„Majdnem” pár(t)beszéd…

KDNP: A kormányzat szociális intézkedései megfelelnek a KDNP programjának! MSZP: Hol tart a nyomozás a nagy értékre elkövetett gazdasági csalás és hűtlen kezelés bűntette miatt tett veszprémi feljelentés nyomán? Jobbik: Ki verte át a mentődolgozókat? LMP: A KLIK akkora bajban volt, hogy a kormány lopott neki 17 milliárd forintot? Fidesz: Változtathat-e a kormány bevándorlási politikáján Brüsszel nyomására?

2017. május 31. 13:07

Harcos műfaj a Tisztelt Házban az interpelláció. Az ellenzék bőszen ostorozza a kormányt, a kabinet, s pártjaik jelesei pedig egyfolytában a múlt sötét árnyaira emlékeztetnek, a jelen reménykeltő lépéseivel, és az egyre fényesebb távoli jövővel kecsegtetnek. Madárnyelven szólva szabad megítélés kérdése, hogy ki a varjú és ki a fülemüle. Az viszont biztos: énekes madár mindkettő! Időnként folyamatos a zaj, az elnök csenget, újra csenget, a siker azonban egyik oldalon sem kétséges: minden párt hálásan megtapsolja a szószóját! Így történik, mindig így történik.

Tallózva a legutóbbi ülésen „főszereplést” kínáló interpellációk között, ezúttal csak a szolid tapsokat jelezzük, mellőzzük a hangzatos közbeszólásokat, zajokat.

A kormányzat szociális intézkedései megfelelnek a KDNP programjának!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): - Államtitkár Úr! Amikor 2011-ben a köznevelésről szóló törvényben lefektettük azt a célt, hogy felmenő rendszerben minél több gyermek és minél több évfolyam kaphasson ingyenesen tankönyvet, akkor még csak remélhettük, hogy ezt sikerül is elérni.

- Az ingyenes tankönyvellátás a 2013/14-es tanévben 614 ezer gyermeket érintett, köztük nemcsak az akkori elsőosztályosokat, hanem azokat is, akik egyéb alanyi jogon vagy normatív kedvezmények révén voltak jogosultak térítésmentes, tehát ingyenes tankönyvellátásra. A 2016/17-es tanévben az ellátott tanulók száma már 733 ezer főre nőtt. Ez a teljes diáklétszám 67 százalékát jelentette, ami az összes alsó tagozatos diákot, a nemzetiségi, illetve gyógypedagógiai képzésben részt vevő tanulókat, valamint a normatív kedvezményre jogosultakat foglalja magában.

- Az adókedvezmények, az otthonteremtési támogatások, a foglalkoztatás javítása, a reálbér-emelkedés, a rászoruló gyermekek támogatása és az ingyenes étkeztetés mellett az iskolakezdési támogatás is mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a családoknak minél kisebb terhet jelentsen a gyermekek iskoláztatása, ezáltal pedig több pénze maradjon egyéb fontos kiadásaira. Érdemes azt is kiemelni hogy jövőre már 1900 milliárd forint jut a családok támogatására. Ez majdnem kétszer akkor összeg, mint a 2010-es, amikor a Fidesz-KDNP-kormány átvette az ország kormányzását a szocialistáktól.

- Államtitkár Úr! A kormányzat szociális intézkedései megfelelnek a KDNP programjának, melynek középpontjában a családi életközösség támogatása, a magyar társadalom közös jövőjének megteremtése áll. Ehhez kiemelten a családok és a gyermekek támogatását tartjuk a legfontosabb célunknak, hiszen a gyermekeink iskoláztatására, nevelésére, életkörülményeinek javítására költött minden adóforint sokszorosan meg fog majd térülni. A családok kiemelt támogatása közös feladatunk, ezért szeretném kérdezni:

- Az őszi tanévkezdéskor hány gyermek számára és milyen feltételekkel lesz biztosítható az ingyenes tankönyvellátás?

- Mekkora anyagi ráfordítással jár ez, mennyit változott az állam kiadása az évek folyamán?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Gondoljunk csak vissza 2014-re, amikor a kormányzat úgy döntött, hogy a szociális ügyeket és a családügyeket kettéválasztja, abból a szándékból, hogy mindenkivel, aki családos, aki családot vállal, családot nevel, külön, teljes mértékben a közigazgatási szervezetrendszerben is elkülönülő terület foglalkozzon, és a szociális ügyek ettől függetlenül működjenek, pontosan azért, mert a családpolitika a Fidesz-KDNP számára 2010 óta nem egyenlő a szociálpolitikával, de fontos volt ezt megjeleníteni a kormányzati struktúrában is.

