Egyértelmű, hogy a szocialisták miniszterelnök-jelöltje lebukott, és nem mondott igazat – reagált Hollik István. A kereszténydemokrata politikus szerint azt továbbra sem tudni, hogy Botkának miből telik többmilliós luxusutakra, akár többre is egy évben, illetve mi a helyzet a dzsippel, amit üzemben tartóként is fel kellett volna tüntetnie. Hollik megjegyezte: továbbra sincsenek meggyőződve arról, hogy Botka Lászlónak annyi és olyan vagyontárgya van, mint amit feltüntetett.

– Egy újabb milliárdos Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc után – summázott.

Ma egyébként a szocialisták miniszterelnök-jelöltje és Soros György is Brüsszelbe látogat.

Elhajtották Gyurcsányt „Az eredményjelző nem hazudik. Őszintén ki kell mondanom: Gyurcsány Ferenc személye gátja a kormányváltásnak. A fenti feltételek mentén nyitott vagyok minden demokratikus szervezettel tárgyalni” – írta Botka László, miután a DK elnöke korábbi ígérete szerint telefonon megkereste őt, hogy az együttműködésről egyeztessenek. „Szerintem ez nem tárgyalás, hanem diktátum. Sajnálom, hogy Botka László az elmúlt fél évben többször tárgyalt Orbán Viktorral, mint az ellenzék bármelyik pártjának vezetőjével. Sajnálom, de a DK nem fogja elfogadni, ha valaki hódítani, nem pedig partnerek között megállapodni akar” – reagált az elutasításra Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök ugyanakkor közölte, hogy a DK továbbra is nyitott a tárgyalásokra.

magyaridok.hu