Pünkösdi hagyományőrzés a budai Várban

Pünkösd ünnepének hagyományőrző, búcsújáró szokásaival várják a családokat vasárnap és hétfőn a budai Várban.

2017. május 31. 11:41

A Budavári Palota két legimpozánsabb teraszán kerül megrendezésre a Pünkösdi sokadalom elnevezésű rendezvény, amelyre Tűzkereszt ünnepének hagyományőrző, búcsújáró szokásaival várják a családokat - írják közleményükben a szervezők.



A nagyszínpadon néptánctalálkozó, valamint mások mellett Korzenszky Klára, a HolddalaNap Zenekar, a Makám és az idén 20. születésnapját ünneplő Misztrál zenekar várja koncertjével a közönséget.



A rendezvény egyben kézműves és gasztronómiai vásár is lesz mesterség-bemutatókkal, hungarikumokkal. A felnőtteket kézműves magyar sörök, hagyományos pünkösdi fogások várják, hétfőn pedig elkészül az ünnep óriás kalácsa is, amelyet bárki megkóstolhat.



Különleges látványosságnak ígérkezik az évről évre megújuló, virágba boruló Életfa, a Pünkösdölő Néptánc Találkozó, a családokkal közösen épülő óriás Meseváros és a Nádudvari Művészeti Iskola hétpróbás pünkösdi királyavató játéka is. A színes forgatag hétfőn egy ősi rítustánccal, a jellegzetes pünkösdi szokás felidézésével, a pünkösdi királyné körmenettel veszi kezdetét a Csepp Csepel táncegyüttes közreműködésével.



A Savoyai-terasz pódiumán a világzene, népzene, néptánc jeles képviselői lépnek fel, a gyerekszínházi előadások széles választékában pedig a család bármely tagja találhat magának kedvére valót.



A házigazda Ágról ágra családi zenekar egész nap húzza majd a pünkösdölő muzsikát és a hagyományőrző, kézműves mesterek pedig különleges műhelybemutatókkal készülnek az ünnepre.

A magyarországi várak mutatkoznak be Pünkösdkor a Vajdahunyadvárban

A magyarországi várak múltjáról és jelenéről szóló dokumentum- és animációs filmek, hagyományőrző programok, öltözék és fegyver bemutatók várják az érdeklődőket az országos hagyományőrző és Kulturális Várfesztiválon Pünkösdkor a Vajdahunyadvárban.

A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közös rendezvényén, az 5. Országos hagyományőrző és kulturális várfesztiválon a magyarországi várak és a váraknak otthont adó települések programokkal, turisztikai ajánlatokkal mutatkoznak be. A családi szórakozást viselet- és fegyverbemutatók, lovagi játékok, bábszínház, a múzeum egyedi programajánlatai, első világháborús kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozások és ismeretterjesztő programok, valamint a Kaland-Vár játékkiállítás, országos babakiállítás teszik teljessé - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Zrínyi-emlékévhez kapcsolódva a látogatók megtekinthetik a Szulejmán-sírkomplexum feltárását bemutató mintegy félórás dokumentumfilmet, illetve a fiatalabb közönséget megcélzó Szigetvár 1566 című animációs filmet is, amely elmeséli az ostrom előzményeit, történetét és Zrínyi Miklós hősi halálát. A programon az érdeklődők interaktív formában ismerhetik meg a két Zrínyi Miklóst, a várvédőt és a költőt Mirtse Zsuzsa író, költő; Jánosi Zoltán, a Magyar Napló főszerkesztője és Kordics Noémi, az Emlékpajzs Szigetvárnak című kötet szerkesztő munkatársának tolmácsolásában, akik többek között részleteket olvasnak fel a Szigeti veszedelemből. Varga Zoltán, a szigetvári a Várbaráti Kör elnöke Szigetvárról és a Zrínyi-kultuszról mesél majd.



Vasárnap a hagyományőrzők nemcsak a vár történelméről mesélnek, hanem a korabeli viseleteket és fegyvereket is bemutatják, valamint Moravetz Levente rockmusicalje, a Zrínyi 1566 híres dalát Sasvári Sándor főszereplő adja elő a közönségnek.



Hétfőn délelőtt a látogatók a Szigetváron már bemutatott Ébren álmodik a magyar című előadást láthatják a helyszínen Dóczi Péter rendezésében.

MTI