- Nem csak azoknak a családoknak kívánunk segíteni, akik nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, nekik nyilván többszörösen kívánunk segíteni, de azoknak a családoknak is szeretnénk az életét könnyebbé tenni, amelyek egyébként a hétköznapjaikban nem nélkülöznek, de a gyermekvállalással ők is lemondanak arról, hogy az életszínvonaluk magasabb legyen anyagilag, mert más módon viszont szeretnék, hogyha az életük kiteljesedhetne a családban. Ezért nagyon sok juttatást, amely korábban szociális alapon járt csak, családtámogatássá alakítottunk át. Nemcsak a szegény embereknek jár, hanem azoknak is jár, akik átlagos életszínvonalon élnek, középosztályban vagy más módon.

- Ezt gondoljuk mi családbarát kormányzásnak, amikor a család vállalását, a gyermek vállalását, amely számunkra egy nemzetstratégiailag is támogatandó cél, a családok célja, amit az állam tud a maga eszközeivel támogatni, ezen a módon is megjelenítünk, és igyekszünk a magunk részéről támogatni. Ez jelenik meg a gyermekétkeztetés rendszerében is, ez jelenik meg a gyermeküdültetés rendszerében, és ez jelenik meg a tankönyvellátás rendszerében is.

- Az állami felelősségvállalás a tankönyvellátásban már önmagában egy óriási költségcsökkenést eredményezett, hiszen 40 százalékkal csökkentek a tankönyvek árai. Ennyit jelentett az, hogy nem a profitérdekelt cégek, hanem az állam lépett be a tankönyvellátásba. De fontos volt ezen túlmenően is csökkenteni az iskoláztatással járó terheket, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy ha valaki gyermeket vállal, akkor tudja, hogy hat év múlva, hét év múlva, nyolc év múlva, nem kell szeptember elején azzal foglalkoznia, hogy a tankönyvek árát is több gyereknek, akár három gyereknek, négy gyereknek félretegyék, hanem ezt az állam átvállalja.

- Folyamatosan, felmenő rendszerben történő ingyenessé tétel volt a kormányzat célja. De ebben az évben úgy döntött a kormány, hogy egy év alatt négyévnyit lép, és már most 2020 helyett 2017-ben szeptember 1-jétől bevezeti, hogy az 1-8. évfolyamos tanulók számára teljes mértékben ingyenesek a tankönyvcsomagok. Mindenki számára 1-8.-ig! A kormány ezzel túl is lépett a korábbi vállalásán, hiszen azt látjuk, hogy a középiskolai beiratkozáskor az első évfolyamban ‑ akár szakképzésben, akár gimnáziumban ‑ nagyon nagy teher az egész, bizonyos tankönyvek tekintetében sokszor több évre szóló tankönyvcsomag megvásárlása. Éppen ezért nemcsak 1-8., hanem a 9. évfolyamban is, tehát a középiskola első évfolyamában is ingyenessé tettük a tankönyvcsomagokat szeptember 1-jétől!

- Képviselő Úr! Összességében több mint 1 millió 18 ezer diák ingyenesen fogja megkapni a tankönyveit! Nem fognak csekket kapni, nem fognak semmilyen értesítést kapni, csak a tankönyveket fogják ingyenesen megkapni, 1-9. évfolyamon száz százalékban mindenki. Így egy év alatt 285 ezerrel, 39 százalékkal fog nőni azoknak a száma, akik ingyenesen jutnak tankönyvhöz Magyarországon. Mindezt a kormányzat, olcsóbb áron tudta megtenni, mint ahogy megtehette volna, mondjuk, tíz évvel ezelőtt, amikor a piaci árak felverték a tankönyvek árát. Most ez 12,4 milliárd forintot jelent a jövő évi költségvetésben, ami 2,4 milliárd forinttal több, mint azzal korábban számoltunk. De természetesen ez a kibővítés megéri a kormányzatnak, és fontos, hogy 39 százalékkal többen jussanak ingyenes tankönyvhöz. Bízunk benne, hogy ez is elősegíti azt, hogy Magyarország családbarát ország legyen! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

HOLLIK ISTVÁN: - Jó azt hallani, hogy egyre több gyermek juthat ingyenesen tankönyvhöz, sőt, ahogy államtitkár úr válaszából kiderült, az 1-8. évfolyamon idén szeptembertől minden gyermek ingyen juthat hozzá a tankönyvköz. Ugye, nem volt ez mindig így! A szocialisták először is nem állami kézben tartották a tankönyvellátást, hanem kiszervezték, másrészt pedig nem fordítottak ennyit az ingyenes tankönyvellátására. Ez is jól mutatja, hogy a Fidesz-KDNP politikájának a közepén valóban a család és a gyermekek állnak. És meg tudom erősíteni államtitkár urat: valóban az a célunk, hogy Magyarország családbarát ország lehessen! Ezért megköszönöm válaszait, azokat elfogadom. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Hol tart a nyomozás a nagy értékre elkövetett gazdasági csalás és hűtlen kezelés bűntette miatt tett veszprémi feljelentés nyomán?

MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): - Államtitkár Úr! Örülök, hogy ön válaszolhat, és nem miniszter úr, hiszen szerintem Veszprém megyeiként önnek több információja van erről az ügyről.

- Államtitkár Úr! Több mint két éve, 2015. április végén készült el a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet belső ellenőri jelentése, amely súlyos szabálytalanságokat állapított meg az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban. Veszprém megyei jogú város önkormányzatának belső vizsgálata is számos szabálytalanságot és törvénysértést tárt fel, többek között fedezet nélküli kötelezettségvállalást, előzetes kötelezettségvállalás nélküli kifizetést, valamint a közbeszerzési törvény többszöri megsértését. Az önkormányzat szocialista képviselőcsoportjának tagjai több alkalommal kezdeményeztek további lépéseket az ügyben, de a városháza vezetése sokáig csak közepesnek minősítette a hibákat.

- Aztán jött a fordulat: a jelentés elkészülte után hat hónappal, 2015. november 2-án már a város fideszes polgármestere, Porga Gyula ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést nagy értékre elkövetett gazdasági csalás és hűtlen kezelés bűntette elkövetésének alapos gyanúja miatt. Az eljárási összeférhetetlenség miatt a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vette át az ügyet. A rendőrségi nyomozások, kiszivárgó hírek szerint az ügyben több tanú is terhelő vallomást tett Némedi Lajosra, a város fideszes alpolgármesterére eltűnt közpénzekkel, illetve a politikus házfelújításával kapcsolatban azt állítva, hogy bár a politikus házánál a munkálatokat hivatalosan egy magáncég végezte, valójában önkormányzati alkalmazottak dolgoztak a felújításon. Kérdezem ezért:

- A több mint másfél éve folyó nyomozásnak mik az eredményei?

- Ki a felelős a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet törvénytelen működéséért?

- Van-e vizsgálat Némedi Lajos, a város fideszes alpolgármestere ellen bármilyen kérdésben ezzel összefüggésben?

- Vizsgálja-e a hatóság az alpolgármester úr házfelújítását az eltűnt közpénzzel összefüggésben?

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Felhívnom a figyelmét arra, hogy a magyar parlament 1990 óta töretlenül tartja magát ahhoz a gyakorlathoz, hogy a válaszadó a folyamatban lévő büntetőügyekben az ügy részleteiről nem nyilatkozik. Ezt a gyakorlatot mi is tartjuk annak érdekében, hogy ne legyen prejudikáció, és ne alkossanak esetleg megalapozatlan véleményt a folyamatban lévő eljárásokról.

- A kérdésben foglalt üggyel kapcsolatban arról tudom tájékoztatni: a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő hűtlen kezelés bűntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat eljárást. A tényállás felderítése érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtása folyamatban van, aminek keretében tanúkihallgatásokra, valamint szakértő kirendelésére került sor. A büntetőeljárás a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség fokozott felügyelete mellett folyik.

- Kérem képviselő urat, fogadja el a válaszomat! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

MESTERHÁZY ATTILA: - Államtitkár Úr! Szomorú vagyok, hiszen az, amit ön idézett, a ’90-es évektől kezdődő töretlen gyakorlat, ez általában akkor igaz, ha nem ellenzéki képviselőkkel van kapcsolatban. De azért is fontos lett volna, hogy tisztességesen válaszoljon, mert olyan pletykák is vannak Veszprémben, hogy ön személyesen akarta leállíttatni azt az eljárást, amit ebben az esetben megkezdett a rendőrség. Legalább ezt cáfolhatta volna itt a parlamentben, hogy ön semmilyen módon nem akart hozzányúlni, nem akarta lassítani, nem akarta leállítani ezt az eljárást a fideszes politikussal szemben. Így továbbra is marad a kérdőjel: be akart-e ön például személyesen avatkozni ebben az ügybe vagy nem? Ezt egyébként a rendőrség későbbi munkája alapján remélhetően meg fogjuk látni.

- Államtitkár Úr! A válaszát természetesen nem fogadom el, elégtelen volt! (Taps az MSZP soraiból.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 98 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Ki verte át a mentődolgozókat?

RIG LAJOS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A mentődolgozók életpályamodelljére nagyon sok ígéret hangzott el a kormányzat részéről, amelyekkel, úgy tűnik, rendre becsapták a szolgálat dolgozóit. Pedig nemcsak fizetésemelés tudja pályán tartani a dolgozókat, hanem egy jól működő életpályamodell bevezetése is. Egy ilyen modellben ugyanis tisztán látszik az előremenetel lehetősége, jól lehet vele számolni, világos képet ad arról, hogy belép valaki a szolgálatba, mennyi munkával milyen eredményeket és megbecsülést tud elérni.

- Államtitkár Úr! Önök azt ígérték, hogy az orvosok és szakdolgozók terén a mentődolgozók részére is életpályamodellt vezetnek be. Ez egy arcátlan hazugság volt a kezdetektől, hiszen sem az orvosoknál, sem a szakdolgozóknál meg sem kíséreltek ilyet bevezetni! Nincs is napirenden. Ennél, a 2016-os ígéretüknél a mentődolgozók arcába hazudtak!

- A mesés ígéretekből végül is csak egy megalázó, 10 százalékos emelés lett, amelyet Varga Mihály miniszter úr jelentett be, és a hír hallatára sorra nyújtották be a szolgálat dolgozói a lemondásukat. A helyzetet tetézi a szolgálat körüli zűrzavar, belső harcok, ráadásul az új főigazgató a jelek szerint is csak címében új, és mögötte a régen leszerepelt káderek ücsörögnek, akik eddig hosszú, évtizedes munkájukkal méltán vívták ki az összes dolgozó ellenszenvét.

- Államtitkár Úr! A kormány az amúgy is nehéz helyzetben lévő mentőszolgálatban tovább növelte a bajt következetlen személyi politikájával és biankó ígéreteivel. Azt pedig, hogy mennyire szükség volna egy tisztességes életpályamodellre, jól mutatják az átlagkeresetek a szolgálatnál. Az elérhető pótlékokkal együtt aligha lehet többet keresni például egy gépjárművezetőnek havi nettó 125 ezer forintnál. De a kezdő mentőorvosok is alig keresnek 130 ezer forintot. Ezen emelni 10 százalékot nem nagy mutatvány! A mentődolgozók túlnyomó többségének bére ‑ főként a gépkocsivezetőké, ápolóké ‑ elmarad a hazai átlagkeresettől. Normális bér híján, komoly pályaelhagyás mellett még csoda, hogy van, aki felüljön a mentőautókra, és kivonuljon a betegekhez! Mindeközben a kormánytól pár üres ígéretre, egy évente bejelentett új főigazgatóra és a régi slepp életben tartására futja! Mindezek tekintetében kérdezem tehát:

- Megkapják-e a mentődolgozók a beígért életpályamodelljüket?

- Miért nem számíthatnak a mentődolgozók stabilitásra a munkahelyükön?

- És mikor fejezi be a kormány vagyis az Országos Mentőszolgálat főigazgatója és az ő köre a mentődolgozóknak a mindennapos fenyegetését?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! 2010-ben valóban reménytelen körülmények között volt a mentőszolgálat. Előtte éveken át nem vásároltak új mentőautókat, nemhogy nem növekedett, nemhogy értékén nem maradt a mentőszolgálat költségvetése, de 5,2 százalékkal csökkent a mentőszolgálat támogatása. Így lett eléggé reménytelen helyzet. A szocialistáknak és liberálisoknak régi taktikája, hogy bizonyos kormányzati területeket igyekeznek alulfinanszírozással működésképtelenné tenni, annak érdekében, hogy egyik vagy másik részét privatizálni tudják. Nos, itt is a betegszállítás privatizációjára készültek elő, ezért is meg nyilván a nagyon rossz gazdasági teljesítményük miatt is csökkentették a támogatását a mentőszolgálatnak.

- A Fidesz-KDNP ezzel szemben igyekezett az elmúlt esztendőkben is növelni a mentőszolgálat támogatását, ami 22,5 milliárd forint volt 2010-ben, akkor ennyiből gazdálkodott a mentőszolgálat. Most napokon belül lehetősége nyílik arra a Jobbiknak, hogy megtámogassa szavazatával is az ennél jóval magasabb mentőszolgálati költségvetést, hiszen a jövő évi költségvetésben a 2010-es 22,5 milliárddal szemben 39,7 milliárd forinttal tervezünk. Míg a szocialista időszakban több mint 5 százalékos volt csökkenés, addig most 75 százalékos növekedésre kerül sor. Ha megtámogatná ezt a Jobbik a szavazatával is, akkor hozzájárulna ahhoz a fizetésemelkedéshez, ami a mentőszolgálatnál is megtörténik.

- Képviselő Úr! Egy ápolónak 2012-ben 185 600 forint volt a bruttó fizetése. A jövő évi költségvetés tervezete alapján ez 340 124 forintra emelkedhet. Egy mentőtiszt átlagos bére 242 300 forint volt 2012-ben, a jövő évi költségvetés 460 112 forinttal számol. A mentőorvosok átlagos bére 2012-ben 390 500 forint volt, a jövő évi költségvetés 645 ezer forinttal számol kereken. A Jobbiknak pár hét múlva lehetősége lesz ezt támogatni, meglátjuk, támogatják-e ezt vagy sem!

- Képviselő Úr! Három év alatt a mentőszolgálatnál dolgozók összességében tavaly, idén és jövőre 67 százalékos béremelést kapnak. Idén november 1-jén, jövő január 1-jén és jövő november 1-jén is nő a mentésben dolgozók bére, a mentőorvosoknak idén november 1-jén, az ápolóknak idén is és jövőre is, a januári béremelés pedig mindenkire kiterjed. A januári béremelést a többi egészségügyi béremelésen kívül egy 4 milliárd forintos többlet biztosítja a jövő évi költségvetésben. Összességében az idei évben a mentőszolgálat költségvetésében béremelésre többletként 6,4 milliárd forint, jövőre pedig összességében 7,5 milliárd forint szerepel.

- Képviselő Úr! Ezen túlmenően fontos a munkakörülmények javítása, amire ön is célzott. Ezért volt fontos a 496 új mentőautó beszerzése, és az is, hogy 193 mentőautó érkezik a közeljövőben. Fontos volt 30 új mentőállomás megépítése, hiszen így gyorsabban tudnak kijutni a helyszínre a mentőszolgálatnál dolgozók. De az is fontos volt, hogy 97-et felújítottunk, és valóban ezt a felújítást folytatni kell. Fontos a munkaruházat beszerzésének elindított folyamata, és fontos, hogy ez a tisztításra is kiterjedjen, hogy méltó körülmények között, méltó felszerelésben, méltó bérért tudják szolgálni mindnyájunk egészségét. Azt hiszem, annak a munkája, aki nap mint nap életeket ment, megfizethetetlen! Az az emelkedés, amely az elmúlt években volt, egy olyan emelkedés, amire büszkék lehetünk és folytatnunk is kell! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

RIG LAJOS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Látom, hogy a Magyar Idők hasábját fel tudta olvasni, csak érdemes lenne a közösségi oldalakon azokat a beszkennelt átutalási papírokat is elolvasni, amelyeket a mentődolgozók kapnak, hiszen ők abból vásárolnak. Ez az egyik, a másik, az hogy támogassuk a költségvetést. A mentősök és az egészségügyi dolgozók béremelését természetesen támogatjuk, de azt, hogy maguk intézményi rendszerben lopjanak a költségvetésből, azt nem fogjuk támogatni! Ezt ne is kérje, mert az bűnpártolás lenne!

- Arról viszont hallgat, hogy az előző igazgató 1,2 milliárdos hiánnyal vette át a céget, és 3,5 milliárdos pluszba fordította át. Ezért kellett őt eltávolítani? Ezért kellett egy olyan bábot odahelyezni az Országos Mentőszolgálat élére, aki minden egyes utasítást véghez visz és fenyegeti a dolgozókat? Szégyelljék magukat, államtitkár úr! Hogy lehetne ezt a választ elfogadni?! Sehogy! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 106 igen szavazattal, 33 nem kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta.

A KLIK akkora bajban volt, hogy a kormány lopott neki 17 milliárd forintot?

HADHÁZY ÁKOS: (LMP): - Államtitkár Úr! A KLIK 2015-re majdnem csődbe ment, hiszen 17 milliárdos adósságot halmozott föl. A problémával az LMP is sokat foglalkozott akkoriban, nyomon követtük folyamatosan az adóssághegy növekedését, amely majdnem maga alá temette a teljes magyar iskolarendszert.

- A KLIK elnyert ugyanebben az időpontban, 2015 novemberében egy 17 milliárdos uniós támogatást az „Integrációs pedagógiai rendszer projektjeinek támogatása” című TÁMOP-pályázat keretében konzorciumi partnerként. Pont akkora összeget, amekkora összeggel tartozott. És hogy ez nem lehetett véletlen, azt biztosította a pályázat kiírása is, hiszen konzorciumi partner csak az lehetett, aki az EMMI alá tartozik, és központi hivatalként működő központi költségvetési szerv is egyben. Milyen meglepő, a KLIK egyedüliként jelentkezett, és éppen meg is nyerte az egészen egyszerűen rászabott a pályázatot.

- Csakhogy nagyon úgy fest, hogy a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítő és óvodai fejlesztő programoknak a finanszírozása helyett, ami a program eredeti célja lett volna, egyszerűen a forrást az adósság konszolidációjára használták. Az történt ugyanis, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyorsan rájött, hogy nem adhatják oda a forrást közvetlenül, hiszen amire szólt a támogatás, 2015 novemberében, az uniós kifizetési ciklus végén, azok a célok már megvalósultak korábban. Így hát egy retrospektív ‑ megint csak egy hungarikum ‑ pályázatot látunk, aminek a finanszírozási technikáját alkalmazva visszakerült a program forrása a költségvetésbe, majd azonnal eltűnt a KLIK tartozása. Kizárt ugyanis, hogy a pályázat előtt ne tudták volna, hogy amire pályáznak, azok a célok már megvalósultak a magyar iskolarendszerben. Elindították a folyamatot, hogy megnyíljanak a brüsszeli pénzcsapok, aztán egy ügyes trükkel visszacsatornázták a forrást a magyar költségvetésbe, hogy abból konszolidálhassák a csődbe ment KLIK-et.

- Államtitkár Úr! Az LMP szerint a KLIK-re különösebb nagy szükség nincs, az államosított iskolarendszerre meg pláne nincsen szükség! Az viszont biztos, hogy az uniós forrásokat valódi fejlesztésekre kellene fordítani, nem pedig barátoknak adni, vagy mint a jelen esetben történt, egy elfuserált működési rendszer hibáját korrigálni! Kérdezem:

- Mi az igazság?

- Valóban uniós forrásból mentették meg a csődbe jutott intézményfenntartót?

- Létezhet-e akkora véletlen, hogy amekkora összeggel tartozik az intézmény, pont akkora forrást nyer el, amely forrás végül visszakerül a költségvetésbe, és akár adósságrendezésre is fordították?

- Hogyan akartak 17 milliárd forintot 2015 novemberében kiírni és december 10-én szerződést kötni?

- Hogyan akartak ennyi pénzt elkölteni például óvodai fejlesztésekre?

- Milyen projekt az, amit már megvalósított pályázatra hívnak le még egyszer?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Úgy látom, ahogy elfogyott ön körül a frakciója, ugyanúgy elfogytak önnek a témái is. Éppen ezért hónapokkal ezelőtt megcáfolt témákat hoz elő. A projekt megvalósítását az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság is megvizsgálta, rendszerszinten szabályszerűnek találta. Tehát semmi köze ennek a projektnek a KLIK bármilyen korábbi hiányához.

- Képviselő Úr! Egyébként nem a KLIK-nek van hiánya, nem a KLIK-ből hiányzott pénz, hanem az iskolákból. Az iskolákban volt szükség arra, hogy több pénzt adjunk és ezt bizony meg is tettük, hiszen a 2016. évi költségvetés 91,5 milliárd forinttal többet adott az iskoláknak. Nem a KLIK működése emészti föl ezeknek a pénzeknek az elsöprő többségét, hanem ezt fordítjuk pedagógusok bérének emelésére, és nyilván, mivel megemeltük a pedagógusok bérét, mivel nagyon nagy mértékben emeljük a minimálbért, éppen ezért az iskoláknak nagyobb összegre van szükségük, hogy ki tudják ezt gazdálkodni, mivel olyan osztálybeosztások vannak, olyan órákat kell megtartani, amelyek adott esetben több pedagógust vagy több gyógypedagógust igényelnek. Éppen ezért volt szükség arra, hogy az elmúlt években is egyre több és több forrást biztosítsunk az iskolák számára, és ezt meg is tettük. Hiszen az átadás-átvétel után még volt az iskolák költségvetésében hiányzó rész, de ez mára megszűnt. Sőt, a dologi kiadások is teljes mértékben fedezésre kerültek. Eltűnt teljes mértékben a KLIK adóssága, ami nem a KLIK adóssága volt, hanem az iskoláknak volt az adóssága Magyarországon.

- Képviselő Úr! Büszkék vagyunk arra, hogy több száz milliárd forintot költöttünk így többletként arra, hogy a pedagógusok bérét elsők között meg tudjuk emelni 50 százalékkal. De a jövő évi költségvetés is tartalmaz pluszforrásokat: a legkevesebbet keresők béremelésére 8,7 milliárd forint többletet, a pedagógus-életpályára, tehát a pedagógusok előrelépése miatti többletként 8,9 milliárd forintot, de bízunk benne, hogy ezt a keretet kimerítik, minél többen minősítik magukat, minél többen lépnek elő pedagógus I-ből pedagógus II-vé vagy mestertanárrá, és nagyobb fizetés mellett segítik a diákok jobb minőségű oktatását. Mindemellett a minősítésekre is, illetőleg akár a 7 évvel az öregségi nyugdíj előtt álló pedagógus II. fokozatba sorolásnak a költségére is tartalmaz negyedmilliárd forintot a jövő évi költségvetés többletként. Gyógypedagógiai célokra 1,9 milliárd forintot tartalmaz többletként a költségvetés. A tanárok órakedvezményére, hiszen akik a diákönkormányzattal foglalkoznak vagy osztályuk van, többletkedvezményeik lesznek, ennek a kompenzálását is ki kell fizetni, hiszen ezeket az órákat másnak meg kell tartani. Ez másfél milliárd forintnyi többletet jelent. De sok-sok milliárd forintnyi többlet van beruházásokra, felújításokra is, azoknak egy jó része európai uniós forrásból is fedezésre kerül. Tehát igencsak sok az a többlet, amiről akár a ’18-as költségvetésben, akár máshol beszélhetünk.

- Képviselő Úr! Voltak fejlesztési források, amelyeket fejlesztési célra fordítottunk, és vannak a KLIK-nek működési forrásai a központi költségvetésből, és természetesen vannak fejlesztési forrásai a központi költségvetésből, de nagyon nagy mértékűek az EU-s fejlesztések az oktatás rendszerében. Ezt kívánjuk a továbbiakban is vinni. A Klebelsberg Központnak, illetve a tankerületeknek, az iskoláknak, magyarul a tanároknak, a pedagógusoknak és a diákoknak a további működésére szolgáló fedezetet pedig a következő évi költségvetésben is sok-sok tíz milliárd forinttal fogjuk megemelni akkor is, ha az LMP ennek ellene szavaz, mint ahogy azt az előző években tette! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Államtitkár Úr! Természetesen nem tudom elfogadni a válaszát. Lett volna 5 perce, hogy elmondja, hogy hogyan képzelték el azt, hogy 2015. december 10-én, karácsony előtt néhány nappal kiadnak 17 milliárd forintot egy projektre, amikor tudják, hogy annak a projektnek 2015. december 31-éig meg kell valósulnia. Ez az, amit úgy hívnak önök, hogy kipörgették. Így nagyon könnyű lehívni az összes pénzt, hogy kipörgették, hiszen önök nagyon jól tudják, hogy ezt majd néhány év múlva vissza kell fizetni, és borzasztóan drukkolnak azért, hogy majd ne önöknél legyen a felelősség, hiszen ez nem más, mint költségvetési csalás. Az Európai Unió pénzét ellopni is költségvetési csalás! Úgy odaadni 17 milliárd forintot, hogy tudják, hogy abból semmi nem lesz, semmi más, mint csalás! (Rétvári Bence: Hol a taps?)

***

Az Országgyűlésaz államtitkári választ 99 igen szavazattal, 27 nem kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Változtathat-e a kormány bevándorlási politikáján Brüsszel nyomására?

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Az elmúlt héten is folytatódott a Brüsszelből érkező, hazánkat érintő támadássorozat. Sőt, a nyomás egyre erősödik, a fenyegetés egyre brutálisabb, az érvelésük pedig teljesen figyelmen kívül hagyja a józan ész, a törvényesség és a tisztesség határait! Az európai parlamenti baloldali Soros-párti többség ugyanis megszavazta azt a határozati javaslatot, amelyben utasítják a jogi szakbizottságot, hogy készítse elő az uniós szerződés 7. cikkelye szerinti eljárást Magyarországgal szemben. Ez hazánk uniós szavazati jogának kikezdését, felfüggesztését jelentené. Meg akarnak bennünket regulázni, el akarnak bennünket lehetetleníteni, mert a magyar emberek ellenállnak a Soros György által mozgatott brüsszeli bürokraták migrációs vágy- és rémálmainak!

- A Magyarországot elítélő határozatot szégyenszemre még hazánk baloldali európai parlamenti képviselői is megszavazták, sőt közülük egy Péter Niedermüller és egy Benedek Jávor nevű még a szövegezésben is részt vett. Persze, nem volt nehéz dolguk, mert valószínűleg az amerikai pénzügyi spekuláns mondta nekik tollba még ezt is: „2016 novemberében egy tisztességtelen bírósági eljárás során Ahmed H. ciprusi illetőségű szíriai állampolgárt tízéves börtönbüntetésre ítéltek pusztán azért, mert a feszültségek oldására megafont használt, és három tárgyat hajított a határőrökre.”

- Elképesztő, hogy Soros úr kérésére az európai és a magyar baloldal egy terrorcselekmény elkövetésével jogerősen elítélt, illegális migránst menteget és állít be mártírként! Ez nemcsak hogy nyílt politikai beavatkozás és durva nyomásgyakorlás a független igazságszolgáltatásra, de az európai, különösen a legutóbbi, gyermekeket ért manchesteri terrorcselekmények árnyékában különösen felháborító, az emberek biztonságát semmibe vevő kijelentés!

- Végső soron az Európai Unió vezetői azt követelik, hogy Magyarország szüntesse meg a biztonságos tranzitzónát, bontsa le a védelmet biztosító kerítést, és helyezze hatályon kívül azokat a törvényeket, amelyek a jogi és műszaki határzár működéséhez szükségesek! A Fidesz-KDNP-szövetség nevében kijelentem, hogy elutasítjuk az alaptalan rágalmakat, a tisztességtelen hazudozást, az egész politikai támadást! Számunkra a legfontosabb a magyar emberek biztonságának és Magyarország szuverenitásának megvédése! Hangsúlyozom: a jövőben is csak mi, magyar állampolgárok dönthetjük el, hogy kikkel akarunk együtt élni az országunk területén! Mindezek alapján kérdezem államtitkár urat:

- Változhat-e a kormány bevándorláspolitikája Brüsszel nyomására, megtisztelő válaszát várva?

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Magyarország nem akar változtatni bevándorláspolitikáján! Mi akarjuk megmondani, hogy kikkel élünk együtt, kikkel nem! Ezt a jogot nem adjuk át senkinek! A G7-ek május 26-27-i csúcstalálkozójának zárónyilatkozata is hangsúlyozta, hogy az országoknak szuverén joguk megvédeni saját államhatáraikat.

- Képviselő Úr! Magyarország megvédi saját határait, és megvédi a schengeni határokat is. Ezzel nemcsak a magyar, hanem az európai emberek biztonságát is védi! A magyar kormány a tranzitzónát és a kerítést is fenn kívánja tartani, és továbbra is elutasítja a migránsok kötelező betelepítését. Ha mindezek miatt az Európai Bizottság jogi eljárást indít Magyarországgal szemben, készen állunk a jogi vita megvívására.

- Jól látható, hogy Brüsszel és a Soros György által finanszírozott szervezetek azon dolgoznak, hogy a magyar kerítést lebontsák, a Magyarországot és a schengeni határokat védő jogszabályokat megváltoztassák, Magyarországot minden lehetséges fórumon befeketítsék! Nemzetközi nyomás által arra akarnak minket kényszeríteni, hogy mégiscsak engedjük be az illegális migránsokat, adjuk fel eddigi eredményeinket. Nem tesszük, tisztelt képviselő úr! Kiállunk Magyarország érdekei mellett!

- A 2016. október 2-án rendezett népszavazáson a kényszerbetelepítés ellen az emberek egyértelműen és világosan kinyilvánították akaratukat. A választópolgárok elsöprő többsége, 98 százaléka, 3 millió 362 ezer ember szavazott nemmel. A nemzeti konzultációt azért indítottuk, hogy ismételten megkérdezzük a magyar emberek véleményét. Ez ad felhatalmazást arra, hogy megvédjük az eddigi eredményeinket.

- Képviselő Úr! Kitartunk eddigi bevándorláspolitikánk mellett. Nem akarjuk azt megváltoztatni, hiszen ez Magyarország, a magyar emberek érdekeit szolgálja, de megvédjük Európát is, az Európai Unió biztonságát is. Ezért egyébként dicséret járna, nem pedig elmarasztalás! Ez a dicséret még nem érkezett el eddig, ennek ellenére kitartunk bevándorláspolitikánk mellett. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN: - Államtitkárúr mondott egy számot: 3 362 224 ember, ez 98,36 százalékos eredmény. Demokráciában senki nem tud ilyen népszavazást Európában felmutatni. Úgyhogy nagyon stabil alapokon, az emberek támogatásán alapul a magyar kormány bevándorláspolitikája, illetve az illegális migrációhoz való viszony. Egyébként a tranzitzónák működtetése nemcsak a magyar emberek kívánságán és biztonságán alapul, hanem európai, nemzetközi szerződéseken is , amelyekkel egyébként Európa kultúráját és az európai szociális jogbiztonságot védi Magyarország. Köszönöm a válaszát, elfogadom! (Taps a kormánypártok soraiban.)

